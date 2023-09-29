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Дарья Шахова из Славянска открыла неделю моды в Милане в платье Slava Ukraini. ВИДЕО

Девушка из Славянска Донецкой области Дарья Шахова открыла неделю моды в итальянском Милане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на Milan City Fashion Week Шахова презентовала платье Slava Ukraini от кубинского дизайнера Alberto Leal.

Смотрите: Уничтожение вражеских танков Т-80 и новейшего Т-90М "Прорыв" вблизи села Кодемы Донецкой области.. ВИДЕО

Автор: 

мода (63) патриотизм (227) Милан (27)


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Топ комментарии
+16
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29.09.2023 13:01
+3
Який колгоспний жах 🤦‍♂️
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29.09.2023 13:01
+3
Слава, вона така...
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29.09.2023 13:03
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болівійські та еквадорські дізайнери більш тонкіше відчувають українську культуру та ментальність, ніж кубінські.
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29.09.2023 12:57 Ответить
тоньше всех - уругвайские
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29.09.2023 14:35 Ответить
Який колгоспний жах 🤦‍♂️
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29.09.2023 13:01 Ответить
а вы что работаете модельером?
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29.09.2023 20:33 Ответить
Так, а як ви дізнались? Нічого собі, біжіть до Боневтіка хурчіше, там шукають таких кмітливих, скажіть що ви від мене, там знають вже.
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29.09.2023 20:38 Ответить
нее.....Щеневтик ваш кумир.....вы за него голосовали...
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29.09.2023 20:45 Ответить
Тю, окей будемо рахувати, що ви обісралися
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29.09.2023 20:48 Ответить
https://allbible.info/explore/sinodal/ec/10/3/#3?iframe=true&width=95%&height=95%

По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп.

Екклесиаст 10
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29.09.2023 20:54 Ответить
"Запам'ятай, одного разу публічно обісравшись - й ти обісраний назавжди" --- Джейсон Стетнем © .
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29.09.2023 21:04 Ответить
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29.09.2023 13:01 Ответить
Слава, вона така...
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29.09.2023 13:03 Ответить
Жесть.
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29.09.2023 13:28 Ответить
Красуня! Всім пі**рам назло (не ЛГБТ, а справжнім кацапським і прикацапленим і в Україні і в Європі)
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29.09.2023 13:36 Ответить
ну чого ви так вже обурюєтеся? Це вистава. І почалася вона з демонстрації патріотизму. Такі речі не носять весь час, це для важливих подій. Ви ж не обурююєтеся коли, у виставі про короля Людовіка чи королеву Єлізавету вдягають королівські сукні? Так і тут. Вистава.
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29.09.2023 14:13 Ответить
Мда... это тот случай, когда безвкусицу пытаются пропихнуть на хайпе... 🥴😱
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29.09.2023 15:05 Ответить
скиньте фото где красота по вашему? это когда членом по роялю ваш кумир играет?
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29.09.2023 20:35 Ответить
Ты случайно кукухой не тронулся?
Что именно в данном платье для тебя "красиво"?!
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29.09.2023 21:00 Ответить
Мне главное что она патриот Украины...а остальное все херня для меня.
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29.09.2023 21:29 Ответить
 
 