Волонтер Фецица просит помочь в приобретении 5 дронов DJI Mavic 3 для воинов, защищающих Украину в Донецкой области. ВИДЕО

Волонтер Христина Фецица просит помощи в приобретении пяти дронов для украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Дроны DJI Mavic 3 нужны для бойцов, защищающих страну в Донецкой области. Цена одного дрона – 95 тысяч гривен. Общая сумма – 475 тысяч гривен.

На видео воины уничтожают российскую бронетехнику с помощью дрона.

Реквизиты для помощи:



5168 7427 2305 6994

Фецица Христина

БО БФ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО/ООС

44686224

UA213052990000026002033301216

Благотворительная помощь

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