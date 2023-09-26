Охваченный огнем, подбитый российский танк на полном ходу заезжает в пруд. ВИДЕО
Бойцы 44-й отдельной артбригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили вражеский танк в селе Новопрокоповка на Запорожье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликован в соцсетях. На записи видно, что взорвавшись, танк продолжает свое движение и с разгона заезжает в пруд.
"Тернопольские артиллеристы 44-й отдельной бригады ВСУ во время боев по освобождению населенного пункта Новопрокоповка поразили российский танк с помощью 155-мм боеприпаса дистанционного противоброневого минирования "RAAM". Танк почувствовал себя амфибией, но ненадолго", - пишет в комментарии автор.
RААМ – это артиллерийский снаряд, разбрасывающий противотанковые мины на пути возможного продвижения танков и других боевых машин противника.
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але хтось пояснить, то був 155мм снаряд чи він на міну наїхав????
може хтось рузуміється на цьому, поясніть
RААМ - це артилерійський снаряд, який розкидає протитанкові міни на шляху можливого просування танків та інших бойових машин супротивника."
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дякую за інфу
гарного вечора
Прислів'я в дії - "Кому суждено сгореть, тот не утонет"
а як є - то вони вони в корчах позаздрять мертвим...
от такі в нас квитки на квартири для руснявих на всіх холмах Київа - щє є бажаючі?
так є русняві-бажаючі чи можна покурити?
В море ветер, в море буря, в море воют ураганы,
В синем море тонут лодки и большие корабли.
Корабли на дно уходят с якорями, парусами
На морской песок роняя золотые сундуки.
Золотые сундуки.
в яких страшних
муках подихають іхні співвітчизники в нашій краіні ?
От якого х@ ра вони пхаються до нас , щоб здохнути ?
іван на печі катався....
схоже
і дим з дула як з комена..
казково гарно
ЩО НЕ КАЖИ А ВМІЮТЬ КАЦАПИ ГОРІТИ.