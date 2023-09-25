Денацификация 205-й бригады ВС РФ сводным отрядом СБУ Крыма и Силами обороны Украины. ВИДЕО
Бойцы сводного отряда СБУ и Сил Обороны Украины показали новую видеозапись, на которой сняты фрагменты уничтожения оккупантов из 205-й бригады армии РФ на днепровских островах в Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на канале "Бутусов плюс".
"Дополнительные кадры спецоперации по денацификации 205-й бригады ВС РФ на островах Днепра сводным отрядом СБУ Крыма и Силами обороны Украины", - говорится в комментарии к видео.
Напомним, что оккупанты из 205-й бригады ВС РФ оказались в ловушке, были брошены командирами, поэтому значительное количество захватчиков было ликвидировано.
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Michael Krishtopa #467378
показать весь комментарий25.09.2023 17:26 Ответить Мне нравится 5
jack nicholson
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