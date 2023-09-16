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На протезирование одного военного государство тратит более 2 млн грн, а на сохранение конечности всего 8 635 грн, - автор нацпрограммы #ВрятуйКінцівку Сошинский. ВИДЕО

Более половины ампутированных конечностей у травмированных военных можно было спасти.

Об этом в интервью врачу Евгению Комаровскому заявил инициатор национальной программы  #ВрятуйКінцівку Сергей Сошинский, информирует Цензор.НЕТ.

Он также осветил ряд шокирующих фактов о лечении раненых, поделился своими выводами по поводу протезирования и сохранения конечностей защитников Украины.

РАНЕНЫЕ НЕ МОГУТ ЖДАТЬ - ОНИ ИНВАЛИДИЗИРУЮТСЯ

В частности, как отмечается, на протезирование государство тратит более 2 млн грн на одного человека. А на сохранение конечности всего 8635 грн. Травмированные воины стоят в очередях на операции, их конечности гноятся, денег на операции катастрофически не хватает. Ожидание уменьшает возможность спасти функцию рук и ног. Мышцы атрофируются, нервы теряют чувствительность.

Также речь идет о том, что государство не может полноценно финансировать спасение конечностей. А местные власти не понимают, что такое лечение нужно дофинансировать.

Когда человек получает диагноз, ему нужно самостоятельно искать большие средства, чтобы спастись от ампутации.

Если решить проблему сохранения конечности, то ампутаций станет гораздо меньше. И спасти концовку гораздо выгоднее, чем ее протезировать. Как самому раненому, так и обществу и государству.

Читайте: Волонтер Юсупова просит помочь собрать деньги на одежду для раненых военных

СИСТЕМА ЗАКУПОК И КАЧЕСТВО ПРОТЕЗОВ

Известны кейсы, когда местные власти закупали по минимальным ценам в системе Прозорро протезы для онкобольных и их получили больницы. Эти протезы нормально эксплуатируются всего 1,5-2 года. Затем они изнашиваются, выходят из строя. Их нужно менять.

Статистика также свидетельствует, что 70% травм войны – это травмы конечностей. В интервью отмечается важность рассмотрения этой проблемы и обеспечения эффективного лечения для раненых военных и граждан, ставших жертвами российской агрессии.

Раненые не могут долго ждать. Им нужна ваша поддержка и решение неотложной проблемы с финансированием сохранения конечностей.

Это интервью – шаг к изменениям в сознании нашей нации и ключ к пониманию проблемы, с которой каждый может столкнуться в Украине – травмы в результате военных действий.

Читайте: Протез - это нормально, - ветеран Александр (Терен) Будько, потерявший ноги на войне и готовящийся к "Играм нескореных". ВИДЕО

Справка: по данным экспертов, ожидаемое количество людей с ампутированными конечностями составляет поразительную цифру – от 17 000 до 22 600. Программа призвана эту цифру снизить.

Миссия нацпрограммы #ВрятуйКінцівку - предотвратить превращение Украины в страну ампутантов и инвалидов. В рамках программы планируется провести от 15 тысяч до 40 тысяч операций в течение одного-трех лет. Стоимость спасенной конечности составляет в среднем 45 721 грн и нацпрограмма эти расходы дофинансирует.

Автор: 

ранение (3383) военнослужащие (6134) протез (67) Комаровский Евгений (24)


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Топ комментарии
+14
Проблема збереження кінцівок містить конфлікт інтересів. Якщо вдалося зберегти кінцівку, то не потрібен протез, і бенефіціари галузі протезування недоотримують дохід. Протезування і протези вимагають великих коштів. Значно більших, ніж вартує збереження кінцівок.
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16.09.2023 14:39
+11
Современная война - это война молодых
Представляете - сколько молодых парней и девушек
Став инвалидами
Могут потерять будущее?
А ведь у них только начало жизни
Надо срочно искать все возможности
Чтобы спасти их руки и ноги
Это же и наши руки и ноги
Они уже спасают всех нас
И сколько еще сделают!!!
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16.09.2023 14:33
+10
Зеленій владі це не потрібно. Для неї корупція, зрада і відосики то фсьо.
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16.09.2023 14:27
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Правила форума Совет форумчан
держава не може повноцінно фінансувати порятунок кінцівок.

