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Работники "1+1", главный раввин Днепра, депутаты и военные хотят взять Коломойского на поруки. ВИДЕО

Сотрудники "1+1" заявили, что собираются брать Коломойского на поруки. На заседание суда пришли ведущая Наталья Мосейчук, а также бывший руководитель холдинга "1+1" и экс-министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.UA.

Защита просила отменить арест с альтернативой залога.

На заседание пришли работники телеканала "1+1": телеведущая Наталья Мосейчук, Алла Мазур, Игорь Цыганик; телеведущий и актер Юрий Горбунов, экс-министр культуры Александр Ткаченко, депутат Александр Дубинский и другие.

"Мы с командой собираемся предложить взять Коломойского на поруки, как нашего инвестора" - заявила Мосейчук.

Они просят отпустить Коломойского на поруки. О готовности это сделать заявили: главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий, который сказал, что у бизнесмена есть "угроза для жизни"; двое военных, которые отметили, что своими действиями в 2014 году Коломойский "спас Украину" и не допустил создание "Днепропетровской народной республики".

Смотрите также: В суде Киева рассматривают апелляцию на меру пресечения Коломойскому. ВИДЕО

Бывший заместитель министра энергетики и чиновник "Нафтогаз Украины" Игорь Диденко также выступил в поддержку Коломойского и заявил, что тот "никогда никого не обманул".

Среди желающих взять бизнесмена на поруки также были: действующий народный депутат Сергей Демченко ("Слуга Народа"), журналист "1+1" Александр Загородний, руководитель "1+1 media" Ярослав Пахольчук и другие. Пахольчук, в частности, заявил, что представляет "сотни "плюсовцев", которые хотели прийти и поддержать Игоря Валерьевича – гаранта независимой журналистики".

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию на меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 миллиарда 891 миллион гривен.

2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.

15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще об одном подозрении Коломойскому о завладении средствами "ПриватБанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.

16 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн.

Также читайте: Дело Коломойского: подозрение получил экс-руководитель столичного филиала Приватбанка

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) суд (25096) 1+1 (167) поруки (22)


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Топ комментарии
+81
Ігоря Валерійовича - гаранта незалежної журналістики
Прослізився.

І той самий персонаж заявляв: "Если у тебя есть канал, то из табуретки можна сделать президента".
Тут, він, доречі, не помилився.
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25.09.2023 17:13
+56
1+1, равина и депутата к коломойскому в клетку, весь этот кацапский сброд никуда не делся и находится в Украине.
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25.09.2023 17:13
+38
С равином всё понятно, с говном с 1+1 тое все понятно и список дерьма не удивил, а вот с военными у меня вопрос. Список военных есть кто на Беню топит?
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25.09.2023 17:15
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До дупи ця вся група підтримки - лишили в СІЗО
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25.09.2023 18:05 Ответить
Ми з командою збираємося запропонувати взяти Коломойського на поруки, як нашого інвестора" - заявила Мосейчук.

Оце нахаба бл обригана, вашого інвестор бл? Інвестиції краденими і віджатими в українців грошима? Ви мерзотники збагачувалися за рахунок українців. Ця тварина взагалі не пизженна? За рахунок яких коштів калоМойша фінансує г+г? Ця шашлична шаболда власниця акцій г+г, і це лише питання часу коли її посадять або знайдуть в транспортабельному стані для останньої подорожі.
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25.09.2023 18:06 Ответить
А что такого,люди уважают того,кто их кормил и кормит,ну подумаешь бенька слегка обворовывал страну,кто сейчас этим не занимается пусть бросит камень,в кого нибудь.
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25.09.2023 18:06 Ответить
Кормив ну хоча б і тисячу, але обкрадав мільйони. Відчуваєш різницю? Якщо ні, то йди брати... на поруки
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25.09.2023 18:19 Ответить
Слєгка? А хто ж тоді не слєгка? Куди вже більше?
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25.09.2023 18:51 Ответить
"Пахольчук, зокрема, заявив, що представляє "сотні "плюсівців", які хотіли прийти та підтримати Ігоря Валерійовича - гаранта незалежної журналістики"©. В країні де Шуфрич відповідальний за свободу слова навіть Беня може стати "гарантом незалежної журналістики".

