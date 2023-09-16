Украинские военные одновременно ударили по оккупантам из РСЗО "Буревий" и "Ураган". ВИДЕО
Украинские военные уничтожают оккупантов из 220-мм ракетных систем залпового огня "Буревий" и "Ураган".
Видео работы пары РСЗО наши бойцы опубликовали в сети, передает Цензор.НЕТ.
Система "Буревий" взята на вооружение ВСУ только в 2022 году.
РСЗО "Ураган" за один залп может запустить 16 реактивных снарядов массой по 280 килограммов.
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+33 илья фёдоров #571810
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+14 MsSkifia #566162
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+14 Jimmy Hill
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Базова установка Смерча важить 43 тони, Вільха важить 33 тони, це до чорта витрати палива і низька прохідність з мобільністю, а Хаймерс важить всього навсього 16 тон вже броньований.
вони ближче ніж за 10-20 км до лінії фронта не підходять. І пересуваються дорогами зазвичай.
Тут скоріше питання в механізмі наведення та у самих ракетах ніж в установці