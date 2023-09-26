Осетин-оккупант жалуется на нацистские взгляды этнических россиян в армии РФ: "Чурка ты #баная! Россия для русских" говорят, а потом нас избили прикладами". ВИДЕО

Осетин-оккупант записал видеоролик, в котором рассказал об издевательствах и нацистских взглядах этнических россиян в армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант рассказывает о его задержании подразделением военной полиции. По его словам, задержание сопровождалось избиениями и унижениями.

"Я думал нацисты по ту сторону. Оказывается, нацисты среди нас. Нас как свиней положили лицами на пол. Били прикладами", – рассказывает он о задержании.

Смотрите: Россиянка о пляже в элитном районе Москвы: "Это п#здец! Ни одной русской рожи! В воду не полезу - еще гонорею от этих чурок подцепишь". ВИДЕО