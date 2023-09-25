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Новости Видео Война
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Бойцы ВСУ в Донецкой области взяли в плен бывшего мэра российского города. ВИДЕО

В плен украинских военных попал Алексей Третьяков – бывший городской голова города Чайковский, расположенного в Пермском крае России.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

По словам пограничников, Силы обороны недавно взяли Третьякова в плен вблизи Клищиевки Донецкой области. Тот признался, что пришел в Украину "воевать с НАТО".

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плен (2610) Донецкая область (9648)


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Топ комментарии
+2
Шо за мусор?
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25.09.2023 16:55
+2
Бывший мэр города Мусоргского
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25.09.2023 17:16
+1
Вроде вот эта лавочка уже была в кадре недавно.
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25.09.2023 16:52
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1. доброволець
2ю найманець, воював за гроші

комбатант?
не думаю....
статтю гаду і якщо на обмін, то за особливим таріфом
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25.09.2023 16:47 Ответить
Вроде вот эта лавочка уже была в кадре недавно.
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25.09.2023 16:52 Ответить
"Лавочка" стоїть у таборі військовополонених Вони повинні для допиту кожного полоненого новий інтер"єр створювать?
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25.09.2023 20:41 Ответить
Шо за мусор?
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25.09.2023 16:55 Ответить
Бывший мэр города Мусоргского
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25.09.2023 17:16 Ответить
ГНИДА ТУ ТОЧНО ТРЕБА ЗА ХОРОШИМ ТАРИФОМ ЙОГО ОБМІНЯТИ💤💨💩
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25.09.2023 17:16 Ответить
тупий що поїхав на війну,
не зовсім тупий, бо ще живий
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25.09.2023 17:23 Ответить
И що - навоевался? Мер, блин, и весов.
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25.09.2023 17:27 Ответить
Подає прилад своїм виборцям як потрібно "воювати" в Україні.
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25.09.2023 17:36 Ответить
Дебилоид какой-то, наверное не наворовал нифига в своей дыре, вот решил поправить материальное положение 😂
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25.09.2023 17:48 Ответить
Городской жопа
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25.09.2023 17:56 Ответить
ментавской катала)рубашка зачет
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25.09.2023 17:57 Ответить
Для чиновників рашки участь у війні нєхілий кар'єрний бонус. А от полон ставить на сподіваннях хрест. Не фартонуло ,вижив , аби зажмуривсь , то б поховали на центровій алеї.
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25.09.2023 20:28 Ответить
 
 