Пожилые супруги Красюки из уничтоженной оккупантами Попасной помогают ВСУ: "И сетки плетем и коврики вяжем - хоть немного для нашей армии". ВИДЕО
Пожилые супруги Красюки - Иван и Евгения из уничтоженной оккупантами Попасной на Луганщине, эвакуировавшись в более безопасное место, активно приобщились к помощи украинским воинам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в волонтерском центре берутся за любую работу, которая приносит пользу украинским воинам на передовой и мечтают о возвращении домой.
"У пожилых супругов война забрала дом. Евгения Красюк и Иван Красюк потеряли все. Но помогают ВСУ в волонтерском центре и мечтают вернуться домой. Люди, которые родились с Украиной в сердце. Свобода у нас в крови. Низкий поклон!" - говорится в комментарии к видео, опубликованном в соцсетях.
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