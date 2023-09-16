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Российский грузовик сбил насмерть человека на пешеходном переходе в оккупированном Луганске. ВИДЕО

В оккупированном Луганске российский военный грузовик проехал на красный свет светофора. Машина оккупантов сбила насмерть человека на пешеходном переходе и спокойно поехала дальше.

К пострадавшему человеку никто даже не подошел, информирует Цензор.НЕТ.

Также читайте: Из-за катастрофических потерь россияне активно вербуют в армию учеников техникумов и интернатов, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (19210) Луганск (3164)


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Топ комментарии
+77
Зверніть увагу на по#уїзм лугандонів, ніхто не кинувся на допомогу
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16.09.2023 11:09
+55
это просто пипец,за два цикла переключения никто даже не подошел.все разбежались как крысы.вот он великодуховный сруцкий мир
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16.09.2023 11:10
+55
Заметте как всем насрать. Все в порядке вещей. Лишь бы солдаты НАТО рузгий языг не притесняли
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16.09.2023 11:12
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Зверніть увагу на по#уїзм лугандонів, ніхто не кинувся на допомогу
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16.09.2023 11:09 Ответить
це духовна СКРЕПА!
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16.09.2023 11:37 Ответить
ось і чудово - можна всіх кацапів лугандонії замочити в сортірі - ніхто і не пікне
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16.09.2023 11:48 Ответить
З життя ******** т в а р и н!
А той опариш взагалі по діагоналі поїхало...
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16.09.2023 13:02 Ответить
А після перемоги ці тварини будуть нашими співгромадянами
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16.09.2023 13:46 Ответить
Ні. Вони одержать посвідчення жителя країни. Без прав. Тільки обов'язки. І так три покоління.
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16.09.2023 14:16 Ответить
О! Це знову Ви зі своїми чудовими пропозиціями, але здійсненними лише у сферичному вакуумі сусідньої галактики
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16.09.2023 16:47 Ответить
За поняттями руского міра це означало би дискредитацію рускої армії, думаю ця нещасна людина лежить там досі.
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16.09.2023 16:00 Ответить
😂😂😂
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16.09.2023 11:09 Ответить
Хоть би хтось зупинився!!!!!!!!! І ні хто не поїхав за вантажівкою!!!!!!!! Який похєрізм!!!!!!
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16.09.2023 11:10 Ответить
Кажись вона була слабо керована т.я. виїхала за межі дороги,а так да похерізм вражає.
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16.09.2023 12:04 Ответить
это просто пипец,за два цикла переключения никто даже не подошел.все разбежались как крысы.вот он великодуховный сруцкий мир
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16.09.2023 11:10 Ответить
Це прямо якийсь "Усруський мир"
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16.09.2023 11:20 Ответить
Та й вантажівка тихенько собі поїхала
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16.09.2023 11:11 Ответить
Жодної лугандонської істоти навіть не турбує що сталося !!!
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16.09.2023 11:11 Ответить
а що сталося!? чергова жертва укрофашистів, будуть "СКОРБЕТЬ"
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16.09.2023 11:46 Ответить
Заметте как всем насрать. Все в порядке вещей. Лишь бы солдаты НАТО рузгий языг не притесняли
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16.09.2023 11:12 Ответить
А це ж могла бути вантажівка НАТО...
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16.09.2023 11:12 Ответить
ААААА, КРУТО!!!!
логічно і мітко\замітливо\влучно
Я так само те ж саме писав і побачив шо ви мене випередив. ну, так, смішно, але я стер комент в сто раз мішніший, все через ваш несмішний коментар... подумаєш просто мем сказав...
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16.09.2023 11:19 Ответить
І усі далі дружно катаються .Як у іграх компьютерних.Ні це не наші люди,це оркостан.Теріторію потрібно забрати,а населення до раши далі нехай їде!
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16.09.2023 11:17 Ответить
А хто цих рабів рахує? Рабів багато, а військових мало.
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16.09.2023 11:18 Ответить
"Вєлічіє" у всій красі "рускава міра". Всім пох...
