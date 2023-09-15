Россияне в центре Тбилиси танцуют и громко поют песню "Я - русский". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой группа россиян танцует и орет под песню "Я - русский" в центре грузинской столицы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах из Тбилиси по меньшей мере полтора десятка россиян.
"Русские нацисты танцуют под российский нацистский гимн "Я – русский" в Тбилиси – столице Грузии, которая стала областью чертовой России", – пишет в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+90 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий15.09.2023 11:05
+68 Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий15.09.2023 11:07
+46 fresh guacamole
показать весь комментарий15.09.2023 11:05
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Вони волають - "я руССкій", не я "я РУСЬкий" - це як гонорея і гонорар - нічого спільного.
Українською слово "руССкій" перекладається як "росіянин", а не "руський".
далі буде "ввєдівайска"
коротенька пам'ять у грузин... і жадоба до грошей
Поздравляем узьких пидоров с достижением, весь мир наконец-то узнал
что на самом деле представляет их расхваливаемая ими же армия :
- сборище тупых лживых и хвастливих негодяев
- сборище трусливого, никчемного и бесправного раболепного мяса
- сборище палачей-пыточников-садистов-убийц
- сборище насильников женщин, мужчин и детей
- сборище воров - похитителей унитазов и собачих будок
- сборище уголовников-туберкулёзников
- сборище **********-поперов на всех уровнях их воинской иерархии званий
- сборище злобных, зловонных свиней (подтверждено нем. «русиш швайн» это не просто так)
- сборище подлых и подленьких «борцунов» с домами, школами, больницами и музеями
- сборище оскотинившихся опущеных существ без чести.
Оказалось что в подлости, жестокости и бесчеловечности фашисты Гитлера по сравнению с ними - щенки сопливые. Оказалось это и есть «слава рососии»…
Эта «слава» будет с этой страной-недоразумением, как визитная карточка, лет на 200,
при чём исключительно по факту содеянного ими, точно характеризуя это бесноватое стадо
ублюдков, нелюдей, выродков и *********…достойных наследников
краснопузых палачей и стукачей, настояних фашистов 21 века, трусливо прикрывающих своё настоящее свиное рыло запредельной лживостью..
Зважаючи на це ніби штати запропонували розмістити військову базу. Звісно проросійська влада Грузії відмовилась.
Смотреть не стал, мне сейчас рвотное не требуется 😁