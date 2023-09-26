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Оккупанты на легковушке протаранили свою "буханку", убегая от снарядов украинских артиллеристов. ВИДЕО

Оккупанты, убегая на легковушке от артиллерийских обстрелов, протаранили свой же автомобиль УАЗ, который оказался на их пути.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ДТП на поле боя заснял украинский беспилотник. В результате столкновения один оккупант получил ранения и не смог сам двигаться.

Смотрите: Денацификация 205-й бригады ВС РФ сводным отрядом СБУ Крыма и Силами обороны Украины. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) ДТП (7673) боевые действия (4049)


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Топ комментарии
+5
Та там після вибуху Нива перетворилася на безпілотник з екіпажем.
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26.09.2023 12:04
+5
5 звезд за краш-тест
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26.09.2023 12:11
+5
И как всегда ни одного гаишника рядом.
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26.09.2023 12:16
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ой, а де оті коментатори, що дуже топлять за поранених підарів?
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26.09.2023 11:56 Ответить
Баклани тягнуть овоча.
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26.09.2023 11:57 Ответить
Та там після вибуху Нива перетворилася на безпілотник з екіпажем.
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26.09.2023 12:04 Ответить
5 звезд за краш-тест
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26.09.2023 12:11 Ответить
И как всегда ни одного гаишника рядом.
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26.09.2023 12:16 Ответить
😂😂😂🤡🖕
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26.09.2023 14:06 Ответить
он думал что он Гастелло и пошел на таран биндеровской буханки )) оказалась своя ))
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26.09.2023 14:12 Ответить
Сдачу прав провалил
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26.09.2023 14:25 Ответить
Нехай скажуть спасибі, що "буханка" була не на ручнику.
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26.09.2023 16:20 Ответить
Гастелло !!!
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26.09.2023 18:18 Ответить
 
 