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В Соснице на Черниговщине мама погибшего воина Владислава Грищенко построила дорогу за деньги, выделенные государством после гибели ее сына. ВИДЕО

В Сосницкой громаде (Черниговская область) мама павшего Героя Владислава Грищенко Валентина построила дорогу за деньги, которые выделило государство после гибели сына.

Об этом сообщают в Сосницкой громаде, передает Цензор.НЕТ.

"В Сосницкой громаде мама Героя построила дорогу за деньги, которые выделило государство после гибели сына.

Владислав Грищенко погиб летом прошлого года во время выполнения боевого задания в составе 1-й отдельной танковой Северской бригады.

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В Соснице на Черниговщине мама погибшего воина Владислава Грищенко построила дорогу за деньги, выделенные государством после гибели ее сына 01

Отремонтированная улица имени Владислава Грищенко в Соснице

В соцсети также публикуют фото состояния улицы до ремонта:

В Соснице на Черниговщине мама погибшего воина Владислава Грищенко построила дорогу за деньги, выделенные государством после гибели ее сына 02

В его честь была переименована улица, на которой мама построила дорогу. Таким образом, Валентина Грищенко оставила память о своем сыне будущим поколениям.

Обошлось строительство в 3,5 миллиона гривен.

Жители улицы благодарны Валентине за сына, за то, что она воспитала настоящего Героя", - говорится в сообщении.

В Соснице на Черниговщине мама погибшего воина Владислава Грищенко построила дорогу за деньги, выделенные государством после гибели ее сына 03

Автор: 

дороги (2512) память (1496) Черниговщина (1485)


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Топ комментарии
+87
Такі б люди мали сидіти в Раді. Але там - катлєта з хламідією ((
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28.09.2023 21:34
+69
Герою пам'ять і слава!
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28.09.2023 21:34
+50
Це шок! Це щось сверхлюдське! Я дуже вражений! Як в одному суспільстві можуть існувати такі люди як ця мати з сином і Рєзніков або Єрмак і Татаров? То дивно, одна країна а такі різні підлеглі і можновладці!
То перевертає все , оскільки рахується що мусять керувати найліпший а оно он як. Несподівано.
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28.09.2023 21:45
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Такі б люди мали сидіти в Раді. Але там - катлєта з хламідією ((
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28.09.2023 21:34 Ответить
Хто вибирав їх ?
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28.09.2023 21:49 Ответить
Та зелені абізяни
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28.09.2023 22:04 Ответить
хай політики залучають таких людей у майбутні партії. гляди мудрий наріт перестане голосувати за маріонеток москви і просто мародерів
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28.09.2023 22:49 Ответить
Эти политики даже святых испоганят.
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28.09.2023 23:31 Ответить
А хіба Арестович депутват ?
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29.09.2023 07:52 Ответить
Герою пам'ять і слава!
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28.09.2023 21:34 Ответить
Так і є, герой віддав життя за краще життя своєї країни.
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28.09.2023 21:37 Ответить
Голова сільради не спотикається, проходячи проїжджаючи на іномарці повз цю вулицю ?
Очі в сірка не позичає ?
А совість ?
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28.09.2023 21:38 Ответить
А вона, совість, в нього є?
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29.09.2023 05:59 Ответить
А это разве законно, ее не должны за это оштрафовать за не законные ремонтные работы, там должно было упасть как минимум десятка лямов от государства на ремонт дороги
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28.09.2023 21:39 Ответить
Кажуть, таких випадків із штрафами в нашій країні доволі багато. Коли люди не дочекавшись влади відновлюють за свої кошти.
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28.09.2023 21:45 Ответить
Я знаю про такой случай, поэтому написал
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28.09.2023 21:52 Ответить
Замовник - місцева влада формально. Вона просто профінансувала роботи.
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28.09.2023 22:00 Ответить
а податки заплатила, податкова ще не приходила?
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29.09.2023 06:58 Ответить
Був такий випадок на Миколєвщіні - сільрада, без плану робіт і узгоджень з автодором зробила ремонт участку дороги. Потім отримала штраф у розмірі виконаних робіт.
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28.09.2023 22:05 Ответить
Та не біда. Завтра поставлять рекламу на початку і в кінці тої відремонтованої ділянки "Відремонтовано в рамках програми президента "Велике будівництво". І зпишуть на ті рекламні щити те, що не змогли вкрасти на ремонті дороги.
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28.09.2023 23:12 Ответить
Це шок! Це щось сверхлюдське! Я дуже вражений! Як в одному суспільстві можуть існувати такі люди як ця мати з сином і Рєзніков або Єрмак і Татаров? То дивно, одна країна а такі різні підлеглі і можновладці!
То перевертає все , оскільки рахується що мусять керувати найліпший а оно он як. Несподівано.
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28.09.2023 21:45 Ответить
в Україні не тільки Українці живуть, і керують теж
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28.09.2023 21:50 Ответить
Моя сусідка витратила ці кошти на нову дорогущу автівку. Зараз на ній їздить її новий чоловік.
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28.09.2023 21:48 Ответить
Скільки виплатили?
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28.09.2023 21:59 Ответить
як звали воїна?
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28.09.2023 22:56 Ответить
Якби ти прочитав статтю, то внизу статті побачив би світлину Воїна з його ім'ям і прізвищем
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29.09.2023 08:34 Ответить
Вічна пам"ять Герою,який віддав своє життя за вільну Україну! Мамі віка і здоров"я! Все буде добре! Все буде Україна!
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28.09.2023 21:49 Ответить
Дуже велика ціна дороги. Ось як буває.
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28.09.2023 21:56 Ответить
і то певно ******** і наступний рік давай ще
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28.09.2023 22:00 Ответить
Тут ще раз доказ що люди і апмія одне ціле

