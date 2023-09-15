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Новости Видео Война
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В России военный с нашивкой "Z" бросил гранату рядом с двумя детьми у двери многоэтажки. ВИДЕО

В России военный армии РФ бросил гранату перед входом в многоэтажный дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента зафиксировала камера слежения. На момент взрыва около военного, у которого на рукаве было отличие - "Z", находились двое детей. Автор публикации утверждает, что граната была светошумовой.

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Автор: 

граната (998) дети (6492) россия (95515) русский мир (614)


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Топ комментарии
+88
бабу надо привлечь к ответственности за дискредитацию армии рф 😂😂

гордится должна а не орать
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15.09.2023 13:34
+48
Гойдаааааа..........
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15.09.2023 13:34
+44
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15.09.2023 13:49
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Гойдаааааа..........
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15.09.2023 13:34 Ответить
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15.09.2023 13:49 Ответить
бабу надо привлечь к ответственности за дискредитацию армии рф 😂😂

гордится должна а не орать
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15.09.2023 13:34 Ответить
Бабу посадять , облаяла "героя". Років 20 дадуть. Гойда.....
P. S. Й такого буде ще чимало, війна завжди повертається "до дому".
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15.09.2023 13:42 Ответить
********* срочно отправить, он эту шмару быстренько языком вздрючит
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15.09.2023 13:53 Ответить
вот ****... не попав!
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15.09.2023 13:36 Ответить
Да ладно, извини.
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15.09.2023 13:37 Ответить
Якийсь занадто спокійний вояка. Інший би кувалдою по башці дав за те, що кричить на "героя"))
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15.09.2023 16:07 Ответить
Вони там усі дебіли
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15.09.2023 13:37 Ответить
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15.09.2023 13:43 Ответить
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15.09.2023 13:51 Ответить
Krasiwoe
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15.09.2023 13:37 Ответить
Вони невиліковні
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15.09.2023 13:38 Ответить
криворуке падло. витратив гранату і жодного харошого рускаго
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15.09.2023 13:38 Ответить
Да что ее бояться, она же ручная.
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15.09.2023 13:39 Ответить
Добре. Але мало.
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15.09.2023 13:39 Ответить
не трагедія, в нього ще є. "будєт павтарить"
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15.09.2023 13:39 Ответить
В жопу б себе засунул эту гранату, салют был бы поинтереснее. Ох и дебил.
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15.09.2023 13:40 Ответить
побольше бы такого, жаль светошумовая. Попу Римского(кличка как у авторитетов - Римский, Тбилисский, Енакиевский) туда - погордиться вяликой культурой. "культурные" зэки бы эту Попу, скажем так, перепутали с кое-кем кукарекающим)
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15.09.2023 13:40 Ответить
"Какой красівий узкий ізик" )))
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15.09.2023 13:40 Ответить
война фигня,
главное маневры !
руззский генералисимус Александр Васильевич Суворов
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15.09.2023 13:40 Ответить
якого та **** розкрила пащу на гєроя раzzеї? на зону та на швабру потвору!
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15.09.2023 13:41 Ответить
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15.09.2023 13:42 Ответить
Свиноматка кацапсяча повинна не гАласувати, а ублажить хробака, так сказати сдьєлать псіхАлагічьєскую разгрузку вернувшемуся с ХВронта
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15.09.2023 13:42 Ответить
Реально, нєблагодарная дура. Мені навіть жаль стало того кацапа. І на форумі до нього які претензії? - Адже гранату ту кинув на кацапії, жаль, що не бойову.
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15.09.2023 14:04 Ответить
Більше гранат! Більше гарних руцких
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15.09.2023 13:44 Ответить
Браво! Біс!!

