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Туристы из РФ наблюдают за атакой "Нептунов" на С-400 "Триумф" в оккупированной Евпатории: "Етить твою мать, вот это прилетело!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись сегодняшней атаки украинских воинов на новейшую российскую ЗРС С-400 "Триумф" в оккупированной Евпатории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент атаки запечатлели российские туристы, приехавшие на отдых в оккупированный украинский Крым.

"Лучшая российская зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" "отражает" удар украинских крылатых ракет "Нептун", нанесенный по позициям дивизиона С-400 на территории временно оккупированного Крыма. Как видим, "Нептуны" без проблем поражают заданные цели - позиционный район дивизиона С-400. Интересный документальный любительский репортаж российских туристов из Евпатории, подтверждающий уничтожение комплексов и масштабы разрушений. Правда, оператор как-то очень грустно вздыхает. Наверное, не хочет уезжать из Крыма", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

Читайте также: Данилов: "Мы не будем ни у кого спрашивать, как использовать то оружие, которое производится на территории нашей страны"

Автор: 

Евпатория (101) уничтожение (6916) украинское оружие (164)


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Топ комментарии
+64
это вам ракеты добра..., от нас - вам..., дуже сподіваюсь, що їх стане більше, щоб кожен турист з росії отримав незабутні враження...
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14.09.2023 16:55
+61
Файно.
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14.09.2023 16:52
+56
З туристів донат на ЗСУ за красиве видовище
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14.09.2023 16:57
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Файно.
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14.09.2023 16:52 Ответить
Триумфирует "Триумф".
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14.09.2023 17:32 Ответить
На етапі розробки його хотіли назвати "Триумфатор" ))
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14.09.2023 18:00 Ответить
Привет из Крыма-23
пахлава медовая, кукуруза горячая, вата сладкая... тьотки потные
все як замовляли !

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14.09.2023 17:55 Ответить
Президент України Петро Порошенко бере участь у випробуваннях новітньої української розробки комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських
та берегових цілей "Нептун", на полігоні в Одеській області, 5 квітня 2019 р.

Таки наш ,, Нептун " то є сила 👍🏼‼️
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15.09.2023 00:22 Ответить
ТАК ДУШЕВНО ***** ПО ДОМАШНЕМУ
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14.09.2023 19:20 Ответить
Не слышу за кадром легендарной фразы: "Тагиииил!!"
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14.09.2023 16:54 Ответить
Гойда нужно кричать!
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14.09.2023 16:58 Ответить
Зато есть фраза "может надо вниз спустится? а то мы тут стоим как дебилы"
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14.09.2023 17:27 Ответить
Во первых это красиво!
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14.09.2023 16:55 Ответить
Ну ж ще зобачиш таку красоту,
Тільку ві Львові.
Роздінуть, роззують, ще й писок наб'ють,
Тільку ві Львові.
(https://mp3iq.net/m/505948-v-ktor-morozov/4632795-tilku-vi-lvovi/ Віктор Морозов Тiльку вi Львовi


Тепер і в Криму
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14.09.2023 18:32 Ответить
это вам ракеты добра..., от нас - вам..., дуже сподіваюсь, що їх стане більше, щоб кожен турист з росії отримав незабутні враження...
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14.09.2023 16:55 Ответить
Больше только асфальтом, в который зелидор закатал ракетную программу нашего Гетьмана Порошенко
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14.09.2023 17:03 Ответить
Зеля конечно тот еще *** что где то год потерял н езаказывал их, но и Порох не святой - за пять лет он выдал пару ракет для тестов
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14.09.2023 19:24 Ответить
Оба гівно рідке тільки колір різний.
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14.09.2023 22:56 Ответить
З туристів донат на ЗСУ за красиве видовище
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14.09.2023 16:57 Ответить
Вони там по ходу всю хатину обдонатили по саме не можу.
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14.09.2023 16:58 Ответить
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14.09.2023 17:08 Ответить
Всьо по домашнєму но ліпше валітє в свої орко мухосранські.
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14.09.2023 16:57 Ответить
фсьозбілі, крєстнапузє
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14.09.2023 16:58 Ответить
За тріумф усе зрозуміло - кабзда
А от цікаво скільки у кацапів зажмурилося та побігло до кадздона на концерт, а скільки отримало квитки та вже на шляху туди
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14.09.2023 16:58 Ответить
черговий розрахунок + ще декілька штук, кому прилетіло від вторинної детонації.
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14.09.2023 17:07 Ответить
Хтілося б ще й охорону по периметру - а там останнім шарився спецназ гру чи то вдв
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14.09.2023 17:31 Ответить
охорона вижила, тільки в гівні забруднились.
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14.09.2023 17:37 Ответить
!
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14.09.2023 17:41 Ответить
"мы с мамой, ведём наш репортаж из удобного деревянного домика, во дворе,....." ))
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14.09.2023 16:58 Ответить
Это уже камни с неба или ещё нет?...а может это манна небесная?...
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14.09.2023 16:59 Ответить
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14.09.2023 16:59 Ответить
Я арууу)))зачот))!
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14.09.2023 17:15 Ответить
гребаная кацапо-моль уже и лизать и сосать готово у узкоглазого....опущенец кацапогребаный
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14.09.2023 19:07 Ответить
То не зовсім міль, то клон-"бурят".

