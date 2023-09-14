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Новости Видео Война
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В секторе обороны будет введен институт военного омбудсмена, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 568-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел совещание с министром обороны Украины, обсудили некоторые ключевые вещи. Те решения, которых все наше общество в целом и украинские воины в частности ожидают от Министерства обороны. Министр их представит, когда все детали будут проработаны. Сегодня же отмечу совместную работу Рустема Умерова с уполномоченным Верховной Рады Совета по правам человека Дмитрием Лубинцом по поводу такого нового института, как военный омбудсмен. Действительно нужно, чтобы была мощная система правозащиты воинов в самом секторе обороны.

Хороший результат сегодня в нашем сотрудничестве с Международным уголовным судом. Результат, точно приближающий ответственность за российские преступления войны. В Украине заработал полевой офис Международного уголовного суда, и это крупнейшее представительство суда за пределами Гааги. И очень хорошо, что полное и слаженное сотрудничество между Офисом Генерального прокурора, всеми украинскими правоохранительными институтами и Международным уголовным судом. Именно такое сотрудничество помогает нам приближать момент восстановления справедливости для Украины и всех наших людей, пострадавших от этой войны – момент законных и заслуженных приговоров для российских преступников", – рассказал Зеленский.

Смотрите также: Сегодня в Украине отмечают День танковых войск: Незаменимая мощная сила, способная останавливать врага. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) омбудсмен (597)


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Топ комментарии
+11
Вова, воровать меньше надо, а не новых нянь и омбудсменов выдумывать =) Шут гороховый
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14.09.2023 22:45
+11
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14.09.2023 22:56
+5
Знову роздавання штату.
Знову додаткові витрати грошей!
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14.09.2023 22:45
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А отой "координаційний штаб" канєшно жи під керівництвом єрмакаки?
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14.09.2023 22:29 Ответить
ОК, ще сотня родичів відукосить від смобілізації пр нехілому пакеті. що змінилося с часів яника?
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14.09.2023 22:29 Ответить
Виявляється Вся америк. система ППО в Україні - це справа рук дружини Зеленського. Ніколи б не повірили, але він сам сказав. Тепер ясно з кого спитати,чим вона 3 роки займалась,що у нас оборонні заводи,так важко запущені після 2014р зі стану банкрутства, зупинялись після 2019?

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14.09.2023 22:32 Ответить
Як Резнікова звільняли, всі блогери ОПУ росказувати, що це саме його заслуга, особисто домовився про Петріот. І от тепер така підстава. Невже тим блогерам не можна вірити?
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14.09.2023 22:34 Ответить
Если мовний омбудсмен выявляет тех, кто нарушает мовний закон. То военный омбудсмен по идее должен выявлять ухилянтов. Вот еще одно счастье для ухилянтов под диванами.
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14.09.2023 22:32 Ответить
мовний захищає мову від різних кацапідорів
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14.09.2023 22:44 Ответить
Предвыборная программа в 2014 кандидата в Президенты Украины, а затем 5-го (пятого) Президента Украины .

"Жить свободно - значит и свободно пользоваться родным языком. Буду руководствоваться статьей 10 Конституции, которая определяет украинский язык как государственный, но особо подчеркивает правах русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков. Считаю целесообразным с целью обеспечения единства украинской политической нации сохранить существующий статус-кво в языковом вопросе."
-----------
Так что гуляй, Вася.
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14.09.2023 23:02 Ответить
Максік,закон про мову було прийнято пізніше...а для розвитку почитай предвиборчу програму найвеличнішого...і гуляй дальше...!!!)))
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14.09.2023 23:06 Ответить
Я в 2014 не голосовал за то, что будет потом и позже. Я голосовал за то, что было сказано на момент избир. компании. А если кто-то обдурил народ, то такое позже ему и вернулось.
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14.09.2023 23:12 Ответить
та піхй, що ти там ниєш, клоун. вчи мову
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15.09.2023 00:01 Ответить
Це просто прокладка що міністра не міняти постійно бо він головний у схемах.
А так.... раз обдурмена поміняли й "шито- крито".....
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14.09.2023 22:46 Ответить
Силы обороны нанесли удар по патрульному кораблю "Сергей Котов" - ГУР...
Глава Минцифры Михаил Федоров показал видео атаки морского дрона на российский корабль. Украинской правде в Главном управлении разведки подтверждают, что на видео - поражение патрульного корабля "Сергей Котов".

