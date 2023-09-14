Джонсон отреагировал на идею назвать улицу в Киеве в его честь: "Киев – фантастический город, я восхищаюсь духом сопротивления киевлян". ВИДЕО
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что восхищается Киевом и киевлянами.
Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону, которое состоялось во время проходившего в украинской столице саммита YES, информирует Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, хотел бы Борис Джонсон прогуляться в Киеве по улице, названной в его честь, экс-премьер Великобритании сказал:
"Я всегда рад прогуляться по любой из улиц Киева. Это фантастический город. Я восхищаюсь духом сопротивления киевлян. Вы точно победите! Мой главный месседж для Украины: продолжайте так же. Мы также будем продолжать вас поддерживать. Но Украина обязательно победит", – заявил Джонсон.
Он также рассказал в интервью, как познакомился с Виталием Кличко и что думает о его работе в должности мэра Киева.
"Я познакомился с мэром Кличко много лет назад. У нас была встреча в Лондоне, когда я был мэром. Он много хорошего сделал в Киеве, и у него есть отличные идеи", - отметил британский экс-премьер.
Ранее сообщалось, что бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону было присвоено звание "Почетный гражданин Киева". За такое решение Киевсовет проголосовал 24 ноября 2022, а мэр Киева Виталий Кличко вручил Джонсону отличие во время Всемирного экономического форума в Давосе.
Полное интервью смотрите по ссылке.
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Я ще пам'ятаю як воно бацьку зализувало. Проклята країна де такі гниди працюють журналістами...
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Джонсон втратив посаду Прем'єр міністра ЗА БРЕХНЮ.
Почему васустраивает, что тут чиновники брешут стабилльно и много?