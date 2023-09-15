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Военный встал на защиту полковника Червинского и обругал судей и прокуроров во время суда: "Что за бред, сука!? Вы за#бали этим цирком!". ВИДЕО

Во время заседания суда по делу полковника Романа Червинского один из находившихся в зале военных встал в поддержку подсудимого и выругался нецензурно в адрес судей и прокуроров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот фрагмент заседания опубликован в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оставил полковника Червинского под стражей еще на 2 месяца, решение было принято без его адвокатов

Напомним, Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатове".

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на несогласие СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатове" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатове" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

25 апреля суд избрал меру пресечения Червинскому в виде ареста без права залога. 19 июля суд еще раз продлил арест Червинскому.

Автор: 

суд (25093) Червинский Роман (141)


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Топ комментарии
+108
В продажних суддів повністю отрофувався інстинкт самозбереження?
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15.09.2023 12:56
+87
це Герой! Справжній Герой. Тільки путлєр захищає зелайно від народного гніву!
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15.09.2023 12:56
+69
Колись воно все як вибухне, і зеленій шоблі буде пипець.
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15.09.2023 12:57
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Воїн - герой, відкрито й сміло висловив думку залу й суспільства. чи матиме те позитив для Червінського?
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15.09.2023 13:15 Ответить
Морально точно підтримає
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15.09.2023 14:34 Ответить
С.У.К.І. НАРОДА
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15.09.2023 13:16 Ответить
100% - у клітку варто посадити тих тупих продажних ***** в мантіях!!!
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15.09.2023 13:16 Ответить
хоч один мєнт, прокурор, суддя був покараний за очевидні замовні справи?
ні!
а тому що, продажні криси, потрібні будь якій владі.
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15.09.2023 13:16 Ответить
Вони теж влада - окрема незалежна гілка влади
.. Тільки реформи можуть щось змінити
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15.09.2023 14:36 Ответить
Скільки не мішай колоду карт, вона залишається колодою карт
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15.09.2023 16:09 Ответить
То давайте сядемо на диванах і заспіваємо сумних пісень... Навіщо ті реформи, еге?
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15.09.2023 17:24 Ответить
за що ви лаєте суддів? українськи суди це зелена мразина, який щеневтік. оце головне зло в наший Україні. а ще з ним оці покидьки- дєрьмак, татаров, подоляк, всі слуги урода. ці падлюки готувались до війни, щоб здати Україну путлєру. зараз оце судилище над Романом Червінським і є підтвердження, що зрадники у владі України. Слава ЗСУ!
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15.09.2023 13:17 Ответить
от не треба брехати. українськи суди завжди такими були.
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15.09.2023 13:27 Ответить
от не треба брехати. українські суди завжди такими були.
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15.09.2023 13:32 Ответить
Это СУДИЛИЩЕ устроенное зелёной шоблой , за то что полковник Червинский , рассказал ПРАВДУ про историю с вагнерами.
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15.09.2023 13:18 Ответить
Продажні гниди в мантіях мають отримувати не ЗП в сотнях тисяч, а реальні терміни!!! Продажні виродки!
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15.09.2023 13:20 Ответить
Ой доведуть до коліївщини.
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15.09.2023 13:23 Ответить
Пошвидше б вже. Русня при владі має бути знищена тотально! Тотально!
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15.09.2023 13:25 Ответить
добре. довели до коліївщини. постріляли отих потвор. на їх місце встануть такі самі хлопці з народу. Це все одно , що рубати воду.
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15.09.2023 13:26 Ответить
Ну, якщо нарід настільки дурнуватий, то так і буде
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15.09.2023 18:20 Ответить
якщо?)))
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16.09.2023 09:50 Ответить
ну, може трішки порозумнішає хоча б якась частина
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16.09.2023 13:19 Ответить
тю. у нас всі державні установи такі, як оце суд. Але цікаво інше. Оцей шановний пан полаявся-полаявся, а потім пішов на вибори і проголосував за якогось шуфріча. Це замкнене коло.
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15.09.2023 13:25 Ответить
оцей шановний пан точно за шуфричів не голосував і не голосуватиме.
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15.09.2023 18:22 Ответить
От тому ці суки будуть робити все, щоб війна йшла чим довше. Бо їм ЗВІЗДЕЦЬ прийде. Все повернеться до цієї владі. Все згадається. Від підготовки до вторгнення кацапів, крадіжки на воєнних поставках, до посадки патріотів! І цей Майдан вже буде не з будівельними касками і дерев'яними палками. От що страшно!
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15.09.2023 13:25 Ответить
Это называется - ГЛАС НАРОДА!
ОНИ нас всех ****.....
Не только Червинского!
Гниды
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15.09.2023 13:29 Ответить
Нажаль,ні, не збожеволіли. Країною керує анальний блазень під командуванням штатного фсбеншника... Воїну - повага.
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15.09.2023 13:32 Ответить
Повністю згоден з СУДОМ ПРИСЯЖНИХ. Суддя це СЕКРЕТУТКА, на якій лежить порядок ведення , дотримання ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ та оформлення вироку, якщо ми хочемо СПРАВЕДЛИВОГО, НЕ КОРУМПОВАНОГО , ДІЙСНО НАРОДНОГО СУДУ. АРХ М
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15.09.2023 13:35 Ответить
Який піп - такий прихід. Потерпіти ще 6 місяців і ці ж самі суди, щоб зререгти свою шкуру, будуть "чесно", згідно букви закону судити "слуг" і "риг", які їм сьогодні дають "чесні вказівки" судити патріотів.
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15.09.2023 13:35 Ответить
Да.... СЕКРЕТУТКА ОТРИМУЄ ЗАРПЛАТУ СЕКРЕТУТКИ Й ПЕНСІЮ СЕКРЕТУТКИ!!! АРХ М
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15.09.2023 13:38 Ответить
Тільки в тих закрити очі, хто не бажає їх відкрити.
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15.09.2023 13:42 Ответить
***

