Кадыров об избиении россиянина своим сыном: "Побил и правильно сделал. Я горжусь поступком Адама". ВИДЕО

Пятнадцатилетний сын Рамзана Кадырова Адам избил россиянина Никиту Журавля из российского Волгограда, который вроде бы публично сжег Коран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом избиения Кадыров опубликовал на своей странице в соцсети.

"В сети до сих пор спорят о факте избиения Адамом Кадыровым Никиты Журавля - агента СБУ, который сжег Священный Коран. Было такое или не было? Побил и правильно сделал... Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор", - написал Кадыров в комментарии к видео.

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