А ситуация в акватории ЧМ таки меняется
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14.09.2023 22:36 Ответить
Знову роздавання штату.
Знову додаткові витрати грошей!
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14.09.2023 22:45 Ответить
Вова, воровать меньше надо, а не новых нянь и омбудсменов выдумывать =) Шут гороховый
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14.09.2023 22:45 Ответить
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14.09.2023 22:52 Ответить
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14.09.2023 22:56 Ответить
+Ворог і злодій
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14.09.2023 23:23 Ответить
Капець...спочатку "інвестняні"...тепер військоняні"...сюр якийсь...
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14.09.2023 23:03 Ответить
Сьогодні ж відзначу ... роботу Рустема Умєрова ... щодо такої нової інституції, як військовий омбудсмен.
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Интересно, а с какой формулировкой будут увольнять Рустема Умерова?
И потом наверняка послом в Оман
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14.09.2023 23:15 Ответить
На фоні корупційних зашкварів на постачанні у війська в ОПі сезон імітації бурхливої діяльності.
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14.09.2023 23:20 Ответить
Як же він уже дістав.
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14.09.2023 23:57 Ответить
https://www.facebook.com/hudymenko?__cft__[0]=AZX7-gYCMgezAOwJYL70PTp6DD56fkt8yCxzOVwMOoiaHfCvjmRPnWei8mqkHI_yDWPDvVEnGeNJAjgjldIHiCGkAW4zFrKT4Y-***************************************-PkQVDs1OziyOCTN4Vbdr9sC6vwA9XEZV5YlWnJTvUwq4eOKJUINzGSpAt1qysqpfteg-buUoTWgJF&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрій Гудименко

https://www.facebook.com/hudymenko/posts/pfbid0dXTc5fMgc9C988cT5KMjj96G7SQAHhAocXUTFaq4P3wjstsxogyx99VmQYvBGBQxl?__cft__[0]=AZX7-gYCMgezAOwJYL70PTp6DD56fkt8yCxzOVwMOoiaHfCvjmRPnWei8mqkHI_yDWPDvVEnGeNJAjgjldIHiCGkAW4zFrKT4Y-***************************************-PkQVDs1OziyOCTN4Vbdr9sC6vwA9XEZV5YlWnJTvUwq4eOKJUINzGSpAt1qysqpfteg-buUoTWgJF&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 д. ·

Абсолютно ******* чорти з деяких правоохоронних структур почали добігати до постачальників Міністерства оборони і повідомляти їм, що так як https://www.facebook.com/DASU2016?__cft__[0]=AZX7-gYCMgezAOwJYL70PTp6DD56fkt8yCxzOVwMOoiaHfCvjmRPnWei8mqkHI_yDWPDvVEnGeNJAjgjldIHiCGkAW4zFrKT4Y-***************************************-PkQVDs1OziyOCTN4Vbdr9sC6vwA9XEZV5YlWnJTvUwq4eOKJUINzGSpAt1qysqpfteg-buUoTWgJF&__tn__=-]K-y-R Державна аудиторська служба України трактувала легендарну вже постанову Кабміну №335 як таку, що забороняє підприємцям отримувати прибуток, то давайте, шановні підприємці, обирайте одне з трьох:

- або віддавайте ВЕСЬ прибуток, з якого вже сплачені податки, за той строк, поки діяла ця постанова;

- або давайте «порішаємо»;

- або сідайте у тюрму.

Зрозуміло, як це мотивує підприємців постачати хоч щось до армії. ****** це їх мотивує. Або корупція, або тюрма, або працюйте в мінус (бо сплачені податки ніхто і ніколи не поверне, а платити працівникам треба).

А ще зрозуміло, що якщо підприємці не будуть постачати армії, то армії від цього краще не стане. Це мʼяко кажучі.

А ще більш зрозуміло, що сама постанова №335 була виписана саме таким чином саме з цією метою. Щоб можна було «добєжать і порєшать». Або посадити когось, хто заважає. Дуже зручна штука. Пішла б ти нахер , армія ******, у нас тут сєрйозні тєми

Та нє, пацани. Так не буде.

Написав заяву до НАБУ, готую звернення до НАЗК з чіткими пропозиціями. Кабмін має негайно вирішити цю проблему. А всі трьохбуквєнні «правоохоронці» - відʼїb@тися

Вибачте за мою французську. За@бало
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15.09.2023 00:19 Ответить
Дирибанить держбюджет всі охочі, а поповнювати ( розширювати виробництво,покращувати економіку) --влада просто не вміє Роздувати штати непотрібними структурами--тут ми мастаки. Я розумію---що не всі друзі ще при кориті.
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15.09.2023 04:22 Ответить
Потім вигадають шкільного омбудсмена, потім лікарняного, потом транспортного, потім ще якогось. Бо вові дуже подобаються іншомовні красиві слова та немає своїх мозгів(((((
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15.09.2023 04:33 Ответить
"економічне диво від зеленського" за один рік: падіння економіки на 30%, інфляція 40%, мінус 8 млн громадян...
Я вам кажу: у зеленського "дар" керувати країною. Другого терміну його правління Україна як держава просто не витримає
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15.09.2023 06:16 Ответить
Треба військову прокуратуру,про це війскові кажуть вже лавно.Але цей не розуміє.Дуже кумедно виглядае ця неголеність та зелена майка.Поголити його не можна,бо будуть помітни розміри пики,яка добре підгодована під час загальної біди.
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15.09.2023 08:47 Ответить
Президента подменили после выборов,это его двойник,а нами руководит инопланетянин ,который живёт в ином мире. Этим все наши проблемы объясняються, мне так каатца
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16.09.2023 01:55 Ответить
 
 