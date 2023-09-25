Бойцы ВСУ в Донецкой области взяли в плен бывшего мэра российского города. ВИДЕО

В плен украинских военных попал Алексей Третьяков – бывший городской голова города Чайковский, расположенного в Пермском крае России.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

По словам пограничников, Силы обороны недавно взяли Третьякова в плен вблизи Клищиевки Донецкой области. Тот признался, что пришел в Украину "воевать с НАТО".

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