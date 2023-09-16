Пленный оккупант о войне: "Нам говорили, что украинцы – нацисты, нападают, убивают, а здесь все наоборот". ВИДЕО
Российский наемник Денис Кравченко из Крыма попал в тюрьму за кражу, там подписал контракт с ЧВК МО РФ "Ирбис" и поехал воевать в Украину. До конца контракта оставалось 2 недели, но вместо дома отправился на передовую позицию и попал в плен. Теперь, после "прозрения", якобы никогда не будет брать в руки оружие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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+41 Галина Боброва #556335
показать весь комментарий16.09.2023 13:52
+36 Андрей Суров #581126
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+35 Михаил Дужик #512165
показать весь комментарий16.09.2023 13:55
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Нельзя верить русским
Всем
Запомните эту простую истину
Не каждый ,попавший в плен
Ведет себя подобным образом
Плен не сломил многих украинских героев
Пример тому - Александр Мациевский
Плен не сломил великого американца Маккейна
Война - это столкновение идей
Когда на войну идет безыдейное стадо
Оно на камеру промычит все,что угодно
Чтобы получить жрачку
И спасти свой зад
Щодо Мацієвського то невідомо що там було, але міг і промовчати. Красива смерть і просто смерть нічим не відрізняються.
Но смерть геройская
Порождает новых героев
Все нации родились
Благодаря героям
Печально,что вы этого не понимаете
а ещё казахская-"дужиш с русским-держи айбалта(казахский боевой топор) под подушкой"
"Будет плохо - зови русских. Придут русские - гони нахер. Будут уходить - кричи предатели!"
Какой то мазохизм со стороны казахов. Чтоб в тонусе быть?
в паРаше тоже оголтелая пропаганда и врождённый ******* кацапов, готовых на всё ради подачки Хозяина
Який злочинець визнає себе винним ? Жодний
Тобто кацапи намагаються як злочинці себе виправдовувати
Але для України не треба кацапське зізнання головне щоб визнали цивілізовані країни світу Росія країну яка вчиняла геноцид
Голодомор визнали геноцидом через багато років
******* російсько-українську війну визнають раніше бо зараз не ті часи коли можна було щось приховувати і важко було доводити причетність Росії
Зараз не можна взагалі заперечити що Росія не вторглася тільки питання в тому що визнають Україну як жертву геноциду тільки як звільнить території
Потом снимаем лапшу с ушей.
- ни единому слову 👎👎👎
Эти манкурты хуже кацапов.
Прям такой доверчивый, почти всю жизнь прожил в Украине, а тут вдруг обнаружил, что тут какие-то нацисты.
А вам підарасам казали що мух доїти можна ?
Люди з мізками павіанів.
(Що і так зрозуміло)👈