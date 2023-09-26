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Минобороны РФ показало якобы "живого" командующего ЧФ РФ Соколова на заседании. ВИДЕО

Министерство обороны страны-агрессора показало командующего Черноморским флотом Виктора Соколова на военном совещании. Ранее о его ликвидации сообщили ССО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков в комментариях росСМИ заявил, что у него нет информации о ликвидации командующего Черноморским флотом Соколова.

Через несколько минут после этого Минобороны РФ обнародовало фото с военного совещания, на одном из которых видно изображение Соколова на экране. Минобороны страны-оккупанта также опубликовало видео с совещания. На нем Соколов сидит неподвижно, а через несколько секунд у него вдруг появляются очки.

Минобороны РФ показало якобы живого командующего ЧФ РФ Соколова на заседании 01
Минобороны РФ показало якобы живого командующего ЧФ РФ Соколова на заседании 02
Минобороны РФ показало якобы живого командующего ЧФ РФ Соколова на заседании 03

Также читайте: Черноморский флот без командующего "напоминает курицу, бегающую без головы", - спикер ВМС Плетенчук

Напомним, 22 сентября 2023 года штаб Черноморского флота РФ был поражен ракетами. После того в сооружении возник пожар.

Оккупанти заявили об одном ликвидированном, (а впоследствии пропавшем без вести) россиянине.

Силы специальных операций заявили в результате удара был ликвидирован командующий ЧФ РФ Виктор Соколов.

Читайте: Атаки на Черноморский флот РФ снизили способность россиян обеспечивать фактическую блокаду украинских портов, - британская разведка

Автор: 

россия (95526) Черноморский флот РФ (1560) Минобороны рф (930)


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Топ комментарии
+30
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26.09.2023 15:45
+26
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26.09.2023 15:50
+23
терорист та маніяк ульянов-лєнін теж у мавзолеї мацкви як живий
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26.09.2023 15:40
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нібито на плаву клейстер мацква ще не показала 🤣
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26.09.2023 15:38 Ответить
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26.09.2023 15:50 Ответить
Показали, як він на тому крєйсєрі з наради відпливає.
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26.09.2023 16:37 Ответить
терорист та маніяк ульянов-лєнін теж у мавзолеї мацкви як живий
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26.09.2023 15:40 Ответить
Горить це падло чорношкуре у пеклі та горітиме вічно
Саме цей ви@лядок віддавав прямі накази гатити по Україні рашистськими калібрами, оніксами, шахедами, с300, застосовувати чефе та рашистських літунів чефе проти України.
Слава ЗСУ!
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26.09.2023 15:54 Ответить
Вікенд у Берні...
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26.09.2023 15:40 Ответить
Играл на деревянных ложках «Жила-была Россия, великая держава»… (с)
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26.09.2023 15:41 Ответить
а живий він. на таких посадах таємно не ховають.
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26.09.2023 15:41 Ответить
А чего видео? Пускай сам, своим пешком в прямом эфире выйдет и скажет - здрасьте дети я Петрушка. Впрочес из горба мог только Дракула выходить, ну и дедушка чЛенин и тот только раз в году не крови пососать а бревно пронести в ночь на коммунистический субботник..
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26.09.2023 15:42 Ответить
а подлодку ростов на дону также покажут?
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26.09.2023 15:42 Ответить
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26.09.2023 15:44 Ответить
- Дивись, любий: он за тим столиком сидить Жан Маре!
- Люба, Жан Маре помер.
- Та ні - він же ворушиться! (с)
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26.09.2023 15:44 Ответить
Цікаво, якщо він таки здох. Як себе відчували інші учасники цієї відеоконференції, будучи на одному екрані з покійником? Невже їм в голову не приходило, що це вірна прикмета, що вони наступні?
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26.09.2023 15:44 Ответить
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26.09.2023 15:45 Ответить
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26.09.2023 15:46 Ответить
Британці в ракету індусів або гурків посадили. Вони таки фанати !
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26.09.2023 15:49 Ответить
Першим прифотошоплений Джеремі Кларксон, а другий хтозна.
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26.09.2023 16:03 Ответить
да-за штурвалам Боріс Джонсон а штурман король Британии...
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26.09.2023 15:49 Ответить
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26.09.2023 15:50 Ответить
літав, знаю - там з стрюардесами повний зашквар...
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26.09.2023 15:58 Ответить
Экипаж катапультнулся и взят в плен, все шестеро. Уже дают показания на Бориса
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26.09.2023 17:23 Ответить
Мумифицировали и уже показывают. С таким же успехом могут показать Ленина, Сталина
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26.09.2023 15:46 Ответить
У нас брат Єрмака теж загиб на українсько-російськой війні, а потім ... воскрес щоб хабарі брати. А був патріот.
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26.09.2023 15:47 Ответить
патріотичний хабарник?
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26.09.2023 15:49 Ответить
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26.09.2023 15:51 Ответить
Немає сечі терпіти цю штучну освіту! Усій підлозі країни я бажаю світу!
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26.09.2023 15:54 Ответить
Волны падают стремительным домкратом!
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26.09.2023 17:25 Ответить
Схоже на прасрочєну кансєрву-тобто старе відео...
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26.09.2023 15:52 Ответить
використали deepfake?
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26.09.2023 15:52 Ответить
Кажуть, нарада стара, відбулася десь на початку вересня, судячи по текстам шойгу.
Як завжди, розраховано на дурнів.
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27.09.2023 12:58 Ответить
Трохи боброїдка наплутала, але загалом усе вірно.