По факту почалася канонізація Коломойського на плюсах.
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25.09.2023 18:06 Ответить
Боневтик Оманский к Байдену съездил, можно эту клоунаду Каломойшей и закрывать ...
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25.09.2023 18:07 Ответить
Хай НАБУ записує ці прізвища. Їх місце за гратами поряд з Коломойським.
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25.09.2023 18:10 Ответить
и почём у нас сегодня "на поруки" стоит?
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25.09.2023 18:11 Ответить
А можна хоча би викласти на "Миротворець" всіх працівників 1+1?
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25.09.2023 18:13 Ответить
******* стид - ворюгу, який крав мільярдами долярів, на поруки. Добре, у Дніпрі вкладався в єврейські заклади, канал г+г його, але що з військовими? Це він для них ларьок пофарбував? Що за ларьок? Пивний чи генделик? Хтось ще буде дивитись канал "два гівна"?
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25.09.2023 18:16 Ответить
А шо тільки равіна привели? А де ж Папу Римського поділи? Несолідно якось для такого пацика баблойського.
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25.09.2023 18:16 Ответить
А хто вся ця пи***ота? Який вклад вона внесла в розбудову України, її незалежність. чи хтось з них має який авторитет в суспільстві?
Послухали б ще бомжів з помийки. Вони також не проти взяти Беню на поруки.
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25.09.2023 18:19 Ответить
Ця уся *****та--вірні слуги каломойші, котрі внесли в розбудову тотальної брехні та фейків в інтересах міжнародного кримінального персонажа українського походження, а також виправдовування та обілювання його кримінальних схем. Нині канал "два гівна" та увесь його персонал реально працюють проти інтересів України, котра під час війни й так стікає кров'ю.
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25.09.2023 19:03 Ответить
Але вони і дебіли🤦🤦🤦
Що перестали зарплати в конвертах приходити, айяяй🤦
Виправте статтю, це не журналісти, а проститутки🤮🤮🤮
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25.09.2023 18:25 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.09.2023 19:48 Ответить
шайка проходимців з 1+1,хоче взяти на поруки главаря проходимців
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25.09.2023 18:28 Ответить
А колись давно здавалтся нормальними людьми. Звичайно, крім дубинського. той завжди здавався ким і був - пі***ром (не в плані ЛГБТ, хоча хто його знає...)
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25.09.2023 18:32 Ответить
Цікаво, хто з цього звіринця здавався вам "нормальними людьми"
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25.09.2023 19:39 Ответить
"Как нашего инвестора" Не соромляться розповідати чому хочуть взяти на поруки. Вони вже ознайомилися з матеріалами справи та впевнені що бородатий дідусь нічого не вкрав? У народа, у ЗСУ
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25.09.2023 18:42 Ответить
Когда надо преступника брать под белы рученьки и в каталажку, у нас всегда найдутся его закадычные дружбаны готовые взять на поруки.
Мафия.
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25.09.2023 18:49 Ответить
Звакон МАФІЇ - папє надо отдавать долгі ! ГІВНОКАНАЛЬНА СІМЕЙКА !
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25.09.2023 18:52 Ответить
******************!!!
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25.09.2023 18:52 Ответить
Ми з командою збираємося запропонувати взяти Коломойського на поруки, як нашого інвестора" - заявила Мосейчук, СН, БЕБ, СБУ .. і решта з ними.
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25.09.2023 18:53 Ответить
Оголосіть будь ласка весь список "взятелей на порукі", щоб точно знать, хто гнида.
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25.09.2023 18:56 Ответить
*****.. гарант незалежної журналістики.. незалежної від совісті та честі.
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25.09.2023 18:57 Ответить
Поперше Бєня спасав не Україну від ДнНР, а своє майно. Тому, що знав коли в Дніпропетровській області стала лугандонія то все його майно шо там є пішло б по пістьє
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25.09.2023 18:57 Ответить
Персональний каштан чекає на каломойшу.
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25.09.2023 19:10 Ответить
О, бл.два набігло! Бояться цицю-годувальницю втратити
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25.09.2023 19:18 Ответить
Жодного нормального аналітичного коментаря. Одні смердючі помиї.
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25.09.2023 20:01 Ответить
ой аналітіка вам потрібна? про що? про Бєню? Нехай екстрадують в США Бєню І швидко аналітіку нормалбну зроблять. Спєціально для вас. А смердючи помиїї Бєніни уся України розгрібає зараз.
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25.09.2023 20:23 Ответить
А аналітика ось така. Тут хтось був написав, що Коломойський не допустив створення Д(дніпропетровської)НР. На що цьому хтось рота заткнув, що він захищав у Дніпрі свої статки. Ну що ж захищав, то й захищав. Але ж Д(дніпропетровської)НР таки в результаті не сталося, бо тим хто цього хотів створити Д(дніпропетровську)НР було сказано що або в річці Дніпро випливете але далеко від міста Дніпра, або куля в голову від ТТ. Ну десь так. Потім за кожен відбитий АК, РПГ чи полоненого кацапа «Бєньою» пропонувалася винагорода. Потім створювалися добробати "для захисту статків Бєні", які все-таки воювали на сході.

