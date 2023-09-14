В секторе обороны будет введен институт военного омбудсмена, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 568-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел совещание с министром обороны Украины, обсудили некоторые ключевые вещи. Те решения, которых все наше общество в целом и украинские воины в частности ожидают от Министерства обороны. Министр их представит, когда все детали будут проработаны. Сегодня же отмечу совместную работу Рустема Умерова с уполномоченным Верховной Рады Совета по правам человека Дмитрием Лубинцом по поводу такого нового института, как военный омбудсмен. Действительно нужно, чтобы была мощная система правозащиты воинов в самом секторе обороны.
Хороший результат сегодня в нашем сотрудничестве с Международным уголовным судом. Результат, точно приближающий ответственность за российские преступления войны. В Украине заработал полевой офис Международного уголовного суда, и это крупнейшее представительство суда за пределами Гааги. И очень хорошо, что полное и слаженное сотрудничество между Офисом Генерального прокурора, всеми украинскими правоохранительными институтами и Международным уголовным судом. Именно такое сотрудничество помогает нам приближать момент восстановления справедливости для Украины и всех наших людей, пострадавших от этой войны – момент законных и заслуженных приговоров для российских преступников", – рассказал Зеленский.
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"Жить свободно - значит и свободно пользоваться родным языком. Буду руководствоваться статьей 10 Конституции, которая определяет украинский язык как государственный, но особо подчеркивает правах русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков. Считаю целесообразным с целью обеспечения единства украинской политической нации сохранить существующий статус-кво в языковом вопросе."
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Так что гуляй, Вася.
А так.... раз обдурмена поміняли й "шито- крито".....
Глава Минцифры Михаил Федоров показал видео атаки морского дрона на российский корабль. Украинской правде в Главном управлении разведки подтверждают, что на видео - поражение патрульного корабля "Сергей Котов".
А ситуация в акватории ЧМ таки меняется
Знову додаткові витрати грошей!
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Интересно, а с какой формулировкой будут увольнять Рустема Умерова?
И потом наверняка послом в Оман
https://www.facebook.com/hudymenko/posts/pfbid0dXTc5fMgc9C988cT5KMjj96G7SQAHhAocXUTFaq4P3wjstsxogyx99VmQYvBGBQxl?__cft__[0]=AZX7-gYCMgezAOwJYL70PTp6DD56fkt8yCxzOVwMOoiaHfCvjmRPnWei8mqkHI_yDWPDvVEnGeNJAjgjldIHiCGkAW4zFrKT4Y-***************************************-PkQVDs1OziyOCTN4Vbdr9sC6vwA9XEZV5YlWnJTvUwq4eOKJUINzGSpAt1qysqpfteg-buUoTWgJF&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 д. ·
Абсолютно ******* чорти з деяких правоохоронних структур почали добігати до постачальників Міністерства оборони і повідомляти їм, що так як https://www.facebook.com/DASU2016?__cft__[0]=AZX7-gYCMgezAOwJYL70PTp6DD56fkt8yCxzOVwMOoiaHfCvjmRPnWei8mqkHI_yDWPDvVEnGeNJAjgjldIHiCGkAW4zFrKT4Y-***************************************-PkQVDs1OziyOCTN4Vbdr9sC6vwA9XEZV5YlWnJTvUwq4eOKJUINzGSpAt1qysqpfteg-buUoTWgJF&__tn__=-]K-y-R Державна аудиторська служба України трактувала легендарну вже постанову Кабміну №335 як таку, що забороняє підприємцям отримувати прибуток, то давайте, шановні підприємці, обирайте одне з трьох:
- або віддавайте ВЕСЬ прибуток, з якого вже сплачені податки, за той строк, поки діяла ця постанова;
- або давайте «порішаємо»;
- або сідайте у тюрму.
Зрозуміло, як це мотивує підприємців постачати хоч щось до армії. ****** це їх мотивує. Або корупція, або тюрма, або працюйте в мінус (бо сплачені податки ніхто і ніколи не поверне, а платити працівникам треба).
А ще зрозуміло, що якщо підприємці не будуть постачати армії, то армії від цього краще не стане. Це мʼяко кажучі.
А ще більш зрозуміло, що сама постанова №335 була виписана саме таким чином саме з цією метою. Щоб можна було «добєжать і порєшать». Або посадити когось, хто заважає. Дуже зручна штука. Пішла б ти нахер , армія ******, у нас тут сєрйозні тєми
Та нє, пацани. Так не буде.
Написав заяву до НАБУ, готую звернення до НАЗК з чіткими пропозиціями. Кабмін має негайно вирішити цю проблему. А всі трьохбуквєнні «правоохоронці» - відʼїb@тися
Вибачте за мою французську. За@бало
Я вам кажу: у зеленського "дар" керувати країною. Другого терміну його правління Україна як держава просто не витримає