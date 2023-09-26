Оккупанты на легковушке протаранили свою "буханку", убегая от снарядов украинских артиллеристов. ВИДЕО
Оккупанты, убегая на легковушке от артиллерийских обстрелов, протаранили свой же автомобиль УАЗ, который оказался на их пути.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ДТП на поле боя заснял украинский беспилотник. В результате столкновения один оккупант получил ранения и не смог сам двигаться.
Топ комментарии
+5 Colt
показать весь комментарий26.09.2023 12:04
+5 Nick Nemo
показать весь комментарий26.09.2023 12:11
+5 Павел Орехов #471317
показать весь комментарий26.09.2023 12:16
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий26.09.2023 11:56 Ответить Мне нравится 2
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий26.09.2023 11:57 Ответить Мне нравится 4
Colt
показать весь комментарий26.09.2023 12:04 Ответить Мне нравится 5
Nick Nemo
показать весь комментарий26.09.2023 12:11 Ответить Мне нравится 5
Павел Орехов #471317
показать весь комментарий26.09.2023 12:16 Ответить Мне нравится 5
vadik kut
показать весь комментарий26.09.2023 14:06 Ответить Мне нравится 0
Vladimir Cherkasov
показать весь комментарий26.09.2023 14:12 Ответить Мне нравится 1
Mister ATACMS
показать весь комментарий26.09.2023 14:25 Ответить Мне нравится 0
Colt
показать весь комментарий26.09.2023 16:20 Ответить Мне нравится 0
Володимир Ярощук #452835
показать весь комментарий26.09.2023 18:18 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль