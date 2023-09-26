Кадыров об избиении россиянина своим сыном: "Побил и правильно сделал. Я горжусь поступком Адама". ВИДЕО
Пятнадцатилетний сын Рамзана Кадырова Адам избил россиянина Никиту Журавля из российского Волгограда, который вроде бы публично сжег Коран.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом избиения Кадыров опубликовал на своей странице в соцсети.
"В сети до сих пор спорят о факте избиения Адамом Кадыровым Никиты Журавля - агента СБУ, который сжег Священный Коран. Было такое или не было? Побил и правильно сделал... Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор", - написал Кадыров в комментарии к видео.
Топ комментарии
+48 Ziu Zou
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+27 Михаил Дужик #512165
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+25 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий26.09.2023 09:53
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*Никиту Журавеля задержали весной в Волгограде после акции с сожжением Корана. Позднее студента доставили в Чечню, где в СИЗО его избил Адам Кадыров".
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В армії древнього Риму легіонери брали у похід хлопчаків для ...... ну ви зрозуміли для чого.
Не подобається тобі війна в Україні-спали какдирківця чи його машину. До чого тут Коран?
Ці блохери/пранкери мають власною дупою відчути відповідальність за свої вчинки.
Бо далі з цього "прастова іврейскава мальчіка" може вирости преZEдент, що буде тільки брехати та красти. А мільйони українці будуть розраховуватись за це.
Тоді жодне ZE не буде мати шансів на обрання.
А покищо маємо те, що маємо, і пожинаємо плоди діяльності кремлівсько-каломойшиних шісток і мудрого наріду.
подруге, ці страшилки для болотних кріпаків. нам своє робить.
Этот папу переплюнет - первого русского убьёт не в 16, а в 15 лет !
Вони там , у своєму кублі, готові аж сьогодні " кончить" оте гидляве чмо...але няк не вирішать хто буде НАСТУПНИМ ЧМОм
А кадір - всьо .
Ічкерія вже наполовину радіє, наполовину готує " лижі"
В стране маразма собраны все самые низменные обычаи и все остальное.
- Атмосфера для кавказцев по всей России должна стать такой же, как для Журавеля в одной комнате. Встретил распоясавшуюся чурку? Чувствуешь, что сильнее? С друзьями? Домогайся, издевайся, бей. И всё - на камеру. И всё - в сеть. Хотя бы в течение месяца. Тогда всё изменится. Сразу. И прежде чем плеваться на эти слова - подумай. Ведь именно это делают они. Ровно это.
https://t.me/boyarynya_zlonravnova/1819 Боярыня Злонравнова
- И да, нам действительно нужно провести спецоперацию. И эта спецоперация по принуждению мартышек горных ****** к эволюции и прямохождению будет пользоваться широчайшей общественной поддержкой.
Понимаю - турнир, правила, шансы. В чем достоинство - избивать человека, который не может ответить? Может ли быть доблестью эдакое глумление, когда за тобой охрана, защита, когда отгрести легче, чем иметь последствия сопротивлению?
Так Мужчины не поступают.
1) овцейоб зовсім не вміє бити і розтяжки ніякої,
2) як тут вже зазначалося - всі удари в блок
3) придивіться на останню подачу в вухо в самому кінці - дирка робив її розчепіреною ладошкою. Хотів би нашкодити - бив би кулаком і ніякого райдужного пояса з ММА не треба шоб до цього додуматися. Він шо, поцарапати його хотів, як дівка?
овцейоби срані