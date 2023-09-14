Туристы из РФ наблюдают за атакой "Нептунов" на С-400 "Триумф" в оккупированной Евпатории: "Етить твою мать, вот это прилетело!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись сегодняшней атаки украинских воинов на новейшую российскую ЗРС С-400 "Триумф" в оккупированной Евпатории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент атаки запечатлели российские туристы, приехавшие на отдых в оккупированный украинский Крым.
"Лучшая российская зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" "отражает" удар украинских крылатых ракет "Нептун", нанесенный по позициям дивизиона С-400 на территории временно оккупированного Крыма. Как видим, "Нептуны" без проблем поражают заданные цели - позиционный район дивизиона С-400. Интересный документальный любительский репортаж российских туристов из Евпатории, подтверждающий уничтожение комплексов и масштабы разрушений. Правда, оператор как-то очень грустно вздыхает. Наверное, не хочет уезжать из Крыма", - пишет в комментарии к видео автор публикации.
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пахлава медовая, кукуруза горячая, вата сладкая... тьотки потные
все як замовляли !
та берегових цілей "Нептун", на полігоні в Одеській області, 5 квітня 2019 р.
Таки наш ,, Нептун " то є сила 👍🏼‼️
Тільку ві Львові.
Роздінуть, роззують, ще й писок наб'ють,
Тільку ві Львові.
(https://mp3iq.net/m/505948-v-ktor-morozov/4632795-tilku-vi-lvovi/ Віктор Морозов Тiльку вi Львовi
Тепер і в Криму
А от цікаво скільки у кацапів зажмурилося та побігло до кадздона на концерт, а скільки отримало квитки та вже на шляху туди
Але емментальний корейський кнур не знає про цю "****** дєйствітєльность" і думає, що зустрічається зі справжнім царьом параші.
Не полный перечень помоек:
К вам , п@дарам , еще не прилетело - мы до Урала пока не достаем ... пока ...
Не охранили
Прекрасная реклама кацапского ПВО (любого) для продажи на экспорт
падли кацапські, щоб кожен ранок у вас так починався
- Ужє нічєго нє поможєт" 🤣
Кацапи знають що до них прийшов у гості пан *******