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Украинские фигуристы отказались от объятий с россиянами во время награждения в Будапеште. ВИДЕО

Во время церемонии награждения на юниорском Гран-при по фигурному катанию в Будапеште россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава хотели тепло поздороваться с нашими спортсменами Виолеттой Серовой и Иваном Хобтой, но украинцы их проигнорировали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский дуэт фигуристов стал серебряным призером юниорского Гран-при. Во время награждения они отказались поздравить с победой дуэт выступавших под флагом Грузии россиян.

На кадрах видно, что пара из Канады, занявшая третье место, поздравила россиян, но не сдержала улыбку, наблюдая за реакцией украинцев.

Читайте также: Украина завоевала 34 медали на "Играх непокоренных" - это лучший результат страны за всю историю выступлений

Автор: 

Будапешт (51) россия (95526) соревнования (256)


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Топ комментарии
+28
Молодці!
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25.09.2023 23:32
+24
теплий *** їм у дорогу!
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25.09.2023 23:28
+21
тільки так - повна обструкція на всіх рівнях.
нема на кацапії невинних - вони всі винні!
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26.09.2023 00:04
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теплий *** їм у дорогу!
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25.09.2023 23:28 Ответить
Молодці!
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25.09.2023 23:32 Ответить
завтра во всех рашистских газетах: "Канада предала Украину и перешла на сторону россии!"
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25.09.2023 23:36 Ответить
Але все одно зашквар. Тільки не Канади, а ціх двох "громадян". Ганьба!
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26.09.2023 00:14 Ответить
Лука Берулава росіянин під прапором Грузії?
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25.09.2023 23:52 Ответить
🤣🤣🤣 така вона "вялікая" рабззія....
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26.09.2023 01:31 Ответить
за лаштунками могли і обійматись і цілуватись. На камеру нізя
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25.09.2023 23:56 Ответить
Для тих хто "поки не бачать" тр4х4є себе ділдом у жопу звісно що можна.
Людям котрі мають гідність ні.
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26.09.2023 01:32 Ответить
федерасты это токсично, даже под другим знаменем
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25.09.2023 23:58 Ответить
Повага до свого народу краще навіть за золото молодці.
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25.09.2023 23:58 Ответить
тільки так - повна обструкція на всіх рівнях.
нема на кацапії невинних - вони всі винні!
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26.09.2023 00:04 Ответить
Ще блохи перескочуть, правильно зробили
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26.09.2023 00:04 Ответить
Умнички! Пусть будет все у вас хоррошо! Молюсь за аас и и вы победите везде где вам надо!
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26.09.2023 00:12 Ответить
Респект украинским спортсменам!👋👍💪
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26.09.2023 01:32 Ответить
У канадца отличная понимающая улыбка по этому поводу )
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26.09.2023 02:17 Ответить
Видимо наши ещё что то сказали и канадец услышал
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26.09.2023 06:59 Ответить
не видавайте бажане за дійсне

їм похєр, схоже... інакше не обіймались би з мокшанцями
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26.09.2023 20:28 Ответить
я б взагалі в угорську клоаку не їздив, ********* країна
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26.09.2023 02:40 Ответить
Обійми, обійми...
Коньком до колінного суглобу (типо послизнулась).
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26.09.2023 03:16 Ответить
ще треба скользати, шо би ту всю муйню розуміти...
гарно нашарпаний коньок в матчі проти русні - теж зброя...



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26.09.2023 04:44 Ответить
чи є в Україні родина в якої русня не вбила сина, чоловіка, коханого?
не згвалтувала жінку, сестру, маму, кохану, дитину?
і ця руснява ******* в браття до мене лізе?
більше зброї - більше мертвої кацапні!
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26.09.2023 05:54 Ответить
орки под флагом Грузии???

да, геноцвале......, совсем легли под орков.....
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26.09.2023 07:33 Ответить
Daite obiektivnuiu informaziu a ne propagandu. Oni grajdani gruzii. paren gruzin, devushka russkaia. Strana za kotoruiu oni vishli, Gruzia. Chto, s gruziei ne xotiat ukrainzi pozdarovatsia? Vot tak delaiutsia russkie dela...
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26.09.2023 17:57 Ответить
пара з Канади - пара якихось гандонів
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26.09.2023 20:27 Ответить
 
 