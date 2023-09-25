Шлем слетает с головы оккупанта после прямого попадания боеприпаса, сброшенного с украинского дрона. ВИДЕО
Оператор украинского дрона метко сбросил боеприпас на российского оккупанта, которых искал защиты от взрыва.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно, что защитный шлем оккупанта улетел далеко в сторону после взрыва, а его владелец был ликвидирован.
"Невероятно точный сброс гранаты из дрона выполненный оператором ударной аэроразведки 30-й бригады ВСУ, не оставил ни одного шанса оккупанту на спасение", - говорится в комментарии к видео.
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- В проруби он шлем спрятал, вот что!
- Ранен, Василий Иванович.
- Ну и дурак.
Але кацапи зробили з мене людину,яка може власноруч перерізати хоч всіх кацапів на планеті!
Бо вони -НЕ люди!
Шолом алейхем!
*тре ув школах на болотах показувати