Якутский танкист из танка "Алеша" рассказал о "легендарном" бое и лжи пропагандистов: "Не восемь танков, а максимум два. С помощью артиллерии и пехоты". ВИДЕО
Якутский танкист из танка "Алеша" рассказал о "легендарном" бое в Запорожской области и лжи кремлевских пропагандистов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом оккупант рассказал в интервью на региональном ТВ "Якутия 24".
"Видео выкладывают, где мы все восемь танков подбили, но на самом деле два. Максимум. И это не сами, а при активном участии артиллеристов и пехотинцев", - говорит член экипажа распиаренного пропагандистами танка.
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+44 Володимир #577208
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По легенді, за ричаги сів сам командир роти.
По очах видно, що люлей відгрібли від ЗСУ значно більше, ніж отримали "заслуг"
Хтів би він про це сказати, проте сцить
називайте мене расистом!
- Це правда, що, Мойша виграв у Спортлото 5 тис рублів.
- Правда! Тільки 10 тис. рублів. Не в Спортлото, у проферанс. І не виграв, а програв!
Так і ця чукча проговорилася, що це не вона поціляла, а в неі поціляли!
- Видал!
- Какой он?
- Огромный!
- Как оленя?
- Не.
- Как тюленя?
- Не.
- А какой?
- Как огромная касатка, а весом как кашалота....
Ми щодня втрачаємо красивих, розумних, талановитих.((
https://www.facebook.com/Girska.VCA?__cft__[0]=AZVlv4joWHJl9DDfEgJmghY75j0oGQpYE__oH-5o4nrzcWcvM-RWZ4_DYNCsXnaNU5hLUWj1mkIrDU1liDUdKQph7lSlDviqcitwixELgWFp6lfZrsV0viuMSsWfR16FGA-OH1mBNUHS8MMG87gaqAur&__tn__=-UC%2CP-R Гірська міська військово-цивільна адміністрація https://www.facebook.com/Girska.VCA/posts/pfbid02yZZd32bKxR9bkpD8qMxWxG7F3XfqU5xZ2jN8gzedPK5pbgiPQ7t1fcG753Uamh7ol?__cft__[0]=AZVlv4joWHJl9DDfEgJmghY75j0oGQpYE__oH-5o4nrzcWcvM-RWZ4_DYNCsXnaNU5hLUWj1mkIrDU1liDUdKQph7lSlDviqcitwixELgWFp6lfZrsV0viuMSsWfR16FGA-OH1mBNUHS8MMG87gaqAur&__tn__=%2CO%2CP-R
Гірська громада ( Луганська область ) втратила Героя…
26 серпня під час виконання бойового завдання загинув мешканець Гірської громади Артем Юрійович Махортов.
Артем народився 14 березня 1988 року у місті Золоте. Свого часу закінчив Золотівський ліцей №16 та отримав диплом кухаря-кондитера у Золотівському професійному ліцеї, після чого проживав та працював у місті Гірське. Після початку повномасштабного вторгнення проходив службу на посаді командира протитанкового відділення взводу вогневої підтримки аеромобільної роти аеромобільного батальйону.
26 серпня цього року, героїчно захищаючі рідну землю на Запорізькому напрямку в районі села Роботино Пологівського району, потрапивши під мінометний обстріл, отримав травми, несумісні з життям.
Це косориле прийшло його визволяти? Від кого?
-Ну как сбил, недозаправил.
в них одна і та сама мова
тай чингисхан в юнацтві в бурятських краях никався
А Чингісхан піввсвіту завоював - разом з Китаєм . То що тепер всі китайці - монголи?
чи просто придурюєтесь ?
і не треба притягувати в розмову китайців - мова йшла про бурятів які вважають себе не китайцями а монголами
має бути хоч якась дисципліна думки, юначе
Наскільки тупувата в нас влада замість того , щоб підтримувати національно визвольні рухи в московії - вона привчає українців ставитися до етнічних меншин Московії , як до недолюдей .
Українці навпаки мали б закликати підніматися інші обдурені поневолені народи Московії до національної боротьби проти москалів - але замість того культивує зневагу і презирство .
Єдиний шлях до пермоги - це розвал ********* . Це неможливо здійснити військовим шляхом - але цілком можливо - якщо повстануть всі народи поневолені Московією .
Башкири , якути ,буряти, калмики , дагестанці , чеченці - при правльній пропаганді і збройній підтримці визвольних рухів цих народів - Московія б зникла.
Але замість такої політики - єдине на що спроможне шапіто - це сіяти зверхність і зневагу до малих національностей Рабсійської *********.
Як казав Сунь цзи - Найкращий спосіб перемогти - це розбити союзи ворога.
Але шапіто здатне лише на цирк . І за цей цирк тисячі глядачів заплатять своєю кров'ю