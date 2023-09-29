Уцелевший оккупант сломя голову бежит в перелесок, после атаки украинского дрона-камикадзе на вражескую БМП. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе попал в БМП с двумя оккупантами, сидевшими на броне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что бронемашина загорелась и остановилась. Одному из оккупантов удалось выжить - на видео он стремглав бежит в перелесок от горящей техники, после того как взрывной волной его сбросило с брони.

"Два оккупанта хотели насладиться последними солнечными днями и для этого решили перемещаться сверху на броне. Оператор нашего дрона из группы М2, заметив это, решил помочь захватчикам быстрее загореть, устроив им "турбосолярий", - отмечает в сообщении к видео автор публикации.

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