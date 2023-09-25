Враг ночью запустил по Одессе 33 цели – сбито 30. Спасибо нашим воинам Воздушных сил, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 25 сентября выступил с традиционным видеообращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента.
Зеленский отметил: "Хочу поблагодарить всех наших воинов Воздушных сил, всех наших зенитчиков, воинов мобильных огневых групп, которые ежедневно и каждую ночь отражают российские ракетные и дроновые удары.
Только во время одной атаки против Украины минувшей ночью враг использовал 33 ударных средства: "шахеды", ракеты… Большинство из них – против Одессы и области. Большинство из них – сбито. К сожалению, не все. К сожалению, были попадания. Но 30 целей из 33 были обезврежены. Важно помнить, что каждая обезвреженная цель – это спасенная жизнь.
И мы ответим России на каждый удар против наших городов и сел, против каждой украинской громады. И за Одессу, и за Берислав и Херсон, за Донетчину, Харьковщину, Сумщину, за все наши регионы.
Спасибо всем, кто спасает людей после ударов оккупантов! Спасибо всем в мире, кто помогает нам защищать Украину!
Слава нашим воинам! Слава всем, кто работает ради государства! Слава Украине!"
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Во время выборов презедента чуть ли не каждая новость на цензоре об "Узеленского" сопровождалась тысячами комментариев. Люди мечтали как они будут хорошо жить и в своих невзгодах винили попередников.
Сейчас практически ничего.
Потерял доверие даже своих избирателей. Только лишь боты подоляка иногда обращают на него внимание.