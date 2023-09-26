Уцелевший вражеский минометчик убегает с позиции, в которую попал украинский дрон. ВИДЕО

Бойцы подразделения Signum поразили позицию вражеского минометного расчета с помощью дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно, что дрон попал в место хранения минометных боеприпасов. На позиции было четыре оккупанта. Один из них на четвереньках выскочил из укрытия и стал убегать. Судьба трех других неизвестна.

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