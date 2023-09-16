Украинские военные одновременно ударили по оккупантам из РСЗО "Буревий" и "Ураган". ВИДЕО

Украинские военные уничтожают оккупантов из 220-мм ракетных систем залпового огня "Буревий" и "Ураган".

Видео работы пары РСЗО наши бойцы опубликовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

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Система "Буревий" взята на вооружение ВСУ только в 2022 году.

РСЗО "Ураган" за один залп может запустить 16 реактивных снарядов массой по 280 килограммов.