Осетин-оккупант жалуется на нацистские взгляды этнических россиян в армии РФ: "Чурка ты #баная! Россия для русских" говорят, а потом нас избили прикладами". ВИДЕО
Осетин-оккупант записал видеоролик, в котором рассказал об издевательствах и нацистских взглядах этнических россиян в армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант рассказывает о его задержании подразделением военной полиции. По его словам, задержание сопровождалось избиениями и унижениями.
"Я думал нацисты по ту сторону. Оказывается, нацисты среди нас. Нас как свиней положили лицами на пол. Били прикладами", – рассказывает он о задержании.
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+49 Viktor Гайдук
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+34 Dmitry Begemotovich
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+25 vv vv #539578
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Якщо ти прокацаплений, у сенсі - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC шовінізму , то це твої особисті проблеми. Так, на відео - ворог, окупант, що прийшов на нашу землю але навіть це не не змушує людину ставати шовіністом.
Та похх...
чурка ти @обана! Ти нахіба в Україну приперлося?!
https://www.youtube.com/watch?v=fG032QeR-Ng Солдаты Дыры: выбор, который предстоит сделать каждому
а чого чеченця не побили? 🍿🤔
У него с дружбанами оружие в руках а их е..... эээээ, лупят в рот и в жопу.
ти же гандонище предал своих и воюеш завласть которая уничтожала твой народ и тебя називает чуркой., воюй дальше, шакал.
подохнеш в Украине и на одного чурку станет меньше.
настоящиє горци воюют за Украину
а за орков, тупые, безмозглие чурки
Домен: эукариоты.
Царство: животные.
Тип: хордовые.
Класс: млекопитающие.
Отряд: приматы.
Подотряд: иронгутанги.
Семейство: иронгутанг тупорылый.
саме їхні предки разом із слов'янами та тюрками (козак Мамай) стали основою української нації
предків осетинів звали сармати і їхнє плем'я аорсів (русів) жило на дніпровському острові Аортанія
тобто осетин в армії окупантів прийшов на свою стародавню Батьківщину
такі осетини гірші за зрадників - вони вбивці своєї матері
і вони до речі християни
Пусть они на Гиркина сейчас посмотрят.
Отакий він кругообіг москальських **@них чурок у природі... Скоріш вже перебийте
одне одного, чуркі москальські **@аниє і будьте ви прокляті ло останнього вашого
коліна, виродки...
По-друге - базар не синхронізований з відео.
Під любого відпижженого персонажа - озвучкою справиться хто небудь.
Работайте братья.