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Новости Видео Война
7 063 19

Пленный оккупант призвал россиян не идти на войну: "Сидите лучше в тюрьме, будете живы и здоровы". ВИДЕО

Пленный оккупант из "Шторм-Z" Максим Горькавый, 2003 года рождения, рассказал, как оказался на войне в Украине. Ему обещали, что снимут все судимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео с допросом захватчика оказалось в распоряжении OBOZREVATEL.

Захватчик, попав в плен в ВСУ, призвал россиян лучше сидеть в тюрьме, чем ехать на фронт.

"У меня ротный сбежал – до сих пор никто не знает, где он. Мужчины, дядьки, ребята, сидите лучше в тюрьме свой срок. Он не резиновый, скоро закончится, а вы будете живы и здоровы", - сказал россиянин.

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Автор: 

армия РФ (19224) пленные (2140)


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Топ комментарии
+9
У нас на двох військових три вищі освіти, а у них на двох три судимості. Кацапи, сер
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26.09.2023 22:32
+7
Офф топ
-Папа а «Тихий Дон» - это книга.?
-Нет сынок. Это акадэмик под двумя метрами земли…
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26.09.2023 22:27
+4
- Мамо! Ви рибки хочете?
- Та як була б, синку, то й радо з'їла б!
- А де я вам її в сраці візьму?
- Ну шо ж, синку, - нема то й нема, я ж нічого не кажу!
- Ото сидіть, мамо, та не *******! (с)
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26.09.2023 22:25
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26.09.2023 22:24 Ответить
- Мамо! Ви рибки хочете?
- Та як була б, синку, то й радо з'їла б!
- А де я вам її в сраці візьму?
- Ну шо ж, синку, - нема то й нема, я ж нічого не кажу!
- Ото сидіть, мамо, та не *******! (с)
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26.09.2023 22:25 Ответить
Офф топ
-Папа а «Тихий Дон» - это книга.?
-Нет сынок. Это акадэмик под двумя метрами земли…
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26.09.2023 22:27 Ответить
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27.09.2023 00:37 Ответить
Російські джерела заявили про штурм позицій окупантів🙏

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26.09.2023 22:30 Ответить
А завтра проспятся и будут рапортовать, как героически отбили 100500 атак... И всем награды положены.
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26.09.2023 22:45 Ответить
які ідіотські в кацапів дописи. Бійці регулярної армії будь якої країни ну ніяк не можуть бути "боєвиками". За визначенням!
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27.09.2023 11:21 Ответить
Москали становятся умными в плену. Но ещё умнее они на концертах кабздона.
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26.09.2023 22:32 Ответить
У нас на двох військових три вищі освіти, а у них на двох три судимості. Кацапи, сер
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26.09.2023 22:32 Ответить
Воно так, але в боях ми втрачаємо цінних для суспільства та майбутнього країни людей, а вони утилізують біосміття ще й економлять значні кошти розвантажуючи в'язниці.
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26.09.2023 22:43 Ответить
Це у них такі кращі люди цінні для суспільства.
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27.09.2023 07:21 Ответить
нічого, там черга з нових стоїть до в"язниці.
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27.09.2023 11:22 Ответить
Ці відео марна трата часу, бо рашистські пропагандони скажуть що "мальчіка питкамі заставілі лгать" і кацапня віритиме їм. Зрештою, навіть ми не віримо, адже в полоні вони говорять все що завгодно, а після обміну зовсім інше і знову йдуть воювати.
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26.09.2023 22:40 Ответить
Скрєпний хлопчік
Йому 20 років і йому пообіцяли, що "снимут ВСЕ судимости"
Дійсно: "мій син в дуже інтелігентний підрозділ потрапив. У них на 18 чєлавєк лише 70 судимостей".
Більше це не анекдот.
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26.09.2023 22:46 Ответить
Такі звернення потрібні хоча ефект від їх невеликий бо РабоКацапи його просто можуть не побачити.
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27.09.2023 00:58 Ответить
Я бачу, що це кацапське падло і у полоні не надто страждає.
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27.09.2023 06:37 Ответить
мокшанские,ну никак не могут повернуть оружие против кремля !
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27.09.2023 10:00 Ответить
Это не фильм а реальная жизнь. Когда ты в плену то чтобы сохранить жизнь и свое здоровье скажешь на камеру что угодно и не важно где этот плен в России или в Украине.
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27.09.2023 10:21 Ответить
поки вас, ******, тут не було, в УКРАЇНІ НІХТО НІ В КОГО НЕ СТРІЛЯВ, ніколи!!! суки тупорилі!!
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27.09.2023 11:19 Ответить
 
 