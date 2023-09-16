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Новости Видео Война
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Пленный оккупант о войне: "Нам говорили, что украинцы – нацисты, нападают, убивают, а здесь все наоборот". ВИДЕО

Российский наемник Денис Кравченко из Крыма попал в тюрьму за кражу, там подписал контракт с ЧВК МО РФ "Ирбис" и поехал воевать в Украину. До конца контракта оставалось 2 недели, но вместо дома отправился на передовую позицию и попал в плен. Теперь, после "прозрения", якобы никогда не будет брать в руки оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Захватчик поднимает руки вверх, увидев украинский ударный дрон, и выдает своего товарища, пытающегося бежать.. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) пленные (2139)


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Топ комментарии
+41
Боже, доверчивость украинцев не знает границ
Нельзя верить русским
Всем
Запомните эту простую истину
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16.09.2023 13:52
+36
П****дит как дышит. Если бы вы украинцы были нацистами вы бы обосрались в Украину сунуться. А так реально рашисты думали что украинцы лохи не умеющие воевать и себя защищать. Поетому и полезли в Украину в надежде легко поживиться.
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16.09.2023 13:55
+35
Кому спіч цього покидька потрібен? Воно каже що щось там їм про Україну розповідали погане. Він же в ній жив до 14 року. Хіба правду встиг забути, гандон? Такі люди не мають бути обміняними. Вони громадяни України які стали зрадниками. Тобто є всі підстави до арешту і суду.
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16.09.2023 13:55
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Боже, доверчивость украинцев не знает границ
Нельзя верить русским
Всем
Запомните эту простую истину
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16.09.2023 13:52 Ответить
Справа навіть не в росіянах. Будь хто, будь-якої нації при потраплянні в полон або буде мовчати, або буде говорити те, що від нього чи неї хочуть почути, щоб не померти мінімум одразу в перші ж хвилини полону поки всі на емоціях після бою.
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16.09.2023 14:06 Ответить
Не согласна
Не каждый ,попавший в плен
Ведет себя подобным образом
Плен не сломил многих украинских героев
Пример тому - Александр Мациевский
Плен не сломил великого американца Маккейна
Война - это столкновение идей
Когда на войну идет безыдейное стадо
Оно на камеру промычит все,что угодно
Чтобы получить жрачку
И спасти свой зад
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16.09.2023 14:14 Ответить
В Маккейна батько був високопоставленим військовим, командувачем флоту в Тихому океані, тому з нього знущалися, але не вбивали.

