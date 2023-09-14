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Джонсон отреагировал на идею назвать улицу в Киеве в его честь: "Киев – фантастический город, я восхищаюсь духом сопротивления киевлян". ВИДЕО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что восхищается Киевом и киевлянами.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону, которое состоялось во время проходившего в украинской столице саммита YES, информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, хотел бы Борис Джонсон прогуляться в Киеве по улице, названной в его честь, экс-премьер Великобритании сказал:

"Я всегда рад прогуляться по любой из улиц Киева. Это фантастический город. Я восхищаюсь духом сопротивления киевлян. Вы точно победите! Мой главный месседж для Украины: продолжайте так же. Мы также будем продолжать вас поддерживать. Но Украина обязательно победит", – заявил Джонсон.

Он также рассказал в интервью, как познакомился с Виталием Кличко и что думает о его работе в должности мэра Киева.

"Я познакомился с мэром Кличко много лет назад. У нас была встреча в Лондоне, когда я был мэром. Он много хорошего сделал в Киеве, и у него есть отличные идеи", - отметил британский экс-премьер.

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Ранее сообщалось, что бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону было присвоено звание "Почетный гражданин Киева". За такое решение Киевсовет проголосовал 24 ноября 2022, а мэр Киева Виталий Кличко вручил Джонсону отличие во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Полное интервью смотрите по ссылке.

Автор: 

Киев (25518) Кличко Виталий (4640) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+12
Гордон, сукк, - "журналіст"...
Я ще пам'ятаю як воно бацьку зализувало. Проклята країна де такі гниди працюють журналістами...
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14.09.2023 19:26
+10
Я "за"!
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14.09.2023 20:05
+8
Щирий ВеликоБандерівець
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14.09.2023 19:28
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Гордон, сукк, - "журналіст"...
Я ще пам'ятаю як воно бацьку зализувало. Проклята країна де такі гниди працюють журналістами...
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14.09.2023 19:26 Ответить
+++ лизав всім і дуже ретельно
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14.09.2023 19:31 Ответить
Не всім.
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14.09.2023 19:39 Ответить
Щирий ВеликоБандерівець
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14.09.2023 19:28 Ответить
доки не існує "площі дєрьмака", не буде вулиці джонсона!
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14.09.2023 19:28 Ответить
Идея так себе. Можно конечно, главное потом опять как всегда не переименовывать. А то назовем улицу, через год меняем названия.
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14.09.2023 19:39 Ответить
Джонсонюка в президенты.
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14.09.2023 19:48 Ответить
Головзавгосп країни не погодиться.
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14.09.2023 22:30 Ответить
Я "за"!
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14.09.2023 20:05 Ответить
Джонсонюк лапка просто!
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14.09.2023 20:27 Ответить
Njeuveren, chto po nashim, €uropeiskim tradjicijam, uljici/goroda/sjoli/itp nado nazivatj imenami zhivih ljudjeij. Eto - dlja pamjatji. Ja bi rekomendoval vam, Ukraincam, predlozhitj Mr. Jonson, skazhem posadjitj kakoje-to djerevo na Kreshchatjike, dlja Ukraini. Mozhno i pamjatnuju pljitku pristroitj. Ilji u kovo to jestj idjeja poluchshe.
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14.09.2023 20:35 Ответить
Улица имени Джонсонюка.
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14.09.2023 20:40 Ответить
При всій повазі до пана Бориса, не можна назвати вулиці на честь ще живих діячів.
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14.09.2023 20:41 Ответить
гордон мосейчукподобный спрашивал же)))
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14.09.2023 23:12 Ответить
класна ідея... одна Бориса Джонсона, інша - Джонсона Бориса, третя - дітей Бориса Джонсона... я за, велика Людина.
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14.09.2023 21:33 Ответить
вудиця це херня, бо прийде до влади гнида. може й зелена і тоді можуть перейминувати цю назву, а от Джонсонюка у президенти України, ото було б діло. Слава ЗСУ!
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14.09.2023 21:15 Ответить
У Сумах у мене вул. Горького перейменували на вул. Британська. Казав я - треба не так, Британії, звісно, земний уклін, а я б назвав іменем цього класного чоловіка.... з задоволенням побачився з ним та проїхався на ровері. Теж пересуваюся викючно на велосипеді.
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14.09.2023 21:31 Ответить
Легіонера Борю Джонсонюка в Міністри оборони!
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14.09.2023 21:50 Ответить
Непогана ідея.
Вулиця Бориса Джонсона в Київі як нагадування хто завадив зеленому клоуну і його команді здати Україну в квітні 2022 у Стамбулі. А здавати збиралися з потрохами до визнання расєйської другою державною і не вступу України до НАТО і це верхівка договорняків.
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14.09.2023 21:58 Ответить
Люди Ви подуріли?
Джонсон втратив посаду Прем'єр міністра ЗА БРЕХНЮ.
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14.09.2023 22:51 Ответить
Даже если он сделал из за легкомыслия, ошибку, считая что об этом никто не узнает, это не значит что он не сделал выводы, и что ему нельзя доверять. Борис очень много сделал для Украины.
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14.09.2023 22:54 Ответить
ок, но он "брехал" на острове, там.

Почему васустраивает, что тут чиновники брешут стабилльно и много?
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14.09.2023 23:15 Ответить
Улица это хорошо, но гораздо лучше дать пост премьера, сэру Борису. Вся коррупционно-воровская шваль которую привечает шапито-95, вылетит с волчьим билетом со всех должностей и еще многие наверняка пойдут под суд.
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14.09.2023 22:51 Ответить
Невже ні знайшлось другого журналіста крім цей лисой потвори.?
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15.09.2023 14:35 Ответить
 
 