Але емментальний корейський кнур не знає про цю "****** дєйствітєльность" і думає, що зустрічається зі справжнім царьом параші.
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14.09.2023 20:09 Ответить
🤣
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14.09.2023 21:37 Ответить
Та то "камні снеба"...)))
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14.09.2023 17:01 Ответить
Это сбитие Нептуна комплексом С-400 (Триумф)!
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14.09.2023 17:01 Ответить
Ракетами "Нептун" було уражено російський зенітний комплекс С-400 біля Євпаторії.

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14.09.2023 17:01 Ответить
Хто, на яких помийках знаходить та розкручує цих ексПердів?
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14.09.2023 17:23 Ответить
Докладываю.
Не полный перечень помоек:
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14.09.2023 17:30 Ответить
Тепер красиво дивитись. А якщо б не закрили Зельониє ракетну програму, і таку зброю ми б мали в достатній кількості на початок масштабного вторгнення, то і вторгнення б скоріш всього не було.
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14.09.2023 17:02 Ответить
Зелидор не только закрыл программу, но и уничтожил тысячи ракет Нептун, которые были произведены при Порохе
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14.09.2023 17:06 Ответить
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14.09.2023 17:12 Ответить
не п№зді 1000. встиг тільки десяток до рішення наймудрішого наріду
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14.09.2023 17:35 Ответить
Ну, це вже перебір. Були тільки прийняті на озброєння. Для початку по плану в 2020 мали поставити три дивізіони. І Чорне та Азовське моря мали бути закриті для вторгнення кацапів. А потім накопичення, і на базі "Нептуна" втілення розробок дальнобійниї "земля-земля". Але тут прийшло прокацапське шобло, і все закрили. Була скажена компанія по гвалту "позитивних" блохерів про лайно, а не ракети. Навіть в перші дні вторгнення пішла команда підірвати готові зразки. Тетяна Чорновіл спасла. Як і "Стугни".
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14.09.2023 17:41 Ответить
А может и весь мильён? Не... мильярд оакет нептун, и всё это зеленский пля. Пошла вслед за кораблем
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14.09.2023 20:26 Ответить
За круту шоу-програму треба доплачувати.
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14.09.2023 17:02 Ответить
кацапы, фейерверки и ежедневные файершоу входят в стоимость путёвки. Там в путёвке внимательно читайте внизу мелким шрифтом.
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14.09.2023 17:02 Ответить
ПВО Анало гов нет
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14.09.2023 17:03 Ответить
Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу - радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф".
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14.09.2023 17:06 Ответить
не свісти..
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14.09.2023 17:40 Ответить
СВО ідьот строґо по плану (с)
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14.09.2023 17:07 Ответить
Ну очень строго))
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14.09.2023 17:14 Ответить
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14.09.2023 17:08 Ответить
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14.09.2023 17:10 Ответить
Люди живут в какой-то параллельной вселенной. Все думают, что вот немного, что вот чуть-чуть и "мы маршем пройдемся до Львова")) Хотя, у нас на марафоне тоже подобная риторика.
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14.09.2023 17:29 Ответить
Сегодня читал что американцы предпологают что быдлостанцам достанеца киев, харьков и одесса а полякам львов, уже в который раз
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14.09.2023 20:31 Ответить
кацапам достанется только *** свиной, и то, если выживут
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14.09.2023 21:28 Ответить
Вы и эсть дэбилы, и спустится тебэ пёс надо на два метра в магылу!
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14.09.2023 17:13 Ответить
Размазанными или вбитыми в землю тоже сойдет, как-то приятнее будет смотрется
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14.09.2023 20:32 Ответить
Красиво горит
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14.09.2023 17:17 Ответить
" К нам прилетело ... " (с)
К вам , п@дарам , еще не прилетело - мы до Урала пока не достаем ... пока ...
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14.09.2023 17:23 Ответить
ДЯКУЄМО раша-туристам за якісний відео-звіт роботи наших воїнів!
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14.09.2023 17:24 Ответить
ПВО сработало на 5! Все приняли на себя! До последней ракеты
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14.09.2023 17:25 Ответить
кацапы , за бутылкой бегите , чего обосрались ? ничего необычного , все как вы хотели , камушки с небес
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14.09.2023 17:26 Ответить
НДравится? МожемПовторіть.
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14.09.2023 17:27 Ответить
Рівень бох.Кацапам навіть ракета не знадобилась,щоб збити Нептуна.
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14.09.2023 17:30 Ответить
Три ракеты в цель, а эти про взрывы боеприпасов что-то бухтят.
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14.09.2023 17:31 Ответить
кацапня, отакі взриви мене дуже лякали 24.02.22, коли на Київ прилітали перші ракети від фашистів рашинських, а зараз оці взриви мене чомусь дуже й дуже радують. але це тільки раннє утро, воно вже добре і буде день, а й ще і вечір. так що, як кажуть в Україні-ще й не вечір.
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14.09.2023 17:35 Ответить
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14.09.2023 17:40 Ответить
Це була модифікація "Триумф - ПКХ" (повна кацапська ...уйня).
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14.09.2023 17:45 Ответить
обычный себе Триумф С-400. Система ПВО среднего и дальнего действия 50-300 км примерно. Система очень дорогая, ибо дальнобойная, ракеты сложные и дорогие, да и радары. Работоспособность в реальных условиях не проверена, но считается, что должно работать. Такие дальнобойные системы приоритетная цель для противника, их должна охранять целая сеть установок ПВО среднего и ближнего действия
Не охранили
Прекрасная реклама кацапского ПВО (любого) для продажи на экспорт
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14.09.2023 21:37 Ответить
Боже, як приємно спостерігати як починає світати в Криму....
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14.09.2023 17:50 Ответить
Маю надію, що ні одна людина не постраждала!
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14.09.2023 17:52 Ответить
кацапи, це не "мама дарагая" це "ну от и всё" все ближче і ближче
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14.09.2023 17:55 Ответить
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14.09.2023 18:03 Ответить
Вам краще на родіну єхать, а то сидите тут как дєбіли в чужій країні.
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14.09.2023 18:11 Ответить
який гарний світанок!
падли кацапські, щоб кожен ранок у вас так починався
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14.09.2023 18:22 Ответить
СБУ погоджується, щоб кримчани самі здихались всіх військових баз кацапні. Тоді жити буде спокійніше на півострові.
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14.09.2023 18:27 Ответить
Ето вам не ето
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14.09.2023 18:34 Ответить
Suki ruskie , malite boga chto vi ne v Ukraine , i ne ruskie vas abstrelivaiut , a to bi po vam priletelo , a ni po vaienim objektam .... No tak , ruskie ****** , ia vashi mami ipal ....
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14.09.2023 18:37 Ответить
такого салюта от ВСУ х#йло и шобло не ожидало и это только пристрелка, скоро начнется то что орки долго ждали... времени почти не осталось чтоб дрыстануть как можно дальше в тайгу
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14.09.2023 19:15 Ответить
Сколько раз уже кацапам говорили: проводите профилактику кондиционеиров.
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14.09.2023 19:37 Ответить
"- Может вніз спустімся ?
- Ужє нічєго нє поможєт" 🤣

