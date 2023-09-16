Российский грузовик сбил насмерть человека на пешеходном переходе в оккупированном Луганске. ВИДЕО

В оккупированном Луганске российский военный грузовик проехал на красный свет светофора. Машина оккупантов сбила насмерть человека на пешеходном переходе и спокойно поехала дальше.

К пострадавшему человеку никто даже не подошел, информирует Цензор.НЕТ.

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