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16.09.2023 11:19 Ответить
Головне, що це не вантажівка НАТО. Бабьі исчо нарожають.
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16.09.2023 11:19 Ответить
Чрез день його зовсім закатають в асфальт!
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16.09.2023 11:20 Ответить
А город подумал а город подумал. А город подумал ученья идут.
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16.09.2023 11:22 Ответить
Добігались лугандони по Окупендумам.
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16.09.2023 11:22 Ответить
Ну в них і страх ,лиш би не мене.
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16.09.2023 11:23 Ответить
по реакції видно, лнрівці вже звикли, що їх рфїйці вбивають за бажанням своїм.
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16.09.2023 11:27 Ответить
Вони кончєні кідари, но бензовоз зупинився за перехрестям, і якийсь кідар чимчикував до перехрестя, а так ніхто не зупинився, не підійшов до потерпілого, так буде з усіма шанувальниками рузького миру.
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16.09.2023 11:28 Ответить
нема коментарів... одним словом, лугандон...
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16.09.2023 11:29 Ответить
І оце бидло повернеться в Україну!
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16.09.2023 11:30 Ответить
Мдаааа... Ещё остались такие,которые думают что у заражённых вирусом рашизма есть что-то людское.🤦
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16.09.2023 11:37 Ответить
а то ёще странно шо мимокрокодилшиё нё разрисовали труп лузёра буквами Зю.
фёйк, да.
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16.09.2023 11:59 Ответить
Не має там людей.
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16.09.2023 11:53 Ответить
От цих що спокійно, після звільнення спокійно гнати в шию з нашої землі.
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16.09.2023 14:16 Ответить
І оце бидло повернеться назад в Україну!
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16.09.2023 11:34 Ответить
де думаю, що руцкіймір відпустить їх живими
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16.09.2023 12:03 Ответить
Зомбіленд в якому всім на все та всіх давно покуй. День до вечора проіснували-то й добре.
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16.09.2023 11:34 Ответить
і це сєпарне алкобидло все вернеться в УКРАЇНУ і приїде в КИЇВ і все буде бамбасівський лугандон.Тільки через ФІЛЬТРАЦІЙНІ ЛАГЕРЯ і обмеження виборів для них на 18 років, поки не виростуть ДІТИ ЯКИХ ВИХОВАЮТЬ УКРАЇНСЬКІ ШКОЛИ.
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16.09.2023 11:35 Ответить
не повернеться
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16.09.2023 12:26 Ответить
І ми хочемо,що з ними ми жили???
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16.09.2023 11:36 Ответить
Скрепная любовь к бліжнему по расеянскі….
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16.09.2023 11:40 Ответить
Руцкіє сваіх нє бросаю!!!
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16.09.2023 11:42 Ответить
До речі це дуже показово, вони остаточно прийняли свою тваринну сутність, і неминучій кінець на бійні…
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16.09.2023 11:49 Ответить
Нічого дивного...
От зовсім.
Звичайнісінький руській мірЪ...
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16.09.2023 11:51 Ответить
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16.09.2023 11:56 Ответить
ета всьо ната і праклятий запад!!
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16.09.2023 11:57 Ответить
І хоч би смикнувся хтось, щоб допомогти людині. Що за худоба там живе?
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16.09.2023 12:03 Ответить
Якійсь пі..дор з марахфона казав,що Луганськ це Україна там наші ,,люди " !!!
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16.09.2023 12:21 Ответить
Лежит тело и никому нет дела. Умер с росийким паспортом?
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16.09.2023 12:12 Ответить
Это была женщина
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16.09.2023 20:26 Ответить
******* зомбаків вражає...
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16.09.2023 12:19 Ответить
Навіть не треба фільмів про зомбі дивитись, ось він - реальний)
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16.09.2023 12:20 Ответить
Прости мені Господи, знаю що це гріх, але зразу спливла думка: «хоть умрем в россии». Хочь все одно ми винні, бо «Україна нас бросила»
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16.09.2023 12:21 Ответить
На окупованих територіях діє основний "закон джунглів"-хто сильніший,той і правий.Тому і раби мовчать.
