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Спецназовцы раскрыли определенные детали операции как уничтожали корабль и подлодку россиян. ВИДЕО

ССО получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении большого десантного корабля "Минск" и дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону" на одном из судоремонтных предприятий в Севастополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ССО.

"С целью идентификации целей, наведения и корректировки огня, а также разведки на оперативной глубине противника были привлечены операторы ССО.

На лодках группа подошла к безопасному месту и совершила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки.

Проведя успешную инфильтрацию, воины приступили к выполнению основной части операции. С помощью специальных технических средств разведки выполнена идентификация и наведение на цель.

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Во время непосредственного поражения группа осуществляла корректировку огня и подтверждение уничтожения целей. После этого наши бойцы провели успешную эксфильтрацию", - говорится в сообщении.

В ССО отметили, что материал публикуется через определенное время, учитывая операционную безопасность и заставляя врага понять, что нет нигде безопасного места для них.

Автор: 

корабль (2041) подводная лодка (195) уничтожение (6916) ССО (526)


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Топ комментарии
+35
Від того, що корабель і підводний човен пошкодили не в морі, а в сухому заводському доку, користі в 10 разів більше, ніж якби їх потопили в морі. Адже з ладу вивели не лише два ворожі плаваючі об'єкти, а й по суті Севморзавод теж повністю припинив роботу. З доку пошкоджені судна вийти вже не можуть, вони одразу потонуть. Єдиний шлях звільнити доки для ремонту інших кораблів - розчленувати на шматки годні для транспортування. А це довгі та довгі місяці, якщо не роки
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16.09.2023 09:05
+24
Одну деталь випустив: самі доки Адже це (по суті) - залізобетонна "коробка" з герметичними воротами шлюзу Корабель туди заводиться і установлюється на стапелі Це - масивні конструкції (частіше всього - металеві) Вони розміщені в "тілі" доку Потім вода з доку викачується і корабель ремонтується При ударі по кораблю ********** і вибуху динамічний удар передається на стапелі А вони передають його "тілу" доку А це - тріщини та деформації дна доку (а може й стінам та шлюзу)
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16.09.2023 09:15
+19
Як не як, а розвідка у нас відточена на свої цілі.
Браво, хлопці. Слава ЗСУ!
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16.09.2023 08:55
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Надеюсь, это дезинформация.
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16.09.2023 08:54 Ответить
Однозначно. Але тупій москалоті це не зрозуміти, її ковбасить "нє по дєцкі"
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16.09.2023 09:45 Ответить
Як не як, а розвідка у нас відточена на свої цілі.
Браво, хлопці. Слава ЗСУ!
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16.09.2023 08:55 Ответить
Від того, що корабель і підводний човен пошкодили не в морі, а в сухому заводському доку, користі в 10 разів більше, ніж якби їх потопили в морі. Адже з ладу вивели не лише два ворожі плаваючі об'єкти, а й по суті Севморзавод теж повністю припинив роботу. З доку пошкоджені судна вийти вже не можуть, вони одразу потонуть. Єдиний шлях звільнити доки для ремонту інших кораблів - розчленувати на шматки годні для транспортування. А це довгі та довгі місяці, якщо не роки
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16.09.2023 09:05 Ответить
Одну деталь випустив: самі доки Адже це (по суті) - залізобетонна "коробка" з герметичними воротами шлюзу Корабель туди заводиться і установлюється на стапелі Це - масивні конструкції (частіше всього - металеві) Вони розміщені в "тілі" доку Потім вода з доку викачується і корабель ремонтується При ударі по кораблю ********** і вибуху динамічний удар передається на стапелі А вони передають його "тілу" доку А це - тріщини та деформації дна доку (а може й стінам та шлюзу)
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16.09.2023 09:15 Ответить
Разве железобетон плавает?
Может там чтото другое
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16.09.2023 10:25 Ответить
А то "плавучий" док? НА суднобудівельних заводах (в основному) доки стаціонарні І на фото саме стаціонарні доки прив"язані до берегових комунікацій
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16.09.2023 10:30 Ответить
Железобетон ещё и ходит.

