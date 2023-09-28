Редкую российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор" уничтожили украинские бойцы вблизи оккупированного Донецка. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили редкую российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор" в поселке Спартак вблизи оккупированного Донецка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.

"Украинский оператор FPV-дрона уничтожает дефицитную российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор", сжигает бронированную ремонтно-эвакуационную машину, и вдобавок ликвидирует нескольких российских военнослужащих. Работают бойцы аэрогруппы "MUTANT" ЦСО "А" СБУ вблизи населенного пункта Спартак Донецкой области", - говорится в комментарии к видео.

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"Терминатор" - российская боевая машина огневой поддержки, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения танкоопасных средств противника - для эффективного уничтожения живой силы, имеющей гранатометы, противотанковые комплексы, стрелковое оружие; есть возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, доты, дзоты и другие высокозащищенные цели. Экипаж – 5 человек. На вооружении армии РФ с 2011 года.

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