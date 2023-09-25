Боевая работа подразделений ПВО над Одесщиной в ночь на 25 сентября. ВИДЕО

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук опубликовал видеозапись с фрагментами боевой работы подразделений ПВО над Одесщиной в ночь на 25 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, в частности, работа воинов 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь".

"Сегодня ночью враг снова коварно ударил по Одессе! 30 из 33 воздушных целей уничтожено! На видео - боевая работа подразделений 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь", которые обеспечили этот результат! Спасибо, воины! Также спасибо точность истребителям и противовоздушной обороне Военно-Морских Сил! Вместе - к победе!", - пишет Олещук в комментарии к записи.

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