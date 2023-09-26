Оккупанты на легковушке протаранили свою "буханку", убегая от снарядов украинских артиллеристов. ВИДЕО

Оккупанты, убегая на легковушке от артиллерийских обстрелов, протаранили свой же автомобиль УАЗ, который оказался на их пути.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ДТП на поле боя заснял украинский беспилотник. В результате столкновения один оккупант получил ранения и не смог сам двигаться.

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