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Новости Видео Война
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Птенец перепела пришел на позицию украинских снайперов во время боя с оккупантами: "У нас тут куры вылупливаются! Цыпленок прибежал!". ВИДЕО

Птенец перепела прибежал на позицию украинской снайперской пары во время боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой только что рожденный до птенец идет на руки к украинскому воину, опубликована в соцсетях.

"В этом видео прекрасно все. На позицию к украинскому снайперу прибежал птенец перепела, который только недавно появился на свет...", - пишет в комментарии к записи автор публикации.

"У нас здесь куры вылупливаются! Цыпленок прибежал!", - кричит боец побратимам из соседней позиции.

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Автор: 

животные (932) защита животных (79) боевые действия (4044) снайперы (482)


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Топ комментарии
+40
Хай Бог помогає, рідненькі!
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15.09.2023 09:47
+27
Яка мова, спокійна,тиха,рідна. Багато дівчат на фронті. Залишайтесь живими
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15.09.2023 10:13
+26
Від кацапів даже пташки втікають.
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15.09.2023 09:50
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Хай Бог помогає, рідненькі!
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15.09.2023 09:47 Ответить
а нічо шо боБ скоріше кацапам помагає? почитай шо Яхве робив навіть зі своїм народцем. краще вже Сталіна ніж такого боба. і я ж то правду кажу, а віруни скавулять навіть не думаючи шо боб би міг путіна ще 23-го лютого налякати чи знищити. нє, воно верещить і сравить боба за те що власне повторюся, боб і дав!!(!!!!!!!!!!!!!!!!!)
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15.09.2023 11:02 Ответить
В городі бузина...
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15.09.2023 12:27 Ответить
це правда.
це лицемірство шо кричать - Бох нокажид всіх злих.....
я ж сказав - той "бох" це як сталін помножений на 25. це тупо ви береш і читаєш, і ТАМ все написано який є той бох. це просто шо Кетцалькоатль курить в кутку.
я не брешу - це ж тупо НАПИСАНО - про те що робив той бох.
жесть как гаваріцца.
ну, для кацапів то цілком по-царськи.
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15.09.2023 20:21 Ответить
Від кацапів даже пташки втікають.
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15.09.2023 09:50 Ответить
Відчуває, в кого можна знайти захист
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15.09.2023 09:56 Ответить
Таке мале, а вже таке розумне, знає в який бік від москалів тікати ))
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15.09.2023 09:57 Ответить
Рядовий Перепельча, доповідайте.
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15.09.2023 10:02 Ответить
Перепеленя дрібніше! Не більше горіха На відео - або куріпченя або фазаненя Скоріш всього - останнє (якщо судить по розміру і стану пухового оперення)
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15.09.2023 10:10 Ответить
Вони коли малі то всі однакові і цвірінькають схоже.
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15.09.2023 10:27 Ответить
Розмір різний Пташеня перепілки яке вилуплюється - розміром трохи більше горіха ліщини А фазаня - як дрібне курча Дитя куріпки - як волоський горіх Маскувальне забарвлення у всіх трьох - схоже : жовтувато-сіреньке з коричневими поямами
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15.09.2023 10:39 Ответить
Сегодня утром задержали Нестора Шуфрича, в его доме обыски
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15.09.2023 10:03 Ответить
3-я штурмовая бригада об освобождении Андреевки: перебили почти всю пехоту 72 ОМСБр рашистов
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15.09.2023 10:05 Ответить
17 з 17 шлюхедів знищено сьогодні вночі, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини
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15.09.2023 10:07 Ответить
Яка мова, спокійна,тиха,рідна. Багато дівчат на фронті. Залишайтесь живими
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15.09.2023 10:13 Ответить
Ну не знаю, якщо Вам рідна саме така мова: "диви, яка ***** прибігла". Я розумію, що на передовій мова - матюк через матюк. Але називати ****** циплятко - це не нормально.
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05.10.2023 18:48 Ответить
Навіть циплячий мозок розуміє де рятивникі!
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15.09.2023 12:02 Ответить
Только матюкаться при девушке - это скверно!
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15.09.2023 12:17 Ответить
👍🤝😊
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15.09.2023 13:38 Ответить
Життя продовжується
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15.09.2023 20:03 Ответить
 
 