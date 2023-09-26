Охваченный огнем, подбитый российский танк на полном ходу заезжает в пруд. ВИДЕО

Бойцы 44-й отдельной артбригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили вражеский танк в селе Новопрокоповка на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликован в соцсетях. На записи видно, что взорвавшись, танк продолжает свое движение и с разгона заезжает в пруд.

"Тернопольские артиллеристы 44-й отдельной бригады ВСУ во время боев по освобождению населенного пункта Новопрокоповка поразили российский танк с помощью 155-мм боеприпаса дистанционного противоброневого минирования "RAAM". Танк почувствовал себя амфибией, но ненадолго", - пишет в комментарии автор.

RААМ – это артиллерийский снаряд, разбрасывающий противотанковые мины на пути возможного продвижения танков и других боевых машин противника.