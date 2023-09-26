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Новости Видео Война
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Дрон сбрасывает боеприпас на оккупантов, которые уцелели после наезда своей БМП на мину. ВИДЕО

Украинские воины из 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха сбросили с дрона боеприпас на оккупантов, уцелевших после того, как их БМП наехал на противотанковую мину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с моментом взрыва бронемашины и атакой дрона опубликована в соцсетях. На записи можно насчитать не менее полутора десятков вражеских пехотинцев.

"Российская БМП взорвалась на противотанковой мине на Авдеевском направлении. Бойцы 53-й бригады ВСУ срочно выслали "помощь" и методически добили десант противника сбросом с дрона", - отмечает автор публикации.

Читайте также: Уцелевший вражеский минометчик убегает с позиции, в которую попал украинский дрон. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) уничтожение (6923) 53 отдельная механизированная бригада (118) дроны (3917) БМП (399)


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Бінгоооо!
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26.09.2023 16:38 Ответить
После подрыва, рассыпался мусор по дороге
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26.09.2023 17:41 Ответить
Вжик у ділі!...жаль, що цей мультик не показують...
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26.09.2023 16:48 Ответить
Супер . І озвучка в тему
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26.09.2023 16:50 Ответить
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26.09.2023 16:52 Ответить
Літаючи башти танків бачили багато хто. А літаючих орків - дуже вражає - https://www.youtube.com/watch?v=xXf7uLPFasQ https://www.youtube.com/watch?v=xXf7uLPFasQ

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26.09.2023 17:01 Ответить
оце файно
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26.09.2023 17:05 Ответить
Одне падло покрутило булками.
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26.09.2023 17:18 Ответить
На війні не можна розслаблятися ні на хвилину.....
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26.09.2023 19:13 Ответить
 
 