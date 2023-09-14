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С защитником Украины Сергеем Ярмоленко (Зимой) попрощались на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Независимости в Киеве состоялось прощание с воином Сергеем Ярмоленко. Он был юристом, бывшим прокурором по делу об убийстве Георгия Гонгадзе, и в первые дни полномасштабного вторжения РФ ушел добровольцем на фронт.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Провожать Сергея пришли родные, друзья и боевые побратимы.

До полномасштабного вторжения в РФ он занимался адвокатской деятельностью. Ярмоленко был координатором направления международного сотрудничества Экспертного комитета по развитию сферы искусственного интеллекта при Министерстве цифровой трансформации. Увлекался бегом, участвовал в благотворительных марафонах.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ мужчина встал на защиту государства. Он служил в составе 207 батальона 241 бригады территориальной обороны Шевченковского района Киева.

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Впоследствии Сергей участвовал в боях в Донецкой области. Он был младшим лейтенантом в роте огневой поддержки.

В 2022 году Сергея наградили отличием президента "За оборону Украины".

У погибшего бойца осталась жена и маленькая дочь.

Завтра он упокоится на Аллее славы Сабаровского кладбища в своей родной Виннице.

Автор фото и видео Олег Богачук

С защитником Украины Сергеем Ярмоленко (Зимой) попрощались на Майдане 01
С защитником Украины Сергеем Ярмоленко (Зимой) попрощались на Майдане 02
С защитником Украины Сергеем Ярмоленко (Зимой) попрощались на Майдане 03
С защитником Украины Сергеем Ярмоленко (Зимой) попрощались на Майдане 04
С защитником Украины Сергеем Ярмоленко (Зимой) попрощались на Майдане 05
С защитником Украины Сергеем Ярмоленко (Зимой) попрощались на Майдане 06
С защитником Украины Сергеем Ярмоленко (Зимой) попрощались на Майдане 07
С защитником Украины Сергеем Ярмоленко (Зимой) попрощались на Майдане 08
С защитником Украины Сергеем Ярмоленко (Зимой) попрощались на Майдане 09
С защитником Украины Сергеем Ярмоленко (Зимой) попрощались на Майдане 10
С защитником Украины Сергеем Ярмоленко (Зимой) попрощались на Майдане 11
С защитником Украины Сергеем Ярмоленко (Зимой) попрощались на Майдане 12
С защитником Украины Сергеем Ярмоленко (Зимой) попрощались на Майдане 13
С защитником Украины Сергеем Ярмоленко (Зимой) попрощались на Майдане 14
С защитником Украины Сергеем Ярмоленко (Зимой) попрощались на Майдане 15

Автор: 

похороны (1528) Богачук Олег (1462)


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14.09.2023 13:00 Ответить
"Я пам'ятатиму завжди той темний безкінечний хаос,
І задихаючись згадаю, братів, що назавжди пішли.
Полеглих воїнів гряда, надгробних каменів алея,
І в пам'яті моїй жива облич нетлінних галерея.

Зв'язок закличе командира враз,
Мовчання - відповідь ефіра,
Його зоря обірвалась -
Душа вознеслась в небо командира.
...

Вони пішли, вони пішли у інші простори у вічність,
І за орбітами землі перетікають у незмінність,
Вони знаходять спокій свій, поснувши в зобі птаха Раю
І все ж із болем і в журбі я ці обличчя пам'ятаю..."

Текст (у перекладі) з https://youtube.com/clip/UgkxjFPTqbuWLPPvJ-Jyt_ffpIl37LtRAZXR пісні чеченського поета-воїна Тимура Муцураєва "Они ушли".
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14.09.2023 13:07 Ответить
Спочивай з миром Сергію.
А цивільних не бачу нікого крім мабуть рідних.
Киянам повинно бути соромно перед захисником України і Києва...
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14.09.2023 13:08 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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14.09.2023 13:10 Ответить
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14.09.2023 13:22 Ответить
кращі люди гинуть... й тут поруч особи при владі щось гарячково заробляють, щось брешуть, будують якісь схеми, видно, що це їх час - час, щоб збагатитися, щоб відгризти собі шматок, щось таке замутити, й щоб надовше втриматись при владі...
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14.09.2023 13:31 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
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14.09.2023 13:41 Ответить
слава герою та вічна память!!!
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14.09.2023 19:56 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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15.09.2023 00:45 Ответить
 
 