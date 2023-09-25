Бойцы уничтожили корабельную огнеметную РСЗО А-22 "Огонь", установленную на МТЛБ. ВИДЕО
В Херсонской области украинские воины уничтожили российскую корабельную огнеметную РСЗО А-22 "Огонь", которую оккупанты установили на МТЛБ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
"Первое визуальное подтвержденное уничтожение украинскими бойцами российской МТ-ЛБ из корабельной огнеметной РСЗО А-22 "Огонь" в Херсонской области. На видео боевая работа бойцов Сводного отряда групп БПЛА генерала Марченко", - говорится в комментарии к видео.
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MrStepanovM
показать весь комментарий25.09.2023 11:20 Ответить Мне нравится 6
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий25.09.2023 11:23 Ответить Мне нравится 6
Враг рода человеческого 666
показать весь комментарий25.09.2023 13:19 Ответить Мне нравится 0
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