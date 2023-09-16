На протезирование одного военного государство тратит более 2 млн грн, а на сохранение конечности всего 8 635 грн, - автор нацпрограммы #ВрятуйКінцівку Сошинский. ВИДЕО

Более половины ампутированных конечностей у травмированных военных можно было спасти.

Об этом в интервью врачу Евгению Комаровскому заявил инициатор национальной программы #ВрятуйКінцівку Сергей Сошинский, информирует Цензор.НЕТ.

Он также осветил ряд шокирующих фактов о лечении раненых, поделился своими выводами по поводу протезирования и сохранения конечностей защитников Украины.

РАНЕНЫЕ НЕ МОГУТ ЖДАТЬ - ОНИ ИНВАЛИДИЗИРУЮТСЯ

В частности, как отмечается, на протезирование государство тратит более 2 млн грн на одного человека. А на сохранение конечности всего 8635 грн. Травмированные воины стоят в очередях на операции, их конечности гноятся, денег на операции катастрофически не хватает. Ожидание уменьшает возможность спасти функцию рук и ног. Мышцы атрофируются, нервы теряют чувствительность.

Также речь идет о том, что государство не может полноценно финансировать спасение конечностей. А местные власти не понимают, что такое лечение нужно дофинансировать.

Когда человек получает диагноз, ему нужно самостоятельно искать большие средства, чтобы спастись от ампутации.

Если решить проблему сохранения конечности, то ампутаций станет гораздо меньше. И спасти концовку гораздо выгоднее, чем ее протезировать. Как самому раненому, так и обществу и государству.

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СИСТЕМА ЗАКУПОК И КАЧЕСТВО ПРОТЕЗОВ

Известны кейсы, когда местные власти закупали по минимальным ценам в системе Прозорро протезы для онкобольных и их получили больницы. Эти протезы нормально эксплуатируются всего 1,5-2 года. Затем они изнашиваются, выходят из строя. Их нужно менять.

Статистика также свидетельствует, что 70% травм войны – это травмы конечностей. В интервью отмечается важность рассмотрения этой проблемы и обеспечения эффективного лечения для раненых военных и граждан, ставших жертвами российской агрессии.

Раненые не могут долго ждать. Им нужна ваша поддержка и решение неотложной проблемы с финансированием сохранения конечностей.

Это интервью – шаг к изменениям в сознании нашей нации и ключ к пониманию проблемы, с которой каждый может столкнуться в Украине – травмы в результате военных действий.

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Справка: по данным экспертов, ожидаемое количество людей с ампутированными конечностями составляет поразительную цифру – от 17 000 до 22 600. Программа призвана эту цифру снизить.

Миссия нацпрограммы #ВрятуйКінцівку - предотвратить превращение Украины в страну ампутантов и инвалидов. В рамках программы планируется провести от 15 тысяч до 40 тысяч операций в течение одного-трех лет. Стоимость спасенной конечности составляет в среднем 45 721 грн и нацпрограмма эти расходы дофинансирует.