Волонтер Фецица просит помочь в приобретении 5 дронов DJI Mavic 3 для воинов, защищающих Украину в Донецкой области. ВИДЕО
Волонтер Христина Фецица просит помощи в приобретении пяти дронов для украинских защитников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Дроны DJI Mavic 3 нужны для бойцов, защищающих страну в Донецкой области. Цена одного дрона – 95 тысяч гривен. Общая сумма – 475 тысяч гривен.
На видео воины уничтожают российскую бронетехнику с помощью дрона.
Реквизиты для помощи:
5168 7427 2305 6994
Фецица Христина
БО БФ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО/ООС
44686224
UA213052990000026002033301216
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а толку!
Це в Христини перевищено лімит, чи в мене проблема?
Хто знає?