РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14087 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 799 4

Боевая работа подразделений ПВО над Одесщиной в ночь на 25 сентября. ВИДЕО

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал видеозапись с фрагментами боевой работы подразделений ПВО над Одесщиной в ночь на 25 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, в частности, работа воинов 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь".

"Сегодня ночью враг снова коварно ударил по Одессе! 30 из 33 воздушных целей уничтожено! На видео - боевая работа подразделений 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь", которые обеспечили этот результат! Спасибо, воины! Также спасибо точность истребителям и противовоздушной обороне Военно-Морских Сил! Вместе - к победе!", - пишет Олещук в комментарии к записи.

Смотрите также: Оккупанты атаковали Одесщину 19 "шахедами" и двумя сверхзвуковыми ракетами "Оникс", также запустили 12 "Калибров" со сложными траекториями движения по разным областям Украины. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одесская область (3571) ПВО (2748) ракеты (3569) Олещук Николай (107)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ракет 50 випустили по них
показать весь комментарий
25.09.2023 15:43 Ответить
Бачив дещо цікаве, але не розкажу!
показать весь комментарий
25.09.2023 16:00 Ответить
👍
показать весь комментарий
25.09.2023 16:30 Ответить
А ти що стояв та рахував скільки випустили?
показать весь комментарий
17.03.2024 20:30 Ответить
 
 