Щодо Мацієвського то невідомо що там було, але міг і промовчати. Красива смерть і просто смерть нічим не відрізняються.
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16.09.2023 14:22 Ответить
Промовчати і вижити маю на увазі.
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16.09.2023 14:25 Ответить
Смерть по определению не может быть красивой
Но смерть геройская
Порождает новых героев
Все нации родились
Благодаря героям
Печально,что вы этого не понимаете
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16.09.2023 14:27 Ответить
І кацапи?
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16.09.2023 14:38 Ответить
Чому у вас виникло таке питання. Якби серед московитів в їх історії, та і зараз, не було своїх героїв а всі були виключно одні боягузи то не створили б вони імперію і не змогли б завоювати стільки народів.
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16.09.2023 17:19 Ответить
І то вірно, каюсь!
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16.09.2023 17:22 Ответить
Якби в них не було ми би вже в москві були.
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16.09.2023 18:12 Ответить
Мацієвського кацапня розстріляла не за "Сава Україні!". Вони збирались це зробити навіть дозволили йому останню цигарку викурити. Передивіться відео, там за кадром один каже "снимай его", тобто кацапи готували страту на камеру.
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16.09.2023 21:41 Ответить
они совершенно отчётливо знают куда и зачем идут ,убивать и грабить украинцев ЗА ДЕНьГИ
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16.09.2023 14:25 Ответить
есть пословица у Крымлы-"не верь русскому,не опирайся на воду"...
а ещё казахская-"дужиш с русским-держи айбалта(казахский боевой топор) под подушкой"
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16.09.2023 14:22 Ответить
Есть ещё лучше, армянская пословица. Пашинянц не даст соврать.
"Будет плохо - зови русских. Придут русские - гони нахер. Будут уходить - кричи предатели!"
Какой то мазохизм со стороны казахов. Чтоб в тонусе быть?
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16.09.2023 15:10 Ответить
слушай,рюсге,а как тебе понравилась последняя проводка по губам русни от Пашиняна?
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16.09.2023 15:16 Ответить
Только эту пословицу придумали сами русские
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17.09.2023 11:04 Ответить
Кому спіч цього покидька потрібен? Воно каже що щось там їм про Україну розповідали погане. Він же в ній жив до 14 року. Хіба правду встиг забути, гандон? Такі люди не мають бути обміняними. Вони громадяни України які стали зрадниками. Тобто є всі підстави до арешту і суду.
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16.09.2023 13:55 Ответить
А воно тільки ББС слухає(ББС - баба бабі сказала)? Інтернетом, мізками користуватися не вміє? Професіональний аферист і пристосуванець
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16.09.2023 14:48 Ответить
Звичайний "какаяразніца".
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16.09.2023 16:11 Ответить
П****дит как дышит. Если бы вы украинцы были нацистами вы бы обосрались в Украину сунуться. А так реально рашисты думали что украинцы лохи не умеющие воевать и себя защищать. Поетому и полезли в Украину в надежде легко поживиться.
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16.09.2023 13:55 Ответить
Нам теж ''ЗЄблюмарахфон'' багато чого розповідає. І теж є ''лохи'' які на таке ведуться
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16.09.2023 13:56 Ответить
яка типова туфта!
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16.09.2023 14:01 Ответить
Кацапы, конечно, правильно делают - выгребают весь мотлох из ордло, крыма, всяких бурятий, чечений и прочих ******. Из мацквы попадались пленные?
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16.09.2023 14:03 Ответить
Правильно делают...для китайцев. Потому что другой логики нет. Там и до войны с демографией печально всё было.
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16.09.2023 14:28 Ответить
Навіть працівник московської мерії загинув.
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16.09.2023 16:12 Ответить
Потеря потерь))
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16.09.2023 18:53 Ответить
Видно, начальству не вгодив.
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16.09.2023 23:22 Ответить
Згадалося, що батько, який воював в другу світову і якому інколи доводилося говорити з полоненими німецькими вояками казав, що вони майже всі як один були проти війни і казали, що їх прислали воювати примусом. Звичайно дехто говорив правду, але думаю в полоні люди намагаються вижити і досить часто можуть говорити те, що від них хочуть почути. Гордо плювати в очі ворогам і говорити патріотичні гасла красиво виглядає в кіно чи книжках, але в реальності це майже моментальний шанс померти від перебільшення допустимої концентрації свинцю в тілі.
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16.09.2023 14:03 Ответить
большинство немцев не хотело воевать, но оголтелая пропаганда и врождённая дисциплинированность немцев сделали своё дело
в паРаше тоже оголтелая пропаганда и врождённый ******* кацапов, готовых на всё ради подачки Хозяина
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16.09.2023 20:17 Ответить
їпать новость...на другому році війни вони все ще таку эресь на допросі п*здать..."нам сказали шо тута марсиане кадировцов в попу пердолят...вот я і приехал их честь і совесть защитить"
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16.09.2023 14:09 Ответить
животній мир в Украине)
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16.09.2023 14:09 Ответить
Це манкурт. Такі гірші кацапів. Їх не потрібно брати в полон, а якщо здаються відразу знищувати.
