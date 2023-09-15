Птенец перепела пришел на позицию украинских снайперов во время боя с оккупантами: "У нас тут куры вылупливаются! Цыпленок прибежал!". ВИДЕО

Птенец перепела прибежал на позицию украинской снайперской пары во время боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой только что рожденный до птенец идет на руки к украинскому воину, опубликована в соцсетях.

"В этом видео прекрасно все. На позицию к украинскому снайперу прибежал птенец перепела, который только недавно появился на свет...", - пишет в комментарии к записи автор публикации.

"У нас здесь куры вылупливаются! Цыпленок прибежал!", - кричит боец побратимам из соседней позиции.

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