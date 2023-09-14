Якутский танкист из танка "Алеша" рассказал о "легендарном" бое и лжи пропагандистов: "Не восемь танков, а максимум два. С помощью артиллерии и пехоты". ВИДЕО

Якутский танкист из танка "Алеша" рассказал о "легендарном" бое в Запорожской области и лжи кремлевских пропагандистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом оккупант рассказал в интервью на региональном ТВ "Якутия 24".

"Видео выкладывают, где мы все восемь танков подбили, но на самом деле два. Максимум. И это не сами, а при активном участии артиллеристов и пехотинцев", - говорит член экипажа распиаренного пропагандистами танка.

Смотрите также: Дед-колотун Путин "уничтожил" уже 245 танков ВСУ. ВИДЕО