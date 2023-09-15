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Новости Видео Война
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Охота на 205-ю бригаду ВС РФ на островах Днепра сводным отрядом СБУ Крыма. ВИДЕО

Бойцы сводного отряда СБУ показали видеозапись, на которой сняты фрагменты уничтожения оккупантов из 205-й бригады армии РФ на днепровских островах.

Видеозапись, сделанную беспилотником в ночное время, опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Помните печально известную 205-ю бригаду ВС РФ, воюющую на левом берегу Херсонщины, и о проблемах, о которых в августе начали истерить Z-военкоры? Напомню, что первым о проблемах 205-й бригады сообщал еще 24 августа российский блоггер и и военнослужащий Егор Гузенко "Тринадцатый". Он жаловался, что разведгруппа данного подразделения попала в ловушку на Херсонском направлении, имеет большие потери и покинута командирами. Он писал, что недобитым оккупантам сбрасывали энергетические батончики, чтобы те не умерли от голода. Z-военкор Романов писал, что командование эвакуацией не занимается, не снабжает их пищей и водой, и заблокированные остатки российской разведгруппы вынуждены есть мышей. Напомню лишь, что именно 205-я бригада армии РФ, как считается, подорвала Каховскую ГЭС", - пишет Бутусов в комментарии к видео.

Также смотрите: Штурм и зачистка вражеских позиций бойцами 30-й ОМБр. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

армия РФ (19210) СБУ (19893) уничтожение (6916) Бутусов Юрий (4358)


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Думається,що на концерті кабздона сьогодні буде аншлаг...
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15.09.2023 12:26 Ответить
Жерли мишей, це делікатес. Миші закінчаться, будете своє гавно наминати, пітари.
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15.09.2023 12:34 Ответить
А потім миші жерли москалів. Гармонія.
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15.09.2023 13:11 Ответить
Звичайно легко судити дивлячись зі сторони, але краще били б по катерах. Більша ціль і таким чином не дали б русні втекти з острова. А так били не дуже влучно.
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15.09.2023 20:22 Ответить
Молодці,Захисники України!!
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16.09.2023 01:09 Ответить
 
 