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Кадыров об избиении россиянина своим сыном: "Побил и правильно сделал. Я горжусь поступком Адама". ВИДЕО

Пятнадцатилетний сын Рамзана Кадырова Адам избил россиянина Никиту Журавля из российского Волгограда, который вроде бы публично сжег Коран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом избиения Кадыров опубликовал на своей странице в соцсети.

"В сети до сих пор спорят о факте избиения Адамом Кадыровым Никиты Журавля - агента СБУ, который сжег Священный Коран. Было такое или не было? Побил и правильно сделал... Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама. Его всегда отличало желание расти не среди сверстников, а среди старших, благодаря чему у него формируются взрослые идеалы чести, достоинства и защиты своей религии. Уважаю его выбор", - написал Кадыров в комментарии к видео.

Смотрите: Недобитые оккупанты-кадыровцы едут с поля боя под Клищиевкой Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

Кадыров Рамзан (801) россия (95526) Чечня (637)


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Топ комментарии
+48
ну да, после совокупления ******** с овцами и козлами от такое от выходит ))
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26.09.2023 09:53
+27
Вони що, бородатими вже народжуються?
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26.09.2023 09:50
+25
рамзанка диров дуже серливий шакал як і весь його шакалячій послід та все його дуже серливе шакаляче оточення...
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26.09.2023 09:53
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Вони що, бородатими вже народжуються?
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26.09.2023 09:50 Ответить
ну да, после совокупления ******** с овцами и козлами от такое от выходит ))
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26.09.2023 09:53 Ответить
кацапи, ви як барани,яка це "вяликая нация" ? це ССУЧЕНИЙ СБРОД,який ,стоя на колінах,просить пробачення у дикуна-австралопітека
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26.09.2023 14:59 Ответить
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26.09.2023 11:05 Ответить
Це постановка від тіктокера. Усі удари у захист зайшли. Хто знімав? Як можливо що до близького родича овцейоба так близько підійшли прості люди? А коментар від академіка, який трьох слів до купи не звяже, а тут навіть є коми. Такий недолугий вкид про те, що академік ще живий і доброму розумі. А тема: вічні цінності. Розраховано на дебілів
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26.09.2023 11:36 Ответить
Так воно живе чи ні?
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26.09.2023 09:51 Ответить
побили того хлопця давно, коментар + нібито розмова з собчак,бурхлива імітація діяльності.
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26.09.2023 10:17 Ответить
рамзанка диров начебто ще не подох, але в комі. схоже це відео отримало розголос саме зараз, через місяці після події, для того, щоби створити ілюзію того, що рамзанка диров ще дієздатний.
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26.09.2023 11:24 Ответить
ну та і ми не проти
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26.09.2023 09:52 Ответить
рамзанка диров дуже серливий шакал як і весь його шакалячій послід та все його дуже серливе шакаляче оточення...
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26.09.2023 09:53 Ответить
удары конечно)))ну как батя отжимаеться так и у сынка удар "поставлен"))) шапито
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26.09.2023 09:54 Ответить
А що не так з ударами? Б'є доволі професійно. Відчувається, що з ним бібізяни з ММА та UFC попрацювали.
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26.09.2023 09:58 Ответить
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26.09.2023 10:00 Ответить
Низька швидкість. І вибір комбінацій неправильний.
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26.09.2023 10:34 Ответить
Йому 15 років. Плюс б'є у стані афекту, а тут вже мозок вимикається.
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26.09.2023 10:38 Ответить
Не факт що мозок там є( я про його айкю бійцівське), бо бє тупо в блок.
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26.09.2023 11:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=9vRh0vU0U6I https://www.youtube.com/watch?v=9vRh0vU0U6I

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26.09.2023 10:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=upk2xVhnI90 https://www.youtube.com/watch?v=upk2xVhnI90

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26.09.2023 10:45 Ответить
Я сам трохи з досвідом єдиноборств. Син Кадирова як боєць ніякий. Наприклад при ударах ногами по тому несчастному, його жирна срака живе окремим життям, хоч має бути вкладання в удар. Людина яка має досвід навіть по цьому відео розуміє, що синок ніякий. Спроможний тільки знущатися, хто не не може дати відсіч.
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26.09.2023 10:39 Ответить
До речі, ця "новина" зовсі навіть не новина. Відео було знято ще навесні, але виклали його лише зараз:

