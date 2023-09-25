Украинские спецназовцы из дрона поразили технику оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО
Воины 12-го отряда спецназначения уничтожают технику на Запорожском направлении. С дрона воины атаковали вражеские машины снабжения, российский миномет и бронетехнику захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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"Війна - це не Голлівудський фільм.
Хоча про хлопців, які на відео тренуються зі Спартаном, його колись неодмінно знімуть.
Це снайперська група Сухопутних військ. Невеличкий елітний загін, який виконує найнебезпечніші спецзавдання. Знищує ворогів, проводить спеціальну розвідку, коригує артилерію на самому вістрі. Справжня спецура. Пройшли Харківщину, Балаклійську операцію, оборну Лисичанська та понад 4 місяці під Бахмутом. На їхньому рахунку сотні й тисячі знищених ворогів.
Хлопці надіслалали відео, як снайпери відпрацьовують роботу в парі з нашим Спартаном, поки знаходяться на відновленні. Дуже хвалили броню, яка допоможе скритно й безпечно доставляти особовий склад, евакуювати бійців і вести вогневе прикриття.
Наші Спартани воюють у найзапекліших точках разом з найкращими бійцями.
Працюємо на Перемогу!"