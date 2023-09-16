Пленный оккупант о войне: "Нам говорили, что украинцы – нацисты, нападают, убивают, а здесь все наоборот". ВИДЕО

Российский наемник Денис Кравченко из Крыма попал в тюрьму за кражу, там подписал контракт с ЧВК МО РФ "Ирбис" и поехал воевать в Украину. До конца контракта оставалось 2 недели, но вместо дома отправился на передовую позицию и попал в плен. Теперь, после "прозрения", якобы никогда не будет брать в руки оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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