*Никиту Журавеля задержали весной в Волгограде после акции с сожжением Корана. Позднее студента доставили в Чечню, где в СИЗО его избил Адам Кадыров".
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26.09.2023 10:52 Ответить
Адам... Це той , якого ***** приголубило??
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26.09.2023 09:56 Ответить
Наследник сдохшего Рамзана
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26.09.2023 10:09 Ответить
Його завжди відрізняло бажання рости не серед однолітків, а серед старших, Джерело:
---
В армії древнього Риму легіонери брали у похід хлопчаків для ...... ну ви зрозуміли для чого.
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26.09.2023 09:58 Ответить
Ну так в нього ж попа мабуть м'якша за овечу
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26.09.2023 10:04 Ответить
Ще раніше таке виховання було й у Лаконіці. Історія пам'ятає, як кашмаріла сусідів маленька непереможна армія Спарти (Спарта=Лаконіка, грецький та римський варіанти назви однієї країни).
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26.09.2023 10:08 Ответить
Та я ж не про історію, я про бажання какдирова "бути серед дорослих".
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26.09.2023 10:13 Ответить
Який херой, вдало наносить стусани тому хто не захищається, і підняв руки.
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26.09.2023 10:00 Ответить
Це раніше був кодекс - не бити лежачого і з піднятими руками. Зараз такого ніде вже немає. Люди звіріють, що там вже за вівцетрахів говорити.
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26.09.2023 10:05 Ответить
Тупа постановка заради піару, в даному випадку через членів родини. Як і постановики із "вибаченнями". Все це було зрежисовано і актрам просто заплатили великі гроші, на які вони погодились щоб піти на приниження
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26.09.2023 10:02 Ответить
"Побив і правильно зробив...",-здорова, прагматична позиція!
Не подобається тобі війна в Україні-спали какдирківця чи його машину. До чого тут Коран?
Ці блохери/пранкери мають власною дупою відчути відповідальність за свої вчинки.
Бо далі з цього "прастова іврейскава мальчіка" може вирости преZEдент, що буде тільки брехати та красти. А мільйони українці будуть розраховуватись за це.
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26.09.2023 10:03 Ответить
Українцям потрібно навчитись думати головою, аналізувати факти, прораховувати майбутні варіанти-наслідки свого вибору. А не вестись на істерики в зомбоящику "реформаторів" саакашвілі, "бідних та чесних" Йуль, диванних полковників гриценків.
Тоді жодне ZE не буде мати шансів на обрання.

