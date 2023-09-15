Россияне в центре Тбилиси танцуют и громко поют песню "Я - русский". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой группа россиян танцует и орет под песню "Я - русский" в центре грузинской столицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах из Тбилиси по меньшей мере полтора десятка россиян.

"Русские нацисты танцуют под российский нацистский гимн "Я – русский" в Тбилиси – столице Грузии, которая стала областью чертовой России", – пишет в комментарии автор публикации.

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