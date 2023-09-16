Спецназовцы раскрыли определенные детали операции как уничтожали корабль и подлодку россиян. ВИДЕО
ССО получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении большого десантного корабля "Минск" и дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону" на одном из судоремонтных предприятий в Севастополе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ССО.
"С целью идентификации целей, наведения и корректировки огня, а также разведки на оперативной глубине противника были привлечены операторы ССО.
На лодках группа подошла к безопасному месту и совершила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки.
Проведя успешную инфильтрацию, воины приступили к выполнению основной части операции. С помощью специальных технических средств разведки выполнена идентификация и наведение на цель.
Во время непосредственного поражения группа осуществляла корректировку огня и подтверждение уничтожения целей. После этого наши бойцы провели успешную эксфильтрацию", - говорится в сообщении.
В ССО отметили, что материал публикуется через определенное время, учитывая операционную безопасность и заставляя врага понять, что нет нигде безопасного места для них.
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Браво, хлопці. Слава ЗСУ!
Может там чтото другое
Если случалось наблюдать:
- в Киеве по Днепру курсируют парусные яхты, и вот у нескольких из них - корпуса из бетона!
Как минимум, "бетонки" выходили все годы до вторжения 2022.
Годы их постройки - 80-90е.
PS
Ще при союзі був три місяці у відрядженні на цьому заводі. Бачив як ставлять і виводять кораблі.
Яр, не лізь у морську тематику, то не твоє.
Питання залишається відкритим - навіщо ти лізиш туди де не петраєш?
Все інше немає сенсу.
Ну дійсно скеля деформувалась, стіни порепались і шлюз відскочив.
Як казала моя бабуся - ХВАНТАЗЕР.
Доречі - стапель і сухий док зовсім різні споруди. На стапелі ремонтують малі судна які туди можна поставити краном.
Замість того, аби визнати, що написав дурню і заткнутися продовжуєш корчити з себе розумника
Якби ти щось розумів то не написав би такої дурні:
"динамічний удар передається на стапелі А вони передають його "тілу" доку"
Бо постіль набирають з багатьох блоків, а вони відпрацьовують як демпфер і динамічний удар навряд чи можливий
подушки- когда-то еще в СССР сделал шабашку для Крымморгидроспецстроя. Сейчас эта идея воплотилась в мой патент США. Расскажу тебе как водолаз - в Крыму берег круто уходит в глубину и найти ровное место под постель можно только в Саках и Евпатории. С учетом того, что берег в Севастополе скальный - выдолбить в нем ванну для дока - идеальное решение. Что и было сделано. Копать и бетонировать легче на берегу, чем на воде или под водой.
И послушайся совета выше написанного.
И поправлюсь. Кажись таки удар был нанесен по южной площадке Севморзавода, который в Южной бухте. Вот тутеча...
Много офицеров в Крыму служило, и на продскладах, и в финчасти. А я работал водолазом в Крыму. И даже был в команде Кусто и Дюма в 1991 году - должны были исследовать подводную оконечность Аю-Дага. Я уже и черноморский сейнер арендовал, но французы не прилетели в Москву из-за путча и экспедиция сорвалась.
Це я припускаю.
Час покаже, чи зможуть вони ті корпуси повитягати.
У кацапов теперь есть еще два сухих дока в Керчи и усе.
Если кацапов из Крыма выбьют для ЧФ это будут кранты - в Новороссийске мест нет. И пуйло это понимает и может далеко пойти, чтобы Крым удержать.
"Коли спливе оплачений термін доступу до бази даних, цей супутник залишається у повній власності України - аж до закінчення терміну його функціональності на орбіті", - написав волонтер у фейсбуці.
За його словами, згодом супутник можна буде перереєструвати у відповідних реєстрах на Україну.
"Власником супутника є Україна, і саме українська сторона визначає, що і коли він знімає, а також в якому форматі та спектрі ми отримуємо дані. Тобто ми повністю володіємо, розпоряджаємося і користуємося знімками цього супутника", - додав Притула.
Високоякісні супутникові зображення певних частин поверхні Землі, які цікаві ГУР МО безумовно є корисним придбанням, що неодноразово підтверджено ГУР МО у ЗМІ, зокрема дописами на Цензорі.
Компанія ICEYE може виготовити супутник для вас за 18 місяців, виготовити, змонтувати та увести в експлуатацію наземне обладнання для керування вашим супутником, може допомогти запустити ваш супутник на орбіту (зокрема, за допомогою Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска), а також організувати всі процеси налаштування, отримання та збереження зображень.
Компанія має вже запущене на орбіти сузір'я супутників, які дозволяють на замовлення клієнтів отримувати зображення поверхні Землі, яка цікавить замовника, через платний доступ до БД зображень. Деталі у брошурі ICEYE:
https://www.iceye.com/hubfs/_DATA_AND_MISSIONS/Missions_Brochure_ICEYE.pdf
хоча навряд чи будьонов тобі відповість, бо він зайнятий зйомкою чергового рекламного відео себе хорошого....
Мудре рішення. У відкритому морі вони втікають, відстрілюються, заважають хвилі