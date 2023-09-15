Принц Гарри о Тайре на "Играх непокоренных-2023": "Я никогда не встречал более смелого и стойкого человека". ВИДЕО

Принц Гарри встретился с парамедиком Юлией (Тайрой) Паевской на "Играх непокоренных-2023" в Дюссельдорфе. Он сказал, что "никогда не встречал более смелого и стойкого человека".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Хочу воспользоваться возможностью отметить сборную Украины и, в частности, одного особого человека - Тайру. Думаю, я никогда не встречал более смелого и стойкого человека, чем вы. Вы воплощаете настоящий дух Украины и Непокоренных. Я рад вас видеть и чувствовать вашу энергию лично, нам ведь вас не хватало в прошлом году", - подчеркнул принц Гарри.

Тайра рассказала Суспільному, что он также встретился с ней за кулисами.

"Честно, я не могу до сих пор прийти в себя от шока. Я очень поражена его искренностью и человечностью. Он нашел меня за сценой. Подошел, обнял. Не было ни одной камеры: никто этого не видел, кроме нашей команды. Он сказал: "Я рад, что ты вернулась. Ты являешься частью семьи "Инвиктус", и мы своих не бросаем". Мы все вместе. Это одна из вещей, которые нас объединяют, и вклад принца Гарри в это необыкновенный. У меня было впечатление, что я обнимаю побратима, а не принца. Так я обнимаю своих побратимов на фронте", - рассказала она.

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