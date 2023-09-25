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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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Враг ночью запустил по Одессе 33 цели – сбито 30. Спасибо нашим воинам Воздушных сил, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 25 сентября выступил с традиционным видеообращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента.

Зеленский отметил: "Хочу поблагодарить всех наших воинов Воздушных сил, всех наших зенитчиков, воинов мобильных огневых групп, которые ежедневно и каждую ночь отражают российские ракетные и дроновые удары.

Только во время одной атаки против Украины минувшей ночью враг использовал 33 ударных средства: "шахеды", ракеты… Большинство из них – против Одессы и области. Большинство из них – сбито. К сожалению, не все. К сожалению, были попадания. Но 30 целей из 33 были обезврежены. Важно помнить, что каждая обезвреженная цель – это спасенная жизнь.

И мы ответим России на каждый удар против наших городов и сел, против каждой украинской громады. И за Одессу, и за Берислав и Херсон, за Донетчину, Харьковщину, Сумщину, за все наши регионы.

Спасибо всем, кто спасает людей после ударов оккупантов! Спасибо всем в мире, кто помогает нам защищать Украину!

Слава нашим воинам! Слава всем, кто работает ради государства! Слава Украине!"

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Автор: 

Зеленский Владимир (20362) обращение (748) Воздушные силы (2299)


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Топ комментарии
+4
Коли крадуться мільярди, можна і в патріота роль зіграти
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25.09.2023 22:36
+4
Ну а шо йому казати,шо я гімно і не фінансував рекетні програми?
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25.09.2023 22:40
+2
тамада обiзвався....
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25.09.2023 22:38
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шановний,це то і не там, і в загалі
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25.09.2023 22:38 Ответить
Коли крадуться мільярди, можна і в патріота роль зіграти
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25.09.2023 22:36 Ответить
тамада обiзвався....
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25.09.2023 22:38 Ответить
Ну а шо йому казати,шо я гімно і не фінансував рекетні програми?
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25.09.2023 22:40 Ответить
Как быстро все меняется.
Во время выборов презедента чуть ли не каждая новость на цензоре об "Узеленского" сопровождалась тысячами комментариев. Люди мечтали как они будут хорошо жить и в своих невзгодах винили попередников.
Сейчас практически ничего.
Потерял доверие даже своих избирателей. Только лишь боты подоляка иногда обращают на него внимание.
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25.09.2023 22:49 Ответить
Роздуплилося наніч? І доби не пройшло.Довгенько ж не відпускало!..
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25.09.2023 22:55 Ответить
Я НЕ МОЖУ ЗРОЗУМІТИ, ЧОМУ ВСІ ЙОГО ОБСИАРАЮТЬ, А КОЖЕН НА ЙОГО МІСЦІ ЩО ЗРОБИВ ТИ ДЛЯ УКРАЇНИ 🔱💙💛 РАЗОМ ДО ПЕРЕМОГИ 🇺🇦💥🇺🇦💥🇺🇦 СЕРУНАМ АХМАТ САЛО ✌️
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25.09.2023 23:00 Ответить
Якщо добре пригадаєте що воно говорило, а що зробило тоді і дурні питання відпадуть
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26.09.2023 06:30 Ответить
Бийте у відповідь по кацапським місцям.Зуб за зуб, око за око. Попали кацапи в будинок, треба також бити по будинку, попали у школу, бийте теж по школі, попали у лікарню, бийте по лікарні. Досить проливати кров мирного населення без наказано.
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25.09.2023 23:15 Ответить
👍 !!!
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26.09.2023 01:33 Ответить
 
 