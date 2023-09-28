В Соснице на Черниговщине мама погибшего воина Владислава Грищенко построила дорогу за деньги, выделенные государством после гибели ее сына. ВИДЕО
В Сосницкой громаде (Черниговская область) мама павшего Героя Владислава Грищенко Валентина построила дорогу за деньги, которые выделило государство после гибели сына.
Об этом сообщают в Сосницкой громаде, передает Цензор.НЕТ.
"В Сосницкой громаде мама Героя построила дорогу за деньги, которые выделило государство после гибели сына.
Владислав Грищенко погиб летом прошлого года во время выполнения боевого задания в составе 1-й отдельной танковой Северской бригады.
Отремонтированная улица имени Владислава Грищенко в Соснице
В соцсети также публикуют фото состояния улицы до ремонта:
В его честь была переименована улица, на которой мама построила дорогу. Таким образом, Валентина Грищенко оставила память о своем сыне будущим поколениям.
Обошлось строительство в 3,5 миллиона гривен.
Жители улицы благодарны Валентине за сына, за то, что она воспитала настоящего Героя", - говорится в сообщении.
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проходячипроїжджаючи на іномарці повз цю вулицю ?
Очі в сірка не позичає ?
А совість ?
То перевертає все , оскільки рахується що мусять керувати найліпший а оно он як. Несподівано.
а влада наша це наш тягар! чого ця жінка має платити за дороги s + і за такі гроші за які син заплатив життям?
Слава Герою !
ця вулиця повинна мати назву "Вулиця Владислава Грищенко"
а односельцям пані Валентини не завадило б зкинутись та хоча б частково повернути гроші, бо Мати втратила Сина-годувальника....