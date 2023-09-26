РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14141 посетитель онлайн
Новости Видео Война
14 195 53

Осетин-оккупант жалуется на нацистские взгляды этнических россиян в армии РФ: "Чурка ты #баная! Россия для русских" говорят, а потом нас избили прикладами". ВИДЕО

Осетин-оккупант записал видеоролик, в котором рассказал об издевательствах и нацистских взглядах этнических россиян в армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант рассказывает о его задержании подразделением военной полиции. По его словам, задержание сопровождалось избиениями и унижениями.

"Я думал нацисты по ту сторону. Оказывается, нацисты среди нас. Нас как свиней положили лицами на пол. Били прикладами", – рассказывает он о задержании.

Смотрите: Россиянка о пляже в элитном районе Москвы: "Это п#здец! Ни одной русской рожи! В воду не полезу - еще гонорею от этих чурок подцепишь". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) нацизм (347) рашизм (98)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+49
А чё ж ты **** украинцев убивать попёрся? Чё ж ты русню не мочишь?
показать весь комментарий
26.09.2023 15:12
+34
Дебил такой. Столько лет прожил а что в рашке все друг друга ненавидят - не знал? Реально тупой...
показать весь комментарий
26.09.2023 15:13
+25
Куди плакати?
показать весь комментарий
26.09.2023 15:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Куди плакати?
показать весь комментарий
26.09.2023 15:12 Ответить
В платочек.
показать весь комментарий
27.09.2023 09:07 Ответить
А чё ж ты **** украинцев убивать попёрся? Чё ж ты русню не мочишь?
показать весь комментарий
26.09.2023 15:12 Ответить
бо чурка є чурка
показать весь комментарий
26.09.2023 16:25 Ответить
"чурки" - існують для росіян, а не для українців.
Якщо ти прокацаплений, у сенсі - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC шовінізму , то це твої особисті проблеми. Так, на відео - ворог, окупант, що прийшов на нашу землю але навіть це не не змушує людину ставати шовіністом.
показать весь комментарий
26.09.2023 19:16 Ответить
Рос.каналы пишут шо осетина и еще двоих военная полиция отхерячила по заявлению местной женщины (Токмак) об "сэксуальных действиях в отношении ее детей".
показать весь комментарий
27.09.2023 09:11 Ответить
Ти не квакай, чурка, а иди служи русским хазяевам.
показать весь комментарий
26.09.2023 15:13 Ответить
Дебил такой. Столько лет прожил а что в рашке все друг друга ненавидят - не знал? Реально тупой...
показать весь комментарий
26.09.2023 15:13 Ответить
Тут взагалі інший звук наклали на відео
показать весь комментарий
26.09.2023 15:13 Ответить
Та да, полное несовпадение звука и видео.
показать весь комментарий
26.09.2023 15:45 Ответить
перейдите лохи на канал Бутусава и посмотрите...
показать весь комментарий
26.09.2023 15:56 Ответить
в ТГ у Бутусова є це відео, там все норм..то трабл коли перезаливали...
показать весь комментарий
26.09.2023 15:55 Ответить
Таке буває, коли звук випереджає відео на секунди. Звукорежисери це називають "розсинхрон".
показать весь комментарий
26.09.2023 16:07 Ответить
Шукай позитив! Не трахнули? А могли. Наступного разу - це відбудеться, тому здавайся потенційний сідор
показать весь комментарий
26.09.2023 15:13 Ответить
Вах!
Та похх...
показать весь комментарий
26.09.2023 15:13 Ответить
Усе правильно рашистський кацап тобі сказав:
чурка ти @обана! Ти нахіба в Україну приперлося?!
показать весь комментарий
26.09.2023 15:16 Ответить
награда нашла гєроєв-а кстаті дє защітнік всєх мусульман рамзанка диров і єво тік ток войска чьо нє прішлі на помощь,а усралісь навєрна...
показать весь комментарий
26.09.2023 15:16 Ответить
не пожалейте пол часа времени - посмотрите видео - оно того стоит....
https://www.youtube.com/watch?v=fG032QeR-Ng Солдаты Дыры: выбор, который предстоит сделать каждому
показать весь комментарий
26.09.2023 15:18 Ответить
Чурка ты **@ная,твою страну окупировали кацапы,а ты вместо того,что бы её освобождать и защищать пришел с теми же кацапами захватывать Украину.Мразь.
показать весь комментарий
26.09.2023 15:18 Ответить
Диви яка бубочка, все життя жив серед орків і не в курсі, як орки ставляться до орків. Дивина.
показать весь комментарий
26.09.2023 15:22 Ответить
у мене сумніви до цього відео. Чому він не в солдатський одежи? артікуляція губ не совпадає з текстом. і де ця чурка знаходиться, коли писав це відіо? щось не так. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
26.09.2023 15:24 Ответить
ти не "Чурка ты #баная", ти "Тупая #баная чурка"
показать весь комментарий
26.09.2023 15:24 Ответить
А русские, это что за национальность?
показать весь комментарий
26.09.2023 15:26 Ответить
єто диагноз
показать весь комментарий
26.09.2023 15:42 Ответить
Русские - это не национальность, а состав преступления.
показать весь комментарий
26.09.2023 16:11 Ответить
Виїбаная русня після анальної взбучки від кадировців вирішила іншим нагадати хто в країні є справжні хозяї ))
показать весь комментарий
26.09.2023 15:26 Ответить
Христоматійно риторичне питання:
а чого чеченця не побили? 🍿🤔
показать весь комментарий
26.09.2023 15:27 Ответить
і тут йому внутрішній голос і каже "вырвешся - спили мушку!" ))
показать весь комментарий
26.09.2023 15:28 Ответить
Ну, ежели по жизни чурка был, чурка есть, то чуркой и останется "для ггузских", Лижите зад еврея *****, раз мозгов нет - просрали. Какая цена быдла которое терпит тирана? - НУЛЬ. АРХ М
показать весь комментарий
26.09.2023 15:31 Ответить
Окуительно красивая история…только у кого не спроси никто не может ответить на Казалось бы простой вопрос а кто такой вообще этот русский…ни куска земли своей даже в роССии ни паспорта…смесь бульдога с носорогом.
показать весь комментарий
26.09.2023 15:33 Ответить
На расєї бояться і поважають тих, хто першого росіяніна в 16 років ****. А це раб.
показать весь комментарий
26.09.2023 15:34 Ответить
Овечка в шкуре волка.
показать весь комментарий
26.09.2023 15:39 Ответить
В тебе в руках автомат та тебе обзивали та избили.... Гордості ноль.
показать весь комментарий
26.09.2023 15:42 Ответить
Настоящий джигит! Гордый горец!
У него с дружбанами оружие в руках а их е..... эээээ, лупят в рот и в жопу.
показать весь комментарий
26.09.2023 15:54 Ответить
Навіщо ти чурка прийшов в чужу країну воювати за імперію зла ?
показать весь комментарий
26.09.2023 15:45 Ответить
Я не разбираюсь в сортах говна - есть ли вообще разница между узкими и чурками?
показать весь комментарий
26.09.2023 15:51 Ответить
а предателей не любит никто и даже орки
ти же гандонище предал своих и воюеш завласть которая уничтожала твой народ и тебя називает чуркой., воюй дальше, шакал.
подохнеш в Украине и на одного чурку станет меньше.
настоящиє горци воюют за Украину
а за орков, тупые, безмозглие чурки
показать весь комментарий
26.09.2023 15:52 Ответить
Осетины сами себя называют "ирон", исходя из теории Дарвина и научной классификации они относятся к"