а влада наша це наш тягар! чого ця жінка має платити за дороги s + і за такі гроші за які син заплатив життям?
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28.09.2023 21:59 Ответить
А що тут казати, шана матері героя, і треба спитати тих, хто будував дорогу в Ченобилі для вторгнення,... та й на Сході.
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28.09.2023 22:05 Ответить
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28.09.2023 22:21 Ответить
Це дуже сильно!!! Дай тільки Боже, щоб не халтурна організація дорогу зробила. О це і буде пам'ять! Воїну-Царства небесного, родині і містцянам доброго здоров' я і, не забувайте полеглих ГЕРОЇВ!
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28.09.2023 22:14 Ответить
З фото зрозуміло, що зроблено аби було. У нас неподалік від міста чиновникам за бюджетні кошти зробили дорогу на дачі то вона виглядає в рази краще.
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28.09.2023 22:39 Ответить
цікаво, а квартальне бидло зі своїх - не бюджетних!! - коштів щось збудувало?! либонь, не найбідніші істоти у цій країні...
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28.09.2023 22:21 Ответить
!!!!!!!!!!!
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29.09.2023 07:06 Ответить
Слава герою!!! А мама, це обличчя настоящої, правдивої жінки, яка зробила добру пам'ять для свого сина!!! Молодець мама, тебе теж будуть поважати, та вже поважають за такий вчинок!!!!!
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28.09.2023 22:26 Ответить
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28.09.2023 22:41 Ответить
Краще б не було на цьому світі московських виродків, слуг народу і опзжистів. Шкода хлопця. Справжній горой
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28.09.2023 22:42 Ответить
Влада зекономила і тепер вкраде таку ж суму. Краще віддати солдатам або дітям загиблих воїнів
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28.09.2023 22:44 Ответить
Слава Україні !
Слава Герою !

ця вулиця повинна мати назву "Вулиця Владислава Грищенко"
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28.09.2023 22:58 Ответить
Уже має.
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28.09.2023 23:06 Ответить
це правільно!
а односельцям пані Валентини не завадило б зкинутись та хоча б частково повернути гроші, бо Мати втратила Сина-годувальника....
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28.09.2023 23:46 Ответить
А Я БЫ КАЖДОМУ КОРРУПЦИОНЕРУ ПО ПИСТОЛЕТУ С ОДНИМ ПАТРОНОМ ПОДАРИЛ !!!
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28.09.2023 23:12 Ответить
Ця героїчна Жінка створила ПРЕЦЕДЕНТ! Порахуйте в яку суму обійшлася ця дорога!!! І тепер звіряйте в яку суму " кладуть асфальт" можновладці
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29.09.2023 01:21 Ответить
Саме головне,що грошей вистачило.А у нашої влади метри дороги мільйони коштують.
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29.09.2023 03:42 Ответить
А місцевій владі не ікається зовсім,шмат хліба в горло нормально лізе?
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29.09.2023 07:08 Ответить
Начинающим предпринимателям и спонсорам не читать.
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29.09.2023 07:37 Ответить
у вас у всех башню снесло? у женщины горе и не один мудак, из села, не смог отговорить
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29.09.2023 09:10 Ответить
Нет слов... до слез... (((
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29.09.2023 15:33 Ответить
 
 