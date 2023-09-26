Минобороны РФ показало якобы "живого" командующего ЧФ РФ Соколова на заседании. ВИДЕО

Министерство обороны страны-агрессора показало командующего Черноморским флотом Виктора Соколова на военном совещании. Ранее о его ликвидации сообщили ССО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков в комментариях росСМИ заявил, что у него нет информации о ликвидации командующего Черноморским флотом Соколова.

Через несколько минут после этого Минобороны РФ обнародовало фото с военного совещания, на одном из которых видно изображение Соколова на экране. Минобороны страны-оккупанта также опубликовало видео с совещания. На нем Соколов сидит неподвижно, а через несколько секунд у него вдруг появляются очки.







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Напомним, 22 сентября 2023 года штаб Черноморского флота РФ был поражен ракетами. После того в сооружении возник пожар.

Оккупанти заявили об одном ликвидированном, (а впоследствии пропавшем без вести) россиянине.

Силы специальных операций заявили в результате удара был ликвидирован командующий ЧФ РФ Виктор Соколов.

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