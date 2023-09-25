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Украинские воины впервые оборудовали установку для запуска ракет Hydra 70 с наземной платформы. ВИДЕО

Инженеры украинской армии сумели поместить установку для запуска неуправляемых авиационных ракет Hydra 70 на пикап. Воины сил обороны впервые показали, как атакуют оккупантов из этой установки.

На видео работа украинского пикапа с установленным блоком LAU-131 для американских неуправляемых авиационных ракет Hydra-70, передает Цензор.НЕТ.

Интересно, что эти ракеты калибра 70 мм предназначены для уничтожения целей на земле, но запускали их, как правило, с вертолетов. Принимая во внимание относительную легкость, украинские инженеры придумали, как безопасно использовать эти боеприпасы с наземной платформы. Причем сделать это безопасно для личного состава.

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Автор: 

ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+9
точність таких пострілів приблизно біля нуля, що називається у білий світ, як у копієчку.
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25.09.2023 17:16
+5
"надури сам себе" з такою нестабільною платформою нема чого ловити....вже проходили.. я працював над цім питанням у 15-му році... навіть мотолиги було замало
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25.09.2023 17:42
+4
вчи, не вчи, а це повна х*ня. стійкість та стабільність пікапа під час пострілу ніяка, там в якості платформи хіба що танк підійде. а також ці ракети призначені для пострілу прямою наводкою, постріл за обрій це так, аби вистрілити, а там куди бог пошле.
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25.09.2023 17:57
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точність таких пострілів приблизно біля нуля, що називається у білий світ, як у копієчку.
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25.09.2023 17:16 Ответить
не учи артиллеристов е.......
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25.09.2023 17:27 Ответить
вчи, не вчи, а це повна х*ня. стійкість та стабільність пікапа під час пострілу ніяка, там в якості платформи хіба що танк підійде. а також ці ракети призначені для пострілу прямою наводкою, постріл за обрій це так, аби вистрілити, а там куди бог пошле.
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25.09.2023 17:57 Ответить
Друже! Льотчики стріляють зараз не "прямою наводкою" (тобто з "пікірування") а з "кабрування" - тобто піднімаючи ніс машини догори Саме "в білий світ як в копієчку" Цим вони частково убезпечують себе від ПЗРК Цей прийом застосовують як наші так і кацапи
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25.09.2023 18:30 Ответить
"гідри" чіпляються на вертольоти і використовують їх саме прямою наводкою. я це не з вікіпедії знаю, а від людей, які мало не щодня ними кацапів смажать.
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25.09.2023 18:49 Ответить
Друже! Я строкову службу служив авіамеханіком Основна спеціалізвція - "авіаобладнання" (електрик) Суміжно готували як "зброяра" Потім багато років служив у авіачастинах на офіцерських посадах Син сусіда зараз служить саме зброярем ("АВешником" - на авіаційному жаргоні) в одній з авіабригад штурмової авіації Тому чув про те як застосовують "гідри" - "з перших рук" Про перехід на "Гідри" я від нього ще в березні чув
Ті хто стріляє "прямою наводкою" ризикують буть збитими - тому що повинні бачить ціль ідучи на бойовому курсі ТОму льотчики зараз цього стараються уникать Вони теж люди і жить хочуть!
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25.09.2023 19:03 Ответить
це все добре, що ти колись десь служив і щось десь чув. а я тобі конкретно про сьогодення і про то, як у нас використовують ці "гідри" при тому зі слів пілота гелікоптера.
ці ракети летять на 10-11 кілометрів, на відміну від савєцкіх аналогів, гелікоптер зависає і прицільно випускає їх, при цьому не наражаючись на загрозу бути збитим з переносних ПЗРК, які просто не можуть дістати на таку відстань. а там, де у кацапів є щось здатне дотягтися до гелікоптера, вони просто не літають і не витрачають марно ракети, бо їх дуже обмежена кількість.
а ось уже всілякими савецкімі С-8, С-13 б'ють так, як ти кажеш. там дальність 3-5 км.
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25.09.2023 19:36 Ответить
Ще пара твоїх коментарів - і я почую що вертольотом управляєш ти сам …
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25.09.2023 19:44 Ответить
не вмію, нажаль.
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25.09.2023 19:45 Ответить
зверніть увагу - запускають не чергою - а дають можливість пускові стати в початкове положення - під корегувальника - досить таки зброя