А покищо маємо те, що маємо, і пожинаємо плоди діяльності кремлівсько-каломойшиних шісток і мудрого наріду.
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26.09.2023 10:17 Ответить
После того как его отправили в Чечню, этот Журавль написал Кадырову что хочет принять Ислам. Уникальный претендент на премию Дарвина.
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26.09.2023 10:05 Ответить
А шо вівцейоб кадирка ще не крякнув, що коментує "подвіг" свого вилупка?
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26.09.2023 10:06 Ответить
поперше, головного осладона вже нема. і нехер вкидувати, що то чмо, щось говорить.
подруге, ці страшилки для болотних кріпаків. нам своє робить.
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26.09.2023 10:06 Ответить
Не згоден. В рашке миллионы психически больных и слабоумных вроде Треповой или этого Журавля. Надо этим пользоваться.
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26.09.2023 10:13 Ответить
легко бути ММАщиком у поліцейському відділку проти беззахисного дрища. Нехай приїжджає в Україну й тут покаже свій героїзм. Втім, вже були ці овцейоби під Києвом: мало хто повернувся до коханих овець
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26.09.2023 10:07 Ответить
Этому ублюдочному видосику уже месяц наверно. Русня так неуклюже пытается показать, что Кадыров жив ещё.
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26.09.2023 10:08 Ответить
скоро агдам буде казати "своего первого руцкого я отпиндил в 16 лет!". всё в папіка )))
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26.09.2023 10:10 Ответить
Дикий народ, дикие нравы....
Этот папу переплюнет - первого русского убьёт не в 16, а в 15 лет !
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26.09.2023 10:11 Ответить
Конченные
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26.09.2023 10:14 Ответить
Я у баті MMA-шник . Виглядає комічно . Відосик короткий, бо цінитель овець втомився.
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26.09.2023 10:16 Ответить
Що в цьому випадку цікавить? Нічого. Коли здохне кадиров, тоді і пишіть
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26.09.2023 10:17 Ответить
Лошара.Хотб бы непоказывал.Удар ка в детском садике особенно с ноги,лошара лошарой.Овце ....б!
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26.09.2023 10:19 Ответить
На фотках он типичный мамкин пухлячок. Такие всегда стремятся доказать свою мужественность.
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26.09.2023 10:32 Ответить
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера вечером секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев настоял на проведении срочного совещания в режиме видеосвязи с участием президента России Владимира Путина. Кроме Патрушева и Путина в совещании принимали участие ещё три представителя руководства силового блока. Причиной срочного созыва столь представительного коллектива стала обнародованная видеозапись, где сын Рамзана Кадырова избивает Никиту Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана. Видеозапись вызвала не только широкий общественный резонанс, но и возмущение Николая Патрушева, который несмотря на плохое самочувствие президента настоял на необходимости срочного совещания. Фактически Патрушев это совещание и провел, предоставив Путину возможность только поздороваться. Секретарь Совбеза заранее предоставил видеозапись, которую собрался обсудить и все участники совещания, включая президента, ознакомились с ней незадолго до начала общения. Патрушев сразу начал с претензий к Путину, обвинив его в том, что это при попустительстве президента стала возможна така ситуация, когда руководство Чечни открыто игнорирует законы РФ и делает это демонстративно и нагло. Секретарь Совета Безопасности обрушился с жесткой критикой Путина и на протяжении более пятнадцати минут вычитывал президента аргументируя каждый упрёк. Во время выступления Патрушев обращался к Путину на "ты", употребляя по отношению к президенту такие выражения как "надо быть идиотом" и "каким надо быть кретином, чтобы такое допустить". В конце выступления секретарь Совбеза сказал президенту: "Тебе плевать, ты никого не слушаешь, тебя уже практически нет, а нам всё это после тебя разгребать." Путин выслушал Патрушева с поникшим видом и не предоставив больше никому слово, и не высказавшись сам, закрыл совещание. Неприязнь руководства силового блока во главе с Патрушевым к нынешнему руководству Чечни имеет давнюю историю, но Путин всегда уравновешивал ситуацию выступая центром баланса сил. Теперь баланс нарушен, наступает время смуты.
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26.09.2023 10:19 Ответить
Если это правда, про 10 тысяч рублей, то это самая удачная операция СБУ.
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26.09.2023 10:26 Ответить
Це "новина" з сайту "Панорама" котрий на своїй сторінці сповіщає, що правду вони не пишуть а сайт зроблено як розважальний та юморістичний!
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26.09.2023 10:54 Ответить
Навряд чи це правда. Хто зможе підтвердити достовірність цього? Отож.
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26.09.2023 10:26 Ответить
Цілком слушна ситуація

Вони там , у своєму кублі, готові аж сьогодні " кончить" оте гидляве чмо...але няк не вирішать хто буде НАСТУПНИМ ЧМОм

А кадір - всьо .

Ічкерія вже наполовину радіє, наполовину готує " лижі"
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26.09.2023 10:35 Ответить
Це тобі Патрушев розповів чи сам *****? Чи ти там був?
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26.09.2023 10:35 Ответить
канал "генерал свр" розповів. ) а чи правда чи ні, то хз.. побачимо згодом по подіях на Кавказі.
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26.09.2023 10:52 Ответить
Чушь какая-то. Патрушев обссыкается от одного вопроса *****, а тут такое геройство - не верю!
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26.09.2023 10:38 Ответить
Кацапчик із Волгограда - агент СБУ? На більше фантації не вистачило? І з яких це пір небіжчики щось коментують?
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26.09.2023 10:23 Ответить
Ізбив того хто й не буде чинити опір - "справжній чоловік" по версії Кадирова..... кончені нелюди.
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26.09.2023 10:32 Ответить
Орки всегда гордятся всякой х..ней), самая известная: "Бьет, значит любит" ,
В стране маразма собраны все самые низменные обычаи и все остальное.
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26.09.2023 10:40 Ответить
О ЧУДО!!! КАКдиров повстав з мертвих!!! а як хоронили... як хоронили....
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26.09.2023 10:48 Ответить
Повчальний відосік . Кацапські націоналісти від нього буквально озвіріли . Але поки що - лише в тєлєгі . Здається мені , на цьому все і скінчиться . Черговим пшиком .