Не зАвжди за правильний вибір отримують приз.

За першість у чомусь не факт, що на лаврах спочинеш.

Нам важко збагнути примхливої долі каприз.

Тож, може, за подвиг найбільший безвісно загинеш….

Не зАвжди за ґратами бачимо покидьків ми.

Частіше найкращі за правду туди потрапляють.

Тож не зарікайся в житті від суми і тюрми,

Бо судді земні чисту правду так рідко шукають…

А суд справедливий вершитиме Бог в небесах.

Тому не питай: «А за що це я мушу терпіти?»

Найвища мета - подолати свій внутрішній страх

І гідно життя, попри все, на Землі цій прожити.

26.07.2023
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15.09.2023 13:46 Ответить
корінь усього нинішнього зла (***** та кацапи - то само собою) - це закомплексована-мстива Зєля-заочніца з фаворитом-опікуном засланцем дермаком
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15.09.2023 13:47 Ответить
В Україні повністю реформована судова система вже понад 7 років. У 2016 році ВРУ прийнято Закон "Про судоустрій та статус суддів" з внесенням відповідних змін в Конституцію та підвищенням зарплат суддям- щоб були ще більше незалежними.
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15.09.2023 13:55 Ответить
Не повністю, бо ВР (обрана мудрим народом) не довела справу до кінця
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15.09.2023 14:46 Ответить
Тільки той не відкриє очі, хто не бажає їх відкрити. А зараз думайте.!
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15.09.2023 13:58 Ответить
Операція Червінського вдалася,але буданов приписав її собі. Аплодую захиснику стоячи. Виступив коротко, чітко,по факту.
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15.09.2023 14:00 Ответить
Не соглашусь. На наше счастье, рашисты ничему не учатся, бо дол..бы по жизни.
Уже по эпизоду с Червинським, фсб могло бы всполошиться и следить за летчиками.
Но, Ми-8 показал, что тишина в первую очередь, среди нас - залог успеха!
Я вспоминаю, как Бурда, докладывал на финальной стадии операции по взяти Вагнера всему в ОП.
Есть Закон о Разведке и там есть пункт 6, или 7, кому может докладывать начальник Раведки!
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15.09.2023 14:18 Ответить
Бо наша сторона люб'язно пообіцяла їм більше таких операцій не проводити, як з вагінерами.І кацапи повірили
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15.09.2023 16:39 Ответить
Зеленським був встановлений порядок, що Єрмак передає його рішення. Операція була на фінішній прямій, Зеленський не прийняв Бурбу. Хто є зрадником операції - Зеленський, Єрмак чи 50/50 - справа для розслідування СБУ. Якщо Бурбу звинувачувати за "...пунктом 6, или 7" - то вина за зраду державних інтересів впаде на Єрмака, а слідом - і на Зеленського. Звинувати Кулініча без пари з Бакановим - відбілювати Зеленського. Все це хитро і підло.
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15.09.2023 20:36 Ответить
Коли будуть садити боневтіка, хто за нього заступиться?
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15.09.2023 14:31 Ответить
Мусєйчучка . 100% .! Там конкретне - ЗЕ головного мозку .
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15.09.2023 14:38 Ответить
ні, там Бє(ня)
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15.09.2023 14:43 Ответить
это и есть судебная реформа
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15.09.2023 14:40 Ответить
Зрадників та аморальних покидьків з ОП треба судити народним судом, всіх, від зеленського до останнього "слугі народа" (хоча насправді вони слуги кремля). ця наволоч жере Україну з середини, підло користуючись страшною війною, працюючи на москалоту бо краде мільярдами баксів у власного Війська, краде у народу, краде й бреше, бреше й краде 24/7, в турборежимі... Бляха, скільки вже можна цю зелену аху@вшую падаль терпіти??? Скільки лиха й непоправної біди вже Україна натерпілася лише через те, що ця антидержавна потороч хитродупо пролізла до влади в 2019 здуривши народ, роззброївши Україну та нафарширувавши агентами ФСБ все згори до низу.
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15.09.2023 14:42 Ответить
Воїн молодець .! Все сказав по ділу . !! Цирк із Червінським вже дістав реально .
Суддів на мило .!
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15.09.2023 14:44 Ответить
Ці «судді» скоро досудяться до фонарних стовпів!
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15.09.2023 14:50 Ответить
Та ну на.. Шановний, фантастики начитався?
Майдан нічого не змінив. Не буде й далі.
Як співав Висоцький "Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков".
Що, у Червінського є хоч один друг, здібний за ньго не повітря трясти?
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15.09.2023 22:57 Ответить
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZXb5e1Zv6OKbJprG-IyzfuTcJnkWcjkCIpj4uGzguWJiMLoVCYyRjMK6bxFbdTATD4U9UdBVhauIvy-W-mHii2jl1CSXUJgsXDG4PNPI7H5pCXMWTayTP4IaQ2BBUSFMhBImegaaAMviINKP0ZRchnpy_IbYGuh5pTGQYZoqXsIFg&__tn__=*NK-R #СвободуРомануЧервінському

