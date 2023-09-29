Два оккупанта проезжают мимо своей пылающей техники: "#бать пацанов у#бало! Может заглянешь, люди есть или нету?", -"Да, ну, его нах#й". ВИДЕО
Два российских оккупанта, которые двигались на автомобиле мимо подбитой украинскими воинами техники, не решились проверить, остался ли кто-то жив после атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой оккупанты обсуждают, нужна ли такая проверка, опубликована в соцсетях.
"Российские военнослужащие проезжают по дороге во временно оккупированной части Запорожской области мимо техники, охваченной огнем", - говорится в комментарии к публикации.
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Йоханый в рот
Кто-то бросил ручной пулемёт
И гранату системы пуйло
На ремень мне повесил...
Отака муйня