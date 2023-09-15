Военный встал на защиту полковника Червинского и обругал судей и прокуроров во время суда: "Что за бред, сука!? Вы за#бали этим цирком!". ВИДЕО

Во время заседания суда по делу полковника Романа Червинского один из находившихся в зале военных встал в поддержку подсудимого и выругался нецензурно в адрес судей и прокуроров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот фрагмент заседания опубликован в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Напомним, Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатове".

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на несогласие СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатове" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатове" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога. 19 июля суд еще раз продлил арест Червинскому.