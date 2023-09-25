Работники "1+1", главный раввин Днепра, депутаты и военные хотят взять Коломойского на поруки. ВИДЕО

Сотрудники "1+1" заявили, что собираются брать Коломойского на поруки. На заседание суда пришли ведущая Наталья Мосейчук, а также бывший руководитель холдинга "1+1" и экс-министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.UA.

Защита просила отменить арест с альтернативой залога.

На заседание пришли работники телеканала "1+1": телеведущая Наталья Мосейчук, Алла Мазур, Игорь Цыганик; телеведущий и актер Юрий Горбунов, экс-министр культуры Александр Ткаченко, депутат Александр Дубинский и другие.

"Мы с командой собираемся предложить взять Коломойского на поруки, как нашего инвестора" - заявила Мосейчук.

Они просят отпустить Коломойского на поруки. О готовности это сделать заявили: главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий, который сказал, что у бизнесмена есть "угроза для жизни"; двое военных, которые отметили, что своими действиями в 2014 году Коломойский "спас Украину" и не допустил создание "Днепропетровской народной республики".

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Бывший заместитель министра энергетики и чиновник "Нафтогаз Украины" Игорь Диденко также выступил в поддержку Коломойского и заявил, что тот "никогда никого не обманул".

Среди желающих взять бизнесмена на поруки также были: действующий народный депутат Сергей Демченко ("Слуга Народа"), журналист "1+1" Александр Загородний, руководитель "1+1 media" Ярослав Пахольчук и другие. Пахольчук, в частности, заявил, что представляет "сотни "плюсовцев", которые хотели прийти и поддержать Игоря Валерьевича – гаранта независимой журналистики".

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию на меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 миллиарда 891 миллион гривен.

2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.

15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще об одном подозрении Коломойскому о завладении средствами "ПриватБанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.

16 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн.

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