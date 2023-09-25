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Волонтер Фецица просит помочь в приобретении 5 дронов DJI Mavic 3 для воинов, защищающих Украину в Донецкой области. ВИДЕО

Волонтер Христина Фецица просит помощи в приобретении пяти дронов для украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Дроны DJI Mavic 3 нужны для бойцов, защищающих страну в Донецкой области. Цена одного дрона – 95 тысяч гривен. Общая сумма – 475 тысяч гривен.

На видео воины уничтожают российскую бронетехнику с помощью дрона.

Реквизиты для помощи:

5168 7427 2305 6994
Фецица Христина

БО БФ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО/ООС

44686224

UA213052990000026002033301216

Благотворительная помощь

Paypal
[email protected]
обязательный комментарий: Благотворительный безвозвратный взнос

Ссылка на банку - https://send.monobank.ua/jar/75LReBFJz3

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Автор: 

помощь (7801) сбор (300) волонтеры (2634)


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Як я мрію, що усі волонтери, і хороші і хвойди єрмаківські зібрались і пішли під ОПу з вимогами або держзакупівель дронів, або власне їх виготовлення, замість зебільних серіальчіків.
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25.09.2023 13:53 Ответить
Рєзніков вже щез. Може волонтерка Феціца до Умєрова звернеться з цими питаннями? Чи теж без толку?
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25.09.2023 14:14 Ответить
а до влади звернутись?
а толку!
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25.09.2023 14:24 Ответить
Різникова вже немає і дронів теж немає.. Ех, не допомогла переставка ліжок в борделі...
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25.09.2023 14:39 Ответить
+
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25.09.2023 15:15 Ответить
Приват пише - "перевищено ліміт..."
Це в Христини перевищено лімит, чи в мене проблема?
Хто знає?
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25.09.2023 17:16 Ответить
 
 