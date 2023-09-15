Военный встал на защиту полковника Червинского и обругал судей и прокуроров во время суда: "Что за бред, сука!? Вы за#бали этим цирком!". ВИДЕО
Во время заседания суда по делу полковника Романа Червинского один из находившихся в зале военных встал в поддержку подсудимого и выругался нецензурно в адрес судей и прокуроров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, этот фрагмент заседания опубликован в соцсетях.
Внимание! Ненормативная лексика!
Напомним, Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатове".
Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на несогласие СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатове" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.
Позже СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатове" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.
25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога. 19 июля суд еще раз продлил арест Червинскому.
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ні!
а тому що, продажні криси, потрібні будь якій владі.
.. Тільки реформи можуть щось змінити
ОНИ нас всех ****.....
Не только Червинского!
Гниды
Не зАвжди за правильний вибір отримують приз.
За першість у чомусь не факт, що на лаврах спочинеш.
Нам важко збагнути примхливої долі каприз.
Тож, може, за подвиг найбільший безвісно загинеш….
Не зАвжди за ґратами бачимо покидьків ми.
Частіше найкращі за правду туди потрапляють.
Тож не зарікайся в житті від суми і тюрми,
Бо судді земні чисту правду так рідко шукають…
А суд справедливий вершитиме Бог в небесах.
Тому не питай: «А за що це я мушу терпіти?»
Найвища мета - подолати свій внутрішній страх
І гідно життя, попри все, на Землі цій прожити.
26.07.2023
Уже по эпизоду с Червинським, фсб могло бы всполошиться и следить за летчиками.
Но, Ми-8 показал, что тишина в первую очередь, среди нас - залог успеха!
Я вспоминаю, как Бурда, докладывал на финальной стадии операции по взяти Вагнера всему в ОП.
Есть Закон о Разведке и там есть пункт 6, или 7, кому может докладывать начальник Раведки!
Суддів на мило .!
Майдан нічого не змінив. Не буде й далі.
Як співав Висоцький "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков".
Що, у Червінського є хоч один друг, здібний за ньго не повітря трясти?
Суддя Паленик зробив судилище над Червінським закритим. Допуск людей та ЗМІ заборонений.
Раніше суддя Паленик відпустив з-під варти свого кримського колеґу - суддю Чорнобука, котрий співпрацював з окупантами.
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https://biz.censor.net/news/3443620/sud_vidpustyv_sche_odnu_pidozryuvanu_u_spravi_nabu_proty_kolomoyiskogo
Проте зняти суддю у якого усі законні повноваження та нема юридичного механізму на це...
А хто ту справу взагалі до суду притягнув?.. ага -- певні люди...
"так а що "суд" то від Порошенка, що ви не знали?"
Що?
нереформований суд то ще з Порошенка... не чули під час останніх виборів? чи "на стадіоні"..
то хто всрався? звісно невістка...
* * *
А судді хто? - питання вічне
І марно в нім шукати суть.
Суди, районні чи столичні,
Лиш сильних світу бережуть.
Там правосуддя вже безсиле,
Де біль чужого не болить…
Достатньо потиснути вміло
В потрібне місце в слушну мить
І вже невинного на страту
Плебеї до хреста ведуть.
Ба! Навіть Понтію Пилату
Не вдався справедливий суд…
Вони дуже ДОБРЕ знають, що гадять ЗАХИСНИКАМ України, сидячи в тилу, за їх закривавленими спинами!!
Команду з ОПУ, відпрацювують не усі, а тільки ПЕВНА кількість сраколизів від влади!
Потім, дуже скоро, вони ж будуть клясти цих привладних, що їх ПРИМУСИЛИ вести таку ГАНЬБУ під час московської війни!
А поки, на сьогодні, гнила ковбаса та гроші за самоЗРАДУ!!
Але Свято наближається ! Сашко Білий, був ПРАВИМ!!
Тільки ліхтарна люстрація
Вдало підсумував роботу зелених блазнів і їхнє правосуддя.
А вони ще ж зарплату за цей брєд отримують і судять патріота України її іменем.
Суддівська мафія злилися з ОП у єдиному пориві, бо мають спільну мету- велике бабло та безмежну владу.