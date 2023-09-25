Украинские фигуристы отказались от объятий с россиянами во время награждения в Будапеште. ВИДЕО
Во время церемонии награждения на юниорском Гран-при по фигурному катанию в Будапеште россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава хотели тепло поздороваться с нашими спортсменами Виолеттой Серовой и Иваном Хобтой, но украинцы их проигнорировали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский дуэт фигуристов стал серебряным призером юниорского Гран-при. Во время награждения они отказались поздравить с победой дуэт выступавших под флагом Грузии россиян.
На кадрах видно, что пара из Канады, занявшая третье место, поздравила россиян, но не сдержала улыбку, наблюдая за реакцией украинцев.
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Людям котрі мають гідність ні.
нема на кацапії невинних - вони всі винні!
їм похєр, схоже... інакше не обіймались би з мокшанцями
Коньком до колінного суглобу (типо послизнулась).
гарно нашарпаний коньок в матчі проти русні - теж зброя...
не згвалтувала жінку, сестру, маму, кохану, дитину?
і ця руснява ******* в браття до мене лізе?
більше зброї - більше мертвої кацапні!
да, геноцвале......, совсем легли под орков.....