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Охваченный огнем, подбитый российский танк на полном ходу заезжает в пруд. ВИДЕО

Бойцы 44-й отдельной артбригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили вражеский танк в селе Новопрокоповка на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликован в соцсетях. На записи видно, что взорвавшись, танк продолжает свое движение и с разгона заезжает в пруд.

"Тернопольские артиллеристы 44-й отдельной бригады ВСУ во время боев по освобождению населенного пункта Новопрокоповка поразили российский танк с помощью 155-мм боеприпаса дистанционного противоброневого минирования "RAAM". Танк почувствовал себя амфибией, но ненадолго", - пишет в комментарии автор.

RААМ – это артиллерийский снаряд, разбрасывающий противотанковые мины на пути возможного продвижения танков и других боевых машин противника.

Автор: 

танк (2256) уничтожение (6923) 44 артиллерийская бригада (35)


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Топ комментарии
+28
Срані виродки загадили і рибалку і ліси...
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26.09.2023 13:20
+22
Посмаження вийшло вишикуване. Бачу добре піджарило що аж втопитися захотілося
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26.09.2023 13:18
+18
інерція, фізіка - там живих нема...
а як є - то вони вони в корчах позаздрять мертвим...
от такі в нас квитки на квартири для руснявих на всіх холмах Київа - щє є бажаючі?
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26.09.2023 13:29
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Посмаження вийшло вишикуване. Бачу добре піджарило що аж втопитися захотілося
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26.09.2023 13:18 Ответить
топився танк вже сам, орки в той час вже жарились....
але хтось пояснить, то був 155мм снаряд чи він на міну наїхав????
може хтось рузуміється на цьому, поясніть
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26.09.2023 15:26 Ответить
"Тернопільські артилеристи 44-ї окремої бригади ЗСУ під час боїв по звільненню населеного пункту Новопрокопівка уразили російський танк за допомогою 155-мм ********** дистанційного протиброньового мінування «RAAM». Танк відчув себе амфібією, але ненадовго.

RААМ - це артилерійський снаряд, який розкидає протитанкові міни на шляху можливого просування танків та інших бойових машин супротивника."

https://t.me/ButusovPlus/5173
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26.09.2023 19:15 Ответить
ок.
дякую за інфу
гарного вечора
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26.09.2023 19:32 Ответить
Щось загоряння не схоже на протитанкову міну вагою 2 кг.
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26.09.2023 22:37 Ответить
чому? а на що схоже? і чи є різниця як горить бк від міни, від ПТРК, від кумулятивного снаряда, чи просто грантаи в люк?
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27.09.2023 07:31 Ответить
Срюскаі чаю закипятили..
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26.09.2023 13:18 Ответить
Юшку зварили
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26.09.2023 13:38 Ответить
щі )))
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26.09.2023 14:00 Ответить
Бувають щі з риби чи цапів??))
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26.09.2023 15:02 Ответить
Щі, хоч лапті полощі. 😂
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26.09.2023 17:05 Ответить
Так шашлик не згорів?
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26.09.2023 13:19 Ответить
Срані виродки загадили і рибалку і ліси...
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26.09.2023 13:20 Ответить
Нездари,навіть втопитись не змогли по-людськи
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26.09.2023 13:22 Ответить
сруцкій ваєний танк,пішов шукати руцкій ваєний кАрабєль,,),
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26.09.2023 13:23 Ответить
техніка орків у Новопрокопівці не має захисту
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26.09.2023 13:23 Ответить
Це ближче до с.Копані
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26.09.2023 15:05 Ответить
Це Новопрокопівка



