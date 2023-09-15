В России военный с нашивкой "Z" бросил гранату рядом с двумя детьми у двери многоэтажки. ВИДЕО

В России военный армии РФ бросил гранату перед входом в многоэтажный дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента зафиксировала камера слежения. На момент взрыва около военного, у которого на рукаве было отличие - "Z", находились двое детей. Автор публикации утверждает, что граната была светошумовой.

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