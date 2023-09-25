Украинские фигуристы отказались от объятий с россиянами во время награждения в Будапеште. ВИДЕО

Во время церемонии награждения на юниорском Гран-при по фигурному катанию в Будапеште россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава хотели тепло поздороваться с нашими спортсменами Виолеттой Серовой и Иваном Хобтой, но украинцы их проигнорировали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский дуэт фигуристов стал серебряным призером юниорского Гран-при. Во время награждения они отказались поздравить с победой дуэт выступавших под флагом Грузии россиян.

На кадрах видно, что пара из Канады, занявшая третье место, поздравила россиян, но не сдержала улыбку, наблюдая за реакцией украинцев.

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