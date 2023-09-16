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Украинские военные одновременно ударили по оккупантам из РСЗО "Буревий" и "Ураган". ВИДЕО

Украинские военные уничтожают оккупантов из 220-мм ракетных систем залпового огня "Буревий" и "Ураган".

Видео работы пары РСЗО наши бойцы опубликовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Пограничники из миномета поразили укрепленную позицию оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Система "Буревий" взята на вооружение ВСУ только в 2022 году.

РСЗО "Ураган" за один залп может запустить 16 реактивных снарядов массой по 280 килограммов.

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уничтожение (6916) РСЗО (195)


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Топ комментарии
+33
чтоб у кацапов земля горела под ногами и они сами горели!
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16.09.2023 17:11
+14
це дуже добре.
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16.09.2023 16:52
+14
Молодцi хлопцi - cвинособачi лаптi летять в рiзнi сторони.
Слава героям! Слава Україні!
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16.09.2023 17:36
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16.09.2023 16:51 Ответить
це дуже добре.
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16.09.2023 16:52 Ответить
Ад.
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16.09.2023 17:02 Ответить
Отрицательный рай для кацапов.
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17.09.2023 13:31 Ответить
чтоб у кацапов земля горела под ногами и они сами горели!
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16.09.2023 17:11 Ответить
Тобто... фаєр-дискотека...(Що можу сказати - коли поряд прилітає отака штучка, особисто я одного разу не витримав, що поробиш... )
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16.09.2023 17:14 Ответить
Молодцi хлопцi - cвинособачi лаптi летять в рiзнi сторони.
Слава героям! Слава Україні!
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16.09.2023 17:36 Ответить
класс
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16.09.2023 17:50 Ответить
Горіть в пеклі хробаки кацапсячі! Слава ЗСУ! Слава Героям! Слава Україні!
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16.09.2023 18:52 Ответить
Нажаль це так замало для фронту. Дві одиниці по площадям.
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16.09.2023 21:20 Ответить
А "Буревій" це часом не "Вільха" часів Пороха 🤣
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16.09.2023 23:17 Ответить
Ні. Вільха на базі Смерча, інший більший калібр.
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16.09.2023 23:46 Ответить
Хаймерс все ж таки краще - стріляє ракетами більшого діаметру, автівка менша по розміру і більш мобільна. Краще йти по шляху розробки РСЗВ по типу Хаймерс ніж по радянському шляху з його величезними багатоосьовими вантажівками і великими лафетами для ракет. Для швидкого відстрілу це вкрай непрактично.
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16.09.2023 23:28 Ответить
Вільха М може позмагатись з малими ракетами Хаймарс ))
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16.09.2023 23:47 Ответить
Позмагатися може, але по мобільності установка хаймерс краще, бо мобільніще і менше важить по вазі, а це драгоціний час щоб покинути позиції від контрудару ворогів. І Вільха і Буревій зроблені по схемі радянських часів - 12 і 16 направляючих для ракет проти 6 у Хаймерса.
Базова установка Смерча важить 43 тони, Вільха важить 33 тони, це до чорта витрати палива і низька прохідність з мобільністю, а Хаймерс важить всього навсього 16 тон вже броньований.
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17.09.2023 00:19 Ответить
А де ти там зібрався рсзошниками маневрувати та ще й по бездоріжжю? )
вони ближче ніж за 10-20 км до лінії фронта не підходять. І пересуваються дорогами зазвичай.

Тут скоріше питання в механізмі наведення та у самих ракетах ніж в установці
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17.09.2023 00:35 Ответить
Тут питання у тому що ця чотиросна махіна жере палива як танк Абрамс як що не більше, на відміну від Хаймерса, звичаної лехкоброньованої вантажівки.
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17.09.2023 04:05 Ответить
При цьому розхід Абрамсів не сильно бентежить зазвичай економних американців, а розхід рсзо, яка на порядок важливіша ніж танк в ******** війні мабуть і поготів.
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17.09.2023 16:45 Ответить
Я нічого не збирався на відміну від тебе, тим паче з тобою дискусію не починав, тому маневруй куди хочеш.
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17.09.2023 04:07 Ответить
Чекаю на другу частину кіна, де це воно прилетіло.
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17.09.2023 09:30 Ответить
 
 