Один оккупант ликвидирован, два ранены: дрон-камикадзе попадает во вражескую БМП-3, мчащуюся по полевой дороге. ВИДЕО

Украинские воины из 128-й ОГШБр с помощью дрона-камикадзе атаковали вражеский БМП-3, мчавшийся по полевой дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. В результате удара российская бронемашина загорелась, один оккупант ликвидирован, а два – ранены.

"Бойцы 128-й ОГШБр попали дроном-камикадзе в российскую БМП-3, которая на полном ходу двигалась по полевой дороге. Процесс и результат поражения виден с двух ракурсов - дрона-камикадзе, догоняющего БМП и попадающего в корму, и дрона-разведчика, наблюдающий за боевой операцией. В результате попадания один из членов экипажа погиб, еще двое ранены", - говорится в комментарии к видео.

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