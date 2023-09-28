Один оккупант ликвидирован, два ранены: дрон-камикадзе попадает во вражескую БМП-3, мчащуюся по полевой дороге. ВИДЕО
Украинские воины из 128-й ОГШБр с помощью дрона-камикадзе атаковали вражеский БМП-3, мчавшийся по полевой дороге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. В результате удара российская бронемашина загорелась, один оккупант ликвидирован, а два – ранены.
"Бойцы 128-й ОГШБр попали дроном-камикадзе в российскую БМП-3, которая на полном ходу двигалась по полевой дороге. Процесс и результат поражения виден с двух ракурсов - дрона-камикадзе, догоняющего БМП и попадающего в корму, и дрона-разведчика, наблюдающий за боевой операцией. В результате попадания один из членов экипажа погиб, еще двое ранены", - говорится в комментарии к видео.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
або добивати БМП