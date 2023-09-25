РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13702 посетителя онлайн
Новости Видео Война
10 035 3

Бойцы уничтожили корабельную огнеметную РСЗО А-22 "Огонь", установленную на МТЛБ. ВИДЕО

В Херсонской области украинские воины уничтожили российскую корабельную огнеметную РСЗО А-22 "Огонь", которую оккупанты установили на МТЛБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

"Первое визуальное подтвержденное уничтожение украинскими бойцами российской МТ-ЛБ из корабельной огнеметной РСЗО А-22 "Огонь" в Херсонской области. На видео боевая работа бойцов Сводного отряда групп БПЛА генерала Марченко", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Пилот дрона-камикадзе проводит БПЛА между деревьями и направляет его прямо в блиндаж оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

оружие (10217) россия (95526) уничтожение (6923) Херсонская область (4770)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
плив, плив і на березі втопився
показать весь комментарий
25.09.2023 11:20 Ответить
Була вогонь, стала трухой, Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
25.09.2023 11:23 Ответить
О, яку вундервафлю загасили)
показать весь комментарий
25.09.2023 13:19 Ответить
 
 