Если случалось наблюдать:
- в Киеве по Днепру курсируют парусные яхты, и вот у нескольких из них - корпуса из бетона!

Как минимум, "бетонки" выходили все годы до вторжения 2022.

Годы их постройки - 80-90е.
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18.09.2023 01:38 Ответить
Яр, шо ти верзеш? Ці доки вирубані у суцільній вапняковій скелі. Як і чим підсилені стіни не знаю. На вигляд наче обкладені тим самим відомим інкерманським камінням. Для постановки судна використовується відповідна постіль. Унікальними є тільки носові і кормові секції, і то не завжди. На світлинах батопорти вціліли й тримають воду. Під час гасіння пожежі ллють тонни води, але її не видно, то насосна група теж, нажаль, вціліла.
PS

Ще при союзі був три місяці у відрядженні на цьому заводі. Бачив як ставлять і виводять кораблі.
Яр, не лізь у морську тематику, то не твоє.
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16.09.2023 10:49 Ответить
Один "геній суднобудування" натякає що доки"плавучі" Інший - що вони "з вапняку зроблені" Сперечайтесь між собою Можете один одному "набить морду" А я якось задовольнюся найбільш типовим проектом створення ******** доків у "морській тематиці" - коли вони мають залізобетонну коробку яка лежить на донній подушці - піщаній чи кам"яній
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16.09.2023 10:56 Ответить
******* так і будують. Наприклад завод "Океан" у Миколаєві. Але це п'ятидесяти роки минулого століття. Дата заснування севастопольського заводу 1783 рік.
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16.09.2023 11:25 Ответить
Ага! І з 1783 року там нічого не змінювали! Як будували галери та парусні фрегати - так і продовжили будувать до розвалу Союзу!
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16.09.2023 11:45 Ответить
Ти хворий. Я що написав, що доки побудували у 1783 році? Вказав лише, що це найстаріше суднобудівне підприємство України. Миколаївське адміралтейство заснували у 1789 році.
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16.09.2023 11:58 Ответить
"Хворий" - це ти! Козьма Прутков, про таких як ти, колись сказав : "Узкий специалист подобен флюсу - полнота его односторонняя!" А тепер почни мені розказувать що "Козьма Прутков" - це "колективний автор", а не "фізична особа" Або що таке "флюс" у розумінні 18 століття Любите ви і вам подібні "розум показувать"!
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16.09.2023 12:48 Ответить
Ха-ха-ха! Що зачіпило?! Вперше показав тобі, що пишеш дурню на підриві Оленегорського горняка. Там ти не заспокоївся поки його не поставили в док. І зараз нафантазував хто зна що.
Питання залишається відкритим - навіщо ти лізиш туди де не петраєш?
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16.09.2023 13:24 Ответить
А кому ж, як не мені? Ти от "лізиш" - бо "зачіпило", корчачи з себе "великого суднобудівника" (А сам навіть писать грамотно не вмієш! Це у вас "таких" у "суднобудівельники" набирають? ) Колись в СРСР був хронічний недобір штурманів у авіацію Так "покупці" з цих училищ приїжджали в інші училища після закінчення здачі вступних екзаменів і вербували тих, хто не пройшов по конкурсу Аби тільки здоров"ям підходив Вас , мабуть у "суднобудівники", так само набирали Того й кораблі СРСР-ровські у кацапів так тонуть Бо такі "спіцілісти"
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16.09.2023 14:10 Ответить
Я лізу бо ти БРЕШЕШ або ВИГАДУЄШ. А є люди які тобі вірять.
Все інше немає сенсу.
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16.09.2023 14:40 Ответить
