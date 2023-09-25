Офицер армии РФ угрожает 10 подчиненным, покинувшим позицию под натиском бойцов 32-й ОМБр: "Вы ох#ели всем взводом! Я вас в прокуратуру буду отдавать!". ВИДЕО
Российские оккупанты под натиском бойцов 32-й ОМБр сбежали со своей позиции вблизи села Новоселовское в Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы видео побега оккупантов и аудиозапись, на которой офицер армии РФ угрожает своим подчиненным наказанием за потерю позиции. На записи можно увидеть не менее 10 оккупантов, бегущих с поля боя, унося носилки с раненым.
"Бойцы 32-й механизированной бригады ВСУ благодаря слаженным действиям заставили подразделение оккупантов в панике оставить позиции, несмотря на угрозы со стороны своих командиров в районе н.п. Новоселовское, Луганской области", - говорится в комментарии к записям.
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