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16.09.2023 14:10 Ответить
Йому какая разніца.
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16.09.2023 16:13 Ответить
Всі крисчани будуть потім так говорити, головне після перемоги на це не вестись, в жодному разі. Я знаю таких кадрів, які говорили, що вони "всігда билі рассія, здєся ісконна русская зємля, і пєнсії путін паднял і всє ані галасавалі на рєфєрєндумє". І портрети ***** у них вдома стоять! Зрадники і *************!
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16.09.2023 14:14 Ответить
"нам сказали"... що за чухня? хрюканина тупих і мерзотних кацапфашистів визиває блювотний рефлекс... і бажання поголовно нищити ту мразоту.
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16.09.2023 14:17 Ответить
Це називається на ворі шапка горить
Який злочинець визнає себе винним ? Жодний
Тобто кацапи намагаються як злочинці себе виправдовувати
Але для України не треба кацапське зізнання головне щоб визнали цивілізовані країни світу Росія країну яка вчиняла геноцид
Голодомор визнали геноцидом через багато років
******* російсько-українську війну визнають раніше бо зараз не ті часи коли можна було щось приховувати і важко було доводити причетність Росії
Зараз не можна взагалі заперечити що Росія не вторглася тільки питання в тому що визнають Україну як жертву геноциду тільки як звільнить території
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16.09.2023 14:18 Ответить
І буде як завжди .Тішать кацапи українців ось таким каяттям,їх від годують ,відмиють, відіспляться у полоні,а потім обміняють. І повернеться кацап в Україну знову вбивати.
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16.09.2023 14:19 Ответить
Сперва читаем москальскую инструкцию-пособие: "Как выжить в плену".
Потом снимаем лапшу с ушей.
- ни единому слову 👎👎👎
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16.09.2023 14:30 Ответить
Це біоматеріал на обмін,не більше. Не вийде обміняти-ліквідувати. А всі ці розмови до сраки.
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16.09.2023 14:31 Ответить
Кацапи його використали і тепер воно їм вже не потрібне, тому і на обмін воно не згодиться. Тепер його знов посадять в українську буцигарню, а ми будемо його годувати, бо тепер ліквідувати його вже не так просто. Якщо тільки в буцигарні "братки" його самі замочать.
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16.09.2023 15:21 Ответить
ой ******.....................в петлю суку немедля............................................
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16.09.2023 14:41 Ответить
хай мамі розкаже. або брату. або сину. може вони повірять в його щирість. мені пофіг що це сміття нявкає
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16.09.2023 14:41 Ответить
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16.09.2023 14:41 Ответить
Псів та свиней погодувати їм! Воно рюzzге - раб! А рабам найвища нагорода - посмішка казаіна! А не якась там, ідея...
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16.09.2023 14:46 Ответить
Головне слово "нібито" (нібито ніколи не візьме до рук зброю)
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16.09.2023 14:48 Ответить
Да, складно звонишь...
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16.09.2023 14:57 Ответить
Врет как и все кацапы
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16.09.2023 14:57 Ответить
Да если бы он был кацапом. Это же украинец, не только фамилия украинская, но и акцент украинский явно слышен.
Эти манкурты хуже кацапов.
Прям такой доверчивый, почти всю жизнь прожил в Украине, а тут вдруг обнаружил, что тут какие-то нацисты.
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16.09.2023 15:12 Ответить
Зрозуміло що каже:завчений текст!Хтось сподівався,що ***** чи родіну захищатиме,а потім стрєляйтє я узкізкім хачу умєрєть)))
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16.09.2023 15:46 Ответить
"В Крыму россияне никого не притесняли" - пусть это татарам расскажет, например. Но этого в телевизоре же им не покажут...
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16.09.2023 15:49 Ответить
Ой бл., слухати його. Просто вирішив легких грошей заробити, але нє тут то било.
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16.09.2023 15:50 Ответить
Із задоволенням перегриз би йому кадик...
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16.09.2023 15:51 Ответить
Эти свинособаки едут в Украину зарабатывать деньги и просто прикидываются наивными овечками. Мрази.
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16.09.2023 16:11 Ответить
Еще пару дней назад эта падаль припёрлась убивать мирных, грабить, а теперь запело : "никогда не будет брать в руки оружие ". Пока они не поймут что выхода живыми практически нет шансов, они будут заключать кантракты. А ведь обмена пленными нет, рашисты выдают иногда трупы пленных. Нужно ли тогда их брать в плен ? Это просто безнаказанность.
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16.09.2023 16:38 Ответить
Полонений окупант про війну: "Нам казали, що українці - нацисти... Джерело:

А вам підарасам казали що мух доїти можна ?
Люди з мізками павіанів.
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16.09.2023 23:30 Ответить
А нам завжди казали знаючи люди , що кацапи п*дораси. 👈
(Що і так зрозуміло)👈
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17.09.2023 08:52 Ответить
Якийсь білий та пухнастий, а головне - невинний ?
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17.09.2023 09:15 Ответить
До конца контракта осталось 2 недели... Это значит, что как минимум полгода убивал украинцев! Гнида!🤬
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17.09.2023 11:43 Ответить
 
 