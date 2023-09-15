В России военный с нашивкой "Z" бросил гранату рядом с двумя детьми у двери многоэтажки. ВИДЕО
В России военный армии РФ бросил гранату перед входом в многоэтажный дом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента зафиксировала камера слежения. На момент взрыва около военного, у которого на рукаве было отличие - "Z", находились двое детей. Автор публикации утверждает, что граната была светошумовой.
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+88 Псамметих II
показать весь комментарий15.09.2023 13:34
+48 Александр Чуднивец #474549
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+44 vitaliymkua
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гордится должна а не орать
P. S. Й такого буде ще чимало, війна завжди повертається "до дому".
главное маневры !
руззский генералисимус Александр Васильевич Суворов
Там сама Обама була, вже розстібала штани шоб ВНЄЗАПНО прошмигнути повз самочку в ліфт, але героїчний ополчзекець вчасно помітив і негайно бросив в шкідника гранатою. Обама поранена і втекла, герою - нагороду - товста пляшка і літр танкового вазеліну.
А мог бы и топором зарубить...
Щє не відомо що більше перелякало дитину - світло-шумова чи ця Света Шумова
Шкода...
Але це не кінець. Ще не всі повернулися.
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Пох - діти чи дорослі.
Питання - хто виживе: кацапня чи Українська Нація...