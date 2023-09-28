В Соснице на Черниговщине мама погибшего воина Владислава Грищенко построила дорогу за деньги, выделенные государством после гибели ее сына. ВИДЕО

В Сосницкой громаде (Черниговская область) мама павшего Героя Владислава Грищенко Валентина построила дорогу за деньги, которые выделило государство после гибели сына.

Об этом сообщают в Сосницкой громаде, передает Цензор.НЕТ.

"В Сосницкой громаде мама Героя построила дорогу за деньги, которые выделило государство после гибели сына.

Владислав Грищенко погиб летом прошлого года во время выполнения боевого задания в составе 1-й отдельной танковой Северской бригады.

Читайте также: Новые дороги в 2024 году не будут строить, - глава бюджетного комитета ВР "слуга народа" Пидласа

Отремонтированная улица имени Владислава Грищенко в Соснице

В соцсети также публикуют фото состояния улицы до ремонта:

В его честь была переименована улица, на которой мама построила дорогу. Таким образом, Валентина Грищенко оставила память о своем сыне будущим поколениям.

Обошлось строительство в 3,5 миллиона гривен.

Жители улицы благодарны Валентине за сына, за то, что она воспитала настоящего Героя", - говорится в сообщении.