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Новости Видео Война
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Сержант ВСУ Орест Грицюк: О плене, ненависти к Красному Кресту и зарплате в 900 гривен. ВИДЕО

В плену Орест Грицюк пробыл 9 месяцев. Минус 25 килограммов веса, вши и постоянные издевательства. Говорит, чтобы "не сойти с ума" - по памяти пересказывал другим пленникам целые фильмы. После обмена думал, что его спишут, но вернулся на фронт.

Бывший офицер полиции, психолог по специальности пошел на войну добровольцем.

"На войне был парамедиком, в общей сложности более 20 солдат выжили после моего прихода на помощь, двух наших раненых спас уже в плену. У меня проблемы со сном, снятся обстрелы, прилеты арты, допросы и раненые, во сне приходят люди и просто стоят у кровати, молчат. Но и это не самое плохое, я с этим живу, это просто сны", - говорит Орест.

Теперь просит, чтобы его сделали психологом для освобожденных украинских пленников.

"Переаттестация (я был старшим лейтенантом в полиции, где и служил психологом) просто какой-то мега запутанный процесс растянутый во времени на месяцы, и что там говорить о переаттестации, я до сих пор не имею на руках военного билета, тоже из-за бюрократических проволочек", -рассказывает Грицюк.

Хуже всего то, что военный со знаниями, практическим опытом и незаурядным желанием вместо того, чтобы внести весомый вклад в дело возвращения к нормальной жизни людей, прошедших ад плена - пролетает через бюрократию.

О последнем бое перед пленом, как хотел, но не смог себя убить и почему после всех испытаний получает только 900 грн зарплаты? Об этом украинский воин рассказал в интервью каналу "Бутусов плюс".

Смотрите также: "Взяли с боем трех мотивированных россиян и важную позицию", – атака 10-го батальона 59-й бригады. ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+43
Спасибі, Друже, що ти вижив !!
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25.09.2023 10:22
+32
А також ГНИДИ ЗЕЛЕНІ , які БЛОКУЮТЬ ДОСТОЙНУ ЗАРПЛАТУ ВІЙСЬКОВИМ , маріонеточний , кишеньковий уряд ШМИГАЛЯ ! НЕ МОВЧІТЬ СТІЙТЕ ОДИН ЗА ОДНОГО СТІНОЙ ! Чому всі проковтнули ЗРАДНИКІВ, які відкрили криміналі провадження проти генерала Кривоноса , полковника Червінського ????А зараз ЕРМАК &КЛОУН& ТАТАРОВ & РАШИСТСЬКЕ ДБР проти ГЕНЕРАЛІВ ЗСУ і Валерія Залужного .ВІД БЕЗКАРНОСТІ ШАПІТО ЗОВСІМ оборзіли
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25.09.2023 11:00
+31
Здохніть кацапи!! Нелюди!
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25.09.2023 10:21
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Здохніть кацапи!! Нелюди!
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25.09.2023 10:21 Ответить
А також ГНИДИ ЗЕЛЕНІ , які БЛОКУЮТЬ ДОСТОЙНУ ЗАРПЛАТУ ВІЙСЬКОВИМ , маріонеточний , кишеньковий уряд ШМИГАЛЯ ! НЕ МОВЧІТЬ СТІЙТЕ ОДИН ЗА ОДНОГО СТІНОЙ ! Чому всі проковтнули ЗРАДНИКІВ, які відкрили криміналі провадження проти генерала Кривоноса , полковника Червінського ????А зараз ЕРМАК &КЛОУН& ТАТАРОВ & РАШИСТСЬКЕ ДБР проти ГЕНЕРАЛІВ ЗСУ і Валерія Залужного .ВІД БЕЗКАРНОСТІ ШАПІТО ЗОВСІМ оборзіли
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25.09.2023 11:00 Ответить
Спасибі, Друже, що ти вижив !!
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25.09.2023 10:22 Ответить
Згідно 117 статті Женевської конвенції репатрійованих військовополонених заборонено повторно брати в в діючу армію.
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25.09.2023 17:51 Ответить
Справедливість є... за неї треба боротись.. і дуже сумно, зо боротись треба із своєю Державою..
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25.09.2023 10:31 Ответить
Не з державою.З людьми,яких ми вибрали керувати державою.
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25.09.2023 10:56 Ответить
а вибрав їх народ . Тобто народу потрібно спочатку розібратися з в самому собі.
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25.09.2023 11:16 Ответить
Народ и население это две большие разницы. Увы ...
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25.09.2023 11:57 Ответить
Насправді поняття "народ " це доволі спекулятивний термін .
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25.09.2023 12:10 Ответить
Это особенность не столько собственно "терминологии" как самого "спекулянта" ...
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26.09.2023 12:54 Ответить
Если примитизировать ситуацию, то есть "хозяин" квартиры, а есть её "квартиранты".
И ни один здравомыслящий "хозяин" не допустит ситуации, когда "квартирант" распоряжается квартирой на уровне хозяина. У них разный объём прав и обязанностей.
В государстве (и не только нашем) ситуация довольно странная.
Не контролируемое предоставление "гражданства" уравнивает в правах "хозяина" и "квартиранта".
Отсюда все "беды". И удивление и возмущение ситуацией, когда одни граждане идут на фронт защищать свою страну, а другие бегут из неё говорит о наивности государствообразующего этноса.
Если не исправим эту ситуацию, то "удивляться" будем постоянно и периодически. Тем более с таким не адекватным "соседом". Увы ...
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26.09.2023 13:20 Ответить
Особенно когда "сосед" любыми путями стремится пролезть к нам в "квартиранты".
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26.09.2023 13:30 Ответить
цікава розповідь, рекомендую...ну і куди ж без нашого бюрократичного ***********?
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25.09.2023 10:43 Ответить
Декілька неприємних речей озвучив Захисник.
Й цікава річь.....що до Червоного Хреста кацапського виказав неприязнь, що зрозуміло (треба оформлювати скаргу у головний офіс ЧХ з подробицями, тоді є шанс на зміну ситуації) , а за тих хто плотить 600-900 грн., війсковим скромно промовчав.
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25.09.2023 11:22 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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25.09.2023 11:30 Ответить
Настоящий Герой, прошедший девять кругов ада, не потерявший себя и готовый продолжать борьбу! 👋 Как же так? Ничем нельзя оправдать такое безразличное отношение в защитникам Украины! Надеюсь, что услышат и воздадут должное Оресту Грицюку и подобным ему людям.
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26.09.2023 01:28 Ответить
 
 