Чесно? Покляніться найсвятішим для вас!
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16.09.2023 14:26 Ответить
Зеленій владі це не потрібно. Для неї корупція, зрада і відосики то фсьо.
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16.09.2023 14:27 Ответить
може й так...а не підкажеш скільки НЕ зелена влада витрачала на "збереження кінцівок"? чи для тебе війна і її наслідки почались 24.02.22 ?
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16.09.2023 18:35 Ответить
Так все в Украине и делается. Это на Западе берегут каждую копейку и думают как тратить меньше, а Украина богатая. Там как-то разберутся.
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16.09.2023 14:32 Ответить
в пост совке на человека насрать...в єтом и есть основное отличие от Запада
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16.09.2023 18:36 Ответить
Современная война - это война молодых
Представляете - сколько молодых парней и девушек
Став инвалидами
Могут потерять будущее?
А ведь у них только начало жизни
Надо срочно искать все возможности
Чтобы спасти их руки и ноги
Это же и наши руки и ноги
Они уже спасают всех нас
И сколько еще сделают!!!
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16.09.2023 14:33 Ответить
Банкет під час війни. Горбунов зніме серіал "Інгулець" за бюджетні кошти
До державного бюджету України на 2024 рік закладено 1,5 млрд гривень на зйомку 53 серіалів та фільмів. Їх планують знімати за рахунок державних коштів.
https://bastion.tv/banket-pid-chas-vijni-gorbunov-znime-serial-ingulec-za-byudzhetni-koshti_n57828
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16.09.2023 14:37 Ответить
За ці кошти 1,5 млрд гривень можна було б врятувати понад 32 000 кінцівки, згідно з кошторисом за одну операцію в новині.
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16.09.2023 16:07 Ответить
Проблема збереження кінцівок містить конфлікт інтересів. Якщо вдалося зберегти кінцівку, то не потрібен протез, і бенефіціари галузі протезування недоотримують дохід. Протезування і протези вимагають великих коштів. Значно більших, ніж вартує збереження кінцівок.
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16.09.2023 14:39 Ответить
Трохи читав і трохи слухав очевидців з цієї проблеми. По-перше скалічена кінцівка це розірвані м'язи і судини - отже десь після евакопункту повинна бути бригада чи судинний хірург, а це майже фронт, таких спеців майже рідкість. Щоб це владнати поранених розвозять по цивільних лікарнях, де таким хірургам дають бронь, але вони працюють як в мирний час - вихідні, відстані, святкові. Є випадки коли з фронту привозять з серйозними пораненнями кінцівок вночі перед вихідними і вони чекають на спеціаліста по два три дні, рани гнояться, тканини відмирають.
По друге, грошей багато не буде, за гроші мож купити якісь речі, підняти зарплати, лікарів не купиш. Ситуацію частково можна покращити організаційними заходами - якщо лікарю дали бронь від фронту то він повинен працювати як на фронті.
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16.09.2023 15:40 Ответить
Шмигаль, з «члЄнами» в будинку Уряду, мали б про такі речі, на 10 році війни, мати чітку програму дій УРЯДУ!
Але у них, невирішеними залишаються питання НОРМАЛЬНОЇ та унормованої роботи медКомісій при військоматах-ТЦК… Це ж не шатли верещучки запускати у переддень масованого вторгнення орків *****!!

Співпадіння…
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16.09.2023 16:32 Ответить
Додивився до демонстрації відосіка з дитиною якій доктор камаровскій дозволяє їсти морозиво... Все. Вимкнув. Це маніпуляція. Як і все що роками несе цей розпіарений совкодрочер кацапським суржиком. Далі може бути тільки мова про гроші - дайте, дайте, довіряйте... Угу...
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16.09.2023 16:35 Ответить
Є все таки в цій його саморекламі гарна ідея. Щоб місцева влада тратила гроші на дофінансування збереження кінцівок.
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16.09.2023 19:30 Ответить
 
 