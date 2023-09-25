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Наши бойцы тестируют работу подводного дрона "Маричка" с массой боевой части около 200 килограммов. ВИДЕО

Украинский подводный беспилотник "Маричка" отправили в тестовое плавание. Особенностью этой техники, которая в случае успешных испытаний может пополнить запасы украинских защитников, является способность противостоять системам РЭБ российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, цена такого беспилотника – 16 миллионов гривен.

Предполагается, что беспилотник можно применять для поражения мостов, кораблей, береговых укреплений и подлодок оккупантов. Также эта подлодка может проводить разведку.

Подводный дрон "Маричка" – украинская разработка волонтеров AMMO.UKRAINE. Авторы платформы утверждают, что объединили лучших разработчиков беспилотных аппаратов и других специалистов в этой сфере в рамках своего проекта.

Смотрите также: FPV-дрон догоняет квадроцикл, которым эвакуировали раненых оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

ВСУ (6587) морской дрон (46)


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Топ комментарии
+38
Для чого такі речі показувати. Показували про макети-обманки техніки. Вже кацапи створили такі макети і не поганої якості, досить реалістичні. А потім дивуємось... о то вони також вчаться воювати......
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25.09.2023 20:57
+26
Козацька "Чайка" 21 віку.
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25.09.2023 20:56
+23
кацапи напряглися
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25.09.2023 20:54
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кацапи напряглися
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25.09.2023 20:54 Ответить
Кацапи всрались!
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25.09.2023 21:06 Ответить
....товсті коричневі лінії..!
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25.09.2023 21:19 Ответить
Козацька "Чайка" 21 віку.
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25.09.2023 20:56 Ответить
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25.09.2023 21:52 Ответить
тестувати будуть на ************ мості?
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25.09.2023 20:56 Ответить
Скоріше за все на консервних банках яки кидають нам калібри, це будуть гарні випробування!!!
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25.09.2023 21:43 Ответить
Для чого такі речі показувати. Показували про макети-обманки техніки. Вже кацапи створили такі макети і не поганої якості, досить реалістичні. А потім дивуємось... о то вони також вчаться воювати......
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25.09.2023 20:57 Ответить
Не думали, що це може бути попередження?

Особливо на фоні того, що Німеччина дає нам 50 морських дронів?

А тепер хай русня думає... якщо зможе, звісно!
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25.09.2023 21:16 Ответить
Можно ще виставити докладні креслення з ТТХ цих дронів та багато чого іншого. Отож яке попередження буде !
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25.09.2023 22:29 Ответить
там уже видно в относительно пропорции к росту человека тот размер. И лодка резиновая тоже имеет типовые размеры. Габариты слиты.
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26.09.2023 10:43 Ответить
це неминуче, війна - це перегони, тут вже нічого не вдієш. Дія дорівнює протидії, які б ти фортелі не викручував, ворог буде крутити такі самі, неначе в дзеркалі... війна - це тупість, апріорі.
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25.09.2023 21:43 Ответить
Показують для того, щоб ти потім не дорікав, що наше міністерство оборони нічого не робить.
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25.09.2023 21:50 Ответить
А до чого тут міністерство оборони. В новині написано: «Підводний дрон "Марічка" - українська розробка волонтерів AMMO.UKRAINE»
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25.09.2023 22:43 Ответить
яйца подешевели, резников в туман ушел
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26.09.2023 11:22 Ответить
Це нова тактика зрадників передавати інформацію- шивровки, явки, паролі вже не треба .... просто робиш сюжет чи доповідь у відкриті джерела ЗМІ чи інтернету й ти як б не ворог а висвітлюєш події.
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25.09.2023 22:03 Ответить
Цілком згоден .Як на мене - то всі ці дурні звонарі гірше за ворога. Перемога складається перш за все з власної ПЕРЕВАГИ та ПОМИЛОК ворога. Мене просто доводило до білого коління після того як наші накривали кацапську позицію засвічену на якомусь фото чи з телерепотажу і на всіх телеграм каналах починали гиготати ,тупі лохудри на тв марафонах аж із трусів вистрибували - волали "ой дивіться, які дурні кацапи". Купа інтернет розслідувачів розказували як вони знаходили того чи іншого і тд. А в підсумку військовим солдатам заборонені соц мережі ,тв репортажі жорстко цензуруються та багато інших заходів.
Вони вчаться і як на мене , немає нічого дурнішого в світі чим НАВЧАТИ СВОГО ВОРОГА, вказуючи на його помилки, розповідати про свої надбання ,мінімізуючи свої переваги.
По репортажу - добре ,що хоч розуму вистачило замалювати геометрію гвинта .
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25.09.2023 22:17 Ответить
Геометрія гвинта? Його там нема, "стоїть водомет". БЧ також нема, бо чотири плавці на цей теплообмінник не сідали б як на банан. Але русня нехай з гальюну не злазить, Сунь Цзы каже що з Марічкою на танці також прийдуть такі файні хлопці як нептун, атакамс і шторм шедов
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26.09.2023 01:29 Ответить
Цілком реально, що ця "Марічка" - прикриття для ATACMS. Тоді логічна така реклама і піар - будуть все на неї валити...
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25.09.2023 23:57 Ответить
Цілком вірно пишете. Але в даному випадку не страшно))), у нас немає флоту щоб кацапи це переймали, а на рахунок макетів так це не новина, їх ще в другу світову використовували усі сторон
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26.09.2023 10:36 Ответить
Психологічний ефект.
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26.09.2023 12:40 Ответить
Ви серйозно? Макети-обманки ніяке не ноу хау, їх використовували в багатьох війнах. Ага, кацапи без нас про них не знали еге ж.

