Женщина на Виннитчине угрожает из-за замечаний о громкой русской музыке: "Какая Украина? Молчи, бл#дь, хохол #баный! Я тебя, бл#дь, зарежу нах#й!". ВИДЕО

В Винницкой области женщина нецензурно ругалась и угрожала из-за замечаний о громкой русской музыке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом конфликта опубликована в соцсетях. На записи слышно, как мужчина, который был с женщиной заодно во время конфликта, спрашивает "Какая Украина?", якобы ставя под сомнение существование страны.

"Вчера в селе Винницкой области громко играла песня "бей хохла". Когда адекватные пацаны пошли разбираться, к ним выбежала сепаратистка с ножом, угрожая зарезать", - отмечает автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

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