А ти доведи що після вибуху в закритому просторі дока його внутрішнє обладнання та залізобетонні конструкції залишилися цілими Я ж писав саме про ці руйнування в його конструкції - а не про те "як саме будувався док"!
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16.09.2023 14:55 Ответить
Не знаю на чому побудовані твої ФАНТАЗІЇ. На світлинах видно вцілілі батопорти та відсутність води. Тобто доки виконують своє призначення. До появи світлин мовчки очікував і з непорозумінням слухаючи іКспертів на кшталт Яковіни про крах судноремонту в Криму.
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16.09.2023 15:50 Ответить
Я твоєму "підгавкувачу" уже написав про гранату в квартирі Я не писав тут про те що док ЗНИЩЕНИЙ Я писав про МОЖЛИВІ УШКОДЖЕННЯ доку!!! Невже ти такий тупий в українській мові?
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16.09.2023 16:22 Ответить
Ти написав: "При ударі по кораблю ********** і вибуху динамічний удар передається на стапелі А вони передають його "тілу" доку А це - тріщини та деформації дна доку (а може й стінам та шлюзу)"
Ну дійсно скеля деформувалась, стіни порепались і шлюз відскочив.
Як казала моя бабуся - ХВАНТАЗЕР.
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16.09.2023 18:14 Ответить
Дебіле! ТОбі відомо що означає українське слово "може"? Іди в сраку!
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16.09.2023 18:19 Ответить
О ти вже перейшов на рівень блондинки з анекдоту.
Доречі - стапель і сухий док зовсім різні споруди. На стапелі ремонтують малі судна які туди можна поставити краном.
Замість того, аби визнати, що написав дурню і заткнутися продовжуєш корчити з себе розумника
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16.09.2023 19:13 Ответить
Ти вже повернувся? Повернись туди, куди тебе "послали" Там тобі якраз місце До речі - "флюс" у 18 столітті - не присадка для зварювання Це просто гнійник, повний смердючого гною (ким ти тут себе і виставляєш час від часу) Йди в сраку! Сперечаться з тобою не бачу сенсу - бо ти все одно мої слова перекручуєш ТО чого я буду "метать бісер перед свинею"?
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16.09.2023 20:22 Ответить
Шо блондинка казишся?
Якби ти щось розумів то не написав би такої дурні:
"динамічний удар передається на стапелі А вони передають його "тілу" доку"
Бо постіль набирають з багатьох блоків, а вони відпрацьовують як демпфер і динамічний удар навряд чи можливий
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16.09.2023 21:06 Ответить
Йди в сраку!
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16.09.2023 21:08 Ответить
Аргументи скінчились, залишились лише образи. Достойно, нічого не скажеш.
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16.09.2023 21:33 Ответить
Для тебе один аргумент : "Йди в сраку!" І там пошукай "суднобудівельну постіль" Можеш на ній полежать - може полегшає!
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16.09.2023 21:37 Ответить
Шось тебе на сраку потягнуло. Припекло чи обісрався?
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16.09.2023 21:51 Ответить
!!!
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16.09.2023 22:11 Ответить
А слабо первоисточники посмотреть?
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16.09.2023 11:33 Ответить
І що саме там тобі видно?
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16.09.2023 11:43 Ответить