А ще я знаю ще одного олігарха який захищав свої статки погудівши заводським гудками на своїх заводах наприклад на Азовсталі, а сам не домовившись з ЛДНР про свої статки дав дьору зі своїм виводком в свої палаци в Швейцарії, Великобританії etc... Ну в результаті гудіння гудків що сталося з Азовсталлю ми всі знаємо. А ще він зараз корчить з себе великого гуманітарія своїми продуктовими подачками тим у кого він ці статки вкрав. Або цей великий «гуманітарій» давав гроші (для нього - копійки) одиницям людей комусь на лікування очей, комусь на лікування слуху і примушував за це людей дякувати (благодійний фонд Ріната Ахметова). Особливо любить цей олігарх піаритися саме на дітях знедолених родин. Гроші на палаци в Європі для себе та ********* у нього є. А от лікарню ******* побудувати в Україні то нема! Всі свої телеканали позакривав, бо не хоче щоб олігархом назвали.

Ну про ще одного олігарха можу дати аналітику. Він теж захищав свої статки, але чомусь в панамських офшорах та в липецьку на росії, але не в Україні. Цей олігарх дуже далекоглядний політик. Він провів дуже важливий політичний захід - військовий парад 24 серпня 2014 року на День Незале́жности Украї́ни. Але ж прекрасно цей олігарх знав що хлопці під Іловайськом в цей день прощалися з рідними та близькими. Але ж парад то важливіше ніж життя українських добровольців! Отже по Хрещатику 24 серпня прочимчикували десь 5 тисяч війська та військова техніка, а 29 серпня ті хлопці під Іловайськом загинули. Якби той весь парад замість параду був перекинутий ну не за спину кацапам а десь поруч, то та кацапська сволота не почувалася б там так самовпевнено. І дуже можливо що все було б там по іншому. Але ж ні парад то важливіше!?

Знаю ще одного олігарха, який двері в офіс президента теж олігарха відкривав ногою. В москву літав майже щоденно та без проблем. Відкрив на кацапські гроші кучу прокацапських телеканалів. І за це йому чомусь нічого не було від того президента-олігарха. Навіть за те що коли його безкарні поїздки через київський аеропорт Жуляни в москву(брудна вода) хотіли показати журналісти, яких добряче побила охорона цього олігарха, який двері в офіс президента теж олігарха відкривав ногою, йому теж від президента-олігарха ну зовсім нічого не прилетіло.

Можу ще багато чого згадати. Але не варто. Бо багато написаного мало хто дочитує до кінця. І треба розуміти, що війна недоросії проти України почалася не 2014, а з моменту проголошення Україною її незалежності.

І я не люблю жодного олігарха!!!
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27.09.2023 10:45 Ответить
на поруки?? що за радянська фігня. кого на поруки?? крадія міліардера ? яка неймовірна маячня. Взагалі що це таке поруки???? ну якаж маячня . Мосейчук= Скабєєва= сімонян = соловйов та = всі інтши Г+Г
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25.09.2023 20:16 Ответить
Файні пропонують відсмоктати розумним, От це буде батл в прямому етері.
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25.09.2023 20:24 Ответить
Как нашего сутенера он Вас поюзает а потом кинет как непотріб а пока деньги платит инвестор
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25.09.2023 21:27 Ответить
Німе запитання в очах Горбунова - і гдє ж я тєпєрь буду харчєвацца ?
.
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25.09.2023 21:30 Ответить
Вся нечисть згуртувалась біля коломойши!
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25.09.2023 22:07 Ответить
эти так называемые "поручители" ни чем не рискуют. вот если бы вся эта погань несла уголовную ответственность за свои действия, то вряд ли кто то вступился бы за проворовавшегося олигарха. по справедливости, Коломойского надо отдать "на поруки" американскому правосудию, и желательно в те штаты там где есть смертная казнь.
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25.09.2023 23:56 Ответить
Ви напрасно смієтесь.Його помойка Г+Г не пстрадала.Зомбомарафон руліт і далі,а оплачує ций дебілізатор пересічний громадянин,а потім голосує за карманних кондідатів у презіденти,та партіі.Пом'ятаєте лідера правосеков Яроша,та він тепер нагороджує клан вілкулов у кривому розі.
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26.09.2023 05:30 Ответить
Ось тобі і "незалежна" журналистика в Україні. Вірно казали раніше: вкрадеш мішок кукурудзи на колгоспному полі - 10 років тюрми, вкрадеш завод- білий та пухнастий.
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26.09.2023 09:32 Ответить
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