Суддя Паленик зробив судилище над Червінським закритим. Допуск людей та ЗМІ заборонений.

Раніше суддя Паленик відпустив з-під варти свого кримського колеґу - суддю Чорнобука, котрий співпрацював з окупантами.

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15.09.2023 14:52 Ответить
це герой якщо влада не сxаменеться буде шок
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15.09.2023 14:55 Ответить
Для порівняння.

-
https://biz.censor.net/news/3443620/sud_vidpustyv_sche_odnu_pidozryuvanu_u_spravi_nabu_proty_kolomoyiskogo
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15.09.2023 15:03 Ответить
так а що "суд" то від Порошенка, що ви не знали?.. Так вам скаже хоч сам "гарант"...
Проте зняти суддю у якого усі законні повноваження та нема юридичного механізму на це...
А хто ту справу взагалі до суду притягнув?.. ага -- певні люди...
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15.09.2023 20:48 Ответить
Почнемо з початку.
"так а що "суд" то від Порошенка, що ви не знали?"
Що?
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15.09.2023 22:25 Ответить
сарказм... чому й слово гарант в лапках
нереформований суд то ще з Порошенка... не чули під час останніх виборів? чи "на стадіоні"..
то хто всрався? звісно невістка...
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15.09.2023 22:31 Ответить
ну тут я трохи поза контекст виразився -- звісно попередник...
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15.09.2023 22:32 Ответить
Тігер ....Дави їх
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15.09.2023 15:13 Ответить
все правильно сказав, треба було ще того уйобка прокурора переїбати
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15.09.2023 15:17 Ответить
Тайгер (Латиш) виїхав свого часу до ЕС в тільки почалась війна приїхав добровольцем боронити Київ...Отримав порання в ногу ..
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15.09.2023 15:20 Ответить
прокурорських всіх нахрєн на фронт. Залишити по пару чоловік для формальності, а решта тих підарасів які гроші заробляють для начальства на фронт, ато зажралися вже....
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15.09.2023 15:25 Ответить
Когда уже закончится этот позор.
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15.09.2023 15:30 Ответить
Ну и как с такими правителями мы собираемся побеждать? Не кажется ли вам, что весь треп про победу это продолжение боэхни про шашлыки огороды, и про весну которая ппри них нкогда не прыдэ.Что по фвкту имеем? Куда делись все силовики при оккупации юга? Переши в полном составе или частчно? И разговорами этих ворюг пилящих все уже не остановить
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15.09.2023 15:31 Ответить
А судді хто?
* * *
А судді хто? - питання вічне
І марно в нім шукати суть.
Суди, районні чи столичні,
Лиш сильних світу бережуть.

