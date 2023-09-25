Женщина на Виннитчине угрожает из-за замечаний о громкой русской музыке: "Какая Украина? Молчи, бл#дь, хохол #баный! Я тебя, бл#дь, зарежу нах#й!". ВИДЕО
В Винницкой области женщина нецензурно ругалась и угрожала из-за замечаний о громкой русской музыке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом конфликта опубликована в соцсетях. На записи слышно, как мужчина, который был с женщиной заодно во время конфликта, спрашивает "Какая Украина?", якобы ставя под сомнение существование страны.
"Вчера в селе Винницкой области громко играла песня "бей хохла". Когда адекватные пацаны пошли разбираться, к ним выбежала сепаратистка с ножом, угрожая зарезать", - отмечает автор публикации.
Внимание! Ненормативная лексика!
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Garry Dron
показать весь комментарий25.09.2023 22:29 Ответить Мне нравится 0
Любовь #489313
показать весь комментарий25.09.2023 23:27 Ответить Мне нравится 1
valeentina pavlenko
показать весь комментарий02.12.2023 11:29 Ответить Мне нравится 0
саша вас
показать весь комментарий27.02.2024 11:01 Ответить Мне нравится 0
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Пора уже создавать открытую «национальную базу данных « и вносить туда всех пророссийской совков- любителей русского мира. Что бы каждый мог зайти и оставить описание- что, где, когда…
А после Победы разбираться окончательно что делать? Кого лишить избирательных прав?
Кого штрафовать ?
Кого люстрировать?
Кого садить?
Без очищения общества у Украины не будет будущего.