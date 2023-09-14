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Якутский танкист из танка "Алеша" рассказал о "легендарном" бое и лжи пропагандистов: "Не восемь танков, а максимум два. С помощью артиллерии и пехоты". ВИДЕО

Якутский танкист из танка "Алеша" рассказал о "легендарном" бое в Запорожской области и лжи кремлевских пропагандистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом оккупант рассказал в интервью на региональном ТВ "Якутия 24".

"Видео выкладывают, где мы все восемь танков подбили, но на самом деле два. Максимум. И это не сами, а при активном участии артиллеристов и пехотинцев", - говорит член экипажа распиаренного пропагандистами танка.

Смотрите также: Дед-колотун Путин "уничтожил" уже 245 танков ВСУ. ВИДЕО

Автор: 

пропаганда (3675) ложь (378) Запорожская область (3077) боевые действия (4044)


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Топ комментарии
+57
28 панфиловцев никогда не умрут
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14.09.2023 16:00
+44
ПиZZда тебе,якутский танкист...
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14.09.2023 16:00
+30
Сумний якийсь якутський кацапський танкіст-@ідар.
По очах видно, що люлей відгрібли від ЗСУ значно більше, ніж отримали "заслуг"
Хтів би він про це сказати, проте сцить
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14.09.2023 16:04
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28 панфиловцев никогда не умрут
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14.09.2023 16:00 Ответить
скільки років цьому "гренадеру" ? тяне десь під 60 ! сумно йому .....
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14.09.2023 17:36 Ответить
почему молчит пулемет мать вашу кричал политрук ,,патроны кончились ,, услышал он в ответ --- иванов ты коммунист ??? закричал политрук , да крикнул иванов и пулемет снова застрочил
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15.09.2023 06:37 Ответить
28 алєнєводов...
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15.09.2023 09:11 Ответить
ПиZZда тебе,якутский танкист...
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14.09.2023 16:00 Ответить
та бонусом - бутилка в жопу! ))
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14.09.2023 16:21 Ответить
Вважаю, що це його станьнє фото ще живим
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14.09.2023 16:52 Ответить
Телеввізор не дивиться? Пахне статтею за дискредитацію армії
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14.09.2023 16:01 Ответить
Це мехвод, йому не дали Героя Рейха, тому він не в гуморі...
По легенді, за ричаги сів сам командир роти.
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15.09.2023 00:28 Ответить
Арта лупила по Леопардах по Бредлі
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14.09.2023 16:01 Ответить
Сумний якийсь якутський кацапський танкіст-@ідар.
По очах видно, що люлей відгрібли від ЗСУ значно більше, ніж отримали "заслуг"
Хтів би він про це сказати, проте сцить
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14.09.2023 16:04 Ответить
Да ладно , не прибедняйся, все равно тебя найдем...
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14.09.2023 16:04 Ответить
А шо то в нього за петлиці такі, як у німці під час другої світової
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14.09.2023 16:05 Ответить
Це форма від юдашкіна. Він нічого розумнішого, ніж просто скопіювати її у Хьюго Босса (який шив форму нацистам), не вигадав.
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14.09.2023 16:08 Ответить
хуго, задється, тільки для сс шив, а не вермахту.
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14.09.2023 16:15 Ответить
Для SS форму створили Karl Diebitsch та Walter Heck.
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14.09.2023 16:27 Ответить
так, хуго лише брау участь у виробництві, а не дизайні.
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14.09.2023 18:00 Ответить
«Этот день победы…» в Якутии запомнят навсегда

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14.09.2023 16:16 Ответить
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14.09.2023 16:17 Ответить
ідіоти гребані- до цього часу по нужді ходять до- вітру...а все ще себе "пабедітелямі" зомбують.... їх би ЕС на екскурсії повозити...
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14.09.2023 18:24 Ответить
И V на рукавах
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14.09.2023 16:46 Ответить
А у погляді - туга,),сумує тварино,за концертом кабздона,,),
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14.09.2023 16:05 Ответить
а хтось сумнівавсь?
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14.09.2023 16:12 Ответить
дада.
називайте мене расистом!
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14.09.2023 16:15 Ответить
Як у тому старому анекдоті.

- Це правда, що, Мойша виграв у Спортлото 5 тис рублів.

- Правда! Тільки 10 тис. рублів. Не в Спортлото, у проферанс. І не виграв, а програв!

Так і ця чукча проговорилася, що це не вона поціляла, а в неі поціляли!
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14.09.2023 16:15 Ответить
Этот булбудах еще просто не встретился со своим джавелином
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14.09.2023 16:20 Ответить
следующий ролик оленевод утонул в сортире....
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14.09.2023 16:33 Ответить
А чому не кажете, про який саме бій йдеться? Я так розумію, це наша атака під Новодарівкою 4 червня:

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14.09.2023 16:40 Ответить
Танків там, насправді, було лише два. Все інше - це бронеавтомобілі або БМП (6 штук).
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14.09.2023 16:42 Ответить
- Ты танка "Леопарда" видал, однако?
- Видал!
- Какой он?
- Огромный!
- Как оленя?
- Не.
- Как тюленя?
- Не.
- А какой?
- Как огромная касатка, а весом как кашалота....
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14.09.2023 16:40 Ответить
І знову ординське потворне біосміття, тепер уже під прапорами Рашистської *********, лізе розпинати Україну.