Прислів'я в дії - "Кому суждено сгореть, тот не утонет"
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26.09.2023 16:43 Ответить
Фарширований смаженим м'ясом ))) На момент занурювання 99% там вже живих тварюк не було )
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26.09.2023 13:24 Ответить
Танком ловлять рибу
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26.09.2023 13:24 Ответить
Це "************ система пожежогасіння" - автопілот бере керування на себе та веде машину до найближчого водоймища згідно Google Maps для гасіння вогню, але...... не допомогло!
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26.09.2023 13:26 Ответить
Как не помогло? Если мина взорвалась под ним, снизу открылся противопожарный канал, просто сверху не видно!
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26.09.2023 20:27 Ответить
інерція, фізіка - там живих нема...
а як є - то вони вони в корчах позаздрять мертвим...
от такі в нас квитки на квартири для руснявих на всіх холмах Київа - щє є бажаючі?
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26.09.2023 13:29 Ответить
Цим покидькам напевне в Одесу хотілося, море любили.
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26.09.2023 14:00 Ответить
за хату на Борщагі будете палати медленніше...
так є русняві-бажаючі чи можна покурити?
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26.09.2023 13:34 Ответить
Судячи з твоїх постів "discovery" окрім квартири у Києві, мабуть зруйнованої, мститися рашистам немає за що?! Все інше то "дрібниці"???!!!
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26.09.2023 13:39 Ответить
не суди судьйо, одна з тих мілліарда смерек шо буба виростить прямо над асфальтом - точно твоя... - краєвид? - закачаєшся,,,
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26.09.2023 13:44 Ответить
Специфічна система пожежогасіння.
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26.09.2023 13:35 Ответить
Как завещал кремлефюрер: "С пожаром мы будем бороться потопом! Загорится сортир - и сортир весь обмочим!"
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26.09.2023 13:36 Ответить
коропів шкода...
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26.09.2023 13:39 Ответить
раки будуть вже вечерять не просто так, чим бог послав, а світським блюдом "жаркоє по рюські")
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26.09.2023 13:42 Ответить
Система экстренного пожаротушения в действии
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26.09.2023 13:46 Ответить
...и 3,14Zдец машине боевой
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26.09.2023 16:57 Ответить
Пишуть *розкидана*міна,а чому загорілась башта,чи якраз *розкидували*.
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26.09.2023 13:53 Ответить
Та хоч метеорит, головне - результат.
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26.09.2023 14:01 Ответить
Міна пробила дно танка і підпалило БК.
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26.09.2023 14:08 Ответить
Відкрий ТТХ дані цього снаряда і почитай
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26.09.2023 15:30 Ответить
Трохи не дотягнув до крєйсєра моцкви, то ставок а він у морі.

В море ветер, в море буря, в море воют ураганы,
В синем море тонут лодки и большие корабли.
Корабли на дно уходят с якорями, парусами
На морской песок роняя золотые сундуки.
Золотые сундуки.
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26.09.2023 14:16 Ответить
Невже кацапи , які ще не задіяні в цій війні , не бачать
в яких страшних
муках подихають іхні співвітчизники в нашій краіні ?

От якого х@ ра вони пхаються до нас , щоб здохнути ?

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26.09.2023 14:24 Ответить
то нас же нема, ми видумані,,, кацапня хоче в цьому пересвідчитись) ну, що ти кацап, велкам ту хел)
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26.09.2023 14:40 Ответить
Колего, хіба Ви вже встигли забути про "феномен Чорнобаївки"?
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26.09.2023 19:50 Ответить
Що не згоріло, те втопилось
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26.09.2023 14:41 Ответить
курва,рашистські нелюди і "українським карасям з платвою не дають спокою" падли,щоб Ви в озері із кипяченою смолою всі до єдиного опинилися
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26.09.2023 14:50 Ответить
А раки жареную кацапню едят?
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26.09.2023 14:57 Ответить
а пам"ятаєте,?????
іван на печі катався....
схоже
і дим з дула як з комена..
казково гарно
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26.09.2023 15:28 Ответить
Українськи ставки не гасять пожежу ворожих танків. Слава ЗСУ!
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26.09.2023 15:42 Ответить
Що згоріло те не втоне?
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26.09.2023 15:52 Ответить
Нова кацапська система пожежогасіння спрямовує машину у найближчу водойму.
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26.09.2023 15:57 Ответить
Красіво і феєрічно.
ЩО НЕ КАЖИ А ВМІЮТЬ КАЦАПИ ГОРІТИ.
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26.09.2023 15:58 Ответить
Як казали у нас "зєльониє" -- какая разніца, он сгарєл ілі утанул ! Да хоть би і павєсілся !!!
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26.09.2023 18:14 Ответить
А він кмітливий. Думав що загасить полум'я в ставку, та не здогадувався що згорить ,доки доїде.
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26.09.2023 21:22 Ответить
Это у командира танка подгорело, когда в шлемофоне заиграл Гимн Украины и танк на пердёжной тяге заехал в озеро
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26.09.2023 22:19 Ответить
Невже той самий "альоша" знову відмітився?
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26.09.2023 22:29 Ответить
 
 