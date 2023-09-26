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Новости Видео Война
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Уцелевший вражеский минометчик убегает с позиции, в которую попал украинский дрон. ВИДЕО

Бойцы подразделения Signum поразили позицию вражеского минометного расчета с помощью дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что дрон попал в место хранения минометных боеприпасов. На позиции было четыре оккупанта. Один из них на четвереньках выскочил из укрытия и стал убегать. Судьба трех других неизвестна.

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Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) дроны (3917)


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Сваіх нє бросаєм.
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26.09.2023 15:02 Ответить
нічо так дрантя розліталось.
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26.09.2023 15:10 Ответить
Де арта? Дрон міг не пошкодити міномет.
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26.09.2023 15:32 Ответить
Аж раптом *******...
- підгоріли трусєля!
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26.09.2023 16:29 Ответить
Аж рубашка завернулася.....
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26.09.2023 19:31 Ответить
Ото в них прімус обєд готував... Гасову кєросінку треба!
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26.09.2023 22:26 Ответить
 
 