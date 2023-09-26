Пленный оккупант призвал россиян не идти на войну: "Сидите лучше в тюрьме, будете живы и здоровы". ВИДЕО
Пленный оккупант из "Шторм-Z" Максим Горькавый, 2003 года рождения, рассказал, как оказался на войне в Украине. Ему обещали, что снимут все судимости.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео с допросом захватчика оказалось в распоряжении OBOZREVATEL.
Захватчик, попав в плен в ВСУ, призвал россиян лучше сидеть в тюрьме, чем ехать на фронт.
"У меня ротный сбежал – до сих пор никто не знает, где он. Мужчины, дядьки, ребята, сидите лучше в тюрьме свой срок. Он не резиновый, скоро закончится, а вы будете живы и здоровы", - сказал россиянин.
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- Та як була б, синку, то й радо з'їла б!
- А де я вам її в сраці візьму?
- Ну шо ж, синку, - нема то й нема, я ж нічого не кажу!
- Ото сидіть, мамо, та не *******! (с)
-Папа а «Тихий Дон» - это книга.?
-Нет сынок. Это акадэмик под двумя метрами земли…
Йому 20 років і йому пообіцяли, що "снимут ВСЕ судимости"
Дійсно: "мій син в дуже інтелігентний підрозділ потрапив. У них на 18 чєлавєк лише 70 судимостей".
Більше це не анекдот.