Я немножко знаю про подводные постели подушки - когда-то еще в СССР сделал шабашку для Крымморгидроспецстроя. Сейчас эта идея воплотилась в мой патент США. Расскажу тебе как водолаз - в Крыму берег круто уходит в глубину и найти ровное место под постель можно только в Саках и Евпатории. С учетом того, что берег в Севастополе скальный - выдолбить в нем ванну для дока - идеальное решение. Что и было сделано. Копать и бетонировать легче на берегу, чем на воде или под водой.
И послушайся совета выше написанного.
И поправлюсь. Кажись таки удар был нанесен по южной площадке Севморзавода, который в Южной бухте. Вот тутеча...
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16.09.2023 12:24 Ответить
Ти мені про "глибини" і "скальні грунти" в Криму не розказуй - сам служив там два роки ("кадрової" офіцерської) І побував багато де Так от: одна справа - "видолбать", і зовсім інша - "побудувать" Бо після "видовбування ще треба купу робіт виконать Це тобі не "човен-довбанку" колупать Чи поїлку для скотини В те дно та стіни видовбані треба вмонтувать купу конструкцій і забезпечить герметизацію як їх самих, так і самого дна та стін з А при "видовбуванні" з 17 століття вибухові речовини використовуються А їх робота провокує тріщини та інші ушкодження Тому потрібне "бетонування" (А то й укріплення стін залізобетонними "сорочками" ) А коли там щось вибухає - то з"являються ушкодження і конструктивних елементів самого доку Саме про це я й написав А ви, "вумніки", вчепилися в те, що я "не знаю" особливостей побудови подібних конструкцій саме на тому заводі
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16.09.2023 12:42 Ответить
Утопленных в море доков из железобетона у нас, на Черном море нет! От слова совсем. И не слыхал, чтобы они еще где-то были. Кроме ванной нужна еще мощная насосная, доступ для ремонтников и главное - подъемные краны. Где ты все это среди воды разместишь? Сухие доки долбаются, копаются, потом бетонируются, штукатурятся, можно и мозаичное панно со строителем коммунизма, но все они копаются ниже уреза воды акватории и отделяются от нее батопортом. У англичан и французов на берегу аАтлантики, где приливы по 7 метров воду откачивать из дока не нужно - дождаться отлива и она сама сойдет, а во время прилива заводятся и выводятся корабли.
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16.09.2023 13:32 Ответить
От же ж "упороте"! Я йому "стрижене" - а він мені - "брите"! Я йому про руйнування внутрішніх конструкцій доку при авіаударі - а він мені про "видовбування" доків Тобі не надоїло мені "мізки довбать"? Я тобі гранату в квартирі підірву - стіни цілі будуть А вікна з дверима повибиває і всі меблі посіче осколками А решта - вигорить Ти там жить зможеш?
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16.09.2023 13:58 Ответить
Первый раз слышу что морское дно нужно герметизировать! Ересь глаголешь! Сухой док - это выкопанный на берегу моря маленький морской заливчик, отделенный от моря железными воротами.
Много офицеров в Крыму служило, и на продскладах, и в финчасти. А я работал водолазом в Крыму. И даже был в команде Кусто и Дюма в 1991 году - должны были исследовать подводную оконечность Аю-Дага. Я уже и черноморский сейнер арендовал, но французы не прилетели в Москву из-за путча и экспедиция сорвалась.
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16.09.2023 13:46 Ответить
Розкажи мені - звідки в кримських колодязях морська вода з"явилася - після викачування кацапами "прісноводної лінзи" створеної при Хрущові Там же "кам"яне дно"? Навіщо його "герметизувать"?
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16.09.2023 14:01 Ответить
Не факт. Там надбудова знищена, а корпус може і ні. Або частково і придатний для буксирування.

