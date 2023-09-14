С защитником Украины Сергеем Ярмоленко (Зимой) попрощались на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На Майдане Независимости в Киеве состоялось прощание с воином Сергеем Ярмоленко. Он был юристом, бывшим прокурором по делу об убийстве Георгия Гонгадзе, и в первые дни полномасштабного вторжения РФ ушел добровольцем на фронт.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Провожать Сергея пришли родные, друзья и боевые побратимы.
До полномасштабного вторжения в РФ он занимался адвокатской деятельностью. Ярмоленко был координатором направления международного сотрудничества Экспертного комитета по развитию сферы искусственного интеллекта при Министерстве цифровой трансформации. Увлекался бегом, участвовал в благотворительных марафонах.
С первых дней полномасштабного вторжения РФ мужчина встал на защиту государства. Он служил в составе 207 батальона 241 бригады территориальной обороны Шевченковского района Киева.
Впоследствии Сергей участвовал в боях в Донецкой области. Он был младшим лейтенантом в роте огневой поддержки.
В 2022 году Сергея наградили отличием президента "За оборону Украины".
У погибшего бойца осталась жена и маленькая дочь.
Завтра он упокоится на Аллее славы Сабаровского кладбища в своей родной Виннице.
Автор фото и видео Олег Богачук
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І задихаючись згадаю, братів, що назавжди пішли.
Полеглих воїнів гряда, надгробних каменів алея,
І в пам'яті моїй жива облич нетлінних галерея.
Зв'язок закличе командира враз,
Мовчання - відповідь ефіра,
Його зоря обірвалась -
Душа вознеслась в небо командира.
...
Вони пішли, вони пішли у інші простори у вічність,
І за орбітами землі перетікають у незмінність,
Вони знаходять спокій свій, поснувши в зобі птаха Раю
І все ж із болем і в журбі я ці обличчя пам'ятаю..."
Текст (у перекладі) з https://youtube.com/clip/UgkxjFPTqbuWLPPvJ-Jyt_ffpIl37LtRAZXR пісні чеченського поета-воїна Тимура Муцураєва "Они ушли".
А цивільних не бачу нікого крім мабуть рідних.
Киянам повинно бути соромно перед захисником України і Києва...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!