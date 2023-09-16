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Новости Видео Война
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"Взяли с боем трех мотивированных россиян и важную позицию", – атака 10-го батальона 59-й бригады. ВИДЕО

Боец разведывательной группы 10-го мотопехотного батальона с позывным Месси рассказал о том, как ему вместе с побратимами удалось взять в плен трех российских военных и еще одного оккупанта ликвидировать.

Интервью с воинами ВСУ опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Ожидали засаду, за несколько дней до этого проводили аэроразведку вражеской позиции. Пошли на врага с ножом и автоматом. Мы прислушивались к каждому звуку. Атака началась с того, что командир наш забросил гранату к оккупантам", - говорит боец.

"Они не ожидали, что мы ночью пойдем на них. У них было серьезное вооружение: тепловизоры, несколько пулеметов. Их всего было четверо. Бой шел недолго", - рассказал Месси.

Смотрите: Российский пленный о войне: "Нам говорили, что украинцы – нацисты, нападают, убивают, а здесь все наоборот". ВIДЕО

Автор: 

интервью (230) Бутусов Юрий (4358) 59 отдельная мотопехотная бригада (123) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+32
Вмотивованих росіян краще прикопати одразу... Інакше повернуться.
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16.09.2023 15:06
+8
Щоб було менше вмотивованих росіян треба активніше на державному рівні, в ООН, в наукових академіях світу, на різних історичних форумах, навіть в грі Civilization доводити правду, що Росія - НЕ Русь, що Росія - це Московія, без України вони не мають права називатись Росією.

Як Греція добилась перейменування Македонії в Північну Македонію, ми маємо добиватись перейменування Росії в Московію.

Всі їх ідейні - це зациклені на ідеї Русі. Коли ж вони зрозуміють, що вони не руські, а московити, і атакують ні що інше, як саму чисту і справжню Русь (Мала Русь - це і є сама суть Русі, а малоросійська мова - це руська мова), то в них і не буде мотиву, то ж як?
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16.09.2023 15:33
+7
Квиток!!!? Встиг один вмотивований квиток на кабздон-шов взяти?
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16.09.2023 14:58
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Квиток!!!? Встиг один вмотивований квиток на кабздон-шов взяти?
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16.09.2023 14:58 Ответить
Вмотивованих росіян краще прикопати одразу... Інакше повернуться.
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16.09.2023 15:06 Ответить
А могли б оті орки *****, і вмотивовано самі квитки взяти на кабздона, на раз… У них, орків, вмотивовано руки не піднялися за ***** удавитися вірьовкою… СРУСЬКАЙ мір, однако… раісія впердє…
Кари, московитам клятим, страшної кари!
Слава Україні!
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16.09.2023 15:29 Ответить
Ці покидьки не росіяни, а місцеві донбасяо, вони знають свою вину, тому й боялись здаватись. Ніякоі іншоі мотиваціі, крім страху, в цього гімна не було.
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16.09.2023 19:29 Ответить
Щоб було менше вмотивованих росіян треба активніше на державному рівні, в ООН, в наукових академіях світу, на різних історичних форумах, навіть в грі Civilization доводити правду, що Росія - НЕ Русь, що Росія - це Московія, без України вони не мають права називатись Росією.

Як Греція добилась перейменування Македонії в Північну Македонію, ми маємо добиватись перейменування Росії в Московію.

Всі їх ідейні - це зациклені на ідеї Русі. Коли ж вони зрозуміють, що вони не руські, а московити, і атакують ні що інше, як саму чисту і справжню Русь (Мала Русь - це і є сама суть Русі, а малоросійська мова - це руська мова), то в них і не буде мотиву, то ж як?
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16.09.2023 15:33 Ответить
10-ий батальон 59-ї бригади - сміливі і спритні хлопці!!!!
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16.09.2023 15:34 Ответить
То не вмотивовані, то ***...ті!
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16.09.2023 15:57 Ответить
Хлопці молодці. Слава ЗСУ!
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16.09.2023 19:53 Ответить
Це на відео той армяшка,що брехав хто він?
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16.09.2023 20:08 Ответить
Надо их немного демотивировать
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17.09.2023 06:24 Ответить
В плен брать надо только чмонь.
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17.09.2023 13:02 Ответить
 
 