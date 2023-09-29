Путин поручил экскомандиру ЧВК "Вагнер" Трошеву формировать добровольческие подразделения для войны против Украины. ВИДЕО
Российский диктатор Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК "Вагнер", полковнику в отставке Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
В ходе встречи с Трошевым и заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым Путин сказал:
"На последней встрече мы говорили о том, что вы будете заниматься формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами больше года воевали в таком подразделении".
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Певно китайські товариші щось знають та не вірять, що @уйло живий
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@уйло ще той квартальщик