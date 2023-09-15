РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10810 посетителей онлайн
Новости Видео
15 389 20

Принц Гарри о Тайре на "Играх непокоренных-2023": "Я никогда не встречал более смелого и стойкого человека". ВИДЕО

Принц Гарри встретился с парамедиком Юлией (Тайрой) Паевской на "Играх непокоренных-2023" в Дюссельдорфе. Он сказал, что "никогда не встречал более смелого и стойкого человека".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Хочу воспользоваться возможностью отметить сборную Украины и, в частности, одного особого человека - Тайру. Думаю, я никогда не встречал более смелого и стойкого человека, чем вы. Вы воплощаете настоящий дух Украины и Непокоренных. Я рад вас видеть и чувствовать вашу энергию лично, нам ведь вас не хватало в прошлом году", - подчеркнул принц Гарри.

Тайра рассказала Суспільному, что он также встретился с ней за кулисами.

"Честно, я не могу до сих пор прийти в себя от шока. Я очень поражена его искренностью и человечностью. Он нашел меня за сценой. Подошел, обнял. Не было ни одной камеры: никто этого не видел, кроме нашей команды. Он сказал: "Я рад, что ты вернулась. Ты являешься частью семьи "Инвиктус", и мы своих не бросаем". Мы все вместе. Это одна из вещей, которые нас объединяют, и вклад принца Гарри в это необыкновенный. У меня было впечатление, что я обнимаю побратима, а не принца. Так я обнимаю своих побратимов на фронте", - рассказала она.

Смотрите также: Украина завоевала 4 медали во второй день "Игр Непокоренных-2023". ФОТО

Автор: 

принц (32) Игры Инвиктус (80) Паевская Юлия (17)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+41
показать весь комментарий
15.09.2023 19:27
+29
"Тайра" это лицо Украины. Не Ленка - скумбрия, не Мосейсйчка, не старуха-колясочница и им подобные, а именно "Тайра".
показать весь комментарий
15.09.2023 19:38
+24
Принц Гаррі мабуть зрозумів, що і великорозумні тексти Тайрі теж НІХТО НЕ ПИШЕ!!
Розумна та відкрита Українка, Захисниця України, а не ті зрадники з ВРУ, з опозажопних ригоАНААЛЬНИХ агентів *****!!
Ось яка прірва між Захисниками України та отими з корочками у ВРУ від ФСБ … Шуфрич, може і паперами про розвал України, це підтвердити…
Таких у ВРУ багато, на жаль, прикоритні від Зеленського, їх усіляко «чомусь» оберігають… Оманом мабуть, зобов'язані…
Пильнуймо Україну від московитів та їх агентів!!
Смерть московитам *****!!
показать весь комментарий
15.09.2023 19:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.09.2023 19:27 Ответить
В Польщі (Речі Посполитій) був період, коли королів обирали, також і серед іноземців можна було. І були королі непогані (щоправда, не всі). Може б і нам на якийсь час таке запровадити? Гаррі?
показать весь комментарий
15.09.2023 20:06 Ответить
Принц Генрі чудова людина, але дружина в нього трохи хижакувата.
показать весь комментарий
15.09.2023 20:28 Ответить
Насправді отак виглядає Перша леді України під час війни.

А те, що всюди тягає за собою ЗЄ - перша курва України.
показать весь комментарий
15.09.2023 22:57 Ответить
Ангел Тайра.Горький Лук пишався б тобою.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:31 Ответить
Жаль, что Горького Лука нет с нами.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:33 Ответить
Дуже шкода, що Лука немає... Пам'ятаємо...
показать весь комментарий
15.09.2023 19:40 Ответить
Принц Гаррі мабуть зрозумів, що і великорозумні тексти Тайрі теж НІХТО НЕ ПИШЕ!!
Розумна та відкрита Українка, Захисниця України, а не ті зрадники з ВРУ, з опозажопних ригоАНААЛЬНИХ агентів *****!!
Ось яка прірва між Захисниками України та отими з корочками у ВРУ від ФСБ … Шуфрич, може і паперами про розвал України, це підтвердити…
Таких у ВРУ багато, на жаль, прикоритні від Зеленського, їх усіляко «чомусь» оберігають… Оманом мабуть, зобов'язані…
Пильнуймо Україну від московитів та їх агентів!!
Смерть московитам *****!!
показать весь комментарий
15.09.2023 19:31 Ответить
"Тайра" это лицо Украины. Не Ленка - скумбрия, не Мосейсйчка, не старуха-колясочница и им подобные, а именно "Тайра".
показать весь комментарий
15.09.2023 19:38 Ответить
Чогось аж на сльозу висадило, а ще про Лука в коментарях... Взагалі сиджу плачу.
показать весь комментарий
15.09.2023 19:39 Ответить
Пам'ятаємо Лука...
показать весь комментарий
15.09.2023 19:49 Ответить
так!
ми будемо плакати. ми будемо ридати та орати.
після перемоги.
а потім будувати нову україну.
я дуже сподіваюсь та вірю в це!!!
показать весь комментарий
15.09.2023 19:46 Ответить
+100500!!!
показать весь комментарий
15.09.2023 20:12 Ответить
Вона КРУТА!
І у нас таких дуже, дуЖе і ДУЖЕ БАГАТО!!!!!
показать весь комментарий
15.09.2023 20:28 Ответить
Теперь я понимаю почему Горький Лук ее боготворил, по его текстах я понял, что эта женщина "человек с титановым стержнем внутри"... Честь Тайре, покой и небесное царство Луку. Это люди, которыми будем гордится не только мы, но и внуки! Это вам не "летчица-залетчица" как ее там? Надя, кстати - где она???
показать весь комментарий
15.09.2023 21:00 Ответить
Пам'ятаємо Лука.Нам його не вистачає...і його лонгрідів.
показать весь комментарий
15.09.2023 21:10 Ответить
А Надя кстати воюет.
показать весь комментарий
15.09.2023 23:12 Ответить
Гадя?)
показать весь комментарий
15.09.2023 23:30 Ответить
Так, вона.
показать весь комментарий
15.09.2023 23:35 Ответить
Це принц Гаррі який служив в Афганістані і батько його зараз король Британії Карл III не відмазував його від армії як сина шойгу. Знає що це війна !
показать весь комментарий
15.09.2023 21:11 Ответить
 
 