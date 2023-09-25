Работники "1+1", главный раввин Днепра, депутаты и военные хотят взять Коломойского на поруки. ВИДЕО
Сотрудники "1+1" заявили, что собираются брать Коломойского на поруки. На заседание суда пришли ведущая Наталья Мосейчук, а также бывший руководитель холдинга "1+1" и экс-министр культуры Украины Александр Ткаченко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает LB.UA.
Защита просила отменить арест с альтернативой залога.
На заседание пришли работники телеканала "1+1": телеведущая Наталья Мосейчук, Алла Мазур, Игорь Цыганик; телеведущий и актер Юрий Горбунов, экс-министр культуры Александр Ткаченко, депутат Александр Дубинский и другие.
"Мы с командой собираемся предложить взять Коломойского на поруки, как нашего инвестора" - заявила Мосейчук.
Они просят отпустить Коломойского на поруки. О готовности это сделать заявили: главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий, который сказал, что у бизнесмена есть "угроза для жизни"; двое военных, которые отметили, что своими действиями в 2014 году Коломойский "спас Украину" и не допустил создание "Днепропетровской народной республики".
Бывший заместитель министра энергетики и чиновник "Нафтогаз Украины" Игорь Диденко также выступил в поддержку Коломойского и заявил, что тот "никогда никого не обманул".
Среди желающих взять бизнесмена на поруки также были: действующий народный депутат Сергей Демченко ("Слуга Народа"), журналист "1+1" Александр Загородний, руководитель "1+1 media" Ярослав Пахольчук и другие. Пахольчук, в частности, заявил, что представляет "сотни "плюсовцев", которые хотели прийти и поддержать Игоря Валерьевича – гаранта независимой журналистики".
Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию на меру пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 миллиарда 891 миллион гривен.
2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.
В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.
15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще об одном подозрении Коломойскому о завладении средствами "ПриватБанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.
16 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн.
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Оце нахаба бл обригана, вашого інвестор бл? Інвестиції краденими і віджатими в українців грошима? Ви мерзотники збагачувалися за рахунок українців. Ця тварина взагалі не пизженна? За рахунок яких коштів калоМойша фінансує г+г? Ця шашлична шаболда власниця акцій г+г, і це лише питання часу коли її посадять або знайдуть в транспортабельному стані для останньої подорожі.
По факту почалася канонізація Коломойського на плюсах.
Послухали б ще бомжів з помийки. Вони також не проти взяти Беню на поруки.
Що перестали зарплати в конвертах приходити, айяяй🤦
Виправте статтю, це не журналісти, а проститутки🤮🤮🤮
Мафия.
А ще я знаю ще одного олігарха який захищав свої статки погудівши заводським гудками на своїх заводах наприклад на Азовсталі, а сам не домовившись з ЛДНР про свої статки дав дьору зі своїм виводком в свої палаци в Швейцарії, Великобританії etc... Ну в результаті гудіння гудків що сталося з Азовсталлю ми всі знаємо. А ще він зараз корчить з себе великого гуманітарія своїми продуктовими подачками тим у кого він ці статки вкрав. Або цей великий «гуманітарій» давав гроші (для нього - копійки) одиницям людей комусь на лікування очей, комусь на лікування слуху і примушував за це людей дякувати (благодійний фонд Ріната Ахметова). Особливо любить цей олігарх піаритися саме на дітях знедолених родин. Гроші на палаци в Європі для себе та ********* у нього є. А от лікарню ******* побудувати в Україні то нема! Всі свої телеканали позакривав, бо не хоче щоб олігархом назвали.
Ну про ще одного олігарха можу дати аналітику. Він теж захищав свої статки, але чомусь в панамських офшорах та в липецьку на росії, але не в Україні. Цей олігарх дуже далекоглядний політик. Він провів дуже важливий політичний захід - військовий парад 24 серпня 2014 року на День Незале́жности Украї́ни. Але ж прекрасно цей олігарх знав що хлопці під Іловайськом в цей день прощалися з рідними та близькими. Але ж парад то важливіше ніж життя українських добровольців! Отже по Хрещатику 24 серпня прочимчикували десь 5 тисяч війська та військова техніка, а 29 серпня ті хлопці під Іловайськом загинули. Якби той весь парад замість параду був перекинутий ну не за спину кацапам а десь поруч, то та кацапська сволота не почувалася б там так самовпевнено. І дуже можливо що все було б там по іншому. Але ж ні парад то важливіше!?
Знаю ще одного олігарха, який двері в офіс президента теж олігарха відкривав ногою. В москву літав майже щоденно та без проблем. Відкрив на кацапські гроші кучу прокацапських телеканалів. І за це йому чомусь нічого не було від того президента-олігарха. Навіть за те що коли його безкарні поїздки через київський аеропорт Жуляни в москву(брудна вода) хотіли показати журналісти, яких добряче побила охорона цього олігарха, який двері в офіс президента теж олігарха відкривав ногою, йому теж від президента-олігарха ну зовсім нічого не прилетіло.
Можу ще багато чого згадати. Але не варто. Бо багато написаного мало хто дочитує до кінця. І треба розуміти, що війна недоросії проти України почалася не 2014, а з моменту проголошення Україною її незалежності.
І я не люблю жодного олігарха!!!
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