- Атмосфера для кавказцев по всей России должна стать такой же, как для Журавеля в одной комнате. Встретил распоясавшуюся чурку? Чувствуешь, что сильнее? С друзьями? Домогайся, издевайся, бей. И всё - на камеру. И всё - в сеть. Хотя бы в течение месяца. Тогда всё изменится. Сразу. И прежде чем плеваться на эти слова - подумай. Ведь именно это делают они. Ровно это.
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26.09.2023 10:48 Ответить
😂......

https://t.me/boyarynya_zlonravnova/1819 Боярыня Злонравнова
- И да, нам действительно нужно провести спецоперацию. И эта спецоперация по принуждению мартышек горных ****** к эволюции и прямохождению будет пользоваться широчайшей общественной поддержкой.
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26.09.2023 10:55 Ответить
Лєєєєє урус, бутілька не баюсь, еслі нада насажусь. Рузге вітязь не баіться на шампанская садіться.
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26.09.2023 10:58 Ответить
Після того як зариють у свинячому навозі дирявого ка , його жирного дона вилупка продиравлять пляшкою , да буде так!
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26.09.2023 11:03 Ответить
М.Настрадамус во времени: "Враг в страхе чтобы отступить во ФРАК-И - Ю(одеть одежду для следования к БОГУ), Оставляя крики, вой и беспросветный грабеж оставит шум на земле и море. Религия умерщвлена. Бодрый отправлен в путь, всякая секта поражена". Гмм... - чет ***** не так с религией: - НЕ ТЕМ БАГАМ СЛЮЖИТ!!! Калыров? Зверь способен рождить только зверя и воспитать зверем, БОГ РАЗРЕШИЛ ОХОТУ, САФАРИ НА ЗВЕРЯ. АРХ М
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26.09.2023 11:07 Ответить
Бить человека, который не может сопротивляться, априори - низость.

Понимаю - турнир, правила, шансы. В чем достоинство - избивать человека, который не может ответить? Может ли быть доблестью эдакое глумление, когда за тобой охрана, защита, когда отгрести легче, чем иметь последствия сопротивлению?

Так Мужчины не поступают.
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26.09.2023 11:28 Ответить
Очень интеллигентный человек, прямо как папа.😅
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26.09.2023 12:29 Ответить
постановочное видео для держания рабов в узде
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26.09.2023 12:35 Ответить
ещё ни одна боксёрская груша не смогла победить ни одного барана из отары тиктокеров кадыровцев... и одноклеточные дебилы очень гордятся этим
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26.09.2023 12:38 Ответить
Україна відбудеться тоді, коли діти де3,14здатів ВЗРади України і урядовців будуть поступати подібним чином із "слугами мацковського сатанату " в Україні.Подаючи приклад народу України.як відстоювати національні інтереси України і українську церкву
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26.09.2023 13:05 Ответить
ТОЛСТЯК КОРОТЫШ МЕШОК С ДЕРЬМОМ
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26.09.2023 13:19 Ответить
Срана постановка.
1) овцейоб зовсім не вміє бити і розтяжки ніякої,
2) як тут вже зазначалося - всі удари в блок
3) придивіться на останню подачу в вухо в самому кінці - дирка робив її розчепіреною ладошкою. Хотів би нашкодити - бив би кулаком і ніякого райдужного пояса з ММА не треба шоб до цього додуматися. Він шо, поцарапати його хотів, як дівка?
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26.09.2023 14:20 Ответить
то це чучело перед цім у кацапа відсмоктало, щоб той піддався.
овцейоби срані
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26.09.2023 14:45 Ответить
 
 