Украинские воины впервые оборудовали установку для запуска ракет Hydra 70 с наземной платформы. ВИДЕО
Инженеры украинской армии сумели поместить установку для запуска неуправляемых авиационных ракет Hydra 70 на пикап. Воины сил обороны впервые показали, как атакуют оккупантов из этой установки.
На видео работа украинского пикапа с установленным блоком LAU-131 для американских неуправляемых авиационных ракет Hydra-70, передает Цензор.НЕТ.
Интересно, что эти ракеты калибра 70 мм предназначены для уничтожения целей на земле, но запускали их, как правило, с вертолетов. Принимая во внимание относительную легкость, украинские инженеры придумали, как безопасно использовать эти боеприпасы с наземной платформы. Причем сделать это безопасно для личного состава.
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Ті хто стріляє "прямою наводкою" ризикують буть збитими - тому що повинні бачить ціль ідучи на бойовому курсі ТОму льотчики зараз цього стараються уникать Вони теж люди і жить хочуть!
ці ракети летять на 10-11 кілометрів, на відміну від савєцкіх аналогів, гелікоптер зависає і прицільно випускає їх, при цьому не наражаючись на загрозу бути збитим з переносних ПЗРК, які просто не можуть дістати на таку відстань. а там, де у кацапів є щось здатне дотягтися до гелікоптера, вони просто не літають і не витрачають марно ракети, бо їх дуже обмежена кількість.
а ось уже всілякими савецкімі С-8, С-13 б'ють так, як ти кажеш. там дальність 3-5 км.
якщо зрозуміти що пускова отримує імпульс вже після виходу ракети (від реактивного струменя) - то стрільба має бути досить точною
все ж краще чим з гелікоптерів і літаків на кабруванні
Для цього є літаки і гелікоптери.
Чи їх дали мульйон і тре використати ??
До речі. Залп 6-12 НУРСів дешевше було б, з такою тактикою, робити з невеликого гвинтокрила, а не ганяти МІ. Але це риторичне зауваження. Пускають з того що є.
З якого саме "невеликого гвинтокрила"?
Де саме блок НУРС чіплять будуть?
Куди НУРС при "залпі" полетять?
Під днище - не можна - низько Тобто треба чіплять по боках У нас немає серійних вертольотів на які можна причепить хоча-б парно 2 блоки УБ-16 Ще в пору моєї молодості поляки (які випускали Мі-2 для країн ВД) експериментували - замість зовнішнього підвісного бака чіпляли 1 УБ-16 ПРи залпі вертоліт розвертало по горизонту і НУРС летіли "віялом" ПРи установці 2 УБ - вертоліт був перевантажений і при залпі з двох УБ одночасно його "зупиняло" - він ставав дибки"До "зеленого процвітання" наші повторили експеримент На вертоліт поставили більш сильні двигуни і додатково його переробили Але до серійного виробництва не добралися - на лопастях гвинта "повис асфальт" і вони "злетіть не змогли"
забив гвинтокрили в армії США це для прикладу - https://uk.wikipedia.org/wiki/MH-6_Little_Bird MH-6 Little Bird https://uk.wikipedia.org/wiki/Bell_OH-58_Kiowa OH-58 Kiowa
2. Приклади є, я навів. Усе інше у процесі виробництва. Інші НУРСИ.
До речі. Десь у 2020 р. наша фірма ... показувала літаючий прототип ударного легкого гелікоптера. Дуже схожого на Bell AH-1 Cobra