Власти РФ заявили об атаке беспилотников на Курскую область, в регионе частично исчез свет. ВИДЕО
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что утром 29 сентября с беспилотников были сброшены взрывные устройства на подстанцию, в результате чего обесточены населенные пункты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"В слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию.
Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница", - говорится в сообщении.
Российский чиновник утверждает, что вблизи Курска работала ПВО.
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+6 Яр Холодний
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Інша справа - "В Курске конец света"
Спробуй здогадайся, що у них там скінчилося - світ чи світло