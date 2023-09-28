Участие в Совете управляющих МАГАТЭ должна будет обезопасить Украину от российского радиационного шантажа, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 582-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть результат на площадке МАГАТЭ: Украина вошла в состав Совета управляющих этой организации – Международного агентства по атомной энергии. И это не только подчеркивает нашу международную роль в вопросе безопасности, но и дает реальные возможности Украине влиять на принятие решений, обязательных для всех членов МАГАТЭ, для всего международного сообщества.

Будем делать все, чтобы реализовать первый пункт нашей Формулы мира – ядерную и радиационную безопасность. И гарантировать полное освобождение нашей Запорожской атомной станции от российских оккупантов и обезопасить Украину и всю Европу от российского радиационного шантажа", - сказал Зеленский.

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