С защитником Украины Сергеем Ярмоленко (Зимой) попрощались на Майдане. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Майдане Независимости в Киеве состоялось прощание с воином Сергеем Ярмоленко. Он был юристом, бывшим прокурором по делу об убийстве Георгия Гонгадзе, и в первые дни полномасштабного вторжения РФ ушел добровольцем на фронт.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Провожать Сергея пришли родные, друзья и боевые побратимы.

До полномасштабного вторжения в РФ он занимался адвокатской деятельностью. Ярмоленко был координатором направления международного сотрудничества Экспертного комитета по развитию сферы искусственного интеллекта при Министерстве цифровой трансформации. Увлекался бегом, участвовал в благотворительных марафонах.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ мужчина встал на защиту государства. Он служил в составе 207 батальона 241 бригады территориальной обороны Шевченковского района Киева.

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Впоследствии Сергей участвовал в боях в Донецкой области. Он был младшим лейтенантом в роте огневой поддержки.

В 2022 году Сергея наградили отличием президента "За оборону Украины".

У погибшего бойца осталась жена и маленькая дочь.

Завтра он упокоится на Аллее славы Сабаровского кладбища в своей родной Виннице.

Автор фото и видео Олег Богачук





