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16.09.2023 12:30 Ответить
Хотіли ж російського миру жерте, ви його заслужили
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16.09.2023 12:31 Ответить
З 14 року лугандони зообили свій вибір! Нормальні україньці, та патріоти, вже давно виїхали звідти, залишились прихильники сруцького міра. Тому мені зовсім не шкода розчавленого лугандона!
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16.09.2023 12:51 Ответить
Скотам така смерть.
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16.09.2023 12:55 Ответить
зато раздавленный успел вдоволь наговориться по-русски
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16.09.2023 13:18 Ответить
Ну так це ж класика. Анекдот із срср. В НДР проходить екзамен в автошколі. Екзаменатор питає -яка дорога називається головною. Відповідь курсанта - головна дорога це та по якій їде радянський УРАЛ.
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16.09.2023 13:20 Ответить
да, немцы в ГДР говорили:
- Берегись, идёт Урал, за рулём сидит Иван!
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16.09.2023 20:03 Ответить
Просто пи*здец ,и больше ни куя ...
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16.09.2023 13:32 Ответить
в цьому вiдео вся "велiчность","нравствiе" та "цiностi" узкого мiра......
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16.09.2023 13:46 Ответить
Мене ось цікавить, а як ми після звільнення цих територій, будемо з ними співіснувати ?. Та їх треба позбавити права голосувати це як мінімум...
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16.09.2023 13:49 Ответить
якже всим пох*й
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16.09.2023 13:54 Ответить
Жінка на переході, яка озирнувшись побачила момент наїзду, зробила вигляд, що нічого не бачила і пішла собі далі не оглядаючись.
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16.09.2023 13:55 Ответить
ви схоже нiколи кацапiв не бачили ?
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16.09.2023 15:18 Ответить
Ноль на массу.
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16.09.2023 14:05 Ответить
рюзьге асвабадітєлі сваїх не брасають...
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16.09.2023 14:25 Ответить
машина збила двоногого, всім очевидцям на це наплювати. ох і 6иdlяки тамка.
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16.09.2023 14:46 Ответить
Всей правді мі не знаем, тут не все однозначно и вообще знаете какой госдолг СіШіА...
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16.09.2023 14:50 Ответить
По ТВ покажут, что бравый солдат сбил разведчика США!
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16.09.2023 14:58 Ответить
Если рядом находятся окупанты, вам следует привлекать как можно меньше внимания. В городе солдаты часто травмированы, скучают или пьяны, а зачастую это просто местные головорезы, нанятые военными в качестве ополченцев. Если кто-то вмешается, они будут использовать виновного (помогал шпиону, которого мы убили, или что-то в этом роде), арестовывать и часто пытать, чтобы шантажировать семью с целью освобождения.
И это происходит постоянно и с этим ничего не поделаешь. Люди не теряют чувствительности, но они не вмешиваются, потому что им приходится это делать для собственного выживания. Как только эти ужасы пройдут, все эти подавленные чувства так или иначе выйдут на поверхность снова. Это так же бесчеловечно, как и человечно.
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16.09.2023 15:39 Ответить
ага, выйдут....
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16.09.2023 17:03 Ответить
Лугандонія
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16.09.2023 15:48 Ответить
Путирастия заднепрахаднова мосха мардвы.
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16.09.2023 15:50 Ответить
"Какаяразніца!"
Знайомо?
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16.09.2023 16:32 Ответить
Собаку збили б і то підійшли,а в лугандонії до людей не підходять.Звали руській мір,він прийшов!
жеріть,не подавіться!
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16.09.2023 17:45 Ответить
гойда

😂
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16.09.2023 23:09 Ответить
Косвенная вина лежит как на самом погибшем, так и на бабе, которая шла перед ним...! По сторонам не смотрят... А баба, вообще с.ка-хоть бы ускорилась, или в сторону стала -дав человеку рвануть вперед...
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17.09.2023 00:14 Ответить
Так вот чего хотел Луганс и Донецк, что бы их давили безнаказанно и при этом никто за это не нес ответственности.
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17.09.2023 21:20 Ответить
 
 