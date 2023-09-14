Туристы из РФ наблюдают за атакой "Нептунов" на С-400 "Триумф" в оккупированной Евпатории: "Етить твою мать, вот это прилетело!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись сегодняшней атаки украинских воинов на новейшую российскую ЗРС С-400 "Триумф" в оккупированной Евпатории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент атаки запечатлели российские туристы, приехавшие на отдых в оккупированный украинский Крым.

"Лучшая российская зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" "отражает" удар украинских крылатых ракет "Нептун", нанесенный по позициям дивизиона С-400 на территории временно оккупированного Крыма. Как видим, "Нептуны" без проблем поражают заданные цели - позиционный район дивизиона С-400. Интересный документальный любительский репортаж российских туристов из Евпатории, подтверждающий уничтожение комплексов и масштабы разрушений. Правда, оператор как-то очень грустно вздыхает. Наверное, не хочет уезжать из Крыма", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

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