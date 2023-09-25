Сержант ВСУ Орест Грицюк: О плене, ненависти к Красному Кресту и зарплате в 900 гривен. ВИДЕО

В плену Орест Грицюк пробыл 9 месяцев. Минус 25 килограммов веса, вши и постоянные издевательства. Говорит, чтобы "не сойти с ума" - по памяти пересказывал другим пленникам целые фильмы. После обмена думал, что его спишут, но вернулся на фронт.

Бывший офицер полиции, психолог по специальности пошел на войну добровольцем.

"На войне был парамедиком, в общей сложности более 20 солдат выжили после моего прихода на помощь, двух наших раненых спас уже в плену. У меня проблемы со сном, снятся обстрелы, прилеты арты, допросы и раненые, во сне приходят люди и просто стоят у кровати, молчат. Но и это не самое плохое, я с этим живу, это просто сны", - говорит Орест.

Теперь просит, чтобы его сделали психологом для освобожденных украинских пленников.

"Переаттестация (я был старшим лейтенантом в полиции, где и служил психологом) просто какой-то мега запутанный процесс растянутый во времени на месяцы, и что там говорить о переаттестации, я до сих пор не имею на руках военного билета, тоже из-за бюрократических проволочек", -рассказывает Грицюк.

Хуже всего то, что военный со знаниями, практическим опытом и незаурядным желанием вместо того, чтобы внести весомый вклад в дело возвращения к нормальной жизни людей, прошедших ад плена - пролетает через бюрократию.

О последнем бое перед пленом, как хотел, но не смог себя убить и почему после всех испытаний получает только 900 грн зарплаты? Об этом украинский воин рассказал в интервью каналу "Бутусов плюс".

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