якщо зрозуміти що пускова отримує імпульс вже після виходу ракети (від реактивного струменя) - то стрільба має бути досить точною

все ж краще чим з гелікоптерів і літаків на кабруванні
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25.09.2023 19:18 Ответить
якщо випустити чергу, пікап не встоїть і перекинеться.
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25.09.2023 19:21 Ответить
думаю причина в тому що вони все ж бажають поцілити
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25.09.2023 19:23 Ответить
"Трубка 15, прицел 120. Бац-бац! И … мимо"
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25.09.2023 17:30 Ответить
прицел 120 возвышение , трубка 15 означала замедление детонации на 15 секунд.
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25.09.2023 17:34 Ответить
"надури сам себе" з такою нестабільною платформою нема чого ловити....вже проходили.. я працював над цім питанням у 15-му році... навіть мотолиги було замало
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25.09.2023 17:42 Ответить
Все ж лучше, чем с каброрования пулять куда-то!
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25.09.2023 18:02 Ответить
Не лучше в плане эффективности, но дешевше и моторесурс винтокрыла не расходуется
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25.09.2023 19:02 Ответить
Не лучше - тоже самое.
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25.09.2023 19:02 Ответить
Соромлюсь спитати. Якщо це авіаційні НУР-си, то нащо їх таким чином запускають ?
Для цього є літаки і гелікоптери.

Чи їх дали мульйон і тре використати ??
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25.09.2023 19:14 Ответить
Ти ціну між "пікапом" та вертольотом знаєш? Одна година польоту вертольота знаєш скільки коштує? А піхоті потрібна така вогнева підтримка на полі бою - не завжди і не у всі місця можна "Град" пригнать Та й може буть "нерентабельно" А у американців таких НУРС дійсно багато лежить І їх строк придатності закінчується
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25.09.2023 20:25 Ответить
То я про це і написав-спитав.

До речі. Залп 6-12 НУРСів дешевше було б, з такою тактикою, робити з невеликого гвинтокрила, а не ганяти МІ. Але це риторичне зауваження. Пускають з того що є.
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26.09.2023 21:48 Ответить
Питання :
З якого саме "невеликого гвинтокрила"?
Де саме блок НУРС чіплять будуть?
Куди НУРС при "залпі" полетять?
Під днище - не можна - низько Тобто треба чіплять по боках У нас немає серійних вертольотів на які можна причепить хоча-б парно 2 блоки УБ-16 Ще в пору моєї молодості поляки (які випускали Мі-2 для країн ВД) експериментували - замість зовнішнього підвісного бака чіпляли 1 УБ-16 ПРи залпі вертоліт розвертало по горизонту і НУРС летіли "віялом" ПРи установці 2 УБ - вертоліт був перевантажений і при залпі з двох УБ одночасно його "зупиняло" - він ставав дибки"До "зеленого процвітання" наші повторили експеримент На вертоліт поставили більш сильні двигуни і додатково його переробили Але до серійного виробництва не добралися - на лопастях гвинта "повис асфальт" і вони "злетіть не змогли"
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27.09.2023 03:41 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/ https://uk.wikipedia.org/wiki/


забив гвинтокрили в армії США це для прикладу - https://uk.wikipedia.org/wiki/MH-6_Little_Bird MH-6 Little Bird https://uk.wikipedia.org/wiki/Bell_OH-58_Kiowa OH-58 Kiowa
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27.09.2023 16:13 Ответить
Назви мені вертоліт подібного класу який серійно випускається Україні або є у масовому застосуванні Крім того - у нас на озброєнні немає УБ з такою кількістю направляючих Є на 7 направляючих - але для НУРС С-8 ( калібру 80 мм) А ще більш непідходяще для Мі-2
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27.09.2023 16:55 Ответить
1. Я ж без претензій. Так і написав - ... риторичне зауваження. Пускають з того що є.

2. Приклади є, я навів. Усе інше у процесі виробництва. Інші НУРСИ.

До речі. Десь у 2020 р. наша фірма ... показувала літаючий прототип ударного легкого гелікоптера. Дуже схожого на Bell AH-1 Cobra
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27.09.2023 18:58 Ответить
Иногда и точного попадания не нужно, хватает просто покошмарить...
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25.09.2023 20:43 Ответить
 
 