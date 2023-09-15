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Россияне в центре Тбилиси танцуют и громко поют песню "Я - русский". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой группа россиян танцует и орет под песню "Я - русский" в центре грузинской столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах из Тбилиси по меньшей мере полтора десятка россиян.

"Русские нацисты танцуют под российский нацистский гимн "Я – русский" в Тбилиси – столице Грузии, которая стала областью чертовой России", – пишет в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Россиян негостеприимно встретили в грузинском ресторане: "Сучка, давай нах#й отсюда! П#дарасы, бл#дь!". ВИДЕО

Автор: 

Грузия (4499) россия (95515)


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Топ комментарии
+90
І це Грузія… просрали країну
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15.09.2023 11:05
+68
Цей рускій парадокс ще ніхто не розшифрував. Вони ******* росію виключно із закордону.
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15.09.2023 11:07
+46
Вірус. Тільки ізолювати.
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15.09.2023 11:05
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«Я рюзьгє фсєм назло…»- ось і суть цієї пісні, хоча цілому світу відверто насрати але вони будуть лізти до тебе і вбивати.
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15.09.2023 12:18 Ответить
Саме поняття "всєм на зло" - вже багато про Що,
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15.09.2023 16:09 Ответить
на жаль - грузинська ГАНЬБА . ..
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15.09.2023 12:24 Ответить
если бы фашисты пришли к ним 1942 году они бы их приняли тоже с цветами , грузины продажны по своей сути , дай им денег и они тебе миньет будут делать всю жизнь.
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15.09.2023 13:49 Ответить
Расскажи это тем грузинам, которые сейчас в Донецкой области твою задницу защищают.
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15.09.2023 15:41 Ответить
кількість грузін за яких ви пишите дорівнюе статистичні помилці, росіяни теж воюют на нашому боці і що тепер московити всі друзі?
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16.09.2023 09:37 Ответить
якби їх там і розстріляли. думаю в інших бажання відпало б назавжди.
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15.09.2023 12:29 Ответить
колись, я сподіваюсь ми доживемо, фразу "я руський" можна буде вимовляти тільки вдома за зачиненими дверима й у повній темряві..., а якщо прилюдно - удар по морді без вагань...
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15.09.2023 12:32 Ответить
Это просто позор какой-то... (с)
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15.09.2023 12:33 Ответить
гнойник руzкого быдла в центре Тбилиси
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15.09.2023 12:34 Ответить
Який сором грузинам! Тьху, гидота!
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15.09.2023 12:36 Ответить
Визнати,що кацапи-світове лайно вони не можуть,хоча і все розуміють.Тому і волають,що "я руський". Для них це нібито не так смердить.Але для цивілізованого світу, як лайно не назови,смердіти менше не стане.Фу,гидота!🤮
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15.09.2023 12:36 Ответить
Грузини,ви перетворюєтесь на кацапський сортир.
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15.09.2023 12:39 Ответить
"Тому і волають,що "я руський"

Вони волають - "я руССкій", не я "я РУСЬкий" - це як гонорея і гонорар - нічого спільного.
Українською слово "руССкій" перекладається як "росіянин", а не "руський".
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15.09.2023 15:43 Ответить
Країна хачапурі, квартирних крадіїв, барсєточніків...та сцикунів.
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15.09.2023 12:37 Ответить
Соромно за Грузин , ей Кавказ ви де
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15.09.2023 12:39 Ответить
Это смешно, но теперь вся надежда на Кавказе только на армян. Которых украинцы, мягко говоря, недолюбливают.
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15.09.2023 12:55 Ответить
На армян еще меньше надежды, они очень лояльны к русским. Кроме того, все это время Армения помогает рашке обходить санкции.
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16.09.2023 12:18 Ответить
Сцикливі хачапурі...
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15.09.2023 12:39 Ответить
Наступного разу підуть танцювати на військове кладовище?
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15.09.2023 12:40 Ответить
Пальметин + нафтен
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15.09.2023 12:52 Ответить
правда є одна - хто не бореться за свободу і гідність, той її немає. мені грузинів не шкода -- мають на що заслуговують
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15.09.2023 13:06 Ответить
Это только по-твоему, репоед!
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15.09.2023 13:41 Ответить
грузинів чпонкули рашисти, як гордому народу блд не сормно
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15.09.2023 13:12 Ответить
их ни кто не чпокал , грузины сами расставили ноги и открыли рот под узкий член , главное бабло .
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15.09.2023 13:56 Ответить
Мабуть вони кацапи все ж дійшли до Тбілісі, коли шли на танках до столиці. Щось я ні розумію?Ах так це була не війна, а це якійсь не зрозумілий конфлікт. Ні второпаю, поясніть хто небудь.
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15.09.2023 13:29 Ответить
це початок

