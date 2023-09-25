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Женщина на Виннитчине угрожает из-за замечаний о громкой русской музыке: "Какая Украина? Молчи, бл#дь, хохол #баный! Я тебя, бл#дь, зарежу нах#й!". ВИДЕО

В Винницкой области женщина нецензурно ругалась и угрожала из-за замечаний о громкой русской музыке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом конфликта опубликована в соцсетях. На записи слышно, как мужчина, который был с женщиной заодно во время конфликта, спрашивает "Какая Украина?", якобы ставя под сомнение существование страны.

"Вчера в селе Винницкой области громко играла песня "бей хохла". Когда адекватные пацаны пошли разбираться, к ним выбежала сепаратистка с ножом, угрожая зарезать", - отмечает автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Автор: 

Винницкая область (1035) музыка (790) русский мир (614)


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Топ комментарии
+47
Ну і шо - слова мож різні казати ( при цьому ні на міліметр не змінюючи своїх поглядів).
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25.09.2023 16:07
+44
Ця скотиняка повинна вибачатись у залі суду після отримання терміну мінімум по 2 статям ККУ.
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25.09.2023 16:24
+44
СБУ , ауууу!

Ваш выход! Это ваш клиент.

Пора уже создавать открытую «национальную базу данных « и вносить туда всех пророссийской совков- любителей русского мира. Что бы каждый мог зайти и оставить описание- что, где, когда…

А после Победы разбираться окончательно что делать? Кого лишить избирательных прав?
Кого штрафовать ?
Кого люстрировать?
Кого садить?

Без очищения общества у Украины не будет будущего.
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25.09.2023 16:27
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По голові настукати не забули сєпаркє донбасянской?
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25.09.2023 22:29 Ответить
это уже как закономерность, довольно часто агрессивное тупорылое быдло слушает какую то кацапскую попсу. лечится такое только тяжелым физическим вмешательством.
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25.09.2023 23:27 Ответить
Скільки українці це будуть терпіти, чи мізки зовсім висохли
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02.12.2023 11:29 Ответить
Треба просто дати *****. Відразу в голові формуються дуже правильні думки
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27.02.2024 11:01 Ответить
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