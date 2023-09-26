Минобороны РФ показало якобы "живого" командующего ЧФ РФ Соколова на заседании. ВИДЕО
Министерство обороны страны-агрессора показало командующего Черноморским флотом Виктора Соколова на военном совещании. Ранее о его ликвидации сообщили ССО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков в комментариях росСМИ заявил, что у него нет информации о ликвидации командующего Черноморским флотом Соколова.
Через несколько минут после этого Минобороны РФ обнародовало фото с военного совещания, на одном из которых видно изображение Соколова на экране. Минобороны страны-оккупанта также опубликовало видео с совещания. На нем Соколов сидит неподвижно, а через несколько секунд у него вдруг появляются очки.
Напомним, 22 сентября 2023 года штаб Черноморского флота РФ был поражен ракетами. После того в сооружении возник пожар.
Оккупанти заявили об одном ликвидированном, (а впоследствии пропавшем без вести) россиянине.
Силы специальных операций заявили в результате удара был ликвидирован командующий ЧФ РФ Виктор Соколов.
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Саме цей ви@лядок віддавав прямі накази гатити по Україні рашистськими калібрами, оніксами, шахедами, с300, застосовувати чефе та рашистських літунів чефе проти України.
Слава ЗСУ!
- Люба, Жан Маре помер.
- Та ні - він же ворушиться! (с)
Як завжди, розраховано на дурнів.
- Такі да! Только нє в рулєтку, а в покер. І нє міліон, а сто баксов. І нє виіграл, а проиграл.
буба...
хомяк ніяк не напхаєтся.....
скоро і ми до цього прийдемо - наш зелений ідіот щє і ***** по брехні перевершить...
А сколько минут требуется человеку пользующемуся очками чтобы их надеть?
Раптом, это когда в непрерывно наблюдаемом кадре на последних миллисекундах текущей секунды очков нет, а на первых следующей секунды - хоп! - и уже есть.
Слабоват аргумент. Нужно бы видео где он непрерывно находился бы в кадре примерно с минуту-секунд 40.