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Новости Видео Война
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Редкую российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор" уничтожили украинские бойцы вблизи оккупированного Донецка. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили редкую российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор" в поселке Спартак вблизи оккупированного Донецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.

"Украинский оператор FPV-дрона уничтожает дефицитную российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор", сжигает бронированную ремонтно-эвакуационную машину, и вдобавок ликвидирует нескольких российских военнослужащих. Работают бойцы аэрогруппы "MUTANT" ЦСО "А" СБУ вблизи населенного пункта Спартак Донецкой области", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: Оккупант исчезает после точного удара украинских артиллеристов. ВИДЕО

"Терминатор" - российская боевая машина огневой поддержки, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения танкоопасных средств противника - для эффективного уничтожения живой силы, имеющей гранатометы, противотанковые комплексы, стрелковое оружие; есть возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, доты, дзоты и другие высокозащищенные цели. Экипаж – 5 человек. На вооружении армии РФ с 2011 года.

Также смотрите: Наши бойцы заложили взрывчатку и уничтожили российскую систему "Муром-М". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19340) уничтожение (6995) дроны (3965)


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Топ комментарии
+10
Був Термінатор!!!
став металобрухт!!!
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28.09.2023 12:01
+9
Якась не скрєпна назва "Термінатор"....
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28.09.2023 12:27
+8
Украинские Киборги уничтожили рабссейсский Терминатор. вместе с тараканами, которые были у него внутри.
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28.09.2023 12:12
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Був Термінатор!!!
став металобрухт!!!
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28.09.2023 12:01 Ответить
Якась не скрєпна назва "Термінатор"....
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28.09.2023 12:27 Ответить
Це вже 3 "євпатор-коловратор" ( так скрепніше ) знищено! А всього їх начебто 10
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28.09.2023 12:45 Ответить
Могли б "Ємєля" назвати
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28.09.2023 12:48 Ответить
тре було назвати "чабурашка"
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28.09.2023 19:27 Ответить
"Чебуратор"....
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29.09.2023 08:43 Ответить
Ще й п'ять кацапоїдних їстот заминусовано.
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28.09.2023 12:02 Ответить
Украинские Киборги уничтожили рабссейсский Терминатор. вместе с тараканами, которые были у него внутри.
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28.09.2023 12:12 Ответить
Ну на відео щось таке собі...
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28.09.2023 12:16 Ответить
ты сделал лучше - но не успел снять...(((
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28.09.2023 12:26 Ответить
Що не так?
Все чітко, влучання- взрив.
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28.09.2023 12:28 Ответить
На видео взрыв и пролёт пяти свинособак прямо в пекло. Что ещё вы хотели увидеть
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28.09.2023 18:53 Ответить
Аста ла виста ))
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28.09.2023 12:21 Ответить
Прямо в скрєпу прилетіло.
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28.09.2023 12:27 Ответить
Екіпаж - 5 осіб
Нахіба там стільки м'яса?
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28.09.2023 12:52 Ответить
Сервоприводы дорогие, люди дешевые. Дальше простой экономический расчет.
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28.09.2023 13:39 Ответить
такі втрати для кацапні відчутні....


Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" появилась в российской армии относительно недавно. Что она собой представляет - смотрите в инфографике Sputnik.

"Терминаторов" приняли на вооружение в России в 2018 году. Этот вид военной техники предназначен для боевых действий в составе танковых формирований, а задачи БМПТ - поражать противотанковые средства и подавлять пехоту, вооруженную гранатометами либо противотанковыми комплексами.

Способен "Терминатор" бороться также с вертолетами и беспилотниками.

БМПТ оснащена довольно мощной броней, даже лучше, чем у танка Т-90А за счет применения динамической защиты "Реликт". Двигатель мощностью в 735 лошадиных сил обеспечивает 48-тонной машине развивать скорость в 65 километров в час. "Терминатор" способен преодолевать и водные преграды.

Вооружен "Терминатор" двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя установками управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и 7,62-миллиметровым модернизированным танковым пулеметом Калашникова. За работу "Атак" отвечают два оператора, всего в экипаже БМПТ - пять человек.
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28.09.2023 19:32 Ответить
Рідкий термінатор...
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28.09.2023 19:41 Ответить
Був та загув! Слава захисникам України! Бережи їх Боже!
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28.09.2023 22:10 Ответить
 
 