"Взяли с боем трех мотивированных россиян и важную позицию", – атака 10-го батальона 59-й бригады. ВИДЕО
Боец разведывательной группы 10-го мотопехотного батальона с позывным Месси рассказал о том, как ему вместе с побратимами удалось взять в плен трех российских военных и еще одного оккупанта ликвидировать.
Интервью с воинами ВСУ опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Ожидали засаду, за несколько дней до этого проводили аэроразведку вражеской позиции. Пошли на врага с ножом и автоматом. Мы прислушивались к каждому звуку. Атака началась с того, что командир наш забросил гранату к оккупантам", - говорит боец.
"Они не ожидали, что мы ночью пойдем на них. У них было серьезное вооружение: тепловизоры, несколько пулеметов. Их всего было четверо. Бой шел недолго", - рассказал Месси.
Топ комментарии
+32 Харьков Сумской
показать весь комментарий16.09.2023 15:06
+8 Buda Pest
показать весь комментарий16.09.2023 15:33
+7 Владислав Сварчевський
показать весь комментарий16.09.2023 14:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кари, московитам клятим, страшної кари!
Слава Україні!
Як Греція добилась перейменування Македонії в Північну Македонію, ми маємо добиватись перейменування Росії в Московію.
Всі їх ідейні - це зациклені на ідеї Русі. Коли ж вони зрозуміють, що вони не руські, а московити, і атакують ні що інше, як саму чисту і справжню Русь (Мала Русь - це і є сама суть Русі, а малоросійська мова - це руська мова), то в них і не буде мотиву, то ж як?