далі буде "ввєдівайска"

коротенька пам'ять у грузин... і жадоба до грошей
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15.09.2023 13:45 Ответить
Efreitor FSB Ivanushka durachok?
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15.09.2023 23:01 Ответить
Неужкли ни у кого не нашлась граната?
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15.09.2023 13:55 Ответить
Вони ж у 2008 році перемогли Грузію , так що мають право.
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15.09.2023 14:07 Ответить
З такою владою вони скоро голосуватимуть за вступ до кацапії..
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15.09.2023 14:25 Ответить
Никто никогда даже не думал что Грузия докатиться до такого позора
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15.09.2023 14:31 Ответить
А в Україні вже не співають)
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15.09.2023 14:35 Ответить
Главное, чтобы такого в Украине не было.
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15.09.2023 14:38 Ответить
"Я - узький !"

Поздравляем узьких пидоров с достижением, весь мир наконец-то узнал

что на самом деле представляет их расхваливаемая ими же армия :

- сборище тупых лживых и хвастливих негодяев

- сборище трусливого, никчемного и бесправного раболепного мяса

- сборище палачей-пыточников-садистов-убийц

- сборище насильников женщин, мужчин и детей

- сборище воров - похитителей унитазов и собачих будок

- сборище уголовников-туберкулёзников

- сборище **********-поперов на всех уровнях их воинской иерархии званий

- сборище злобных, зловонных свиней (подтверждено нем. «русиш швайн» это не просто так)

- сборище подлых и подленьких «борцунов» с домами, школами, больницами и музеями

- сборище оскотинившихся опущеных существ без чести.

Оказалось что в подлости, жестокости и бесчеловечности фашисты Гитлера по сравнению с ними - щенки сопливые. Оказалось это и есть «слава рососии»…

Эта «слава» будет с этой страной-недоразумением, как визитная карточка, лет на 200,

при чём исключительно по факту содеянного ими, точно характеризуя это бесноватое стадо

ублюдков, нелюдей, выродков и *********…достойных наследников

краснопузых палачей и стукачей, настояних фашистов 21 века, трусливо прикрывающих своё настоящее свиное рыло запредельной лживостью..
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15.09.2023 15:20 Ответить
А де грузини патріоти.... Та ту всю маскальську сволоту на камази і в рашу вивезти, а не псувати повітря в Грузії. Грузини - ви що подурілу ту бидлоту в себе тримати...
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15.09.2023 15:28 Ответить
Давити гадів
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15.09.2023 16:36 Ответить
ну пусть и идут "до конца" своего, никто ж не мешает. а грузию жаль - пустили козлов в огород.
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15.09.2023 16:37 Ответить
Пишуть що кацапам треба суходол до Ірану. Він пролягає через Грузію.
Зважаючи на це ніби штати запропонували розмістити військову базу. Звісно проросійська влада Грузії відмовилась.
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15.09.2023 16:40 Ответить
Животные. Хотя нет, не стоит сравнивать животных с этим отродьем... Просто тупиковая ветвь. Полнейшая деградация.
Смотреть не стал, мне сейчас рвотное не требуется 😁
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15.09.2023 18:35 Ответить
,,Я руzzкий, я дебил до конца-а-а-а, я руzzкий у меня хромосома лишняя-аа" (я не поэт, предупреждаю). Ото про них. Грузия окупирована, ще нэ Бульбостан, но уже близко
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15.09.2023 19:03 Ответить
Nepriatno smotret no ne nado sozdavat apokalips. gde to sobralis, voobshe ne vidno vokrug gruzin. Glavnoe, gruzia podderjivaet ukrainu. takix tochno mojno bilo videt daje i v ukraine kogda mi vaevali v russkimi v 1992-2008. Vi xoteli ix videt na fronte protiv vas?
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15.09.2023 23:05 Ответить
По-моему там полно грузин.
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15.09.2023 23:16 Ответить
Грузия не поддерживает Украину, через ее территорию так же как и через Армению идет подсанкционный товар в россию.
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16.09.2023 12:22 Ответить
A amerikanzi dumaiut po drugomu. Oni govoriat chto Gruzia derjit slovo naschiot nesankzionnix tavarov. Tak chto ostav provokazii.
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18.09.2023 20:26 Ответить
Йаа узькииий!!!
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15.09.2023 23:14 Ответить
Все це каже про те, що в найближчий час у Грузії немає жодних європейських перспектив. На превеликий жаль
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16.09.2023 00:39 Ответить
Сколько десятилетий этим "перспективам" во многих странах. Имхо европейцы просто хитрые шулеры.
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16.09.2023 08:38 Ответить
Go f yourself russian pig.
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16.09.2023 10:32 Ответить
Не жаль Грузию, они сами выбрали свой путь.
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16.09.2023 12:23 Ответить
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