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26.09.2023 15:52 Ответить
- Мойша, говорят ти виіграл в рулєтку міліон. Ето правда?
- Такі да! Только нє в рулєтку, а в покер. І нє міліон, а сто баксов. І нє виіграл, а проиграл.
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26.09.2023 22:32 Ответить
Та зараз, з новітніми технологіями "DeepFake" його ще й на підводному човні...під водою...верхи, та ще й з голим торсом покажуть!
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26.09.2023 15:53 Ответить
Так він навіть не моргає
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26.09.2023 15:54 Ответить
Мертві не моргають
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26.09.2023 17:51 Ответить
І нє потєют.
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26.09.2023 18:36 Ответить
Чекаємо на коментарі офіційних осіб ССО з цього приводу, бо якщо це не постановочне відео у якому використані старі кадри видані за *******, то це може здійняти скандал та велику недовіру до офіційних повідомлень з боку України і буде мати негативні наслідки як всередині країни так і у міжнародній спільноті. Тож фахівцям треба ретельно проаналізувати відео і публічно оголосити результати цієї перевірки аби поставити усі крапки над =і=! Нагадаю що на жаль ми вже мали приклади заяв про загибель деяких осіб з оточення Кадирова котрі як виявилось залишились живими тож чекаємо на підтвердження або спростування інформації щодо Соколова!
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26.09.2023 16:00 Ответить
Нагадаю й про те, що ті ж рашисти навіть після викладання відео із Залужним котрого вони "захоронили" сперечались між собою "які технології використали українці" аби "воскресити" його "з мертвих", тому й треба дочекатись спростування або підтвердження повідомлень ССО з приводу командуючого Чорноморською флотилією (без флагмана у вигляді корабля 1-го рангу флот є флотилією, а корабля 1-го рангу в рашистів у Чорному морі не має)!
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26.09.2023 16:07 Ответить
Треба було в нього дрючком потикать
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26.09.2023 16:06 Ответить
У око!
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26.09.2023 16:08 Ответить
осиковим дрючком
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26.09.2023 16:37 Ответить
Пляшкою в дупу же ж!
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26.09.2023 17:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1vMMY5EJCGY Podaj Rękę Ukrainie
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26.09.2023 16:07 Ответить
чув цю пісню в набагато кращому виконанні - стерли все поляки...
буба...
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26.09.2023 16:12 Ответить
твою маму ріму в збіжжя.
хомяк ніяк не напхаєтся.....
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26.09.2023 16:14 Ответить
то він лежить в гробу і на нього камеру навели?
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26.09.2023 16:08 Ответить
Не здивувався б якби це виявилось правдою бо на виставках трун у Ялті рашисти демонстрували й такі у котрих можна посидіти!
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26.09.2023 16:11 Ответить
вата сожрет
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26.09.2023 16:11 Ответить
Ще й додати попросить бо не вперше!
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26.09.2023 16:12 Ответить
ВСУ ударили ракетой HIMARS по штабу ВС РФ под Херсоном. По данным источников украинских СМИ, удар был нанесен по наводке Службы безопасности Украины. По их информации, в это время в пункте управления проходило ежедневное совещание российских офицеров 24-го мотострелкового полка…
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26.09.2023 16:13 Ответить
Адмиральша на признаёт это видео и требует "ладу".
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26.09.2023 16:13 Ответить
Адміральша сагласна толька на "волгу"
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26.09.2023 22:35 Ответить
Міноборони РФ показало "живого" командувача ЧФ РФ Соколова

