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Новости Видео Война
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Офицер армии РФ угрожает 10 подчиненным, покинувшим позицию под натиском бойцов 32-й ОМБр: "Вы ох#ели всем взводом! Я вас в прокуратуру буду отдавать!". ВИДЕО

Российские оккупанты под натиском бойцов 32-й ОМБр сбежали со своей позиции вблизи села Новоселовское в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы видео побега оккупантов и аудиозапись, на которой офицер армии РФ угрожает своим подчиненным наказанием за потерю позиции. На записи можно увидеть не менее 10 оккупантов, бегущих с поля боя, унося носилки с раненым.

"Бойцы 32-й механизированной бригады ВСУ благодаря слаженным действиям заставили подразделение оккупантов в панике оставить позиции, несмотря на угрозы со стороны своих командиров в районе н.п. Новоселовское, Луганской области", - говорится в комментарии к записям.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

армия РФ (19224) побег (379) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+22
Вони "ох#ели" всією країною, то шо вже тут за вшивий взвод казати.
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25.09.2023 11:50
+20
продолжайте "********"...желательно ротами и батальонами и так до самого "поребрика"
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25.09.2023 11:49
+15
здаш вже по частинах, не ний
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25.09.2023 11:44
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здаш вже по частинах, не ний
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25.09.2023 11:44 Ответить
мокши дивні люди...мали б мізки - пристрелили б офіцера й пішли чи у полон здались, чи партизанили б у себе..
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25.09.2023 11:54 Ответить
Нащо здавати, просто розстріляйте ...
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25.09.2023 11:49 Ответить
продолжайте "********"...желательно ротами и батальонами и так до самого "поребрика"
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25.09.2023 11:49 Ответить
Вони "ох#ели" всією країною, то шо вже тут за вшивий взвод казати.
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25.09.2023 11:50 Ответить
Яка прокуратура, їм кувалди побуй, налякав кота оселедцем...Я вас, я вас
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25.09.2023 11:50 Ответить
І сам піде слідом. Напише "аб'яснітєльную пачєму савершил воінскоє прєступлєніє" - і а штрафбат.
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25.09.2023 12:02 Ответить
І оце "камандіри атдєлєній ка мнє... пішетє аб'яснітєльниє пачєму савєршилі ваєнноє преступлєніє..." мені мподобалось. Не інакше як взводний - "піджак", ще вчора був десь "рукавадітєлєм срєднєво звєна".
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25.09.2023 11:56 Ответить
- Амба, отступать надо.

- Чапаев никогда не отступал.

Плывите, я сам.
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25.09.2023 12:00 Ответить
Так кто брал Берлин? Что происходит?
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25.09.2023 12:12 Ответить
Польска воин Берлин брал, руська курва помогал
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25.09.2023 12:51 Ответить
Всем взводом уху ели!!!
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25.09.2023 12:12 Ответить
Офіцер придурок, вони чудово розуміють, що краще в прокуратуру ніж у пакет.
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25.09.2023 12:19 Ответить
"Почему же ты, паскуда, в этом танке не сгорел? Ну, а я и говорю, о том, что в следующем бою я обязательно сгорю"
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25.09.2023 12:53 Ответить
Та виїпіть вже один одного і не іпіть нам мозок.. Ми впевнені у вас..
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25.09.2023 12:27 Ответить
Прокурор не такий страшний
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25.09.2023 12:38 Ответить
«Я там нікага нє нашьол!!! Нє в аврагє, нігдє …»- він туди ходив в «авраг» сїх всіх шукати?
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25.09.2023 13:09 Ответить
так званий офіцер переживає що не виходить спасти бидло з даунбасу
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25.09.2023 13:24 Ответить
і ми ще не починали😂👌
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25.09.2023 13:44 Ответить
Да яка там прокуратура, одразу за швабру.
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25.09.2023 13:49 Ответить
Домой - пока живой.
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25.09.2023 15:31 Ответить
роздай пакети і впокойся!..
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31.10.2023 21:02 Ответить
 
 