Кацапи знають що до них прийшов у гості пан *******
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14.09.2023 19:41 Ответить
Долгожданные камни с неба. Привыкайте, кацапье, вам так еще лет 10 жить, пока ваше пуйло не сдохнет, а остальных на пожизненное в Гааге не осудят. А потом репарации Украине в размере нескольких триллионов долларов.
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14.09.2023 19:41 Ответить
10????
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14.09.2023 21:48 Ответить
цивільні орки тащаться від знищення військових орків. Скоро за екстрим будуть брати додаткові гроші і козломорді хочуть встигнути на вибухи і пожежі безкоштовно.
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14.09.2023 19:42 Ответить
Файні камені попадали "С нєба"
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14.09.2023 19:50 Ответить
Онлайн вистава "Кацапи" (присвячується національному питанню) (с)
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14.09.2023 20:13 Ответить
Show must go on!
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14.09.2023 20:19 Ответить
Мужики *шокають*,і то в вже нема *е.....ть,о.....ть,н......я себе*ітд.,але вже все рівно, соловйов в істериці пообіцяв їм засунути ті телефони в ж...
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14.09.2023 20:22 Ответить
рагу на парашу!!!!
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14.09.2023 20:24 Ответить
Орки дохнут а свинособакам смешно. Аморальное общество.
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14.09.2023 20:25 Ответить
шо ці кацапи дивляться, вони що, ніколи ГОЙДА небачили?
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14.09.2023 20:33 Ответить
КАК ПРИЯТНО СМОТРЕТЬ!!! ПРАВИЛО БУМЕРАНГА РАБОТАЕТ)))
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14.09.2023 21:52 Ответить
Яке гарне та миле бавовнятко....
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14.09.2023 22:26 Ответить
Спасибо пусть скажут А. Лорак за финансирование обстрелов
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15.09.2023 00:03 Ответить
И тут за просмотр деньги вымогают😟
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15.09.2023 00:05 Ответить
 
 