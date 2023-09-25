Наши бойцы тестируют работу подводного дрона "Маричка" с массой боевой части около 200 килограммов. ВИДЕО
Украинский подводный беспилотник "Маричка" отправили в тестовое плавание. Особенностью этой техники, которая в случае успешных испытаний может пополнить запасы украинских защитников, является способность противостоять системам РЭБ российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, цена такого беспилотника – 16 миллионов гривен.
Предполагается, что беспилотник можно применять для поражения мостов, кораблей, береговых укреплений и подлодок оккупантов. Также эта подлодка может проводить разведку.
Подводный дрон "Маричка" – украинская разработка волонтеров AMMO.UKRAINE. Авторы платформы утверждают, что объединили лучших разработчиков беспилотных аппаратов и других специалистов в этой сфере в рамках своего проекта.
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Особливо на фоні того, що Німеччина дає нам 50 морських дронів?
А тепер хай русня думає... якщо зможе, звісно!
Вони вчаться і як на мене , немає нічого дурнішого в світі чим НАВЧАТИ СВОГО ВОРОГА, вказуючи на його помилки, розповідати про свої надбання ,мінімізуючи свої переваги.
По репортажу - добре ,що хоч розуму вистачило замалювати геометрію гвинта .
А на рахунок дрону, то це може бути прикриття для атакмс, наприклад
Але не тільки!
і було б все ок, як би резніков не списдив гроші на це добро.
а зе щоб його не відпустив....
а так, ні грошей, ні рєрзніка.
залишився лиш зермак, який чомусь нікуя ні за що не відповідає.
чомусь....
ось тепер новий міністр оборони, який зовсім не краде і тепер 100% переможемо!
АХАХАХАХАХА!
Заріж мені когутя, когутя, когутя.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
От коли вона розірве навпіл кацапський човен ,тоді можна буде
радіти.Не так швидко все це робиться.
Почнуть потім оправдовуватися якоюсь маячнею про неУкраїнську операцію… Оманщина, не пропала, продовжується агентами ***** завуальовано!
Пильнуймо Україну!