Це я припускаю.
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16.09.2023 10:22 Ответить
Боевая часть ракеты (БЧ) - "проникающая" - усиленная или даже бронированная - подрыв с задержкой, специально чтобы дать БЧ углубиться в поражаемый объект (пробить несколько ж/б перекрытий или в нашем случае палуб корабля) и взорваться в середине, с нанесением максимального ущерба. Взрыватель в временной задержкой - техгология еще ХІХ века.
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16.09.2023 11:15 Ответить
І що ? Ми знаємо що там прилетіло ? Ракети різні бувають. Крім того. Військові кораблі мають доволі міцну конструкцію. Може залишитися на плаву.

Час покаже, чи зможуть вони ті корпуси повитягати.
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16.09.2023 19:53 Ответить
Там скорее всего "начинка" корпуса уничтожена, если машины - то корабль на слом - не делают рашисты сами двигательные установки для кораблей
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16.09.2023 20:01 Ответить
буксирувати можна ...
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16.09.2023 23:54 Ответить
Да, может быть, но это уже не корабль, а ведро с гайками, нет машин - нет хода, нет енергетики.
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17.09.2023 00:20 Ответить
ОНи быстро могут загерметизировать корпус в сухом доке приварив заплатки снаружи. Только вот выводить БДК из дока в таком состоянии можно только для затопления. Или же на несколько занять док под восстановление.
У кацапов теперь есть еще два сухих дока в Керчи и усе.
Если кацапов из Крыма выбьют для ЧФ это будут кранты - в Новороссийске мест нет. И пуйло это понимает и может далеко пойти, чтобы Крым удержать.
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16.09.2023 13:52 Ответить
Пишуть, що вже вивели в Азовське море. Не знаю наскільки правда.
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16.09.2023 19:54 Ответить
Вывели другие, те что не повреждены были.
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16.09.2023 20:02 Ответить
Ага, зрозуміло. Незрозуміло тільки, де подівся супутник ім.Притули, для "ідентифікації і наведення на ціль". Чи сухий док з десантним кораблем і підводним човном, активно і безупинно маневрував по місцевості і тому фото зі супутника швидко ставали неактуальні і знадобилось залучення особливого складу ССО?
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16.09.2023 09:06 Ответить
А куди поділася "січ 2" ? І лічно кнопочки тиснув, брав під особистий контроль
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16.09.2023 09:32 Ответить
Писали, що термін оренди закінчився....
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16.09.2023 09:59 Ответить
Не став шукати оригінал, але наступна цитата з https://www.bbc.com/ukrainian/news-62603951 сайту ВВС , а вони заслуговують на довіру -

"Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, цей супутник залишається у повній власності України - аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті", - написав волонтер у фейсбуці.

За його словами, згодом супутник можна буде перереєструвати у відповідних реєстрах на Україну.

"Власником супутника є Україна, і саме українська сторона визначає, що і коли він знімає, а також в якому форматі та спектрі ми отримуємо дані. Тобто ми повністю володіємо, розпоряджаємося і користуємося знімками цього супутника", - додав Притула.
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16.09.2023 10:05 Ответить
Повний перелік того (обладнання, роботи, послуги), що саме і на яких умовах придбане фондом Сергія Притули у фінської компанії ICEYE, та, можливо, в когось з її клієнтів, мабуть є комерційною таємницею.
Високоякісні супутникові зображення певних частин поверхні Землі, які цікаві ГУР МО безумовно є корисним придбанням, що неодноразово підтверджено ГУР МО у ЗМІ, зокрема дописами на Цензорі.
Компанія ICEYE може виготовити супутник для вас за 18 місяців, виготовити, змонтувати та увести в експлуатацію наземне обладнання для керування вашим супутником, може допомогти запустити ваш супутник на орбіту (зокрема, за допомогою Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска), а також організувати всі процеси налаштування, отримання та збереження зображень.
Компанія має вже запущене на орбіти сузір'я супутників, які дозволяють на замовлення клієнтів отримувати зображення поверхні Землі, яка цікавить замовника, через платний доступ до БД зображень. Деталі у брошурі ICEYE:
https://www.iceye.com/hubfs/_DATA_AND_MISSIONS/Missions_Brochure_ICEYE.pdf
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16.09.2023 11:01 Ответить
Теорія VS слова самого Притули. Що ж обрати?
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16.09.2023 12:14 Ответить
ну супутник притула передав будьонову, то спитай в будьонова де і що там зі супутником?
хоча навряд чи будьонов тобі відповість, бо він зайнятий зйомкою чергового рекламного відео себе хорошого....
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16.09.2023 11:14 Ответить
боевые дрессированые коропа!
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16.09.2023 09:07 Ответить
Ну і деталі... Якась світла пляма.
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16.09.2023 09:08 Ответить
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16.09.2023 09:13 Ответить
"Олексій Голобуцький намагається пригадати, чи відключав сьогодні Старлінк над Севастополем, чи ні ...." (с) durdom.in.ua
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16.09.2023 09:34 Ответить
На суходолі кораблі знерухомлений, бий коли хочеш, як хочеш, чим хочеш і скільки хочеш.
Мудре рішення. У відкритому морі вони втікають, відстрілюються, заважають хвилі
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16.09.2023 09:30 Ответить
і чайки
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16.09.2023 09:42 Ответить
"Этот корабль не развалился только потому что его чайки обосрали" ))
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16.09.2023 10:06 Ответить
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16.09.2023 13:35 Ответить
 
 