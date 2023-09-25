Бойцы уничтожили корабельную огнеметную РСЗО А-22 "Огонь", установленную на МТЛБ. ВИДЕО

В Херсонской области украинские воины уничтожили российскую корабельную огнеметную РСЗО А-22 "Огонь", которую оккупанты установили на МТЛБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Первое визуальное подтвержденное уничтожение украинскими бойцами российской МТ-ЛБ из корабельной огнеметной РСЗО А-22 "Огонь" в Херсонской области. На видео боевая работа бойцов Сводного отряда групп БПЛА генерала Марченко", - говорится в комментарии к видео.

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