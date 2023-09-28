Редкую российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор" уничтожили украинские бойцы вблизи оккупированного Донецка. ВИДЕО
Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили редкую российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор" в поселке Спартак вблизи оккупированного Донецка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.
"Украинский оператор FPV-дрона уничтожает дефицитную российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор", сжигает бронированную ремонтно-эвакуационную машину, и вдобавок ликвидирует нескольких российских военнослужащих. Работают бойцы аэрогруппы "MUTANT" ЦСО "А" СБУ вблизи населенного пункта Спартак Донецкой области", - говорится в комментарии к видео.
"Терминатор" - российская боевая машина огневой поддержки, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения танкоопасных средств противника - для эффективного уничтожения живой силы, имеющей гранатометы, противотанковые комплексы, стрелковое оружие; есть возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, доты, дзоты и другие высокозащищенные цели. Экипаж – 5 человек. На вооружении армии РФ с 2011 года.
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став металобрухт!!!
Все чітко, влучання- взрив.
Нахіба там стільки м'яса?
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" появилась в российской армии относительно недавно. Что она собой представляет - смотрите в инфографике Sputnik.
"Терминаторов" приняли на вооружение в России в 2018 году. Этот вид военной техники предназначен для боевых действий в составе танковых формирований, а задачи БМПТ - поражать противотанковые средства и подавлять пехоту, вооруженную гранатометами либо противотанковыми комплексами.
Способен "Терминатор" бороться также с вертолетами и беспилотниками.
БМПТ оснащена довольно мощной броней, даже лучше, чем у танка Т-90А за счет применения динамической защиты "Реликт". Двигатель мощностью в 735 лошадиных сил обеспечивает 48-тонной машине развивать скорость в 65 километров в час. "Терминатор" способен преодолевать и водные преграды.
Вооружен "Терминатор" двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя установками управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и 7,62-миллиметровым модернизированным танковым пулеметом Калашникова. За работу "Атак" отвечают два оператора, всего в экипаже БМПТ - пять человек.