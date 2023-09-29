РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8534 посетителя онлайн
Новости Видео
4 635 20

Власти РФ заявили об атаке беспилотников на Курскую область, в регионе частично исчез свет. ВИДЕО

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что утром 29 сентября с беспилотников были сброшены взрывные устройства на подстанцию, в результате чего обесточены населенные пункты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию.

Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница", - говорится в сообщении.

Российский чиновник утверждает, что вблизи Курска работала ПВО.

Читайте: "Блекаут" в Курской области РФ устроила СБУ, - источники. ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3634) взрыв (6766) Курск (1115)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Хай звикають! Не все ж їм "хахлов паджаривать!"
показать весь комментарий
29.09.2023 07:04
+4
Ета апять курскіє салавьі...
показать весь комментарий
29.09.2023 06:51
+4
Москва на очереди пусть попробуют как мы по 16 часов без света зимой.
показать весь комментарий
29.09.2023 07:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Печалька", може чимось допомогти?
показать весь комментарий
29.09.2023 06:47 Ответить
Аха, ще пару вісім трансформаторів та підстанцій денаціфікувати)))
показать весь комментарий
29.09.2023 07:25 Ответить
Угу, и еще шлифонуть по главному цвынтарю козлорылии, по кр. пл.
показать весь комментарий
29.09.2023 08:03 Ответить
Блін, прийде зима, то почнеться ось цей взаємний обмін дронами та ракетами з енергетики
показать весь комментарий
29.09.2023 06:50 Ответить
Ета апять курскіє салавьі...
показать весь комментарий
29.09.2023 06:51 Ответить
Хай звикають! Не все ж їм "хахлов паджаривать!"
показать весь комментарий
29.09.2023 07:04 Ответить
Москва на очереди пусть попробуют как мы по 16 часов без света зимой.
показать весь комментарий
29.09.2023 07:06 Ответить
Таке відчуття, що спробують. Не Москва, але Курськ, Брянськ і Бєлгород - це точно
показать весь комментарий
29.09.2023 07:11 Ответить
На ети города кремлевским старцам начхать а вот за настроение москвичей они опасаются.
показать весь комментарий
29.09.2023 07:15 Ответить
А, ну так. вибори ж у 2024
показать весь комментарий
29.09.2023 07:22 Ответить
Тю , типо начихать... Дык, лимита с этого заунынья будет похлеще штурмовать мацквабад.
показать весь комментарий
29.09.2023 08:05 Ответить
У Курську кінець світу, якось не звучить.
Інша справа - "В Курске конец света"
Спробуй здогадайся, що у них там скінчилося - світ чи світло
показать весь комментарий
29.09.2023 07:06 Ответить
Залишки мізків у них закінчилися
показать весь комментарий
29.09.2023 07:12 Ответить
Курськ - споконвічне руське Київське місто окуповане Москвою 1508р..
показать весь комментарий
29.09.2023 07:16 Ответить
Бєлгород перший
показать весь комментарий
29.09.2023 07:28 Ответить
..то - само собою
показать весь комментарий
29.09.2023 07:30 Ответить
Дайошь потужну экономiю свiтла на лаптеунтii. Пусть камни с неба нервно покуривают в сторонке.
показать весь комментарий
29.09.2023 08:09 Ответить
Дрібна ПС - 32 MVA. В курській області таких двісті п'ядесят.
показать весь комментарий
29.09.2023 12:08 Ответить
Верным Курском идете, кацапы!
показать весь комментарий
29.09.2023 12:30 Ответить
 
 