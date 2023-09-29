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Новости Видео Война
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Уцелевший оккупант сломя голову бежит в перелесок, после атаки украинского дрона-камикадзе на вражескую БМП. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе попал в БМП с двумя оккупантами, сидевшими на броне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что бронемашина загорелась и остановилась. Одному из оккупантов удалось выжить - на видео он стремглав бежит в перелесок от горящей техники, после того как взрывной волной его сбросило с брони.

"Два оккупанта хотели насладиться последними солнечными днями и для этого решили перемещаться сверху на броне. Оператор нашего дрона из группы М2, заметив это, решил помочь захватчикам быстрее загореть, устроив им "турбосолярий", - отмечает в сообщении к видео автор публикации.

Смотрите: Дрон попадает в российского оккупанта, идущего по украинской степи. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19340) уничтожение (6995) дроны (3965) БМП (403)


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Топ комментарии
+9
не факт. То агонія і адреналін
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29.09.2023 10:14
+5
Как курица без головы. 🐔
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29.09.2023 12:24
+3
Побіг здохнути в кущах.
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29.09.2023 10:38
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И выжил же сучёнок.
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29.09.2023 10:00 Ответить
не факт. То агонія і адреналін
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29.09.2023 10:14 Ответить
Как курица без головы. 🐔
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29.09.2023 12:24 Ответить
то бух мехвод, але срака пригоріла
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29.09.2023 17:04 Ответить
Тільки не показуйте цього Касьянову ! Не травмуйте його психіку .
Він он у своєму блозі закликає не дивитись таке , а тут викладають .
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29.09.2023 10:02 Ответить
А кто такой касьянов?
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29.09.2023 10:04 Ответить
Відомий в Україні - нитік .
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29.09.2023 10:05 Ответить
Значит гуглить не буду))
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29.09.2023 10:12 Ответить
І не треба . Просто знайди його на ЦН в розділі - блоги . І все зрозумієш .
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29.09.2023 10:17 Ответить
Броневая свинособака?
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29.09.2023 10:09 Ответить
Как лавина с гор бежит
В жопу раненый рашист
Далеко не убежит
Дрон еще один висит...
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29.09.2023 10:38 Ответить
Побіг здохнути в кущах.
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29.09.2023 10:38 Ответить
Надеюсь осколками его нормално нашпиговало ?
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29.09.2023 11:18 Ответить
 
 