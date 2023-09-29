Дарья Шахова из Славянска открыла неделю моды в Милане в платье Slava Ukraini. ВИДЕО
Девушка из Славянска Донецкой области Дарья Шахова открыла неделю моды в итальянском Милане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на Milan City Fashion Week Шахова презентовала платье Slava Ukraini от кубинского дизайнера Alberto Leal.
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По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп.
Екклесиаст 10
Что именно в данном платье для тебя "красиво"?!