Дрон сбрасывает боеприпас на оккупантов, которые уцелели после наезда своей БМП на мину. ВИДЕО

Украинские воины из 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха сбросили с дрона боеприпас на оккупантов, уцелевших после того, как их БМП наехал на противотанковую мину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с моментом взрыва бронемашины и атакой дрона опубликована в соцсетях. На записи можно насчитать не менее полутора десятков вражеских пехотинцев.

"Российская БМП взорвалась на противотанковой мине на Авдеевском направлении. Бойцы 53-й бригады ВСУ срочно выслали "помощь" и методически добили десант противника сбросом с дрона", - отмечает автор публикации.

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