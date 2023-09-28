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Новости Видео Война
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Один оккупант ликвидирован, два ранены: дрон-камикадзе попадает во вражескую БМП-3, мчащуюся по полевой дороге. ВИДЕО

Украинские воины из 128-й ОГШБр с помощью дрона-камикадзе атаковали вражеский БМП-3, мчавшийся по полевой дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. В результате удара российская бронемашина загорелась, один оккупант ликвидирован, а два – ранены.

"Бойцы 128-й ОГШБр попали дроном-камикадзе в российскую БМП-3, которая на полном ходу двигалась по полевой дороге. Процесс и результат поражения виден с двух ракурсов - дрона-камикадзе, догоняющего БМП и попадающего в корму, и дрона-разведчика, наблюдающий за боевой операцией. В результате попадания один из членов экипажа погиб, еще двое ранены", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите: FPV-дрон "Дикі Шершні" уничтожил вражеский танк Т-72. ВИДЕО

Автор: 

128 отдельная горно-пехотная бригада (156) дроны (3965) БМП (403)


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Гірські штурмовики молодці! ))
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28.09.2023 14:22 Ответить
заряди треба ставити потужніші....

або добивати БМП
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28.09.2023 14:22 Ответить
Ну простите их в этот раз, пожалуйста.
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28.09.2023 18:45 Ответить
Грьобані асвабадітєлі, це ж скільки разів порібно було проїхати навпростець, щоб сформувалась "польова дорога" через поле. Заораємо і вирівняємо поле, це без сумніву. І як мінімум найближчі півтора-два століття будемо бити по пиці, тільки за "мишебратья".
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28.09.2023 15:06 Ответить
какой мокша не любит быстрой езды
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28.09.2023 15:14 Ответить
Видко кацапскім алєнєводам не повідомили, що українська земелька священна тільки для українців, а для москорашонаzистів кремля наша земля - маґіла на вєкі вєчния.
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28.09.2023 15:20 Ответить
Не загинув, а іздох
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29.09.2023 03:36 Ответить
 
 