Ми щодня втрачаємо красивих, розумних, талановитих.((

https://www.facebook.com/Girska.VCA?__cft__[0]=AZVlv4joWHJl9DDfEgJmghY75j0oGQpYE__oH-5o4nrzcWcvM-RWZ4_DYNCsXnaNU5hLUWj1mkIrDU1liDUdKQph7lSlDviqcitwixELgWFp6lfZrsV0viuMSsWfR16FGA-OH1mBNUHS8MMG87gaqAur&__tn__=-UC%2CP-R Гірська міська військово-цивільна адміністрація https://www.facebook.com/Girska.VCA/posts/pfbid02yZZd32bKxR9bkpD8qMxWxG7F3XfqU5xZ2jN8gzedPK5pbgiPQ7t1fcG753Uamh7ol?__cft__[0]=AZVlv4joWHJl9DDfEgJmghY75j0oGQpYE__oH-5o4nrzcWcvM-RWZ4_DYNCsXnaNU5hLUWj1mkIrDU1liDUdKQph7lSlDviqcitwixELgWFp6lfZrsV0viuMSsWfR16FGA-OH1mBNUHS8MMG87gaqAur&__tn__=%2CO%2CP-R

Гірська громада ( Луганська область ) втратила Героя…

26 серпня під час виконання бойового завдання загинув мешканець Гірської громади Артем Юрійович Махортов.

Артем народився 14 березня 1988 року у місті Золоте. Свого часу закінчив Золотівський ліцей №16 та отримав диплом кухаря-кондитера у Золотівському професійному ліцеї, після чого проживав та працював у місті Гірське. Після початку повномасштабного вторгнення проходив службу на посаді командира протитанкового відділення взводу вогневої підтримки аеромобільної роти аеромобільного батальйону.

26 серпня цього року, героїчно захищаючі рідну землю на Запорізькому напрямку в районі села Роботино Пологівського району, потрапивши під мінометний обстріл, отримав травми, несумісні з життям.
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14.09.2023 16:42 Ответить
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14.09.2023 16:44 Ответить
Хіба це тут доречно?
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14.09.2023 18:48 Ответить
Мені схотілось порівняти наших воїнів із мордорським страхіттям.
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14.09.2023 19:45 Ответить
Цей наш воїн родом з Луганської області.
Це косориле прийшло його визволяти? Від кого?
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14.09.2023 19:48 Ответить
-Дед, а правда ты пять самолетов сбил?
-Ну как сбил, недозаправил.
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14.09.2023 16:42 Ответить
Дебільного бурята "на подвал" і завтра він "особисто знищив 80 танків"
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14.09.2023 17:26 Ответить
.тут нет обьекта обсуждения,а там вооше были танки ВСУ .. Очередная ложь с болот мацковии
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14.09.2023 17:47 Ответить
цим монголам ще за руйнацію Києва в 13 сторіччі ще треба відплатити
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14.09.2023 19:57 Ответить
Яким боком буряти до моноголів ? це по перше . А по друге - там ще до моноголів самі руські князі кілька разів брали штурмом та грабували Київ . Так шо монголам там і не дуже багато чого залишилося
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14.09.2023 20:23 Ответить
мені багато років тому один бурят з улан-уде сам сказав що вважає себе монголом

в них одна і та сама мова

тай чингисхан в юнацтві в бурятських краях никався
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14.09.2023 20:27 Ответить
ішак може вважти себе конем , і що з того ?

А Чингісхан піввсвіту завоював - разом з Китаєм . То що тепер всі китайці - монголи?
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14.09.2023 20:30 Ответить
я перепрошую, ви з ішаками вмієте розмовляти ?
чи просто придурюєтесь ?

і не треба притягувати в розмову китайців - мова йшла про бурятів які вважають себе не китайцями а монголами

має бути хоч якась дисципліна думки, юначе
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15.09.2023 02:04 Ответить
Мови в них різні. Це все одно що говорити , що московська і українська - це одна мова
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14.09.2023 20:38 Ответить
В статті якут. Якути і буряти це різні сорти г**на.
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14.09.2023 22:51 Ответить
В складі московитів найбільша кількість вихідців інших національностей не бурятів чи якутів - а українців . Особливо в командному складі - ледь не кожен другий . То що всі українці - гівно ?

Наскільки тупувата в нас влада замість того , щоб підтримувати національно визвольні рухи в московії - вона привчає українців ставитися до етнічних меншин Московії , як до недолюдей .

Українці навпаки мали б закликати підніматися інші обдурені поневолені народи Московії до національної боротьби проти москалів - але замість того культивує зневагу і презирство .
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15.09.2023 00:00 Ответить
Буруты то есть настоящии монголы, а те шо в манголии, то уже манжуры, которые в 16 веке выгнали из манголии манголов. ПС. Так шо квитацца нада с бурутами (буряками).
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15.09.2023 00:15 Ответить
Жаль что не замочили этого манкурта.
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14.09.2023 19:59 Ответить
"максимум два" = один и один возможно поврежден
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14.09.2023 22:01 Ответить
не восемь, а два, и не ихних, а наших, ещё и арта с пехотой выгребли ))))
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14.09.2023 22:38 Ответить
И ИЗ ЖОПЫ ДО СИХ ПОР ОСКОЛКИ ВЫКОВЫРИВАЕТ !)
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14.09.2023 23:11 Ответить
Одна з найбільших помилок нашого недолугого керівництва - це повний провал пропаганди всередині московії .

Єдиний шлях до пермоги - це розвал ********* . Це неможливо здійснити військовим шляхом - але цілком можливо - якщо повстануть всі народи поневолені Московією .
Башкири , якути ,буряти, калмики , дагестанці , чеченці - при правльній пропаганді і збройній підтримці визвольних рухів цих народів - Московія б зникла.

Але замість такої політики - єдине на що спроможне шапіто - це сіяти зверхність і зневагу до малих національностей Рабсійської *********.

Як казав Сунь цзи - Найкращий спосіб перемогти - це розбити союзи ворога.
Але шапіто здатне лише на цирк . І за цей цирк тисячі глядачів заплатять своєю кров'ю
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15.09.2023 00:08 Ответить
 
 