Домен: эукариоты.

Царство: животные.

Тип: хордовые.

Класс: млекопитающие.

Отряд: приматы.
Подотряд: иронгутанги.

Семейство: иронгутанг тупорылый.
показать весь комментарий
26.09.2023 15:52 Ответить
Хіба це осетин? Кишенькова собачка Путіна і Ко. Справжні осетини, та і взагалі кавказці, взяли б зброю в руки і вирішили питання радикально. А оці собачки здатні лише гавкати в ТікТоках і дохнути "во славу Путіна і Кремля" на чужій для них війні.
показать весь комментарий
26.09.2023 15:53 Ответить
это тебя еще не били за кадырова-младшего. а будут, обязательно. тебе понравится.
показать весь комментарий
26.09.2023 16:00 Ответить
Почему как со скотиной ?
показать весь комментарий
26.09.2023 16:01 Ответить
осетини якраз не знають історії
саме їхні предки разом із слов'янами та тюрками (козак Мамай) стали основою української нації
предків осетинів звали сармати і їхнє плем'я аорсів (русів) жило на дніпровському острові Аортанія
тобто осетин в армії окупантів прийшов на свою стародавню Батьківщину
такі осетини гірші за зрадників - вони вбивці своєї матері

і вони до речі християни
показать весь комментарий
26.09.2023 16:06 Ответить
Осетия, это ранее дэнэрэ?
Пусть они на Гиркина сейчас посмотрят.
показать весь комментарий
26.09.2023 16:15 Ответить
чурка вона і в Африке чурка
показать весь комментарий
26.09.2023 16:55 Ответить
Як жалісливо розповідає, сльози душать, від сміху, але додивився до кінця.
показать весь комментарий
26.09.2023 17:04 Ответить
Яка прикрість.
показать весь комментарий
26.09.2023 17:11 Ответить
Одні москальські чуркі **@ниє дали люлєй іншим москальським чуркам **@ним...
Отакий він кругообіг москальських **@них чурок у природі... Скоріш вже перебийте
одне одного, чуркі москальські **@аниє і будьте ви прокляті ло останнього вашого
коліна, виродки...
показать весь комментарий
26.09.2023 17:11 Ответить
По-перше - мені пофіг на тих хто проти нас.
По-друге - базар не синхронізований з відео.
Під любого відпижженого персонажа - озвучкою справиться хто небудь.
показать весь комментарий
26.09.2023 17:15 Ответить
Идёшь на канал Бутусова и там смотришь. Вопрос озвучки моментально снимается
показать весь комментарий
26.09.2023 17:37 Ответить
Избили вас прикладами, выродок? Жаль что не поубивали нахер
показать весь комментарий
26.09.2023 17:32 Ответить
Мало дали ! Треба попросити, щоб наступного разу взагалі прикінчили ! І головне -- вони правду сказали що ти чурка є...ая !
показать весь комментарий
26.09.2023 17:52 Ответить
Чурка, такая же национальность, как и русские. Любого у которого нет национальной гордости, они называют чурками. Был бы осетин, то взял бы в руки оружие, а не камеру. А так все правильно-чурка ******.
показать весь комментарий
26.09.2023 18:15 Ответить
Он правильно сказал "как со свиньями" - они и есть свиньи, по другому с ними нельзя.
Работайте братья.
показать весь комментарий
26.09.2023 19:17 Ответить
 
 