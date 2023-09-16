Российский грузовик сбил насмерть человека на пешеходном переходе в оккупированном Луганске. ВИДЕО
В оккупированном Луганске российский военный грузовик проехал на красный свет светофора. Машина оккупантов сбила насмерть человека на пешеходном переходе и спокойно поехала дальше.
К пострадавшему человеку никто даже не подошел, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+77 Oleg Zaporogec
показать весь комментарий16.09.2023 11:09
+55 игорь пупкин #379843
показать весь комментарий16.09.2023 11:10
+55 Андрей Суров #581126
показать весь комментарий16.09.2023 11:12
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А той опариш взагалі по діагоналі поїхало...
логічно і мітко\замітливо\влучно
Я так само те ж саме писав і побачив шо ви мене випередив. ну, так, смішно, але я стер комент в сто раз мішніший, все через ваш несмішний коментар... подумаєш просто мем сказав...
фёйк, да.
От зовсім.
Звичайнісінький руській мірЪ...
- Берегись, идёт Урал, за рулём сидит Иван!
И это происходит постоянно и с этим ничего не поделаешь. Люди не теряют чувствительности, но они не вмешиваются, потому что им приходится это делать для собственного выживания. Как только эти ужасы пройдут, все эти подавленные чувства так или иначе выйдут на поверхность снова. Это так же бесчеловечно, как и человечно.
Знайомо?
жеріть,не подавіться!
😂