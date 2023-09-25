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Новости Видео Война
21 541 46

Шлем слетает с головы оккупанта после прямого попадания боеприпаса, сброшенного с украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона метко сбросил боеприпас на российского оккупанта, которых искал защиты от взрыва.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно, что защитный шлем оккупанта улетел далеко в сторону после взрыва, а его владелец был ликвидирован.

"Невероятно точный сброс гранаты из дрона выполненный оператором ударной аэроразведки 30-й бригады ВСУ, не оставил ни одного шанса оккупанту на спасение", - говорится в комментарии к видео.

Также смотрите: Офицер армии РФ угрожает 10 подчиненным, покинувшим позицию под натиском бойцов 32-й ОМБр: "Вы ох#ели всем взводом! Я вас в прокуратуру буду отдавать!". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) дроны (3917)


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Топ комментарии
+40
Я людина сентиментальна. не можу пройти мимо бездомного цуценяти чи кошенятиЮзавждипригощу чимось смачненьким.
Але кацапи зробили з мене людину,яка може власноруч перерізати хоч всіх кацапів на планеті!
Бо вони -НЕ люди!
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25.09.2023 12:05
+38
гарне, влучне відео. дякую
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25.09.2023 11:58
+29
Пораскинув мозгами приобретает совсем другое значения))
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25.09.2023 12:03
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гарне, влучне відео. дякую
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25.09.2023 11:58 Ответить
Дивіться рідні та близькі цього кацапа на його останні секунди житня. Усім видно, що тут не має "геройски погиб". Він сконав у канаві.Так і буде з кожним окупантом.
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25.09.2023 13:07 Ответить
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25.09.2023 14:55 Ответить
Зовсім голову втратив…
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25.09.2023 12:01 Ответить
Що шукав - те знайшов.
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25.09.2023 12:01 Ответить
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25.09.2023 12:01 Ответить
- «Рыбу я ловлю, - говорит, - в проруби! А ты, - говорит, - Косой, плавать умеешь?»
- В проруби он шлем спрятал, вот что!
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25.09.2023 12:07 Ответить
Точно , і пусть канаєт
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25.09.2023 12:14 Ответить
Пораскинув мозгами приобретает совсем другое значения))
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25.09.2023 12:03 Ответить
- Ранен?

- Ранен, Василий Иванович.

- Ну и дурак.
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25.09.2023 12:03 Ответить
Я людина сентиментальна. не можу пройти мимо бездомного цуценяти чи кошенятиЮзавждипригощу чимось смачненьким.
Але кацапи зробили з мене людину,яка може власноруч перерізати хоч всіх кацапів на планеті!
Бо вони -НЕ люди!
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25.09.2023 12:05 Ответить
І не тварини👻
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25.09.2023 12:11 Ответить
нЕлюди. Наголос на Е.
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25.09.2023 12:38 Ответить
О Господи ! І я такий самий ! Як не побачу мертвого москаля , спати не можу....
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25.09.2023 18:37 Ответить
А був би мозок у тій голові, ти сидів дома, пив горілку та тискав свою Маньку.
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25.09.2023 12:06 Ответить
Махмут тепер з цим краще справиться
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25.09.2023 13:26 Ответить
Може, та сама Манька і вигнала Ваньку на війну. 120 кілобаксів на дорозів не валяються! Джек пот, аднака! Якщо не зажилять. Але ж - хто не ризикує, не п'є шампанського!
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26.09.2023 00:26 Ответить
Судячі з того, що ванька возився з листками паперу можливо був корегувальником. Ванька був не якимсь мобіком.
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25.09.2023 12:06 Ответить
То він купчу на квартиру на Печерську, вивчав...
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25.09.2023 12:10 Ответить
Ну жи ж! Ванька читати вмів! Еліта!
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25.09.2023 12:25 Ответить
Це ж чурка кацапська!
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25.09.2023 12:09 Ответить
Шоб наступного разу шолом з ванька не злітав - треба його до макитри гвіздочками прибити
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25.09.2023 12:09 Ответить
гуманно
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25.09.2023 12:15 Ответить
Шолом злітає з голови окупанта

Шолом алейхем!
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25.09.2023 12:15 Ответить
Лоботомію проведено успішно! Плюс ще один ''харошій какцап''👍
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25.09.2023 12:26 Ответить
Пораскинул мозгами
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25.09.2023 12:26 Ответить
Їба.о тепер як у "Хижака".
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25.09.2023 12:29 Ответить
Не ображай прибульця!!!
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25.09.2023 12:33 Ответить
І вже падлюці нічого не треба,ні ,,скрєп,,ні грошей
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25.09.2023 12:34 Ответить
А що воно робило? Сємєчки їло? Смачного в пеклі, падло.👍
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25.09.2023 12:44 Ответить
Сделали его хорошим.
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25.09.2023 12:45 Ответить
шо с їб@лом, русняк?
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25.09.2023 12:46 Ответить
шматок мордяки відлетів,а так нічого.
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25.09.2023 12:58 Ответить
Пятак вместе с ипалом отлетели, вишь как стыдливо прячется!
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25.09.2023 15:53 Ответить
А если бы застегнул шлем - то шлем вместе с башкой и слетел бы
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25.09.2023 13:21 Ответить
при совке была прикольная история. кажись мосфильм, снимал шото из того, как диды воевали. сцена, типо морской десант с корабля, с борта которого диды должны были пригать в воду и "ураяяяяя!!!! за сралина!!!". в масовку понятно срочников. всё по уставу, в касках под роспись, после сьёмки сдать. казённое имущество фсё таки. понятн,о шоб не потерялись - строго приказали всем шлемы застегнуть! )) те и попрыгали с корабля. "солдатиками". глубина понятно чуть больше "с головой", чтобы ноги на меляке не поломали. понятно "с заботой о людЯх!" )) ну куче масовки при хлопке каски её полями о воду бошки хоть и не поотрывало, но шейным позвонкам капут сделало вернули со службы досрочно, "спинальниками")))
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25.09.2023 16:15 Ответить
С похожим столкнулись немцы, при проектировании каски для NVA (армия ГДР). Взяли за основу каску нацистов, которую они разрабатывали в конце войны и долго экспериментировали с размером "полей" каски, что бы при десантировании с БТРов этими "полями" не цепляться за элементы конструкции БТРа. Таки нашли оптимум!
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25.09.2023 16:20 Ответить
красівоє! 💀🤡
*тре ув школах на болотах показувати
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25.09.2023 13:46 Ответить
Супер.
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25.09.2023 15:46 Ответить
иванушка-дурачек
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25.09.2023 15:54 Ответить
і тут йому ********* як засадив ".... Аж шиньон в форточку вылетел!"(С) )))
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25.09.2023 16:03 Ответить
Потерь нет.
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25.09.2023 17:21 Ответить
Мразота кацапська! На тобі квартиру в Києві, падло!!!
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25.09.2023 17:41 Ответить
От не сиділося дома у своєму аулє,ї@бав би коханого ішака,а так гранату в голову отримав...хто ж вам дохтур пі@дари
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25.09.2023 20:15 Ответить
 
 