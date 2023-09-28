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Новости Видео Война
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Участие в Совете управляющих МАГАТЭ должна будет обезопасить Украину от российского радиационного шантажа, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 582-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть результат на площадке МАГАТЭ: Украина вошла в состав Совета управляющих этой организации – Международного агентства по атомной энергии. И это не только подчеркивает нашу международную роль в вопросе безопасности, но и дает реальные возможности Украине влиять на принятие решений, обязательных для всех членов МАГАТЭ, для всего международного сообщества.

Будем делать все, чтобы реализовать первый пункт нашей Формулы мира – ядерную и радиационную безопасность. И гарантировать полное освобождение нашей Запорожской атомной станции от российских оккупантов и обезопасить Украину и всю Европу от российского радиационного шантажа", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20456) МАГАТЭ (394)


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Топ комментарии
+3
Убезпечення України від російського радіаційного шантажу - це виробництво українських ракет "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха", "Вільха М", "Верба" та інших з 2019 року замість доріг, де декількома залпами знищили б заводи по виготовленню їхніх "Калібрів" "Іскандерів" С-400, "Онікс" та інших. Невже асфальт не захищає від радіації і не може визволити Запорізьку АЕС?
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28.09.2023 22:07
+3
Не потрібно нікуди і нізвідки виходити, потрібно було замість доріг будувати ракети і танки.
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28.09.2023 22:44
+2
Ну наверное про жадное,злопамятное,глупое,самовлюбленное,завистливое создание,которое называют президентом Украины;который является Панчем(Петрушкой),фигляром;созданием,какое по ошибке называют клоуном(клоун-это верх актерского мастерства-играя трагедию заставить зрителя смеяться,играя комедию-плакать);убожество, в каком чести меньше,чем у гопника из подворотни. А Вы о ком подумали?
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28.09.2023 23:33
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Когда ж ты уже передоз словишь. Кушай коксик,ням-ням коксик,с.ка!
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28.09.2023 22:01 Ответить
Вы про срашу? Пенсионера кремля? Или про что?
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28.09.2023 22:42 Ответить
Ну наверное про жадное,злопамятное,глупое,самовлюбленное,завистливое создание,которое называют президентом Украины;который является Панчем(Петрушкой),фигляром;созданием,какое по ошибке называют клоуном(клоун-это верх актерского мастерства-играя трагедию заставить зрителя смеяться,играя комедию-плакать);убожество, в каком чести меньше,чем у гопника из подворотни. А Вы о ком подумали?
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28.09.2023 23:33 Ответить
Кацапня про це мріє, ***** разом із різними соловйовопідарами його постійно накркоманом називають )
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28.09.2023 22:43 Ответить
Убезпечення України від російського радіаційного шантажу - це виробництво українських ракет "Нептун", "Сапсан-Грім 2", "Вільха", "Вільха М", "Верба" та інших з 2019 року замість доріг, де декількома залпами знищили б заводи по виготовленню їхніх "Калібрів" "Іскандерів" С-400, "Онікс" та інших. Невже асфальт не захищає від радіації і не може визволити Запорізьку АЕС?
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28.09.2023 22:07 Ответить
А де ж твоє традиційне слава порноактрисі?
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28.09.2023 22:16 Ответить
"Если з **** шось не тэ-
обращайтесь в МАГАТЭ.
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28.09.2023 22:24 Ответить
ну хз, по-правильному надо было тупо выйти из всяких оон, магате и т.п. поскольку они тупо нивелировали свою сущность присутствием и пособничеству кацапам, а не страдать х*рней.
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28.09.2023 22:17 Ответить
Не потрібно нікуди і нізвідки виходити, потрібно було замість доріг будувати ракети і танки.
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28.09.2023 22:44 Ответить
все же взносы - платятся, результат - отрицательный, базовые условия нарушены, ядерная безопасность - тоже. а поп*здеть толпе народа за бюджетные деньги всегда хочется, почему б и нет.
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28.09.2023 23:01 Ответить
Тих хто шмалить айкоси радіакція не бере
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28.09.2023 22:20 Ответить
Не впевнений і досвід роботи нашої делегації в ООН це доводить….
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28.09.2023 22:46 Ответить
Нюхнув перед сном і виліз у відосик щоб нічого не снилось
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29.09.2023 06:41 Ответить
 
 