Путин поручил экскомандиру ЧВК "Вагнер" Трошеву формировать добровольческие подразделения для войны против Украины. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин поручил бывшему начальнику штаба ЧВК "Вагнер", полковнику в отставке Андрею Трошеву заняться формированием добровольческих подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

В ходе встречи с Трошевым и заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым Путин сказал:

"На последней встрече мы говорили о том, что вы будете заниматься формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами больше года воевали в таком подразделении".

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