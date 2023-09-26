Пленный оккупант призвал россиян не идти на войну: "Сидите лучше в тюрьме, будете живы и здоровы". ВИДЕО

Пленный оккупант из "Шторм-Z" Максим Горькавый, 2003 года рождения, рассказал, как оказался на войне в Украине. Ему обещали, что снимут все судимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео с допросом захватчика оказалось в распоряжении OBOZREVATEL.

Захватчик, попав в плен в ВСУ, призвал россиян лучше сидеть в тюрьме, чем ехать на фронт.

"У меня ротный сбежал – до сих пор никто не знает, где он. Мужчины, дядьки, ребята, сидите лучше в тюрьме свой срок. Он не резиновый, скоро закончится, а вы будете живы и здоровы", - сказал россиянин.

Смотрите также: Редкие кадры работы украинского ЗРК С-300. ВИДЕО