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26.09.2023 16:18 Ответить
Шойгу провел телемост с концертным залом Кобзона.

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26.09.2023 16:18 Ответить
Пля... оце так онолітега і "боротьба з фейками". Особливо смішно про "плюс як у лікарні". Навіть мозку не вистачило подивитись як виглядає флаг воєнного флоту.
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26.09.2023 16:23 Ответить
це пародія на фото з ''пораненим'' Будановим.
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26.09.2023 16:28 Ответить
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26.09.2023 16:22 Ответить
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26.09.2023 16:25 Ответить
живой ,но не шевелится
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26.09.2023 16:22 Ответить
Остап Сулейман Берта Марія Бендер бей Задунайський проти цього зеленого наїбалова знімає шляпу...
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26.09.2023 16:24 Ответить
Интересно, а сколько среди этого руководства чф рф было колаборантов 2014 г. которые ранее служили в ВМС Украины?
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26.09.2023 16:29 Ответить
кацапи странной образіной нікогда не пагібают...
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26.09.2023 16:32 Ответить
У т.о. Севастополі посилили ППО…))

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26.09.2023 16:35 Ответить
Аморал ссака лов!
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26.09.2023 16:37 Ответить
ніхто не пагіп, сам клейтер недоплавал...
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26.09.2023 16:38 Ответить
ви уявляете собі сором кацапнявих мамок, коли вони знають - підараса нема, а ім по телеку в очі ссуть шо він є!
скоро і ми до цього прийдемо - наш зелений ідіот щє і ***** по брехні перевершить...
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26.09.2023 16:41 Ответить
Ну так покажите его!! Какие проблемы? Или не все детали еще собрали?))

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26.09.2023 16:46 Ответить
і світло інше
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26.09.2023 16:49 Ответить
Оживший труп - это зомби?
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26.09.2023 17:04 Ответить
Пригонят свежее мясцо с балтийского или северного флота.
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26.09.2023 17:19 Ответить
На ньому Соколов сидить нерухомо, а за кілька секунд в нього раптом з'являються окуляри. Джерело:

А сколько минут требуется человеку пользующемуся очками чтобы их надеть?

Раптом, это когда в непрерывно наблюдаемом кадре на последних миллисекундах текущей секунды очков нет, а на первых следующей секунды - хоп! - и уже есть.

Слабоват аргумент. Нужно бы видео где он непрерывно находился бы в кадре примерно с минуту-секунд 40.
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26.09.2023 17:27 Ответить
Він сидить перед екраном. Як людина яка користується окулярами скажу, ти одягаєш їх перед сеансом і далі сидиш в них, якщо вони потрібні. Скидати/одягати їх просто так ніхто не буде...
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26.09.2023 18:07 Ответить
для правдоподібності показали б поруч з пригожиним
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26.09.2023 18:07 Ответить
 
 