Участие в Совете управляющих МАГАТЭ должна будет обезопасить Украину от российского радиационного шантажа, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 582-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть результат на площадке МАГАТЭ: Украина вошла в состав Совета управляющих этой организации – Международного агентства по атомной энергии. И это не только подчеркивает нашу международную роль в вопросе безопасности, но и дает реальные возможности Украине влиять на принятие решений, обязательных для всех членов МАГАТЭ, для всего международного сообщества.
Будем делать все, чтобы реализовать первый пункт нашей Формулы мира – ядерную и радиационную безопасность. И гарантировать полное освобождение нашей Запорожской атомной станции от российских оккупантов и обезопасить Украину и всю Европу от российского радиационного шантажа", - сказал Зеленский.
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