Там правосуддя вже безсиле,
Де біль чужого не болить…
Достатньо потиснути вміло
В потрібне місце в слушну мить

І вже невинного на страту
Плебеї до хреста ведуть.
Ба! Навіть Понтію Пилату
Не вдався справедливий суд…
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15.09.2023 15:49 Ответить
Усі ці, прокурорсько-суддівські посіпаки, і матір рідну продадуть за гроші та посаду з гнилою московською калбасою!!
Вони дуже ДОБРЕ знають, що гадять ЗАХИСНИКАМ України, сидячи в тилу, за їх закривавленими спинами!!
Команду з ОПУ, відпрацювують не усі, а тільки ПЕВНА кількість сраколизів від влади!
Потім, дуже скоро, вони ж будуть клясти цих привладних, що їх ПРИМУСИЛИ вести таку ГАНЬБУ під час московської війни!
А поки, на сьогодні, гнила ковбаса та гроші за самоЗРАДУ!!
Але Свято наближається ! Сашко Білий, був ПРАВИМ!!
Тільки ліхтарна люстрація
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15.09.2023 16:11 Ответить
Підписуюсь під його словами! Хай і нецензурними. Зате швидше доходять до курячих мозгів суддів...
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15.09.2023 16:12 Ответить
Мільйон лайків.
Вдало підсумував роботу зелених блазнів і їхнє правосуддя.
А вони ще ж зарплату за цей брєд отримують і судять патріота України її іменем.
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15.09.2023 16:37 Ответить
Як сказав хтось з Чесних Журналістів : "Фарисейська політика" - короткий опис реальності, в якій ми всі живемо...
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15.09.2023 16:43 Ответить
Все беды нашей страны от этих проституток в мантиях.Причем обоих полов...
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15.09.2023 17:09 Ответить
Зєлєнскій нє увінават! Всє бєди только от судєй!
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15.09.2023 18:30 Ответить
Від поганих "судєй", що не слухають Татарова.
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15.09.2023 20:42 Ответить
Вот ПОЭТОМУ в USA стали задумывыаться над формулой ОРУЖИЕ и ФИНАНСОВАЯ помощь в обмен на РЕФОРМЫ.
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15.09.2023 17:09 Ответить
Треба щоб не один прийшов, а якнайбільше. Інакше ці зелені суки не розуміють.
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15.09.2023 18:35 Ответить
Свободу Червинському, ЗЕлэни курвы!!!!!!!
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15.09.2023 18:44 Ответить
Єрмак та Татаров повинні сидіти, а не пане Роман! Ті , хто замовили цю справу і на весь світ демонструють корумпованість суддів в Україні. ганьба такому ОП і очільнику! Світ все бачить. Це якими нахабними треба бути, щоб такий цирк влаштувати з правосуддя. Не дивлячись ні на що продовжувати тероризувати пана Романа і військових загало
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15.09.2023 19:16 Ответить
Оце і є справжня ціна і стан нашого правосуддя, а не те, що нам розказують на брифінгах і пресконференціях.
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15.09.2023 19:54 Ответить
100%!!!! Підходить час, коли виродкам у мантіях прийдеться за все відповісти!
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15.09.2023 20:16 Ответить
Правда в очі зесудової гілки.
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15.09.2023 20:45 Ответить
Цей виступ в суді підняв мені моральний дух! Це найкращий вчинок від наших військових, потрібно вибивати суддівську шоблу
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15.09.2023 21:46 Ответить
Треба було йому додати: сцуки, а подумали, чи дійдете до своїх машин після цього шабашу? Гарно подумайте! На своїх двоїх чи на швидкій поїдете.
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15.09.2023 22:36 Ответить
Респект Павлюченкам!!!
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15.09.2023 23:04 Ответить
І тут Зеленський ні до чого? І Єрмак з Татаровим?
Суддівська мафія злилися з ОП у єдиному пориві, бо мають спільну мету- велике бабло та безмежну владу.
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16.09.2023 08:31 Ответить
Нажаль матюки вже не допоможуть. Потрібно навіть не люстрація, а постріл в потилицю для купи цих покидьків у мантіях та прокуроських сук, які причетні до справ проти людей та людаяності, які 10ками років розбудовують корупцію в судах та прокуратурі, які в уй не дують, щоб життя в цій державі було по законам а не по понятіях. Я знаю, що ці суки сцикливі розуміють, що цей час прийде.
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16.09.2023 10:36 Ответить
Підтримую військового, хоч це і неповага до суду, але як цей єрмаковський замовний суд можна поважати.
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16.09.2023 13:23 Ответить
Прийти б туди з калашом та розрядити ситуацію...
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17.09.2023 12:36 Ответить
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