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15.09.2023 13:46 Ответить
гы-гы, жаль что без 200х
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15.09.2023 13:47 Ответить
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15.09.2023 13:52 Ответить
ізвіні, больше нє буду
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15.09.2023 13:52 Ответить
нє унівайтє, пацани
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15.09.2023 13:53 Ответить
Трохи дивує реакція свиноматки. Вона бачить бухого кацапа з гранатою, який збирається її кинути. І замість спакувати свого недоноска і швидко звалити на безпечну відстань, вона повертається до нього сракою.
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15.09.2023 13:53 Ответить
Героя дать етому таварисчу. Ето он так отпугнул солдат НАТЫ прятавшихся в кустах которые подбирались к подьезду пописять в лифте
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15.09.2023 13:54 Ответить

Там сама Обама була, вже розстібала штани шоб ВНЄЗАПНО прошмигнути повз самочку в ліфт, але героїчний ополчзекець вчасно помітив і негайно бросив в шкідника гранатою. Обама поранена і втекла, герою - нагороду - товста пляшка і літр танкового вазеліну.
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15.09.2023 14:08 Ответить
Гуманист ёпт - гранату бросил!
А мог бы и топором зарубить...
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15.09.2023 13:55 Ответить
Світло-шумових сокир кацапи ще не винайшли
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15.09.2023 14:30 Ответить
та там "обоє рябоє" - що орк, що верескуча самиця.

Щє не відомо що більше перелякало дитину - світло-шумова чи ця Света Шумова
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15.09.2023 13:55 Ответить
Пусть взрослые Zигометы взрывают мелких zигометов которые уже все парты и тетради в школах зетками обрисовали. Zа cVоих и прочей куйней.
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15.09.2023 13:55 Ответить
...Відбулися легким переляком.
Шкода...
Але це не кінець. Ще не всі повернулися.
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15.09.2023 13:57 Ответить
побільше б повернулося...... сугубо безногими(бо руками будуть гранати кидати)
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15.09.2023 14:10 Ответить
Будуть кидати тим, чим наш грав на піаніні
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15.09.2023 14:32 Ответить
Правду сказала. Таких убивать надо !
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15.09.2023 14:01 Ответить
прозрела лаптя
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15.09.2023 14:03 Ответить
шкода, що в нього АГСу не було, а ми хотіли феерверку
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15.09.2023 14:03 Ответить
Было бы пару овцесамок, чувак бы оказался на волоске от смерти, а одна ссыканула ему *бло отрегулировать...
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15.09.2023 14:11 Ответить
ахахахааааа!!!!! молодец !!!!
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15.09.2023 14:12 Ответить
Ну а що їм не подобається , малий та й не проти здається, він ще й вибачився аж три рази. Та реакція така бурхлива, це мабуть не треба, а то товариш Швабра буде вести "разьяснитильнуйу биседу".
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15.09.2023 14:20 Ответить
Даремно ви так, ви в очі його загляньте, там тільки добро. Він навіть пробачення просив. А вона не зрозуміла тупа курка. А що коли він образиться. Ні вона все ж тупа.
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15.09.2023 14:25 Ответить
This is russia - means PARASHA!!
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15.09.2023 14:29 Ответить
Божеееен! Яке кончене!😄
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15.09.2023 14:50 Ответить
От і добре...
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15.09.2023 14:52 Ответить
Самки суєтяться, а йому по приколу 😁
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15.09.2023 14:56 Ответить
Ой, граната!!!.
Хочешь развлечения - тяни за https://rich-language.ru/anekdoty/1522-pro-koltsa кольцо .
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15.09.2023 14:59 Ответить
Дитину вилучити у цеї матюкливої свиноматки негайно...Бачить гранату,вірить що вона світошумова,залишає дитину в небезпеці.Це навіть не тварина,це безмозкове створіння,без материнського інстинкту...
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15.09.2023 15:57 Ответить
Всі кацапи мають здохнути.
Пох - діти чи дорослі.
Питання - хто виживе: кацапня чи Українська Нація...
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15.09.2023 16:34 Ответить
Ну вот херои вернулись в родные *****...🤪
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15.09.2023 17:18 Ответить
Срочно в депутаты хероя!
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15.09.2023 18:59 Ответить
Ех, шкода що не бойова...
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15.09.2023 19:21 Ответить
 
 