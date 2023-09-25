РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14087 посетителей онлайн
Новости Видео Война
12 647 3

Денацификация 205-й бригады ВС РФ сводным отрядом СБУ Крыма и Силами обороны Украины. ВИДЕО

Бойцы сводного отряда СБУ и Сил Обороны Украины показали новую видеозапись, на которой сняты фрагменты уничтожения оккупантов из 205-й бригады армии РФ на днепровских островах в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на канале "Бутусов плюс".

"Дополнительные кадры спецоперации по денацификации 205-й бригады ВС РФ на островах Днепра сводным отрядом СБУ Крыма и Силами обороны Украины", - говорится в комментарии к видео.

Напомним, что оккупанты из 205-й бригады ВС РФ оказались в ловушке, были брошены командирами, поэтому значительное количество захватчиков было ликвидировано.

Смотрите также: Пилот дрона-камикадзе проводит БПЛА между деревьями и направляет его прямо в блиндаж оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Херсон (2821) боевые действия (4049) Бутусов Юрий (4358) Херсонская область (4770)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Расфасували, але не забрали" - це топ!!!
показать весь комментарий
25.09.2023 17:26 Ответить
продукт скоропортящийся - 205-а бригада
показать весь комментарий
25.09.2023 18:38 Ответить
Можно смотреть бесконечно на течение воды, на пламя костра и на процесс уничтожения орков.
показать весь комментарий
26.09.2023 11:07 Ответить
 
 