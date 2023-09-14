В секторе обороны будет введен институт военного омбудсмена, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 568-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел совещание с министром обороны Украины, обсудили некоторые ключевые вещи. Те решения, которых все наше общество в целом и украинские воины в частности ожидают от Министерства обороны. Министр их представит, когда все детали будут проработаны. Сегодня же отмечу совместную работу Рустема Умерова с уполномоченным Верховной Рады Совета по правам человека Дмитрием Лубинцом по поводу такого нового института, как военный омбудсмен. Действительно нужно, чтобы была мощная система правозащиты воинов в самом секторе обороны.

Хороший результат сегодня в нашем сотрудничестве с Международным уголовным судом. Результат, точно приближающий ответственность за российские преступления войны. В Украине заработал полевой офис Международного уголовного суда, и это крупнейшее представительство суда за пределами Гааги. И очень хорошо, что полное и слаженное сотрудничество между Офисом Генерального прокурора, всеми украинскими правоохранительными институтами и Международным уголовным судом. Именно такое сотрудничество помогает нам приближать момент восстановления справедливости для Украины и всех наших людей, пострадавших от этой войны – момент законных и заслуженных приговоров для российских преступников", – рассказал Зеленский.

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