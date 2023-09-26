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Новости Видео Война
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Пожилые супруги Красюки из уничтоженной оккупантами Попасной помогают ВСУ: "И сетки плетем и коврики вяжем - хоть немного для нашей армии". ВИДЕО

Пожилые супруги Красюки - Иван и Евгения из уничтоженной оккупантами Попасной на Луганщине, эвакуировавшись в более безопасное место, активно приобщились к помощи украинским воинам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в волонтерском центре берутся за любую работу, которая приносит пользу украинским воинам на передовой и мечтают о возвращении домой.

"У пожилых супругов война забрала дом. Евгения Красюк и Иван Красюк потеряли все. Но помогают ВСУ в волонтерском центре и мечтают вернуться домой. Люди, которые родились с Украиной в сердце. Свобода у нас в крови. Низкий поклон!" - говорится в комментарии к видео, опубликованном в соцсетях.

Смотрите: 82-летняя Ольга Подвернюк из села Веселое на Волыни печет хлеб для бойцов и передает его на фронт через волонтеров. ВИДЕО

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пенсионеры (837) волонтеры (2634) Луганская область (6496)


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стаття для тих, хто квакає, що в лугандоні всі однакові
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26.09.2023 11:20 Ответить
Зє теж не всі українці одностайно обирали.
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26.09.2023 11:30 Ответить
Величезна подяка таким людям.
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26.09.2023 11:23 Ответить
Дякую вам, Люди! Слава Україні!
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26.09.2023 11:50 Ответить
Скумбріє по вісім, бери приклад!
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26.09.2023 11:51 Ответить
Дякую! Будьте здорові!
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26.09.2023 15:26 Ответить
Що таке коврики?
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26.09.2023 15:47 Ответить
Це не для тупих земізків.
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26.09.2023 16:43 Ответить
Низький уклін і велика подяка вам.
Українці не переможні.
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26.09.2023 16:42 Ответить
 
 