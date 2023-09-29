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Путин поручил экскомандиру ЧВК "Вагнер" Трошеву формировать добровольческие подразделения для войны против Украины. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК "Вагнер", полковнику в отставке Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

В ходе встречи с Трошевым и заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым Путин сказал:

"На последней встрече мы говорили о том, что вы будете заниматься формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами больше года воевали в таком подразделении".

Читайте: Даже после ратификации Римского устава Армения не станет арестовывать Путина

Автор: 

путин владимир (31309) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+9
Та здохни вже падло врешті решт.
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29.09.2023 09:18
+7
жалкій пиня і ще більше жалкій андрєй трошєв. Жоден з них не доживе до нового 2024 року.
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29.09.2023 09:22
+6
😁 Трошев - не Уткін, Євкуров - не Пригожин. Це сірі, безініціативні виконавці, ще сіріші, ніж бліда міль пуцин. Реінкарнацвя Вагнера не можлива.
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29.09.2023 09:34
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Счастливый конец Пригожина , видать не сильно впечетлил ? Есте желающие повторить ?
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29.09.2023 09:17 Ответить
Та здохни вже падло врешті решт.
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29.09.2023 09:18 Ответить
Я той трошев відсидів 12 років, як преснопам'ятний прігожин, щоби бути хоч якимсь авторитетом для спецконтингенту, тобіш "добровольців"?
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29.09.2023 09:18 Ответить
В нього є друга скрепа,його кілька місяців назад найшли на вулиці в Петрограді,без пам*яті п*яним,з купою паперів з Сірії,Молькіно,і 5ма млн.руб,так що авторитет серед пющих ,а таких в рашці знаємо скільки-є.
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29.09.2023 10:57 Ответить
жалкій пиня і ще більше жалкій андрєй трошєв. Жоден з них не доживе до нового 2024 року.
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29.09.2023 09:22 Ответить
Нещодавно пан Ван І мав зустріч із двійником @уйла та патрушевим. Наприкінці зустрічі пан Ван І попросив патрушева передати @уйлу побажання "міцного здоровля"
Певно китайські товариші щось знають та не вірять, що @уйло живий
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29.09.2023 09:36 Ответить
Я про це анекдот написав ще кілька років тому!
- Зустрілися у Швейцарії президенти США і Росії Байден питає:
- Як там здоров»я Влодимира Влодимировича?
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29.09.2023 10:25 Ответить
Ще один смертнік...жертва пуйла.
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29.09.2023 09:23 Ответить
"двойку" постарались успокоить насчёт его личных перспектив после скорой кончины путлера, и теперь он вновь с энтузиазмом разыгрывает "встречи путина" с Кадыркой ( старое видео) и южносуданским вождём, страдающим недержанием
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29.09.2023 09:25 Ответить
Безсмертний дзюрявий урківський полк імені жекана прігожина?
@уйло ще той квартальщик
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29.09.2023 09:31 Ответить
😁 Трошев - не Уткін, Євкуров - не Пригожин. Це сірі, безініціативні виконавці, ще сіріші, ніж бліда міль пуцин. Реінкарнацвя Вагнера не можлива.
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29.09.2023 09:34 Ответить
А я це бачу,як просто понти.....Той Вагнер,який робив нам пакость...весь подох.А це так...шо вони створять???Пугали....видно справи у регулярних кацапських орд, дуже не фонтан)))
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29.09.2023 10:05 Ответить
"Шо? Апять?"
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29.09.2023 10:44 Ответить
Пенис Бычий Не-вкуров
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29.09.2023 12:27 Ответить
 
 