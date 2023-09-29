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Новости Видео Война
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Два оккупанта проезжают мимо своей пылающей техники: "#бать пацанов у#бало! Может заглянешь, люди есть или нету?", -"Да, ну, его нах#й". ВИДЕО

Два российских оккупанта, которые двигались на автомобиле мимо подбитой украинскими воинами техники, не решились проверить, остался ли кто-то жив после атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой оккупанты обсуждают, нужна ли такая проверка, опубликована в соцсетях.

"Российские военнослужащие проезжают по дороге во временно оккупированной части Запорожской области мимо техники, охваченной огнем", - говорится в комментарии к публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Уцелевший оккупант сломя голову бежит в перелесок, после атаки украинского дрона-камикадзе на вражескую БМП. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19340) уничтожение (6995) Запорожская область (3108) русский мир (615)


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Топ комментарии
+30
Кацапи свАіх нє брасают!
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29.09.2023 11:05
+22
Перевірити чи люди там є - людей ТАМ ніколи і не було! Прямоходячі істоти - так, є, але ж людей там ніколи не було і зараз немає!
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29.09.2023 11:06
+19
Патамушта русские своих не бросают. А кого бросили - тот уволился из русских ещё вчера.
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29.09.2023 11:09
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Кацапи свАіх нє брасают!
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29.09.2023 11:05 Ответить
Це девіз лапотників. Своїх нажуй! Скрєпи
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29.09.2023 11:34 Ответить
явно гуманісти! просто проїхали повз... а могли ж і гранатами закидати...
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29.09.2023 11:51 Ответить
Перевірити чи люди там є - людей ТАМ ніколи і не було! Прямоходячі істоти - так, є, але ж людей там ніколи не було і зараз немає!
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29.09.2023 11:06 Ответить
Да ну вас всех нах#й,вонючие оккупанты.
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29.09.2023 11:07 Ответить
На#уй, #банаврот, пацанов #*****...🤡
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29.09.2023 11:07 Ответить
Патамушта русские своих не бросают. А кого бросили - тот уволился из русских ещё вчера.
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29.09.2023 11:09 Ответить
Зверніть увагу, на який машині вони їдуть. Точно у когось вкрали. ...Вони ж у джипу- якже ж можна снізойті до якоїсь там палаючої шишиги чи що там ще горіло на узбіччі.
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29.09.2023 11:14 Ответить
Зверніть увагу - половина матюків, касапи спілкуються на половину старим татаро-монгольським діалектом.
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29.09.2023 11:20 Ответить
Залиште у спокої монголів У них матюкаються лише ті хто жив чи вчився в Росії Матюччя - це чисто кацапський винахід!
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29.09.2023 11:27 Ответить
А в нас ? 🤔
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29.09.2023 11:31 Ответить
А в нас - відлуння кацапської багатовікової окупації.
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29.09.2023 11:48 Ответить
Як наші молодчики починають материтися на вулиці я відразу запитую хлопці ви часом не з мацкви? Відповідають що ні, а я додаю - а матюкаєтесь як кацапи. Відразу замовкають..
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29.09.2023 11:54 Ответить
І унітазний йоршик розповідає що вони частина Европейської культури. Культура-мат через слово.
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29.09.2023 11:27 Ответить
Які бляха люди, їх там в принципі буде не могло.
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29.09.2023 11:30 Ответить
Прям пестня по мотивам "Тёмная ночь":

Йоханый в рот
Кто-то бросил ручной пулемёт
И гранату системы пуйло
На ремень мне повесил...
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29.09.2023 11:46 Ответить
Мы своих не бросаем! … да кацапы?
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29.09.2023 11:51 Ответить
Из всех слов из трех букв у кацапом только "рот" - не матерное, но учитвая контекст... Это не простой рот.
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29.09.2023 12:15 Ответить
Якось у Китаї знайомий китаєць запитує, чому ми сміємося, коли чуємо по-китайські "step by step". Я його питаю, а як це на китайській? Китаєць відповідає : "***-***". Я починаю сміятися. Китаєць дивиться на мене та каже: Китайською катастрофа буде "******". Я ледве живіт не надірвав з реготу. А китаєць не зупиняється, дивиться серйозно та каже: маленька різнокольорова пташка, яка живе тільки на Великій Китайській стіні та занесена до Червоної книги китайською буде "@уйня".
Отака муйня
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29.09.2023 12:35 Ответить
Не удивлюсь, если по-китайски "великий геополитик" будет "@уйло"
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29.09.2023 12:39 Ответить
На усіх мовах світу @уйло воно і є @уйло, як не крути
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29.09.2023 12:40 Ответить
сваіхнібрасаім, да ну его *****!
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29.09.2023 12:38 Ответить
Патамуша свая жопа всєгда свая жопа-ана радная і любімая...
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29.09.2023 14:58 Ответить
Да ну нах, баби єшшо наражають.
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29.09.2023 19:18 Ответить
 
 