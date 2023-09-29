Уцелевший оккупант сломя голову бежит в перелесок, после атаки украинского дрона-камикадзе на вражескую БМП. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе попал в БМП с двумя оккупантами, сидевшими на броне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что бронемашина загорелась и остановилась. Одному из оккупантов удалось выжить - на видео он стремглав бежит в перелесок от горящей техники, после того как взрывной волной его сбросило с брони.
"Два оккупанта хотели насладиться последними солнечными днями и для этого решили перемещаться сверху на броне. Оператор нашего дрона из группы М2, заметив это, решил помочь захватчикам быстрее загореть, устроив им "турбосолярий", - отмечает в сообщении к видео автор публикации.
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+9 Олег Б #390511
показать весь комментарий29.09.2023 10:14
+5 Nick Nemo
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+3 Oleg D #506362
показать весь комментарий29.09.2023 10:38
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Він он у своєму блозі закликає не дивитись таке , а тут викладають .
В жопу раненый рашист
Далеко не убежит
Дрон еще один висит...