А на рахунок дрону, то це може бути прикриття для атакмс, наприклад
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26.09.2023 14:27 Ответить
Керована торпеда?
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25.09.2023 20:59 Ответить
Фактично - так.

Але не тільки!
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25.09.2023 21:17 Ответить
Уже краще, ніж морський малюк. Тільки не зрозуміло, наскільки ця торпеда підводна.
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26.09.2023 10:04 Ответить
ща з'явиться якийсь клоун з французським ІР і почне волати: "зачем ви єто пишите?!"
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25.09.2023 21:00 Ответить
...великому кораблю - велику торпеду!
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25.09.2023 21:01 Ответить
От навіщо все розбовкувати, аби кацапня мала час аби розробити засоби протидії? Невже не хочеться влаштувати рашистським покидькам сюрприз?
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25.09.2023 21:01 Ответить
Про наступ пів-року бубоніли. І дали кацапам час підготуватися. Теж саме і тут видно
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25.09.2023 21:29 Ответить
Марічка розчеше ка@апам кучері...🤣
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25.09.2023 21:06 Ответить
таких штук 20 000 треба щоб дибіли засуєтилися
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25.09.2023 21:09 Ответить
їх досить 200 щоб настала кісда чорноморському флоту орків, бо ще є нептуни та дрони-катери
і було б все ок, як би резніков не списдив гроші на це добро.
а зе щоб його не відпустив....
а так, ні грошей, ні рєрзніка.
залишився лиш зермак, який чомусь нікуя ні за що не відповідає.
чомусь....
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25.09.2023 21:23 Ответить
ну не переживай ти так!
ось тепер новий міністр оборони, який зовсім не краде і тепер 100% переможемо!
АХАХАХАХАХА!
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26.09.2023 10:45 Ответить
Ой, Марічко, люблю тя, люблю тя, люблю тя,
Заріж мені когутя, когутя, когутя.
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25.09.2023 21:09 Ответить
Чекаємо потоплених кацапських корит і знищення Кримського моста 😁
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25.09.2023 21:09 Ответить
Ну для мосту 200 кг замало буде, а от борт якогось руснявого корита, та ще й під ватерлінією, точно зможе пробити!
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25.09.2023 21:18 Ответить
навіть "погризана" Марічкою опора, особлива та де русняві паровози паровозять - то вже не зовсім опора...
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25.09.2023 21:59 Ответить
А ще на ньому можна як на банані їздити. Хоча напевне в вікіпедії про це не напишуть
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25.09.2023 21:11 Ответить
Рік тому дегенерат куйло розповідав, що Україна атакує їх морськими дронами з 500 тонн (ТОНН) вибухівки в кожному. Що казати - дурне та їбонуте
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25.09.2023 21:20 Ответить
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25.09.2023 21:20 Ответить
Ой, Марічко, чичері, чичері чичері!(с)
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25.09.2023 21:25 Ответить
довгоочікувана новина...
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25.09.2023 21:28 Ответить
Тестувати треба на російських коритах ЧФ.
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25.09.2023 21:35 Ответить
Фраза "Покатать на банані" для руснявих морячків заграє новим змістом.
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25.09.2023 21:43 Ответить
Думаю собі і чому його назвали "Марічка" ?... Потім здогадався -- бо ж чорнява !!!
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25.09.2023 21:48 Ответить
...не хочу радити пі@дарам...но спасєніє для ваших корит ліш в одном ....визивайте бурлаков на волгє ...і затягуйте в очерет веревкамі....вам пі@зда...ілі Гойда подкралась незаметно
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25.09.2023 21:50 Ответить
Агов, кацапи, ловіть камені з неба і хер в сраку!
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25.09.2023 21:59 Ответить
Это та самая Маричка:
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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25.09.2023 22:08 Ответить
Це пугачки для кацапів.Керована діжка з начінням.
От коли вона розірве навпіл кацапський човен ,тоді можна буде
радіти.Не так швидко все це робиться.
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25.09.2023 22:34 Ответить
НАХУА ЦЕ ПОКАЗУВАТИ?
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25.09.2023 23:46 Ответить
Поки путлерівці витріщатимуться на "Марічку", до них несподівано прилетить АТАCMS.
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26.09.2023 00:31 Ответить
Або це операція прикриття, або щоб налякати виродків і їм у темній глибині морей вижався таємничий ктулху, ще можливо попросять грошей у народу на допилювання дрону.
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26.09.2023 08:17 Ответить
Didn't get what kind of testing is that - 4 men sitting on the drone were unable to make it dive underwater. It is declared as underwater drone, not some pipe-like buoy with propulsion engine.
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26.09.2023 05:54 Ответить
Позитивна плавуість бо без бойової частини, оті чртири чоловіка її компенсують доводячи що таки буде занурений. Троси не від'єднані, бо це тільки перше тестування, ризики що щось може підти не так завжди присутні.
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26.09.2023 12:03 Ответить
.вот это дело,часть пути в надводном положении,а потом нырнула и до мокшанского корыта донесла радость бч ....
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26.09.2023 08:33 Ответить
Головне, щоб з ОПУ не злили ворогові про цю операцію, як проти убивць Укераїнців, - вагнерівців!

Почнуть потім оправдовуватися якоюсь маячнею про неУкраїнську операцію… Оманщина, не пропала, продовжується агентами ***** завуальовано!
Пильнуймо Україну!
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26.09.2023 08:43 Ответить
Хлопці наче на банані. Банан добрий. А може бути і злим.
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26.09.2023 11:50 Ответить
100%
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26.09.2023 12:11 Ответить
 
 